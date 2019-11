Live Tour de France 2013, la 7ème étape en direct

17:55 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi tout au long de cette étape. On se retrouve demain pour la première étape de haute montagne dans les Pyrénées ! Bonne fin d'après-midi.

17:45 : Vous pouvez retrouver notre résumé de l'étape, déjà en ligne.

17:38 : Le gruppetto de la journée a fini à 14'53". On y retrouve Mark Cavendish, André Greipel, Marcel Kittel, Thomas Voeckler, Tony Martin, Kris Boeckmans, Alexandre Geniez, Thomas De Gendt, Vasili Kiriyenka, Brice Feillu, David Lopez Garcia...

17:34 : Au classement général, très peu de changements :

17:27 : 3 français dans le top 10 mais toujours aucun sur le podium :

17:23 : Le Slovaque conforte son maillot vert. Daryl Impey garde son maillot jaune, Michal Kwiatkowski aura toujours le maillot blanc demain. Seul Pierre Rolland (Europcar) perd son maillot blanc à pois rouges au profit de Blel Kadri (AG2R).

17:20 : Peter Sagan, après l'arrivée, a félicité et a remercié chacun de ses coéquipiers qui lui ont facilité la tâche pendant toute l'étape.

17:17 : Celui que l'on surnommait "Tourminator" l'année dernière a encore impressionné aujourd'hui. Sagan a pris la mesure de Degenkolb et de Bennati dans ce sprint ! Kwiatkwoski finit 4e et Boasson Hagen 5e.

17:16 : Après beaucoup de places d'honneurs, le slovaque remporte enfin sa première étape sur le Tour de France 2013, il peut remercier ses coéquipiers qui ont fait un travail formidable !

17:15 - 0 km : VICTOIRE DE PETER SAGAN !!!

17:14 - 0,2 km : Sagan le déborde !

17:14 - 0,4 km : John Degenkolb lance le sprint !

17:13 - 1 km : C'est la flamme rouge ! Danny Van Poppel est là !

17:13 - 1,5 km : C'est toujours la Cannondale qui emmène le peloton. On aperçoit Chavanel, Gilbert et John Degenkolb. Daryl Impey est là également.

17:12 - 2 km : Cette arrivée est totalement en descente, ça va aller très vite !

17:11 - 3 km : C'est fini pour les échappés ! Le sprint se prépare désormais dans un peloton réduit !

17:10 - 4 km : Quelques coureurs de la Cannondale ont failli tombé dans ce rond point en prenant la mauvaise trajectoire.

17:08 - 5 km : Le plus combatif du jour est Jan Bakelants (Radioshack).

17:07 - 6 km : Les trois hommes de tête y croient toujours, ils donnent tout, ils ne se regardent pas pour le moment.

17:05 - 9 km : Désormais l'écart est de 15", le sprint moyennement massif semble être inéluctable.

16:59 - 15 km : Toujours 30" d'avance à 15 kilomètres de l'arrivée, ça risque d'être compliqué tout de même pour les hommes de tête.

16:55 - 18 km : Le groupe Cavendish est désormais situé à 10' de la tête de la course, le Français Thomas Voeckler aura donc une marche de manoeuvre pour les deux étapes de ce week-end dans les Pyrénées.

16:53 - 20 km : La Cannondale continue de rouler en tête du groupe maillot jaune alors que les trois hommes de tête passent sous la banderole des 20 derniers kilomètres avec 40" d'avance.

16:48 - 26 km : Les 60 coureurs qui composent le groupe Mark Cavendish accusent un retard de 6'30" au sommet de la côte de Teillet.

16:44 - 29 km : Toujours 40" d'avance sur le groupe maillot jaune pour le trio de tête à moins de 30 kilomètres de l'arrivée.

16:40 - 32 km : Parmi les sprinteurs qui pourraient prétendre à la victoire on peut citer Peter Sagan (Cannondale) forcément, John Degenkolb (Argos), José Joaquin Rojas (Movistar), le maillot jaune Daryl Impey (Orica-GreenEDGE), Edvald Boasson Hagen (Sky), Philippe Gilbert (BMC), Simon Gerrans (Orica-GreenEDGE) et le maillot blanc Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step).

