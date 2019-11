Giro d'Italia : la 10e étape, en direct (terminé)

17:53 : C'est terminé pour le direct. Merci à tous d'avoir suivi ce live depuis 15h, en espèrant bien évidemment que vous avez apprécier. A bientôt sur Vavel.

17:52 : Ryder Hesjedal a perdu... 20 minutes ! Sanchez en perd un peu plus de quatre.

17:43 : Le top 20 du classement général :

17:39 : Le top 10 du classement général :

17:36 : Le top 10 de l'étape :

17:30 : Wiggins est désormais pointé à 2'05" de Nibali.

17:23 : Nibali prend quelques bonifications au passage. Evans consolide sa seconde place également.

17:18 : Wiggins passe la ligne avec 1'08" de retard, Scarponi pas loin.

17:15 : VICTOIRE POUR URAN ! Betancur 2e à 20". Nibali complète le podium à 31". Pozzovivo, Majka, Evans et Santambrogio dans sa roue.

17:11 : Nibali, Pozzovivo, Evans, Betancur, Majka, Santambrogio et Kiserlovski ensemble. Wiggins 23" de retard. Uran toujours devant.

17:09 : Evans est revenu, tout comme Santambrogio. Pozzovivo a fait un petit trou, Betancur semble bien dans la roue de Nibali. Encore deux kilomètres.

17:08 : 28" pour Uran !

17:07 : Pozzovivo a accéléré. Nibali, Betancur, Majka et Kiserlovski juste derrière. Evans semble juste aussi ! Gesink n'est plus là, tout comme Scarponi...

17:05 : WIGGINS LACHE !!!

17:02 : 45" pour Uran. Les pourcentages les plus durs arrivent !

16:55 : Le jeune Majka semble très bien, tout comme Betancur. Eux qui se battent pour le maillot de meilleur jeune.

16:53 : Le trou est fait. Astana doit travailler avec Agnoli.

16:51 : Attaque d'Uran !!!

16:49 : Cataldo imprime un gros tempo. Wiggins est en retrait alors que Scarponi semble très bien et se retourne pour faire l'état des lieux.

16:47 : Samuel Sanchez en difficulté !!! Ça va être dur pour l'Espagnol. Kangert, 8e du général et équipier de Nibali, est lâché aussi.

16:44 : La sélection se fait naturellement derrière. Siustou a fini son travail, Kelderman lâché.

16:43 : Il reste 10 kms, les forts pourcentages vont arriver. Ça va être terrible !

16:41 : La Sky rouloe avec désormais Siutsou. Xandio s'est écarté. Cataldo et Uran sont derrière le Biélorusse.

16:37 : Hesjedal serait pointé à six minutes.

16:35 : Moins de quinze kilomètres. L'écart est de 1'12".

16:32 : Attention à l'équipe Lampre de Michele Scarponi. Niemec (8e du général) est toujours présent avec également Stortoni...

16:29 : L'écart n'est plus que de 1'50".

16:26 : Le duo de tête est dans les premiers faux-plat de la difficulté finale. Le groupe des favoris a récupéré une vingtaine d'éléments, et est emené par l'équipe Sky. Il reste moins de 20 bornes.

16:25 : Rodriguez change encore de vélo. Il avait pris celui d'un coéquipier, qui ne correspondait pas à son gabarit.

16:23 : Le profil de la dernière ascension :

16:21 : Pelizotti se relève. Le peloton est vite revenu sur le duo de tête, plus de 2'30" de retard.

16:20 : On s'approche de la dernière ascension, il reste 24 kms. Mais les dix premiers kilomètres sont relativement facile, avec un faux-plat montant de 2,5%.

16:18 : Serge Pauwels est revenu sur Rodriguez ! Le duo possède 3'25" sur le groupe maillot rose. Un groupe avec notamment Pelizotti et Brutt est en chasse.

16:16 : Jackson Rodriguez change de vélo. Il avait un problème avec son dérailleur depuis quelques kilomètres.

16:15 : La formation Sky accélère !

16:14 : L'homme de tête possède plus de 4' d'avance sur le peloton.

16:11 : Ça temporise dans le groupe maillot rose. Tout le monde se ravitaille, ça permet à quelques coureurs de revenir. Xandio et Henao sont revenus pour la Sky.

16:09 : Vincenzo Nibali possède toujours Agnoli et Kangert à ses côtés, tandis que du côté de la Sky, Siutsou est revenu. Uran et Cataldo sont aussi aux côtés de Wiggins.

16:06 : L'homme de tête a discuté avec son directeur sportif. Il a probablement été mis au courant de la perte du temps de son coéquipier. Machado, qui avait 18" de retard au sommet de l'ascension, n'est pas revenu. Ça va être dur dans une portion qui ne favorise pas un homme seul. Et pendant ce temps-là, Betancur attend toujours sa voiture...

16:05 : Un peu plus de dix kilomètres avant la dernière ascension.

16:03 : Chute de Pelizotti ! Le champion Italien négocie mal son virage, et se retrouve dans l'herbe. Heureusement, pas de casse et il repart aussitôt.

16:01 : En excellent descendeur qu'il est, Samuel Sanchez tente de revenir sur le groupe maillot rose.

16:00 : Agnoli fait la descente avec dans sa roue son leader. Les Sky restent vigilants.

15:55 : La descente est très technique, avec une route étroite et des virages compliqués.

15:54 : Un petit peu plus de 20 unités dans le groupe maillot rose. Et les Astana ont décidé de faire la descente à fond...

15:52 : C'est parti pour 30 bornes de descente. Astana a repris la tête.

15:51 : Les grands perdants de cette ascension sont bien Ryder Hesjedal et Samuel Sanchez, distancés.

