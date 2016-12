Anuario VAVEL 2016: Voleibol, la vida sigue igual

Google Plus

Poco a poco 2016 se va terminando, las horas se van descontando y la aparición de las luces y árboles navideños dejan un resultado por delante: el parón navideño para que todos los equipos cojan fuerza para la otra mitad de temporada. Como no podía ser de otra manera, cuando un año se termina se debe hacer un balance, con las luces y sombras que ha deparado la temporada. En voleibol la vida sigue igual, Unicaja Almería y CAI Voleibol Teruel siguen dominando este deporte en España, por detrás de otras entidades que luchan por la permanencia y con alcanzar la mejor temporada de su historia.

Unicaja Almería, pionero del voleibol español

Todos conocen la Superliga masculina de voleibol, el torneo más prestigioso español de este deporte. Esta competición se disputa entre los doce mejores equipos de este país en un formato de ida y vuelta, que da comienzo en octubre y finaliza en abril.

Finalizada la liga regular, los equipos clasificados en los puestos de 1º al 4º juegan un play-off de semifinales y final para establecer la clasificación definitiva. Para determinar el orden de los partidos se tiene en cuenta la clasificación de la Liga regular.

Unicaja Almería al borde de un hito histórico

Como cada año los grandes favoritos siempre encabezan los puestos altos de la tabla clasificatoria, y la temporada 2015-16 no iba a ser menos. Unicaja Almería y CAI Voleibol Teruel serían los grandes protagonistas de esta Liga, especialmente este primero, donde sumó 21 victorias de 22 posibles, algo totalmente espectacular y es que si no llega ser por su enemigo particular, el conjunto aragonés, el equipo andaluz podría haber hecho historia en el voleibol español, sumando una temporada llena de pleno de victorias.

Río Duero San José iba a dar la gran sorpresa de la temporada, consiguiendo jugar unos playoff al título, algo totalmente insólito, y es que el cuadro soriano suele quedar en los puestos medios de la tabla clasificatoria. El resto de equipos iban a ser fieles a su regularidad y luchar por la permanencia en la máxima categoría nacional. Quien no pudo conseguir ese objetivo fue el VP Madrid y UBE L,Illa Grau que consumaron su descenso a la Superliga 2. Esos puestos fueron ocupados por Can Ventura Palma y FC Barcelona que ocuparon los primeros puestos de la segunda división y volvían a la élite del voleibol español.

Posición Equipo Puntos 1º Unicaja Almería 63 2º CAI Voleibol Teruel 57 3º Ushuaïa Ibiza Vóley 48 4º Río Duero San José 42 5º Fund. Cajasol Juvasa 32 6º CV Melilla 31 7º Vecindario ACE G.Canaria 26 8º CV Mediterráneo de Castellón 26 9º Electrocash CCPH 21 10º Textil Santanderina La Gallofa 19 11º V.P. Madrid 18 12º UBE L,Illa Grau 11

Los cuatro primeros clasificados cogieron plaza para luchar por el campeonato liguero en unos playoff de infarto, donde Unicaja Almería se enfrentaría a Río Duero San José; mientras que el CAI Voleibol Teruel se mediría al Ushuaïa Ibiza Vóley. Los dos grandes favoritos de la eliminatoria: almerienses y aragonenses, consiguieron deshacerse sin excesivos problemas a sus rivales con un contundente 3-0, provocando así que los dos equipos más en forma a nivel nacional volverían a medirse por la lucha del título de Liga, algo que lleva ya siendo una rutina, y es que se han medido en la final en las últimas diez ocasiones.

Ya en la gran final, Unicaja Almería tiró de casta y coraje para remontar un 1-2 adverso y acabar llevándose el título por un 3-2 que provocaría que el cuadro andaluz se llevase su undécimo título de Superliga Masculina de Voleibol.

CV Teruel se venga la Supercopa

Con el verano de por medio y unos Juegos Olímpicos donde España no tuvo representación alguna, Unicaja Almería y CV Teruel se volverían a encontrar por la lucha de otro título más, concretamente ambos equipos se midieron en la final de la Supercopa Masculina de Voleibol, en el encuentro más espectacular que se puede presenciar actualmente en España.

El conjunto aragonés recuperó el título, al vencer en el desempate final ante el Unicaja Almería al que venció por 3-2 (25-15, 25-23, 23-25, 20-25 y 17-15). El cuadro turolense mostró su mejor versión de la temporada para dominar el inicio de encuentro, castigando la recepción ahorradora y siendo resolutivo en ataque.

El partido comenzó con el CV Teruel, enchufados de la mano de Xavi Folguera que lideraba la ofensiva del conjunto aragonés. El conjunto ahorrador iría entrando en juego en el desarrollo del segundo parcial para controlar la alternancia de puntos en el tercero y recortar distancias. El choque se iría al desempate tras un cuarto parcial dominado desde el inicio por el bloque de Piero Molducci.

En el desempate, Borja Ruiz continuó liderando el gran trabajo de Unicaja Almería pero Thomas Ereu y Jeroslaw Lech obraron la reacción del conjunto de Miguel Rivera para hacerse con la victoria en una fantástica remontada que valía levantar el trofeo de campeón de la Supercopa masculina de Voleibol.

La temporada 2016-2017 dejando muchas sorpresas

Si antes decíamos que la temporada 2015-16 se caracterizó por la regularidad, porque la gran mayoría de las plazas estaban destinadas para los mismos, este año parece todo totalmente distinto.

Unicaja Almería sigue imparable, cuenta todos sus partidos en victorias, y todas ellas sin dudas, sin llegar al quinto y último set. El resto de la clasificación está muy ajustada, y prueba de ello es que Palma e Ibiza han conseguido desbancar del duopolio que formaban Teruel y Unicaja. El resto de posiciones están muy igualadas, y es que del cuarto al décimo puesto están en escasos diez puntos. Aquí como se encuentra la clasificación en estos momentos: