Tour de France 2013 : La 4ème étape - CLM par équipe

17h38 - Ce live est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques minutes pour lire le compte-rendu de cette étape. Vous pourrez suivre la 5ème étape demain avec un nouveau live. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Vavel Cyclisme sur Twitter et Vavel sur Facebook. Bonne fin de journée !

17h31 - Terminons sur ce classement des 10 premiers, à retenir car il ne devrait sûrement pas beaucoup bouger d'ici les Pyrénées.

17h28 - Simon Gerrans a reçu son maillot jaune !

17h26 - Et l'équipe troisième est la Sky !

17h25 - Récapitulons donc le podium de cette étape. L'équipe première est donc Orica GreenEDGE. L'équipe en seconde position est Oméga Pharma Quick Step.

17h22 - Grosse joie sur le podium pour les Orica GreenEDGE.

17h21 - Cadel Evans est la grosse déception de cette étape. Il n'est même pas dans le Top20 !

17h20 - Christopher Froome et Alberto Contador n'ont que 6 secondes d'écart.

17h19 - Sylvain Chavanel est le seul français de ce Top 20 mais il figure en trés bonne position, à une seconde du leader.

17h16 - Voici le classement général des 20 premiers :

17h12 - Dans quelques secondes, Simon Gerrans va recevoir son maillot jaune.

17h08 - Voici donc le classment de cette étape :

17h07 - Sourire aux lèvres, Simon Gerrans s'exprime à propos de son étape : "On est une bande de super bons potes, et celà se ressent dans des contre-la-montre par équipe comme ceux-là."

17h05 - Les Radioshack-Léopard finissent en 11ème position et en 26'24. Simon Gerrans est en jaune !

17h04 - Le maillot jaune et ses coéquipiers passent sous la flamme rouge.

17h02 - Les Radioshack-Léopard sont à 2 kilomètres de l'arrivée.

17h01 - Grosse contre-performance pour la BMC ! 26"22 pour Cadel Evans et ses coéquipiers soit 28 secondes de retard sur les Orica Green EDGE.

17h00 - Les BMC passent sous la flamme rouge.

17h00 - Les BMC terminent à 7, Marcus Burghart vient de lâcher prise à 1,2 km de l'arrivée

16h59 - Après une victoire hier, Simon Gerrans pourrait bien s'emparer du maillot jaune au terme de cette étape ! Cette possibilité se précise !

16h58 - Il n'y a maintenant que 2 équipes sur la route !

16h57 - Après 25 kilomètres d'efforts, c'est maintenant terminé pour l'équipe VacanSoleil. 26'29 et un dixième temps provisoir.

16h55 - Le maillot jaune Jan Bakelants a bien failli tomber dans un virage à 90° ! Il s'est rattrapé au dernier moment !

16h52 - Premier point intermédiare pour les Radioshack-Léopard passé avec 11"18 de retard sur l'équipe Oméga-Pharma Quick-Step. Petit à petit, le maillot jaune s'éloigne pour Simon Gerrans.

16h51 - On en sait maintenant plus sur la cause de blessure de Benjamin Noval. L'Espagnol a percuté un photographe.

16h50 - Si l'on en restait là, Simon Gerrans prendrait le maillot jaune !

16h49 - Arribée des Orica GreenEDGE et une ENORME performance ! Pour 18 centièmes, l'équipe Australienne prend la tête !

16h48 - Les BMC sont bien en ligne. Ils arrivent sur le premier point intermédiaire.

16h47 - 63 secondes de retard pour l'équipe AG2R la mondiale sur les Oméga-Pharma Quick-Step. Ce temps est similaire à celui d'Europcar.

16h44 - La réaction de Pierre Rolland après son chrono : "On a essayé de faire avec nos moyens. C'est un bel exercice, trés dûr, il faut être homogène. C'est dûr d'être organisé. Mais dans quelques jours, nous arriverons sur les Pyrénées".

16h43 - Maintenant, seules 2 formations sur la route peuvent encore prétendre à la victoire d'étape : les BMC et les Radioshack-Léopard.

16h41 - Arrivée d'un chrono décevant pour les Europcar. Une treizième place et une minute et 10 seconde de retard sur Christopher Froome.

16h39 - La formation du maillot jaune Jan Bakelants, Radioshack-Léopard vient de s'élancer.

16h38 - Alberto Contador analyse sa performance : "On était tous ensemble, ce fut une trés bonne étape pour nous. J'étais plus en forme que les autres jours, le résultat s'en est ressenti."

16h37 - La formation Radioshack sera la dernière à s'élancer dans 2 minutes.

16h36 - Enorme temps pour l'équipe d'Alberto Contador, qui a seulement perdu 5 secondes 42 sur Christopher Froome !

16h35 - C'est parti pour les BMC, 21ème et avant-dernière formation à s'élancer.

16h34 - A quelques minutes de la fin de ce contre-la-montre, voici le podium : 1.Oméga Pharma Quick Step / 2.Sky / 3.Lotto-Belisol

16h33 - 32 secondes de perdues pour l'équipe AG2R au premier point intermédiaire.