16:37 - 35 km : Jan Bakelants passe en tête au sommet de la côte de Teillet qui constituait le dernier cap de la journée. Il prend un point pour le classement de la montagne mais ce soir c'est le Français Blel Kadri qui sera ce soir le roi des petits pois.

16:35 - 36 km : Les hommes de tête entament, avec 33" d'avance la dernière difficulté du jour : il s'agit de la côte de Teillet, classé en 4ème catégorie.

16:33 - 37 km : L'accélération de la Cannondale à la mi-course a fait très mal à Mark Cavendish. Une chose est sûre cette accélération pour le lâcher ne lui a pas plu du tout.

16:29 - 40 km : Chez Argos, Marcel Kittel ne pourra pas prendre part au sprint, mais il leur reste encore la carte John Degenkolb.

16:26 - 43 km : Le groupe de Cavendish, Greipel, Kittel, Goss ou Voeckler vient d'abdiquer, les équipiers des sprinters ne roulent plus et laissent filer le peloton maillot jaune.

16:20 - 48 km : Les équipes Cannondale et Orica-GreenEDGE maintiennent l'écart à 1'05". Tandis que le groupe Mark Cavendish se situe à 2 minutes du peloton maillot jaune.

16:15 - 51 km : Résultat Côte de la Quintaine : 1. Jan Bakelants (Radioshack) 2 points, 2. Cyril Gautier (Europcar) 1 point.

16:10 - 56 km : Jan Bakelants est passé en tête au sommet de la Côte de la Quintaine. Il y marque ses premiers points.

16:07 - 58 km : Il faut noter que tous les maillots distinctifs du Tour 2013 se situent dans le peloton maillot jaune.

16:04 - 59 km : Dans la montée de la côte de la Quintaine le trio de tête compte désormais 42" sur le peloton maillot jaune. L'écart entre ce groupe maillot jaune et le groupe Cavendish est de 2'10".

16:00 - 62 km : 33" entre les hommes de tête et le peloton maillot jaune. C'est également l'écart qui sépare Jan Bakelants (Radioshack) de Daryl Impey, qui porte le maillot jaune ,au classement général.

15:58 - 63 km : Le trio de tête se trouve actuellement au pied de la troisième difficulté du jour : La Côte de la Quintaine (6,5 km à 4%), côte de 3ème catégorie.

15:57 - 64 km : Du côte de la Cannondale on reprend les rennes du peloton maillot jaune. L'écart avec le groupe Cavendish est de 2'.

15:55 - 66 km : 15" d'avance pour le trio sur le groupe maillot jaune.

15:51 - 68 km : Accélération de Jan Bakelants (Radioshack) à l'avant ! Cyril Gautier (Europcar) et Juan José Oroz (Euskaltel) le suivent !

15:51 - 69 km : Les Cannondale se relèvent après le sprint intermédiaire, les Orica-GreenEDGE reprennent la tête du groupe maillot jaune.

15:50 - 70 km : Peter Sagan (Cannondale) est passé en tête du sprint intermédiaire comme prévu.

15:49 - 72 km : Thibaut Pinot, leader de la formation FDJ.fr traîne en fin de peloton sans équipier, attention à ne pas prendre trop de risques.

15:46 - 74 km : John Degenkolb (Argos) vient de revenir dans le peloton maillot jaune tandis que certains de ses équipiers ont ralenti pour aller rouler dans le groupe Kittel.

15:44 - 75 km : A noter que Rui Faria Da Costa (Movistar) et Thomas Voeckler (Europcar) sont également dans le groupe Cavendish.

15:40 - 79 km : Deux crevaisons dans le peloton : Christophe Riblon (AG2R) et John Degenkolb (Argos) vont devoir batailler pour revenir au sein du peloton qui compte 2'30" d'avance sur le groupe Cavendish/Greipel. L'écart ne baisse pas beaucoup et le sprin intermédiaire approche.

15:38 - 80 km : Un doute subsistait quant à la présence de Thibaut Pinot au sein du groupe maillot jaune, l'équipe FDJ.fr vient de le confirmer.

Oui, @Bonanni1377 : @ThibautPinot dans le 1er peloton. #TDF #FDJfr — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 5, 2013

15:33 - 85 km : Brice Feillu (Sojasun) est en difficulté à l'arrière de la course aux côtés de la voiture médicale.

