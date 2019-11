Rome : Benoît Paire est grand, très grand

Énorme ! La victoire de Benoît Paire cet après-midi est sans appel. Un match maîtrisé de bout en bout et une première demi-finale de Masters 1000 à la clé. Et en bonus, l'assurance d'être tête de série à Roland-Garros et du même coup la même chose pour Julien Benneteau. Car en cas de défaite demain, l'Avignonnais se situera autour de la 25ème place mondiale. Cette victoire confirme son exploit d'hier face à Del Potro et la belle semaine des français (4 en huitièmes de finale). Et surtout son talent immense. Nous lui avions consacré un article en début de saison.



Pour ce qui est du match, il fut maîtrisé de bout en bout. Une rapidité record (24 minutes pour le premier set, 57 au total), aucune chance laissée à Granollers (aucune balle de break), un jeu percutant, une vista au filet (15 points gagnés sur 18 volées), une rage de vaincre, tout était pour lui. Pour le score, on repassera. 6-1, 6-0, rien à redire. Avec cette victoire et ce tournoi où le français s'est révélé aux yeux de ceux qui ne le connaissaient pas, il est devenu une personne à redouter et a marqué les esprits à déjà 9 jours de Roland-Garros. Demain se dressera sur son passage soit Janowicz, soit Federer. Et il pourrait bien gagner, s'il propose de nouveau ce tennis-ci.

TRES TRES content de ma prestation d'aujourd'hui!!une victoire qui fait plaisir..demi finale demain a 20H mais contre qui??ALLEZ!! — paire benoit (@benoitpaire) 17 mai 2013