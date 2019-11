Val Di Fiemme 2013 : présentation des mondiaux de ski nordique

Le combiné nordique

Les favoris

Les grands favoris de ces épreuves de combiné aux Mondiaux, ce sont bien sûr les leaders de la Coupe du Monde. L’Allemand Eric Frenzel et le Français Jason Lamy-Chappuis paraissent ainsi les mieux placés pour aller récolter l’or. Mais il ne faut pas oublier le Norvégien Moan ou l’Autrichien Gruber !

Les Italiens à domicile auront aussi à cœur de bien faire et particulièrement Alessandro Pittin, un temps dauphin de Lamy-Chappuis.

Parmi les outsiders cette année, Mikko Kokslien, Akito Watabe ou même Sébastien Lacroix tenteront d’accrocher une médaille.

Au niveau des équipes, les mieux placées pour monter sur le podium sont la Norvège, la France, le Japon l’Allemagne et l’Autriche.

Les jeux sont ouverts et tout reste possible !

LES EPREUVES

Team :

Nombre d’équipe par nation : 1 équipe de 4 athlètes

Type de tremplin : HS106

Nombre de sauts : 4 (1 saut par athlète)

Ski de fond : 4x5km

Départ du fond : l’équipe qui a le plus de points au saut part première puis la seconde part deuxième etc…

Team Sprint :

Nombre d’équipe par nation : 2 équipes de 2 athlètes chacune

Type de tremplin : HS134

Nombre de sauts : 2 (1 par athlète)

Ski de fond : 2 x 7.5 km avec changement d’athlète tout les 1.5 km

Départ du fond : l’équipe qui a le plus de points au saut part première puis la seconde part deuxième etc…

Individuel :

Type de tremplin : HS106 ou HS134

Nombre de sauts : 1

Ski de fond : 10 km

Départ du fond : Le premier du saut part en premier au fond puis le deuxième etc…

Le saut à ski

Les hommes

Chez les hommes, le premier nom qui vient à l’esprit, c’est celui de l’Autrichien Gregor Schlierenzauer. Comment ne pas parler du meilleur sauteur à ski de l’histoire ? Avec ses 48 victoires, il est indéniablement l’un des favoris de ces mondiaux. Son compatriote Morgenstern, en retrait depuis le début de la saison, pourrait aussi prétendre à un titre de champion du monde comme en 2011 à Oslo.

Les Norvégiens seront aussi à la lutte avec Jacobsen ou Bardal, très en forme. Mais Tom Hilde et Andreas Stjernen ne comptent pas être en reste après avoir montré de solides performances ces derniers temps.

Du côté des nouveaux prodiges, le Slovène Jaka Hvala peut briller. Le jeune Allemand Wellinger tentera aussi de réaliser l’exploit avec ses compatriotes Freitag et Freund.

Chez les outsiders, on pense bien sûr à Simon Ammann et même les Italiens qui feront tout pour décrocher les meilleures places à domicile.

Pour les équipes, Allemagne, Autriche, Norvège et Slovénie sont les grandes favorites.

Les médailles surprises ne sont pas non plus à exclure si les conditions sont changeantes…

Les filles

Du côté des filles, les favorites sont la Japonaise Sara Takanashi, l’Américaine Sarah Hendrickson et la Française Coline Mattel. L’Autrichienne Jacqueline Seifriedsberger sera aussi à surveiller de très près. C’est la meilleure chance de médaille pour l’Autriche depuis la blessure de leur leader Daniela Iraschko.

Certaines Norvégiennes comme Anette Sagen ou Maren Lundby, quelques Allemandes comme Carina Vogt ou encore l’équipe slovène pourraient de même être dangereuses et aller chercher quelques médailles.

L’Italienne Evelyn Insam, bien placée au classement général de la Coupe du Monde, aura bien sûr envie de créer la surprise devant son public et tentera d’aller chercher l’or.