En difficulté à cause d'une blessure au genou, Brice #Feillu attend le médecin derrière le second peloton #TDF — Team Sojasun (@TeamSojasun) July 5, 2013

15:26 - 90 km : Le groupe Cavendish vient de revenir sur le groupe Greipel. Il y a maintenant 2 pelotons sur la Route du Tour, ils sont séparés de 2'45".

15:21 - 95 km : Nouvel abandon sur ce Tour de France 2013 ! C'est le rouleur Adriano Malori (Lampre-Merida) qui vient d'abandonner, il était en difficulté depuis le début de l'étape.

15:19 - 97 km : Jens Voigt vient d'être également avalé par la Cannondale, il est revenu à la raison.

15:17 - 98 km : Jens Voigt (Radioshack) tente de partir seul ! Le duo n'avait plus que 20" d'avance sur le peloton. Blel Kadri (AG2R) s'est relevé.

15:15 - 99 km : Le sprint intermédiaire se situe à 70 kilomètres de l'arrivée, la Cannondale risque de travailler pour Peter Sagan jusqu'à ce sprint en espérant que Cavendish, Kittel et Greipel ne reviennent pas.

15:13 - 100 km : Cette étape risque d'être très nerveuse dans ces 100 derniers kilomètres, cela risque d'être dur pour certains demain dans les premières rampes des Pyrénées.

15:11 - 102 km : L'écart vient de passer sous la minute entre les hommes de tête et le groupe maillot jaune.

15:08 - 104 km : Blel Kadri et Jens Voigt voient leur avance baisser fortement. Ils ne comptent plus que 1'15" à plus de 100 kilomètres de l'arrivée et l'équipe Cannondale ne cesse pas son travail. Derrière c'est Jérôme Pineau qui essaie de faire revenir le groupe Cavendish mais il y a toujours 3' d'écart avec le groupe maillot jaune.

15:05 - 106 km : André Greipel (Lotto-Belisol) compte, lui, un retard de 1'30" sur le groupe maillot jaune alors que Steegmans, Matthew Goss, Geraint Thomas et Samuel Dumoulin sont également lâchés.

15:00 - 108 km : Mark Cavendish (Omega Pharma-Quick Step) accuse désormais un retard de 3 minutes sur le peloton qui roule à vive allure avec l'équipe Cannondale en tête.

14:58 - 110 km : Résultat Col de la Croix de Mounis : 1. Blel Kadri (AG2R) 5 points, 2. Jens Voigt (Radioshack) 3 points, 3. Romain Bardet (AG2R) 2 points, 4. Pierre Rolland (Europcar) 1 point.

14:56 - 111 km : Blel Kadri passe en tête au sommet devant Jens Voigt. Derrière Pierre Rolland (Europcar) va tenter d'arracher la troisième place pour conforter son maillot à pois rouges. Il est néanmoins suivi par un coéquipier de Blel Kadri.

14:55 - 111,5 km : Marcel Kittel (Argos) et André Greipel (Lotto-Belisol), vainqueur hier, sont également lâchés. C'est également le cas de Kiriyenka et Lopez Garcia, deux coéquipiers de Christopher Froome (Sky).

14:53 - 112 km : Les hommes de tête sont maintenant à un kilomètre du sommet du Col de la Croix de Mounis avec une avance de 2'19" sur ce qu'il reste du peloton.

14:49 - 113 km : La Cannondale de Peter Sagan vient de lâcher Mark Cavendish à l'arrière du peloton. Le Britannique est attendu par 3-4 équipiers. Thomas Voeckler (Europcar) et Alejandro Valverde (Movistar) ont été piégé également mais ils devraient parvenir à rentrer dans le peloton.

14:47 - 114 km : Le peloton accélère au pied du Col de la Croix de Mounis ce qui a engendré une cassure à l'arrière du peloton. Quelques équipiers et sprinters sont piégés et sont maintenant à quelques centaines de mètres du peloton.

14:45 - 115 km : Jens Voigt et Blel Kadri entament le Col de la Croix de Mounis, long de 6,7 km à 6,5% de moyenne. Il s'agit d'un col de 2ème catégorie.

14:43 - 116 km : L'écart entre les échappés et le peloton est désormais de 3'17".

