La comunidad ha hablado: ganadores de los Steam Awards

El último noviembre, Steam sorprendió a sus usuarios con una nueva y original idea que involucraba a toda su comunidad: los Steam Awards. La idea, que contó con gran apoyo, se basaba en que los jugadores dieran su opinión en distintas categorías, que englobaban desde aquellos que resultaban los más adictivos hasta aquellos que más les más han hecho emocionar. No solo eso, sino que, además, dio la oportunidad a los usuarios de proponer nuevas categorías; las que fueron las más apoyadas también pasaron a ser nuevas categorías para los premios. A finales de diciembre, se hicieron públicos los resultados, los cuales recopilamos a continuación:

Premio al “Villano más necesitado de un abrazo”.

¿Y qué sería de un juego si no tuviera un gran villano? Entre los juegos más votados por los usuarios se encuentran Far Cry 3, Far Cry 4, Day by Daylight o Borderlands 2; sin embargo, Portal 2 consigue dicho premio por mayoría. Parece que GLaDOS sigue siendo uno de los villanos más recordados (podemos decir que hasta queridos) de la historia de los videojuegos. Quizá con un buen abrazo se le quite algo el enfado… O le des una nueva razón para intentar aniquilarte.

GLaDOS hizo su primera aparición en Portal en el año 2007, y todavía conserva ese malévolo encanto de su primera vez… ¿Serán sus frases lapidarias? ¿O será su anhelo de matarte por la ciencia? Fuente: http://wallpapercraze.com

Premio a “Yo ya pensaba que este juego era bueno antes de que ganara un premio”.

No todos los juegos poseen la misma popularidad: algunos gozan de popularidad tiempo después de su salida al mercado. Parece que esto han considerado aquellos usuarios que votaron a juegos como Paladins, Starbound, Stardew Valley o Unturned; sin embargo, el premio se lo lleva Euro Truck Simulator 2. Este simulador de conducción de camiones parece que ha recibido un gran apoyo, al fin y al cabo.

Euro Truck Simulator 2 ha ganado en popularidad desde su salida, y la comunidad lo ha apoyado desde el principio. Fuente: www.eurotrucksimulator2.com

Premio a “La prueba del tiempo”.

Hay juegos que, a pesar de ser antiguos, siguen gozando de una gran popularidad y sus jugadores siguen apoyándolo; e incluso se añaden nuevos jugadores a lo largo de los años. Entre los títulos más votados se encontraron algunos como Team Fortress 2, Age of Empires II, Sid Meier’s Civilization V o Terraria, pero el aclamado ganador de esta categoría es The Elder Scrolls V: Skyrim. Gracias al apoyo de sus jugadores desde 2011, este título aún entretiene a sus veteranos y cautiva a sus nuevos jugadores.

Casi 5 años han pasado desde su lanzamiento, y más y más jugadores siguen disfrutando o se unen a la aventura por matar al Gran Dragón Alduin. Fuente: http://www.tups4.com

Premio a “Solo cinco minutos más”.

Todos nos hemos entretenido con un juego, y hemos seguido jugando… y jugando… y jugando… Resultando ser súper adictivos. Para sus jugadores, Civilization VI, Terraria, Fallout IV o Rocket League podrían ostentar este premio; sin embargo, ha sido Counter Strike Global Offensive el que ha resultado ser el más adictivo de todos. Y es que cuando empiezas, ya no puedes parar.

¿Qué es lo que tiene Counter Strike: Global Offensive para ser un juego tan adictivo? Quizá sea el hecho de que sea en línea, o de que haya ofrecido versiones mejoradas de sus mapas anteriores además de incluir nuevos. Fuente: www.g2a.com

Premio a: “¡Qué alucinante!”.

Algunos juegos nos deslumbran o impresionan por su originalidad, jugabilidad, historia… O simplemente porque nos dejan anonadados. Los candidatos al premio incluyen The Witcher III, The Witcher IV, Bioshock Infinite o Doom, sin embargo, Grand Theft Auto V se alza con el premio… Y es que definitivamente, este juego te deja sin palabras.

Toda la libertad que te permite Grand Theft Auto V, así como algunas de sus misiones y momentos del juego te dejan simplemente con la boca abierta. Fuente: www.g2a.com

Premio a: “Juego dentro de un juego”.

