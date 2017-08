Previa CoD Champs: los grupos

Google Plus

Grupos del CoD Champs 2017 Foto: Call of Duty eSports

Del nueve al trece de agosto en Orlando, Estados Unidos, tendrá lugar el Call of Duty: World League Championship, torneo que repartirá millón y medio de dólares entre los 32 equipos que lo disputarán. Hoy les traemos la segunda parte de la previa del evento, en este caso repasando las opciones de cada equipo para pasar la fase de grupos.

Por lo general, los favoritos en cada grupo son los dos equipos de la Global Pro League, pero no se descartan sorpresas.

Grupo A: OpTic Gaming (NA), Epsilon eSports (EU), Echo Fox (NA), 3sUp (NA)

Jugadores clave: Matthew “FormaL” Pipper, Joshua-Lee “Joshh” Shepard, James “Replays” Crowder, Steve “Mochila” Canle

Los grandes favoritos al título no tienen un grupo especialmente fácil. Epsilon es un equipo que viene demostrando un buen nivel durante Infinite Warfare, pero tras el rendimiento dado en el Stage 2 de la GPL, no está muy claro si será capaces de dar un buen nivel, aunque a priori deberían pasar de grupos. Echo Fox es el equipo de los dos no-GPL que podría presentar más problemas para OpTic y Epsilon. 3sUp pese a que tiene a algunos jugadores conocidos, es el que menos opciones tiene.

Grupo B: Team EnVyUs (NA), Team Elevate (EU), Projekt Evil (NA), Mindfreak Black (APAC)

Jugadores clave: Austin “SlasheR” Liddicoat, Jordan “Reedy” Reed, Ethan “FA5TBALLA” Wedgeworth, Kainen “Swiftaz0r” Kini

Los vigentes campeones tienen un grupo relativamente asequible y deberían pasar de ronda sin problemas. Lo que no está claro es qué hará Elevate. El equipo europeo viene decepcionando últimamente y es de los equipos de la GPL que más opciones tiene a priori de quedarse fuera. Projekt Evil parece la principal amenaza dado que los equipos de la región APAC no suelen, aparte de Mindfreak, dar un notable nivel. Mindfreak Black tiene un par de jugadores más conocidos, pero no apunta a la clasificación.

Grupo C: eUnited (NA), Mindfreak (APAC), Team Infused (EU), Lethal Gaming (NA)

Jugadores clave: James “Clayster” Eubanks, Mitchel “BuZZO” Mader, Nick “Nolson” Nolson, Robert “JuJu” Lamkin

eUnited tiene un grupo en el que debería vencer fácilmente y dejar el segundo puesto para que lo disputen los otros tres equipos, si bien Lethal no tiene muchas opciones. Infused vuelve al Call of Duty con un roster que ha recogido a varios jugadores jóvenes que intentarán la épica de dejar al equipo que viene liderando la región APAC desde Advanced Warfare, aunque Mindfreak parte como favorito.

Grupo D: Luminosity Gaming (NA), Rise Nation (NA), Team Supremacy (EU), Team Vitality (EU)

Jugadores clave: Sam “Octane” Larew, Brice “Faccento” Faccento, Brandon “Vortex” Gomes, Wailers “Wailers” Locart

Uno de los grupos más ajustados del CoD Champs. Luminosity es el claro favorito, y uno de los candidatos al título, por lo que la fase de grupos debería ser un trámite para ellos, pero no se descartan sorpresas. Rise Nation tiene un roster que en su versión de AW fue subcampeón y en la de BO3 fue top 3, con lo que demuestran que en los mundiales se crecen y mucho. Aun así, las organizaciones francesas Supremacy y Vitality van a presentar batalla. Sobre todo los primeros, que han sido el principal equipo de los que quedaron fuera del Stage 1 de la GPL, buscarán demostrar por qué han estado ahí todo el año. Por su parte Vitality, con una mezcla de veteranía y juventud buscará demostrar que no vienen de paseo al Mundial.

Grupo E: FaZe Clan (NA), Red Reserve (EU), Team Allegiance (NA), eRa Eternity (EU)

Jugadores clave: Dillon “Attach” Price, Rhys “Rated” Price, Mehran “Mayhem” Anjomshoa, Arthur “Zayrox” Chabas

En el grupo E no se esperan sorpresas. FaZe Clan y Red Reserve se plantean como los dominadores del grupo y salvo un gran funcionamiento conjunto de los jugadores de Allegiance y eRa, no parece que los dos equipos de la Global Pro League –los cuales aspiran realmente a un buen resultado final- tengan problemas para superar la fase de grupos.

Grupo F: Fnatic (EU), Evil Geniuses (NA), Str8 Rippin (NA), Tainted Minds (APAC)

Jugadores clave: Thomas “Tommey” Trewen, Jared “Nagafen” Harrell, Richard “Ricky” Stacey, Cody “Excite” Rugolo

Otro de los grupos en que la palabra igualdad lo define. Teniendo en cuenta el recorrido, tanto Fnatic como Evil Geniuses deberían ser los equipos que pasasen, pero Str8 Rippin ha formado un roster bastante competitivo, con “Ricky” (ex de C9) y Jeremy “StuDyy” Astacio (ex de EG). Por su parte Tainted Minds, el eterno segundo equipo de APAC, recopila a posiblemente los cuatro mejores jugadores de la región aparte de los de Mindfreak y van a hacer todo lo que esté en sus manos para ajustar el grupo.

Grupo G: Splyce (EU), Ghost Gaming (NA), Millenium (EU), Team Kaliber (NA)

Jugadores clave: Ben “Bance” Bance, Chance "Maux" Moncivaez, Mark “MarkyB” Briceland, Jevon “Goonjar” Gooljar-Lim

Considerado el grupo de la muerte del torneo. Splyce, finalistas en 2016 y la gran esperanza europea, tendrá que batirse el cobre con Ghost Gaming, equipo que entró en el Stage 2 de la GPL; Millenium, el equipo que perdió su puesto en la GPL en beneficio de Ghost Gaming y Team Kaliber, un clásico del CoD norteamericano que aun en horas bajas no suele faltar a los CoD Champs. Millenium llega al Mundial como uno de los principales equipos fuera de la GPL y una de las mayores amenazas para los equipos que están en la Liga Global.

Grupo H: Enigma6 Group (NA), Cloud9 (NA), Team MRN Black (EU), Rogue (NA)

Jugadores clave: Jordon “General” General, Patrick “Aches” Price, Emil “Yohanson” Johnsson, John “Johnny” Cookson

E6 y C9 no deberían tener muchos problemas para vencer en este grupo y pasar de ronda dados los rivales que tienen. Team MRN Black, lo más parecido a representación española que tendremos en este torneo –la organización es española y ha tenido equipos en la liga nacional-, es uno de los equipos de segunda línea europea que más presente ha estado durante este IW pero sin unos espectaculares resultados. Por su parte Rogue recoge varios jugadores que nunca han estado en la primera línea europea y no parece una firme amenaza para los equipos de “General” y “Aches” y quizá no mucho para el de “Yohanson”.