C'est fini pour Monfils

C'est la fin d'une belle aventure. Deux tours passés et puis s'en va. Une élimination de Tomas Berdych en prime, un sourire retrouvé et un public conquis. Face à Tonny Robredo, Gaël Monfils n'a pas réussi à conclure. 4 balles de matchs non converties et un tie-break perdu. Gaël Monfils avait la place pour passer, il ne l'a pas saisi. Epuisé par tous ses matchs des derniers jours et ce match de plus de 3 heures, le Parisien a manqué de punch pour ce qui aurai dû être une belle victoire.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le Français. Un premier set décroché sans problèmes (6-2), un second plus difficilement (7-6) puis le début de la dégringolade. 2-6 au 3ème set, 4 balles de matchs non converties dans le 4ème (6-7) avant de finir à bout de force dans le cinquième (2-6).

Gaël Monfils pourra néanmoins sortir la tête haute de son tournoi. Il sera arrivé à un inespéré 3ème tour et gagnera de précieux points ATP car l'année dernière, il n'avait pas participé à ce tournoi, le début d'une longue galère. Le Tricolore devrait donc facilement passer la 100ème place et continuer sa remontée fantastique.