14:33 - 120 km : Le peloton vient de passer au sommet du col des 13 vents avec un retard de 4'09".

14:31 - 121 km : Changement de vélo pour Philippe Gilbert (BMC) qui fête son 31ème anniversaire aujourd'hui.

14:29 - 122 km : Résultat Col des 13 vents : 1. Blel Kadri (AG2R) 2 points, 2. Jens Voigt (Radioshack) 1 point.

14:24 - 126 km : Dans la deuxième heure de course, Jens Voigt et Blel Kadri ont parcouru 34,2 kilomètres soit une vitesse moyenne de 39,6 km/h depuis le départ de l'étape.

14:19 - 130 km : Les équipes de sprinters (Argos-Shimano, Lotto-Belisol et Omega Pharma-Quick Step) partagent la responsabilité de la poursuite avec l'équipe du maillot jaune Orica-GreenEDGE. Du coup l'écart retombe à 4'25".

13:53 - 145 km : Au kilomètres 60, les deux fuyards de la journée ont une avance de 5'30".

13:44 - 149 km : Le peloton du Tour de France 2013 vient de franchir la barre des 1000 kilomètres parcourus dans ce Tour 2013 au kilomètre 56.

13:31 - 155 km : Les deux hommes de tête roulent actuellement avec une avance de 5'40". L'échappée semble sous le contrôle du peloton.

13:28 - 157 km : Blel Kadri (AG2R) a l'occasion de prendre le maillot à pois ce soir au détriment de Pierre Rolland (Europcar). En effet le Toulousain n'a que 5 points de retard sur le coureur d'Europcar au classement.

13:23 - 160 km : Dans la première heure de course, Jens Voigt et Blel Kadri ont parcouru 43,2 kilomètres.

13:20 - 162 km : Alexandre Geniez (FDJ.fr) a dû changer de vélo à la suite de la chute survenue en début d'étape, que des dégâts matériels chez la FDJ.

13:10 - 167 km : Le peloton a légèrement réduit l'écart avec les échappés sous l'impulsion de la Cannondale, ils ont désormais 5'30" d'avance sur le groupe maillot jaune.

13:03 - 172 km : Contrairement à ce que nous vous disions, le leader de la formation FDJ.fr Thibaut Pinot n'est pas tombé, d'après le Twitter de l'équipe. Il a juste mis pied à terre.

12:57 - 176 km : Deux équipes se sont placés en tête de peloton : il s'agit des formations Orica-GreenEDGE et Omega Pharma-Quick Step. Elles souhaitent donc maintenir l'écart à 7', pas plus.

12:54 - 178 km : On nous annonce un avance de 6'10" au km 22 sur le peloton.

12:51 - 181 km : Rappel de la composition du groupe de tête : Jens Voigt (Radioshack Leopard) et Blel Kadri (AG2R). Les deux fuyards ont désormais 5'15" d'avance sur le peloton.

12:49 - 183 km : On nous annonce également la présence de Michael Schär (BMC) et de Nairo Quintana (Movistar) dans la chute au kilomètre 11. Les deux hommes ont depuis rejoint le peloton. De même pour Gatis Smukulis (Katusha), également tombé.

12:48 - 184 km : Et premier abandon de la journée ! Il s'agit de l'américain Christian Vande Velde (Garmin-Sharp). Malheureux depuis le début du tour, cette énième chute lors de ce Tour de France 2013 lui aura coûté cher.

12:45 - 186 km : L'Allemand de la Radioshack-Leopard est le mieux placé au classement général, il est 98ème à 14'38" du maillot jaune Daryl Impey. Blel Kadri est 150ème à 28'36".

12:43 - 187 km : Les deux hommes de tête ont désormais 2'15" d'avance sur le peloton.

12:41 - 189 km : Tous les coureurs impliqués dans la chute survenue au kilomètre 11 sont finalement repartis, ils tentent désormais de réintégrer le peloton le plus rapidement possible. Parmi eux : Boasson Hagen (Sky), Christian Vande Velde (Garmin-Sharp), Dani Moreno (Katusha), Richie Porte (Sky) et le français Thibaut Pinot (FDJ.fr).

12:36 - 192 km : Le duo Kadri-Voigt compte désormais 1'10" d'avance sur le peloton.

