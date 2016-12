Anuario VAVEL Videojuegos 2016: las cinco mejores entregas del año

Google Plus

Fotomontaje: Álvaro Cobo (VAVEL España)

El año 2016 tuvo sorpresas, alegrías, reencuentros con el pasado, momentos de nostalgia, entre otros sentimientos que nos hicieron amar cada vez más el mundo de los videojuegos.

Para empezar con esta recopilación de los mejores juegos del presente año, cabe decir que el orden que se va a presentar no indica que juego es mejor y que juego no fue tan bueno en comparación con otros. No podemos poner uno antes que otro, porque cada juego está basado en diferentes necesidades y temáticas que lo hacen el juego preferido para muchos. Dicho esto, les presentamos los que, para VAVEL, fueron los mejores juegos del año 2016.

Uncharted 4

La cuarta y última entrega de esta saga, comandada por Nautghy Dog cierra con broche de oro. Y es que, junto al pirata Henry Avery y Nathan Drake, el videojuego nos hace sumergirnos a un mundo virtual en donde en esta ocasión, pasaremos diferentes misiones, problemas, obstaculos y situaciones que harán que nos pongamos al borde de perder la vida, con tal de conseguir un tesoro de Drake. Una fortuna que a él le pertenece. En medio de la selva, en el aire, en montañas rocosas y calles difíciles de traspasar, Nautghy Dogs cierra el año de la mejor manera posible, siendo este, posiblemente el mejor juego de las cuatro entregas.

Overwatch

Blizzard nos trajo a mediados del año 2016 un juego que nos envuelve en diferentes temáticas del mundo virtual. Desde una época medieval, la cual estaremos atravesando en un juego de primera persona, hasta un mundo futurista, con armamento que nos permitirá ganar las diferentes batallas en distintas arenas que el juego nos ofrece. Como ya dijimos, los creadores de Warcraft, Diablo y StarCraft han apostado por un juego de batalla, en donde el jugador estará disputando cada partida en primera persona, con la oportunidad de jugar con diferentes personajes, con el fin de atacar las diferentes bases e ir avanzando dentro del juego. Un juego de pistolas, de ataques al enemigo y supervivencia que no puede faltar en nuestra biblioteca gamer.

Pokemon GO

Un juego que revolucionó la realidad virtual. Para muchos, un juego más. Para otros, una azaña en el mundo de los videojuegos. Y es que cuando nos referimos a este apartado, tenemos que ponerlo entre el TOP 5, y no porque a muchas personas les haya gustado, sino por la revolución que hizo en los videojuegos y el excelente recibimiento que tuvo.

No hace falta mayor explicación para saber que este juego nos soluciona la vida al momento de querer ser un maestro Pokemón y querer encontrar nuestros más preciados y deseados Pokemon. Basta un dispositivo movil y la aplicación oficial para empezar nuestra andadura en el mundo mágico de animales exóticos, que nos devuelven nuestra niñez en un estado puro.

DOOM

Bethesda nos trajo este año uno de los juegos más impresionantes y de esos que tanto anhelabamos ver una vez más. La industria encargada de traernos este título, por diferentes razones cancelaron el lanzamiento en diferentes ocasiones pero, tras dos entregas anteriores de esta saga, Bethesda llegó y nos cautivó con un juego que mezcla la adrenalina, diversión y montajes que nos adentrarán a un mundo mágico en donde tendremos que vencer y sobrevivir a nuestros principales enemigos dentro del juego. Sin duda, un manjar para nuestra vista y oídos.

Dark Souls III

La tercera entrega de esta saga nos trajo una mezcla de sabores dentro de la historia. Aventura, desafíos extremos, historia que genera horas y horas de entrega al juego, y sobre todo, un mundo medieval que nos transportará a años atrás. Un juego que quizá carece de ese toque especial y diferenciador a muchos juegos similares pero que, sin lugara duda, nos mantendrá enganchados a él. Una total apuesta positiva para el tema visual.