Au par équipe mixte, il faudra se méfier de la Norvège, très forte nation, mais aussi des Italiennes et des Slovènes dont les filles ont été championnes du monde junior…

En définitive, même si les grandes favorites de ces Mondiaux sont les mêmes que celles qui dominent la saison, personne n’est à l’abri d’une mauvaise ou d’une bonne surprise.

LES EPREUVES

Team :

Nombre d’équipe par nation : 1 équipe de 4 athlètes (4 hommes ou 2 hommes, 2 femmes)

Type de tremplin : HS106 ou HS134

Nombre de sauts : 8 (2 sauts par athlète)

Individuel :

Type de tremplin : HS106 ouHS134

Nombre de sauts : 2

Le ski de fond

Les hommes

Pour les épreuves de sprint, il faudra suivre le Suédois Emil Joensson, leader de la Coupe du Monde de sprint, et son compatriote Teodor Peterson. Attention aussi à l’Américain Andrew Newell dauphin de Joensson. Il faudra aussi se méfier des Russes Nikita Kriukov et Nikolav Morilov ! Sur les épreuves de distance, les hommes à suivre seront tout d’abord les polyvalents Dario Cologna, le Kazakh Alexey Poltoranin ou encore le Norvégien Petter Northug. Il faudra aussi compter avec les Russes Alexander Legkov, Ilia Chernusov et Maxim Vylegzhanin tous trois membres du top 10. Le Suédois Marcus Hellner sera à surveiller tout comme les Italiens Roland Clara et Giorgio Di Centa qui auront à cœur de briller devant leur public. Du côté des Bleus, on suivra Cyril Miranda en sprint et le trio Maurice Manificat, Jean-Marc Gaillard et Robin Duvillard en distance. Martin Fourcade ne fera pas les mondiaux de Nordique.

Les filles

Chez les femmes, en sprint on suivra les performances des spécialistes Norvégiennes Maiken Caspersen Fall, Celine Brun-Lie et Ingvlid Œstberg, des Finlandaises Mona-Lisa Malvalehto et Anne Kylloenen et de la Suédoise Ida Ingemarsdotter. Les Américaines Kikkan Randall et Ida Sergent tenteront aussi d’aller chercher des médailles. Sur les épreuves de distance, les deux grandes favorites seront la Polonaise Justyna Kowalczyk et la Norvégienne Marit Bjœrgen. Attention aussi à ses compatriotes Therese Johaug, Heidi Wang, Astrid Jacobsen et Kristin Steira toutes membres du Top 10 ! On suivra de même les Suédoises Charlotte Kalla et Anna Haag, la Finlandaise Ritta Lisa Roponen ou encore la Russe Yulia Tchekaleva. A noter la présence de biathlètes comme Miriam Gössner, engagée dans le 10 km libre et le relais allemand, ou encore la Finlandaise Mari Laukkanen. On s’interessera aussi aux Françaises Aurore Jean, Anouk Faivre-Picon et Celia Aymonier.

LES EPREUVES

Sprint :

Distance : 1.5km

Qualification : individuel puis tournoi avec 6 fondeurs par manche

Team Sprint :

Distance : 3 x 1.5km pour chacun des deux sprinteurs

Relais :

Distance : 4 x 5km pour les dames / 4x10km pour les hommes

Type : Départ en ligne

Technique : 2 relais classiques puis 2 relais en style libre

Contre la montre :

Distance : 10 km pour les Dames / 15km pour les hommes

Type : Contre la montre individuel

Technique : Libre suivant la règle de l’alternance dans les grands championnats

Skiathlon :

Distance : 7.5 km en Classique + 7.5 km en style libre pour les dames (15 +15 pour les hommes)

Type : Départ en ligne

Technique : Classique puis Libre

Epreuve de Distance :

Distance : 30 km pour les dames / 50 km pour les hommes

Type : Départ en ligne

Technique : Classique suivant la règle de l’alternance dans les grands championnats

Le programme