15:50 : Le groupe maillot rose passe avec 3'35" de retard.

15:46 : Jackson Rodriguez en termine avec l'ascension. Il possède 18" d'avance sur Machado. Ensuite, l'écart est fait.

15:45 : L'homme de tête possède quelques secondes d'avance sur un duo composé de Popovych et Gatto. Henao a semble-t-il était distancé par le groupe maillot rose.

15:43 : Francis Mourey est toujours présent. Le coureur de la FDJ impressionne, il est avec les meilleurs.

15:41 : Sanchez distancé !!! Il pourrait revenir dans la descente, ce n'est pas définitif. Il ne reste quasiment plus personne dans le peloton. Gros tempo de l'équipe Sky.

15:39 : Pelizotti est désormais seul. Il a 3'30" de retard sur Rodriguez, son coéquipier.

15:37 : Samuel Sanchez (Euskaltel) et Mauro Santambrogio (Vini-Fantini) sont en queue de groupe. Est-ce un signe ?

15:34 : Il y a encore six hommes de la Sky. C'est la formation qui compte le plus de coureurs dans le peloton.

15:32 : Ryder Hesjedal distancé !!! Le vainqueur du Giro l'an dernier a déjà perdu énormément de temps, il sera difficile pour lui de revenir dans la descente.

15:31 : Plus qu'une trentaine d'hommes dans le peloton. Le rythme imposé par la formation Sky fait des énormes dégats.

15:30 : Ça bouge dans le peloton ! Le champion d'Italie, Franco Pelizotti, attaque avec son équipier Diego Rosa.

15:27 : Sous l'impulsion de l'équipe Sky, le peloton revient à vitesse grand V. L'écart n'est plus que de 4'30". Ça s'annonce compliqué pour voir les hommes de tête aller au bout.

15:26 : Jackson Rodriguez (Androni) a accéléré dans l'échappée. Il y en a partout...

15:24 : Il n'y a plus que 5 hommes en tête.

15:24 : Petit problème mécanique pour le maillot rose, mais pas de problème, il revient rapidement sur le peloton.

15:14 : L'échappée a perdu plusieurs éléments, dont Bennati, Viviani et De Haes en premier. Dans le peloton, c'est pareil. On a vu notamment Pozzato et Paolini en difficulté.

15:10 : Changement de configuration en tête du peloton : l'équipe Sky roule dans l'ascension, alors que la route est très étroite.

15:07 : Pour rappel, le Passon Cason di Lazan fait 14,5 kms à 6,3% de moyenne, et des passages à 16%.

15:03 : Les échappés sont dans la première ascension, alors que l'écart est de huit minutes avec le peloton, emené par Astana !

15:02 : Elia Viviani est passé en tête du premier sprint intermédiaire. Bennati second, Lightart troisième.

14:59 : Il reste actuellement 65 kms !

14:52 : L'écart entre les fuyards et le peloton est de quasiment huit minutes alors que la première ascension va arriver.

14:51 : L'échappée est composée de 13 hommes. On y retrouve : Daniele Bennati (Saxo-Tinkoff), Kenny De Haes (Lotto-Belisol), Elia Viviani (Cannondale), Tiago Machado et Yaroslav Popovych (Radioshack), David Millar et Thomas Dekker (Garmin-Sharp), Maarten Tjallingi (Blanco), Jackson Rodriguez (Androni), Serge Pauwels (Omega Pharma-Quick Step), Oscar Gatto (Vini Fantini), Pim Lighart (Vacansoleil-DCM) et Pavel Brutt (Katusha).

14:48 : Nous apprenons à l'instant l'abandon de Fabio Taborre (Vini-Fantini) !

14:45 : En ce qui concerne les autres maillots distinctifs, Pirazzi (Bardiani) domine le classements de la montagne, Evans (BMC) du classement par points, Kelderman (Blanco) du meilleur jeune et la Blanco du classement par équipes.

14:45 : Petit rappel du classement général :

1) Nibali 2) Evans à 29" 3) Gesink à 1'15" 4) Wiggins à 1'16" 5) Scarponi à 1'24" 6) Henao à 2'11" 7) Santambrogio à 2'43" 8) Niemec à 2'44" 9) Uran à 2'49" 10) Kangert à 3'02"

14:45 : Ce matin, Vicioso (Katusha) et Degenkolb (Argos) n'ont pas pris le départ tandis que le Colombien Carlos Quintero (Colombia) a abandonné dans les premiers kilomètres de l'étape.

14:45 : Au lendemain de la journée de repos, attention aux défaillances. On connait les difficultés à remettre en marche les jambes. Si le Giro ne se gagnera pas ici, il pourrait très bien se perdre. Méfiance, donc...

14:45 : En ce qui concerne le premier col, 14,5 kms sont au programme avec une pente moyenne de 6,3% et au maximum 16%. Au milieu de l'effort, une petite descente pour souffler. Ensuite, il y aura près de trente bornes pour atteindre le pied de l'ascension finale...

14: 45 : Aujourd'hui, c'est le second grand rendez-vous de ce Tour d'Italie après le contre-la-montre individuel il y a 3 jours. La dernière asencsion, longue de 21,9 kms, présentera une pente moyenne de 5,2%. L'ascension débutera réellement après onze kilomètres, après du faux-plat à 2,5%. D'un coup, on passera sur des pourcentages très élevés sur plusieurs longs kilomètres (maximum 20%). Les trois dernières kilomètres seront moins durs, et la difficulté descendra progressivement, pour finir à 4% à partir de la flamme rouge.

14:45 : Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Vavel pour suivre en direct la 10e étape du Giro d'Italia, longue de 167 kms et reliant Cordenons à l'Altopiano del Montasio avec une arrivée en altitude.