Anuario VAVEL Videojuegos 2016: LCS, propiedad de G2

La historia de siempre ha cambiado este año. Fnatic se alzó como el equipo inalcanzable a nivel europeo temporada tras temporada con los mejores jugadores del continente. Pero en 2016 su plantilla se vio perjudicada con cambios que no favorecieron del todo al equipo con más splits ganados desde el comienzo del competitivo en este juego. Nuevos equipos han entrado en la pugna por el campeonato, haciéndolo más entretenido e igualado. Este año se resume en el fin de la hegemonía de Fnatic en la LCS y el reinado de su nuevo sucesor, G2 Esports.

La nueva temporada de la LCS europea venía con un gran cambio en su sistema. Hasta el split de primavera los encuentros se jugaban a un solo partido, pero a partir del split de verano las cosas cambiaron. Cada encuentro constaba de dos partidos, lo que provocaba en ocasiones empates entre ambos equipos. Este sistema fue muy criticado, ya que a la hora de hacer recuento de puntos era más complicado, por lo que han decidido suprimirlo e implantar los partidos al mejor de tres partidas.

G2 Esports, del precipicio al trono

El equipo del español Carlos "Ocelote" Rodríguez consiguió tras varios intentos hacerse con una plaza en la LCS europea. A pesar de ser los novatos del grupo, poco tardaron en mostrar su dominio, dejando su sello en los dos splits donde se proclamaron campeones. En el primero de ellos tan solo una victoria les separó del segundo clasificado, H2K, mientras que en la fase de playoffs lograron superar a todos los equipos con muchas facilidades, venciendo en la final a Origen con un resultado de 3-1. Las incorporaciones en la segunda vuelta de Alfonso “Mithy” Aguirre y Jesper “Zven” Svenningsen, procedentes de Origen, fueron claves para alzarse con el trofeo. La pareja procedente de Origen posee una gran sinergia que les sitúa entre las mejores de Europa. El equipo lo completaban los coreanos Dae-Han “Expect” Ki, Kim “Trick” Kang y el croata Luka “Perkz” Perkovic. Juntos, con una idea muy clara, consiguieron superar con creces a sus rivales para hacerse un hueco en los Mundiales, representando al campeón del continente europeo. Un año extraordinario de los samuráis que llegaron y conquistaron Europa.

H2K, sensacional actuación

Tras las marchas de Loulex y Kasing, el equipo seguía buscando su forma y reestructurándose. En las primeras jornadas una de las piezas clave del club se vio obligado a abandonar, era el caso del medio Ryu "Ryu" Sang-wookse que tuvo que ser sustituido por Marcin "Selfie" Wolski. Tras un espectacular primer split en el que acabaron 14-4 fueron segundos a tan solo una victoria de G2. Pero la llamada de Grecia a Konstantinos "FORG1VEN" Tzortziou para formar parte del ejército impidió que el reconocido adc pudiese seguir en su equipo. H2K se vio obligado a fichar un tirador y se decantaron por el checo Aleš "Freeze" Kněžínek. Pocas semanas duró en su puesto debido a la vuelta de FORG1VEN tras conseguir un permiso para continuar jugando y dejar Origen sin haber disputado una sola partida con ellos por un problema interno en el equipo. En el segundo split terminaron cuartos empatados con Giants y Fnatic. Esa posición les permitió acceder al playoff final, en el que tras derrotar a Fnatic (3-0) cayeron derrotados frente a Splyce por un ajustado 3-2. Finalmente terminaron terceros y accedieron al Mundial. Un gran año del equipo británico que demostró un nivel bastante alto.

Vitality, duro tropiezo estival

Fue otro de los nuevos equipos que adquirieron una plaza en la competición, en este caso la de Gambit, renovando completamente la plantilla. La temporada comenzó de la mejor forma para ellos. En su primer año en la LCS consiguieron la tercera plaza en el split de primavera a escasos puntos de los dos anteriores. Petter "Hjärnan" Freyschuss y Raymond "kaSing" Tsang realizaron un gran papel llevando a sus compañeros en numerosas ocasiones hacia la victoria. Gracias a ello se clasificaron para el playoff, en el que cayeron eliminados en la primera ronda ante un Fnatic muy superior que le dio muy pocas oportunidades en una eliminatoria que concluyó 3-1. Pero en el segundo split, Hjärnan e Ilyas "Shook" Hartsema dejaron sus puestos vacantos y Vitality optó por Kim "MightyBear" Min-soo y Viktor "Reje" Eriksen como sustitutos. Las cosas empeoraron y cayeron al séptimo puesto, quedándose sin posibilidades de entrar en el playoff de acceso al Mundial. Tras un gran comienzo, los cambios en la plantilla afectaron al equipo y se quedaron con las manos vacías en un año que podría haber sido excelente, siendo la revelación del campeonato.