12:34 - 194 km : Chute dans le peloton au kilomètres 11 ! Plusieurs coureurs sont tombés alors que le peloton roulait à vive allure. D'après nos sources, le deuxième au classement général Boasson Hagen (Sky) serait tombé, le norvégien est tout de même reparti sur son vélo.

12:32 - 195 km : Nouvelles attaques au kilomètre 10 de Blel Kadri (AG2R) et de Jens Voigt (Radioshack !

12:27 - 200,5 km : Après 5 km de course, le peloton est de nouveau groupé, il roule à plus de 70 km/h.

12:25 - 202 km : Six coureurs viennent de prendre 10" sur le peloton : Jens Voigt (Radioshack), Blel Kadri (AG2R), Enrico Gasaparotto (Astana), Julien El Fares (Sojasun), Sep Vanmarcke (Belkin) et Ruben Perez Moreno (Euskaltel).

12:23 - 205 km : Dès les premiers hectomètres de cette étape, Sep Vanmarcke (Belkin) a tenté de s'échapper.

12:21 - 205,5 km : Après un défile de 9,9 km, les coureurs viennent de passer le km 0 !

12:02 : Le départ fictif vient d'être donné à Montpellier !

11:55 : N'oubliez pas, vous pouvez vos questions ou nous faire parvenir vos remarques ici-même avec votre compte Facebook ou bien sur notre compte Twitter : @VavelCyclisme

11:50 : Le sprint intermédiaire de la journée se situe au km 135. Les coureurs bien classés au classement par points ne manqueront pas d'y grapiller quelques points.

11:45 : Au programme aujourd'hui, 4 cols et côtes répertoriés par l'organisation, les deux premiers seront les plus durs pour les sprinters, sans descente pour récupérer derrière :

km 80.0 - Col des 13 Vents (600 m) 6.9 km de montée à 5.6% - catégorie 3

km 94.5 - Col de la Croix de Mounis (809 m) 6.7 km de montée à 6.5% - catégorie 2

km 149.0 - Côte de la Quintaine 6.5 km de montée à 4% - catégorie 3

km 171.0 - Côte de Teillet 2.6 km de montée à 5% - catégorie 4

11:40 : Ils ne sont plus que 190 coureurs au départ ce matin sur les 198 engagés avec les abandons de Nacer Bouhanni (FDJ.fr) et de Fredrik Kessiakoff (Astana). Le Slovène Janez Brajkovic (Astana) est non-partant ce matin, l'équipe Astana ne contient déjà plus que six coureurs.

11:35 : Petit point sur les maillots distinctifs : Seul le maillot jaune a changé de leader puisque c'est désormais Daryl Impey (Orica-GreenEDGE) le leader du classement général après avoir profité de la cassure de 5" dans le sprint hier. Simon Gerrans, son coéquipier est désormais 3ème du classement derrière Edvald Boasson Hagen (Sky). Le maillot à pois est toujours sur le dos de Pierre Rolland (Europcar) qui dispose de 5 points sur son dauphin au classement du meilleur grimpeur. Peter Sagan (Cannondale) a toujours le maillot vert grâce à deuxième place dans le sprint hier malgré la victoire d'André Greipel. Le maillot blanc est toujours entre les mains de Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) !

11:30 : Le départ fictif de cette étape est à 12h00 tandis que les coureurs franchiront le km 0 à 12h20 après la petite promenade habituelle. L'arrivée est prévue aux alentours de 17h15.

11:25 : Cette 7ème étape, qui part de Montpellier pour rejoindre Albi, est longue de 205,5 km, elle usera certainement encore plus les organismes des coureurs. Concernant la course on peut se poser la question si les purs sprinters arriveront à terminer cette étape dans le peloton comme hier avec la victoire d'André Greipel (Lotto-Belisol) à Montpellier. Attention tout de même à des hommes forts qui pourraient profiter du final pour tenter de glaner la victoire en solitaire même si les derniers kilomètres sont totalement plats. Pour plus d'informations sur l'étape, vous pouvez lire notre présentation de l'étape.

11:20 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vavel.com pour suivre en intégralité la 7ème étape du Tour de France 2013 ! (Crédit photo : ASO / B.Bade)