¿Quién se espera que haya un juego dentro de un juego? Algunos, como The Stanley Parable, The Witcher III, Tabletop Simulator o Garry’s Mod han sido nominados por la comunidad de Steam como candidatos para esta categoría. Sin embargo, es, de nuevo, Grand Theft Auto V el que se proclama como ganador de esta categoría gracias a la gran variedad de actividades que puedes hacer dentro del juego.

Porque Grand Theft Auto V no es solo para pegar tiros o conducir; puedes hacer muchas otras actividades dentro de él. Fuente: http://www.rockstargames.com/

Premio a: “No estoy llorando, es que se me ha metido algo en el ojo”.

Algunas de las historias que nos narran algunos juegos son capaces incluso de emocionarnos o, simplemente, como es el caso del ganador de esta categoría, les cogemos cariño a personajes que no deberíamos o debemos de tomar decisiones muy duras … The Walking Dead se alza como el juego premiado de esta categoría, superando a Undertale, To the Moon, This War of Mine o Life is Strange.

The Walking Dead asegura una experiencia que te hará dudar en muchas ocasiones. Muchas de nuestras opciones serán duras, y seguramente acabe mal alguno de los personajes involucrados… Incluido ese al que le has cogido tanto cariño. Fuente: http://games.highdefdigest.com/

Premio a: “Lo mejor que se puede hacer con un animal de granja”.

Esta categoría está dedicada a los animales, que también nos sacan más de una sonrisa en los juegos. Algunos de los candidatos fueron Farming Simulator 17, Stardew Valley, ARK o Blood Bacon, aunque el ganador de esta categoría resulta ser Goat Simulator. Este loco juego ofrece una infinidad de posibilidades, y muchas de ellas, sin sentido; únicamente para aquellos a los que realmente les vuelven locos los animales… Especialmente las cabras.

En este simulador los animales son los protagonistas. Si te gusta hacer el cabra, este es tu juego. Fuente: www.vidaextra.com

Premio a: “Bum, bum”.

Esta categoría, la primera propuesta por los usuarios de Steam, es para todos aquellos jugadores que disfrutan de las explosiones en los juegos. Los más votados fueron Just Cause 3, Broforce, Kerbal Space Program o Keep Talking and Nobody Explodes; sin embargo, Doom se alza como el ganador de esta categoría. Podemos decir, por tanto, que este juego es la bomba.

Doom destaca por su acción a lo largo de todo su juego. Sabiendo esto… ¿Acaso no era de esperar todas esas explosiones? Fuente: www.g2a.com

Premio a: “Relación de amor-odio”.

Porque todos hemos pedido algo más de dificultad en algún momento en algún juego… ¡Pero no tanta! En esta categoría propuesta por los usuarios de Steam, podemos encontrar juegos tan desafiantes como Super Meat Boy, Dota 2, Geometry Dash o Darkest Dungeon, pero el más votado en esta categoría ha sido Dark Souls III. Te aseguramos que llegarás a odiar el juego por su alta dificultad… Pero siempre, con cariño.

La dificultad de Dark Souls III es muy alta, al igual que la de sus precedentes, pero te enganchará al intentar superar esa parte en la que tanto mueres una y otra y otra vez. Fuente: www.g2a.com

Premio a: “Relájate, descansa”.

Otros jugadores parecen que disfrutan más de juegos más calmados. Esta categoría, también sugerida por los usuarios de Steam, y que casi parece surgir en contra de la anterior, destaca juegos como Cities Skylines, Abzu, Viridi o Mini Metro; sin embargo, es, de nuevo, Euro Truck Simulator 2 quien se alza como título ganador. ¿Quién dijo que conducir no era relajante?

Súbete a tu camión, toma el volante y disfruta de las vistas mientras conduces por las carreteras de Europa. ¿No os parece tranquilizador? Fuente: www.instant-gaming.com

Premio a: “Mejor con amigos”.

En este último de los Steam Awards, también propuesto por los usuarios de la comunidad, se quiere otorgar el premio a aquellos juegos cuya experiencia mejora el propio juego si lo pruebas con tus amigos. Aunque Don’t Starve Together, Gang Beasts, Magicka o Golf with your Friends han sido muy apoyados por sus jugadores, es Left 4 Dead 2 quien ha sido elegido como premiado. ¿No os gustaría compartir estas experiencias a vosotros con vuestros amigos?

En un mundo plagado de zombis, ¿no os gustaría tener que hacer frente a hordas y hordas de muertos vivientes con vuestros amigos? Fuente: www.meristation.com

Con este último premio finalizan los Steam Awards de 2016, esperando que este año también se vuelva a celebrar este año.