Origen, caída estrepitosa

Las expectativas eran altas en el equipo de Enrique "xPeke" Cedeño Martínez, tras un 2015 de infarto. Se incorporó a Tristan “PowerOfEvil” Schrage, como mid laner titular. El equipo español jugó un mal papel en el Split de primavera, terminando cuarto. En los play-offs tuvieron su redención, llegando a la final contra G2. Sin embargo, Origen perdió. Tras esta derrota, Alfonso “Mithy” Aguirre y Jesper “Zven” Svenningsen decidieron abandonar el equipo rumbo a G2, dejando a Origen en busca de bot lane. Origen fichó al polémico ADC, Konstantinos “FORG1VEN” Tzortziou, acompañado de Glenn “Hybrid” Doornenbal. Sin embargo, el tirador griego no llegó a disputar ni un solo partido y tuvo que ser sustituido por un inexperto xPeke. Origen se mantuvo en un perfil bajo. Debido a la inexperiencia del mid laner español en el rol de ADC, se incorporó a Augustas “Toaster” Ruplys. Este cambio no hizó variar la situación de Origen, terminando el Split en puestos de descenso y jugando su plaza frente al equipo de Misfits. En un best of five muy reñido, el equipo español tiró de experiencia para alzarse con la victoria 3-2. Un año de muchos vaivenes para Origen. No pudieron clasificarse para los mundiales, además de tener un equipo fragmentado, que necesitará mucho trabajo para poder volver a llegar al top.

Unicorns of Love, discreta actuación

El año de los unicornios no fue el esperado y no lograron salir de la mitad de la tabla en ambos splits. Tan solo Kiss “Vizicsacsi” Tamás y Zdravets “Hylissang” Galabov se mantuvieron en el equipo para el comienzo de la nueva temporada. A ellos se unieron jugadores de alto nivel como Danil "Diamondprox" Reshetnikov, Hampus "Fox" Myhre y Pierre "Steelback" Medjaldi para tratar de volver a una final como ya sucedió en 2015, pero la historia no tuvo el mismo final. En el split de primavera acabaron quintos y todos los jugadores que habían llegado se marcharon, por lo que tuvieron que volver a buscar jugadores que ocupasen el mismo rol que los anteriores. Las incorporaciones de los coreanos Kang "Move" Min-su y Kim "Veritas" Kyoung-min y la del medio alemán Fabian "Exileh" Schubert no fueron del todo positivas. El equipo terminó sexto pero consiguió clasificarse para los playoffs, en los que acabó cuarto tras ser derrotado por H2K por 3-1. Pero ahí no se acabaron sus oportunidades, aún podían acceder a los Mundiales. Tras vencer a Giants y a Fnatic con el mismo contundente resultado (3-0), se la jugaban a todo o nada contra Splyce. Tras un agónico final, Splyce consiguió el pase al campeonato mundial. Un año en el que pasaron desapercibidos y se quedaron a las puertas del Mundial

Fnatic, fin del reinado

Tras la pérdida de Huni y Reignover y una sorprendente salida sorpresa de Yellowstar hacia Team SoloMid, Fnatic tuvo que hacer un gran cambio en su roster, incorporando a otra conocida dupla coreana, Yeong-Jin “Gamsu” Noh y Lee “Spirit” Da-yun, sumada a la incorporación de Lewis “Noxiak” Felix. Sin embargo, la bot lane de Fnatic no funcionó como era de esperar, ya que Noxiak no progresó tan rápido como Fnatic hubiese esperado y anunciaron un cambio en su roster, el cambio de Noxiak por Johan "Klaj" Olsson. A pesar de todos estos cambios Fnatic perdió en los play-offs de primavera contra G2, en un mejor de 5 que terminó 3-1 en favor del equipo de Ocelote. En el Summer Split, con la vuelta de Yellowstar al equipo y la incorporación de Kikis, Fnatic peleó por la tercera plaza contra H2K, que se decantó por 3-2 para Fnatic. A pesar de esto el mítico club no consiguió clasificarse para los mundiales tras haber ido a todos los organizados hasta la fecha. Un duro año para Fnatic, que no llegó a las expectativas de un club con tanto éxito en el pasado.