16h33 - Trés belle étape pour les Movistar, qui arrivent en 26'15 et se placent en 5ème position.

16h32 - Impressionnant Alberto Contador ! Quand il a pris le relais, ses coéquipiers n'arrivaient plus à suivre sa roue !

16h31 - C'est parti pour les VancanSoleil. Plus que 2 équipes à partir.

16h30 - Arrivée en serrant les dents pout l'équipe Astana, qui a perdue 55 secondes sur Sylvain Chavanele et l'OPQS, toujours en tête.

16h31 - 30 secondes déjà de perdues pour l'équipe Europcar, après 13 kilomètres.

16h28 - L'équipe Astana ne roule plus qu'à 5 éléments !

16h27 - Nice voit la course en rose ! En tout cas, les Lampre qui viennet de s'élancer

16h25 - C'est déjà fini pour l'équipe Sojasun. 27'09, le temps n'est pas excellent mais celà aurait pû être pire.

16h24 - L'équipe d'Alberto Contador passe en 13'17 au premier temps intermédiaire. Pour l'instant, l'Espagnol est devant Christopher Froome !

16h23 - L'équipe du vainqueur d'hier, les Argos-Shimano s'élancent.

16h22 - Benjamin Noval, le coureur des Saxo Bank-Tinkoff est tombé. Il a la main gauche en sang.

16h21 - L'équipe Katusha de Joaquin Rodriguez termine en 26'24, trés bon temps pour l'équipe russe.

16h19 - Les AG2R La Mondiale commencent leur parcours. L'équipe a pour l'instant Romain Bardet en dixième position. L'objectif serait de placer Jean-Christophe Péraud dans le top 10 à l'arrivée.

16h17 - 1 seconde et 24 centièmes de retard à l'arrivée pour la Sky. Gros signal de Christopher Froome à l'encontre d'Alberto Contador.

16h15 - L'équipe qui s'est le plus montrée depuis le début de cette 100ème édition, à savoir Europcar, s'est élancée.

16h14 - L'équipe Euskatel-Euskadi n'est pas une des équipes favorites pour ce contre la montre. Le chrono le prouve : 27'20.

16h13 - Thur Hushovd n'est pas présent pour ce Tour. Et pour cause :

16h11 - Alberto Contador, l''autre grand favori avec l'équipe Saxo Bank-Tinkoff s'élance. Espérons pour l'Espagnol que ses coéquipiers soient aussi performants que lui.

16h10 - 26'13 pour les Garmin, 3èmes à 16 secondes de l'équipe de Sylvain Chavanel, qui a décidément fait un énorme chrono.

16h07 - Alejandro Valverde et les Movistar s'élancent de Nice pour la boucle 25 kilomètres.

16h05 - 26 minutes et 33 secondes pour les Belkin, qui arrivent à six éléments.

16h05 - 13'21 pour la Sky, dominée par l'Oméga Pharma Quick Step qui a décidément fait un trés bon chrono.

16h03 - "Perdre moins d'une minute sur ce contre-la-montre, c'est super !" Thibault Pinot au micro de France Télévisions.

16h03 - C'est parti pour les Astana.

16h02 - Aucun champion national de CLM ne porte son maillot distinctif. Il faudra attendre le contre-la-montre individuel.

16h01 - Arrivée de la formation FDJ.fr. L'équipe de Marc Madiot arrive à 6 et se sort trés bien de ce contre-la-montre. Seulement 41 secondes de retard sur les OPQS. Soit 26'31.

16h00 - Il ne reste plus que 8 kilomètres à l'équipe Garmin-Sharp pour essayer de battre les Oméga-Pharma Quick-Step.

15h59 - Les Sojasun de Julien Simon, surprenant 2ème s'élance. Cette seconde place sera trés difficile à garder à l'issue de ce contre-la-montre pour une équipe majoritairement composée de sprinteurs.

15h57 - Grosse surprise ! L'équipe Garmin, grande favorite de ce contre-la-montre est deuxième au point intermédiaire. 4 petites secondes les séparent des Oméga-Pharma Quick-Step.

15h56 - Pierre Rolland et Peter Sagan garderont respecivement leurs maillots à pois et vert demain. Aucun point n'est distribué dans ces deux spécialités aujourd'hui.

15h55 - Les Katusha s'élancent maintenant.

15h54 - Geraint Thomas ne prend aucun relais pour la Sky.

15h53 - 26 minutes et 30 secondes pour les Cannondale qui arrivent à 7.

15h52 - L'équipe Belkin fait pour l'instant une belle performance avec seulement 16 secondes de retard sur les Oméga Pharma Quick Step.

15h50 - Edwald Boassen Hagen, Christopher Froome, Richie Porte et la Sky s'élancent. C'est une des équipes favorites avec les Oméga Pharma Quick Step.

