Análisis: This War Of Mine: The Little Ones

Fuente: Página Oficial This War Of Mine

Como comentabamos en los juegos de PSN de este mes, los usuarios de PS Plus podrían disfrutar de forma gratuita de la última versión de This War of Mine: The Little Ones. Así que aprovechando dicha accesibilidad, os traemos un análisis que esperamos os despeje cualquier duda sobre probar este gran indie.

Sinopsis

This War of Mine: The Little Ones, es un juego publicado por 11 bit Studio, en el que controlaremos a un grupo de supervivientes que deben resistir al paso de los días en un país en guerra. Enfermedades, hambre, el ataque de otros supervivientes... Todo tipo de contratiempos caerán sobre nuestros personajes y solo con una buena gestión e ingenio lograremos llegar vivos al final.

Gráficos

El arte de TWoM está muy cuidado, realizado con un trazo difuminado y usando las transparencias de un modo limpio para dar mayor sensación de fondo. Todo está envuelto en un tono oscuro, grisáceo, que ayuda a la inmersión en el juego. Las fotos de los personajes son fotografías reales y el otro elemento que encontramos es el de los iconos, bien remarcado y rápido de localizar.

Si hay que ponerle un pero al aspecto visual es el de los textos de descripción de los personajes. Entre el color y el tamaño pueden resultar algo molestos.

Música

Compuesta por Piotr Musial, la banda sonora de este juego es otro elemento inmersivo que ayuda a redondear TWoM. Es en general una música tranquila, melodramática, que cambia principalmente en los momentos de acción. Tenemos algunos efectos de sonido, pero no voces. Esto hace que haya una atmósfera de tensión, de silencio roto de repente, como por ejemplo cuando te disparan, con un efecto muy impresionante.

Jugabilidad

Llegamos a la parte clave. Empezamos la partida con tres personajes escogidos al azar entre varios. Cada uno de ellos tendrá una especialidad – buen cocinero, corre más rápido, negocia mejor, etc. - y podrán adquirir diferentes estados sea por acción de otros supervivientes o con el simple paso del tiempo. Por ejemplo, podrán caer enfermos, se cansarán si no duermen, tendrán hambre, o podrán ser heridos. El juego transcurre en dos tiempos : el día y la noche. De día podemos observar el estado de nuestros personajes, construir utensilios para nuestro refugio – solo tenemos uno – y rebuscar por el mismo. Además de las acciones cotidianas. De vez en cuando acudirá a nuestra puerta algún vecino en busca de ayuda o a ofrecernos trueques y es nuestra decisión ayudarles o no, con las correspondientes consecuencias.

Por la noche, en cambio, podremos elegir a uno de nuestros personajes para colarse en edificios cercanos, cuya disponibilidad va cambiando a medida que la guerra avanza. Al colarnos, es posible encontrar a nuevos vecinos – con los que podremos actuar con violencia o pacíficamente, y ellos igual con nosotros – puertas que explorar, material que saquear, etc.

Los controles son muy básicos y uno se adapta rápidamente a ellos. Donde This War of Mine pone todo su empeño es en plantear un reto mental, decidiendo con mucha cabeza a dónde ir a buscar en nuestras escapadas nocturnas, qué utensilios crear primero y el gasto de material que suponen, ayudar o no a quien lo solicita... Al principio es muy probable que estemos perdidos, pero es muy fácil iniciar nuevas partidas, que además serán diferentes, lo que le otorga una rejugabilidad muy alta y muy agradecida al jugador más implicado.

Además, contamos con un modo personalizado, donde podemos elegir nosotros mismos la duración de la guerra, los personajes a llevar, la dificultad, etc. Donde, básicamente, podemos escribir nuestra propia historia.

Conclusión

Un título indispensable. No apto para todos los públicos, pero altamente complaciente para aquellos que disfruten de los retos. Si os gustan los juegos de supervivencia, de gestión de recursos... Este no podéis pasarlo por alto.