Schalke 04, intento fallido

El Schalke 04 optó por comprar una plaza de LCS y aprovechó la puesta en venta de Elements para hacerse con ella. Decidieron no hacer cambios en la plantilla y jugar con la misma que había terminado séptimo en el primer split, en el que pese a las pocas expectativas que tenía el equipo, logró mantenerse. La llegada del carismático medio sueco Hampus “Fox” Myhre para suplir a Jérémy "Eika" Valdenaire en la línea del medio no mejoró mucho las cosas, los resultados seguían siendo semejantes y el equipo alemán acabó octavo en la clasificación viéndose obligados a jugar las Relegations. Su actuación en ella no fue lo suficientemente buena como para mantenerse en la LCS, cayendo derrotados frente a Misfits y finalmente descendieron a las Challenger Series.

Splyce, la revelación

El año empezó mal para el equipo de Splyce, con un primer split en el cual el equipo casi desciende, jugándose su plaza contra Giants en las relegations. Tras esto Splyce realizó un cambio en su plantilla, entró Mihael “Mikyx” Mehle como Jungla. Con este cambio Splyce empezó el Summer Split de forma discreta, sin embargo, a medida que avanzaba la temporada el rendimiento del equipo iba de menos a más y sorprendentemente terminaron en segundo lugar. Pero asombraron aún más ganando a H2K en las semifinales de los playoffs de verano. En una final disputada perdieron ante G2. Debido a su nefasto primer Split tuvieron que jugar los Clasificatorios Regionales, finalmente el equipo de Splyce ganó 3-2 a UOL, en un magnífico mejor de 5 y consiguió clasificarse para el Mundial. Una increíble temporada para un equipo que con esfuerzo y dedicación demostró que eran capaces de mucho más de lo que la gente esperaba de ellos.

Giants, las dos caras de la moneda

El único equipo español procedente de la liga nacional ha vivido numerosos cambios en su plantilla para finalmente conseguir la salvación. El comienzo de la temporada causó pánico entre los seguidores de Giants, ya que los nuevos jugadores no lograban realizar un gran juego y las derrotas resultaban de vez en cuando humillantes. Isaac “xPePii” Flores y Adrián “Adryh” Pérez fueron los únicos españoles que se mantuvieron en el comienzo de la nueva temporada, pero ninguno de ellos consiguió finalizarla. Numerosos cambios en el equipo a lo largo de las jornadas consiguieron formar una plantilla estable con resultados bastante positivos, . De acabar décimos y luchar por mantenerse en la máxima competición continental a alzarse en el tercer puesto para tratar de conseguir un pase a los Mundiales que finalmente se vio denegado por Unicorns of Love, con un resultado de 3-0. La increíble mejoría respecto al primer split les permitió salvar su plaza y alcanzar el tercer puesto, el mejor en toda su historia en la LCS.

Roccat, al borde del abismo

Roccat cambió de roster completamente para el Split de primavera, incorporando a Felix “Betsy” Edling en la mid lane, Edward “Edward” Abgaryan como support, Karim “Airwaks” Benghalia como Jungla, Mohammad “Safir” Tokhi como ADC y Simon “fredy122” Payne como top. Este equipo terminó en puesto de descenso jugándose la plaza contra el equipo de Team Huma, al cual ganaron 3-1. En el Summer Spit, se volvieron a realizar cambios en el roaster. Entró Sang-Won “Parang” Lee como top laner, debido a la rotación de fredy122 al staff técnico. La línea de bot fue completamente sustituida por Ji-hwan “Raise” Oh en el rol de Apoyo, acompañado de Pierre “Steelback” Medjaldi como ADC. La suerte del equipo a pesar de los cambios, no fue diferente, terminaron el año en Relegations peleando la plaza frente al equipo comprado por el club deportivo Schalke 04. El mejor de cinco partidos fue ganado contundentemente 3-1 por Roccat, manteniendo de esta forma su plaza. Un año de cambios que no dieron frutos para Roccat.

Split de Primavera

1. G2 Esports 15-3 2. H2K 14-4 3. Vitality 13-5 4. Origen 11-7 5. Unicorns of Love 10-8 6. Fnatic 9-9 7. Elements 6-12 8. Splyce 5-13 9. Roccat 4-14 10. Giants Gaming 3-15

Split de Verano