15h49 - L'équipe Lotto-Belisol a perdu 8 secondes au premier temps intermédiaire et en a reperdu 8 au retour. Pour l'instant, l'équipe belge est en seconde position.

15h48 - L'équipe de la FDJ.fr passe avec 22 secondes de retard sur les Oméga Pharma Quick Step. C'est une bonne performance?

15h47 - Selon lui, son équipe a "roulé vite. Il faudra attendre les temps des autres équipes mais [on] a bien roulé".

15h46 - Tony Martin, tombé lors de la première étape a bien roulé, "il a été champion du monde" rappelle Sylvain Chavanel.

15h45 - Premier temps de référence pour les OPQS, 25'57 soit presque 60 km/h. Ce chrono devrait faire mal.

15h45 - L'équipe Argos-Shimano est arrivée en ligne, l'objectif est loin d'être ce contre-la-montre.

15h43 - C'est maintenant au Tour des Garmin de s'élancer, l'air concentré et trés motivé.

15h42 - Les Argos-Shimano arrivent en 27'43. Ce ne sera pas un temps de référence

15h40 - 4 formations sont maintenant passées au premier temps intermédiaire. Les trois premières se tiennent en 14 secondes et les Argos Shimano sont à une minute.

15h39 - Les Belkin s'élancent. Mais ce sera la prochaine formation à s'élancer, les Garmin, qui seront plus dangereux.

15h35 - Voici maintenant une formation qui s'est déjà bien montrée depuis le départ, les FDJ.fr. L'objectif de ce chrono pour cette formation sera tout d'abord de bien figurer.

15h32 - Chrono EXPLOSE par l'équipe Oméga Pharma Quick Step. 13'16"14 soit 58 kilomètres/heure ! Ce contre-la-montre par équipe est maintenant lancé.

15h31 - La 5ème formation à s'élancer est l'équipe française Cofidis.

15h30 - Argos-Shimano est la première équipe à franchir le premier point intermédiaire. Son temps est trés bon : 14'14"27 pour avoir parcouru 13 kilomètres.

15h29 - Déjà un coureur de lâché chez les Cannondale. C'est l'Américain Edward King.

15h28 - Les Argos-Shimano ont parcourus les 10 premiers kilomètres en un peu plus de 11 minutes.

15h27 - Les Cannondale de Peter Sagan s'élancent.

15h26 - Chez Argos-Shimano, chaque coureur roule au plus fort de lui-même avant d'être relayé quand le rythme baisse. Pas sûr que celà soit productif.

15h25 - Le retour de ce contre-la-montre permettra aux équipes partantes et à celles arrivantes de se croisier

15h23 - C'est maintenant au tour des Lotto-Belisol de s'élancer. 3 équipes sont maintenant sur les routes.

15h22 - OPQS a été la première formation a remporter le contre-la-montre par équipe de marque aux championnats du monde. C'était l'année dernière

15h21 - On s'aperçoit que le rythme n'est tout de suite pas le même.

15h19 - Et c'est maintenant parti pour l'équipe Oméga Pharma Quick Step, une des équipes favorites de ce contre-la-montre.

15h18 - Le public niçois est venu en nombre pour cette 4ème étape.

15h17 - Pas beaucoup de conviction pour l'équipe néerlandaise, dernière au classement pas équipe.

15h15 - Et c'est parti pour l'équipe Argos ! L'équipe est au complet.

15h13 - Quelques secondes avant le premier départ...

15h11 - Plus tôt dans la matinée, l'équipe de Mécénat Chirurgie Cardiaque a fait le parcours pour la bonne cause. Guy Roux, Nelson Monfort ou Patrick Poivre d'Arvor ont par exemple parcouru ces 25 kilomètres.

15h07 - Il devrait faire chaud lors de ce contre-la-montre. Il fait pour l'instant 24° sur la route du Tour mais cela devrait monter jusqu'à 26°. Le vent est quasi-inexistant.

15h04 - Plus de la moitié du parcours se courra sur la promenade des Anglais. Il ne faudra cependant pas faire de raccourcis trop rapides avec une victoire de la Sky.

15h02 - Le dernier contre-la-montre par équipe sur les routes du Tour de France s'était courru en 2011. C'était alors l'équipe Garmin qui s'était imposée.

15h00 - Nous sommes maintenant à un quart d'heure du premier départ.

14h58 - Rappelons la règle : il faut que le 5ème coureur franchisse la ligne d'arrivée pour que le chronomètre soit arrêté.

14h56 - Deux formations ne feront ce contre-la-montre qu'à huit coureurs. Il s'agit de Cofidis, après l'abandon de Yoann Bagot et d'Astana, après celui d'Andrey Kashechkin.

14h54 - Les coureurs quittent la Corse avec une certaine nostalgie, comme Cadel Evans ou Chris Froome :

Thanks for the hospitality Corsica... I'll miss waking to this view: #tdf pic.twitter.com/RbtjpoPSZt

Last day in Corsica before we head to mainland France for the TTT tomorrow. This is a beautiful island but I'll be glad when it's behind us!