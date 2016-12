Los Juegos de PS Plus de Enero '17

Fuente: Página Oficial Day of the Tentacle

Hace ya un par de días fueron anunciados en el blog de Playstation y ayer mandados a los Newsletters. Hoy, os traemos los juegos que los socios de PS Plus podrán disfrutar este mes de Enero.

- This War of Mine: The Little Ones (PS4): Nacido en Varsovia, de mano de 11 bit studio, este juego nos traslada a la crudeza de la guerra de un modo nada habitual. No seremos un soldado en medio de la batalla, sino un civil intentando sobrevivir a las incelemencias de un país en guerra. A través de varios protagonistas, tendremos que organizarnos, conseguir recursos y gestionarlos para mantenernos con vida.

A esta explosiva mezcla de gestión, supervivencia y estrategia, esta edición añade un componente extra: los niños.

- Day of the Tentacle Remastered (PS4, adquirible en PS Vita): Hoy una obra de culto, Day of the Tentacle es una aventura gráfica de puzzles e investigación publicada originalmente por Lucasarts en 1993. Co-dirigida por Tim Schafer (Monkey Island, Grim Fandango), sigue siendo un referente para muchos. En ella, un grupo de amigos se las ingenian para detener los planes de un malvado tentáculo mutante que intenta dominar el mundo.

En esta edición remasterizada, los gráficos han sido re-dibujados en alta definición, la musica remasterizada y se han añadido comentarios de los autores. Además, podremos intercambiar estas opciones dentro del mismo juego a nuestro gusto.

- Blazerush (PS3): Estamos ante un frenético juego de carreras de estilo arcade. Debes alzarte con la victoria en medio del caos desatado por ver quién usa la mejor estrategia contra sus enemigos. Más de 16 coches a elegir, cuatro modos de juego diferentes, docenas de circuitos, multijugador local y online, son las principales características de Blazerush. Además, cuenta con soporte para Oculus Rift.

- The Swindle (PS3, adquirible en PS4 y en PS Vita): Con una ambientación basada en el Steampunk, Size Five Games nos trae un juego con curiosas características. Encarnados en un ladrón, deberemos acceder a diferentes edificios, hackear su seguridad y hacernos con todo el botín que podamos. Pero cuidado, cada edificio está creado de forma procedural, y la muerte es permanente... Por suerte, en nuestro barco volador podremos mejorar nuestras habilidades y adquirir nuevos inventos mecánicos que nos faciliten casas más grandes, ¡con mejores tesoros!

- Azkend 2 (PS Vita): Con la promesa de una aventura al más puro estilo Julio Verne, Azkend 2 nos trae 60 niveles llenos de variados puzzles, acompañados de escenas de animación con la que iremos recorriendo la historia del juego. A eso hay que añadirle dos modos de desafío extra, más de una docena de logros y tenemos un arcade completito para todo aquél que disfrute del género.

- Titan Souls (PS Vita, adquirible en PS4): Gráficos y estilo de Zelda, la dificultad de un Dark Souls y una ambientación inspirada en Shadows of the Collosus. Titan Souls tiene claras sus referencias y las utiliza muy bien para dirigirnos a descubrir una historia de conocimiento y poder, en la cual tendremos que combatir a poderosos “Bosses” en un juego de acción y aventuras.

Un juego que requerirá de toda nuestra habilidad para llegar al final.

¿Tenéis ganas de probar alguno de ellos?