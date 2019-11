Mondiaux - Equipe de France, et maintenant le bilan

L'équipe de France est arrivée dans ce mondial avec pour seul et unique objectif le maintien dans le groupe Mondial et donc la qualification pour les prochains Mondiaux. Pour celà, il ne fallait pas terminer 8ème sur 8. Un objectif rempli mais de justesse. Seulement deux victoires. Une face à l'Autriche (3-1) et surtout une face à la Russie (2-1), celle qui va retenir notre attention. Cette victoire, l'équipe de France est allé la chercher avec le coeur, avec les tripes : une implication à 200%. Une défense solide, et il fallu attendre la 27ème minute pour voir un but de Perejoguine. Les Bleus ne se laissaient pas abattre et recommencaient leur marche en avant qui allait tenir les Russes en échec. 3 minutes plus tard, Damien Fleury, sur une belle assistance de Pierre-Edouard Bellemare égalisait et instaurait le doute dans les têtes de la Sbornaïa. Les tricolores, eux n'avaient rien à perdre et tout à gagner. Antoine Roussel allait défier un défenseur, l'éliminer puis tromper le gardien russe pour donner l'avantage aux français (37ème). S'en suivi une succession d'arrêt de Florian Hardy, le 3ème gardien des Bleus et titulaire pour ce match. Jamais les bleus n'avaient réussis à battre les Russes, jamais les hommes de Dave Henderson n'avaient créé un si bel exploit. La joie fût immense pour les Bleus. Elle a même fait la Une de tous les sites sportifs. Beau coup de pub pour un sport qui en a bien besoin.