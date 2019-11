Live Tour de France 2013, la 8ème étape en direct

17h34 : Merci à vous d'avoir suivi ce live de plus de 5 heures. Le Tour est donc lancé et peut-être même assommé. L'étape de demain promet d'être aussi intéressante que celle d'aujourd'hui. Vous pourrez lire le compte-rendu de cette étape dans les prochaines minutes. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Vavel Cyclisme sur Twitter et Vavel France sur Facebook et sur Twitter. Trés bonne soirée à vous.

17h30 : Peter Sagan vient d'enfiler un nouveau maillot vert. Il n'a perdu aujourd'hui qu'un point sur André Greipel.

17h29 : La voiture-balai vient d'arriver derrière un coureur de la Garmin. L'étape est maintenant terminée.

17h26 : Moins d'un quart d'heure avant la fin des délais.

17h22 : 31 minutes après le Britannique, un second Grupetto arrive et compte nottament dans ses rangs l'ex maillot jaune à pois rouge Biel Kadri.

17h20 : Le Grupetto est arrivé 29 minutes après Froome. Dont Peter Sagan donc largement dans les delais qui sont de 48"32.

17h18 : Et maintenant le classement général :

17h17 : Voici maintenant le classement de l'étape :

17h16 : Movistar prend la tête du classement par équipe.

17h13 : Pendant ce temps-là, un des attaquants du jour, Thomas Voeckler arrive 21 minutes et 38 secondes après Froome.

17h12 : Nairo Quintana, désigné le plus combatif reçoit le maillot blanc de meilleur jeune.

17h09 : Seuls 70 coureurs environ ont franchis la ligne. Mais les délais sont d'environ 50 minutes;

17h07 : [ERRATUM] C'est Christopher Froome qui recevra le maillot à pois. C'est lui qui est à égalité de points avec Rolland.

17h06 : Christopher Froome vient d'enfiler pour la première fois de sa vie la maillot jaune. C'est Bernard Hinault, qui comme à l'habitude l'a aidé à l'enfiler.

17h04 : Donc pour les maillots distinctifs : Christopher Froome prend le maillot jaune ; Quintana Rojas le maillot blanc ; Pierre Rolland le maillot à pois et Peter Sagan, s'il arrive avec le Gruppetto gardera le maillot vert.

17h01 : Pierre Rolland prend le maillot jaune à Biel Kadri. Il a le même nombre de points que Quintana.

17h00 : Le top 5 de l'étape :

1. Chris Froome (SKY)

2. Richie Porte (SKY)

3. Alejandro Valverde (MOV)

4. Bauke Mollema (BEL)

5. Laurens Ten Dam (BEL)

16h58 : Le maillot jaune et Sylvain Chavanel arrivent 7 minutes 49 secondes après Christopher Froome

16h57 : Dans le bilan de cet étape, on pourra parler de la superbe performance de Nairo Quintana Rojas. Il a lancé l'étape.

16h56 : 6 minutes et 1 seconde de retard pour Thibault Pinot.

16h55 : Cadel Evans à 4 minutes 12 secondes.

16h54 : Andy Schleck à 3 minutes 36, Pierre Rolland à 3 minutes 47.

16h53 : 2 mintues 28 de retard pour Peraud, 1er coureur français.

16h52 : Valverde, Mollema, Nieve, Contador, Quintana, Kreuziger, Anton arrivent à leur tour. Contador a 1 minute 46 de retard sur Froome ; Rodriguez 2 minutes 06.

16h51 : Arrivée de Richie Porte 51 secondes après Christopher Froome.

16h50 : VICTOIRE DE CHRISTOPHER FROOME QUI S'IMPOSE AU TERME D'UNE MONTEE EXCEPTIONNELLE ! IL A EXPLOSE LE CLASSEMENT GENERAL !

16h49 : Froome sous la flamme rouge !

16h48 : Nieve et Mollema lâchent Contador et Kreuziger. Depuis que Froome l'a lâché, Contador a du mal à suivre la roue de son équipier.

16h48 : Valverde grand plateau fait une montée honorable.

16h47 : 62 secondes de retard pour Valverde sur Christopher Froome !

16h46 : ALBERTO CONTADOR A 1 MINUTE 18 SECONDE DE RETARD SUR FROOME !

16h45 : Cette étape de Ax 3 Domaines aura été décisive alors qu'on pensait que les favoris se regarderaient !

16h43 : Le point sur la situation à 3 kilomètres de l'arrivée : Froome a 23 secondes d'avance sur Porte, 2ème. Valverde est 3ème, Quintana 4ème. Kreuziger et Contador sont ensemble en 5ème position. Ils sont accompagnés de Mollema et de Nieve.

16h42 : Christopher Froome a dynamité ce Tour dès la 8ème étape ! Et Richie Porte revient sur lui !

16h40 : Le point sur la situation a 4,5 kilomètres de l'arrivée : Froome est seul. Porte vient d'attaquer Quintana. Derrière, Valverde est seul. Contador n'arrive plus à suivre Kreuziger. Rolland et Schleck sont derrière, Evans derrière eux.

16h38 : Froome est maintenant seul ! Quintana et Porte sont ensemble, Valverde, Kreuziger et Contador aussi !

16h38 : Froome et Quintana s'en vont !

16h37 : Quintana est sur le point d'être rejoint par Porte, Froome, Valverde, Kreuziger, Contador !

16h36 : IL RESTE 5 COUREURS DANS LE GROUPE FAVORI !

16h35 : Igor Anton lâché, Joaquin Rodriguez distancé !

16h34 : Michael Rogers, Romain Bardet, Pierre Rolland, Jean-Christophe Peraud distancés !

16h33 : ANDY SCHLECK, DAN MARTIN, CADEL EVANS LÂCHES !

16h32 : Tejay Van Garderen est à 2 minutes 45 du peloton favori !

16h32 : Pierre Rolland est rejoint par le peloton favori !

16h31 : Le maillot blanc est lâché, Gadret aussi.

16h29 : Les coureurs sont à 8 kilomètres de l'arrivée et Nairo Quintana recommence son festival. Nous sommes dans la montée d'Ax 3 Domaines.

16h28 : Nairo Quintana a demandé à Rolland un relai qu'il ne prend pas. Et pour cause. Le coureur d'Europcar est lâché par Quintana !

16h27 : PIERRE ROLLAND REJOINT NAIRO QUINTANA ROJAS !

16h26 : Le peloton est à 15 secondes de Rolland.

16h25 : Pierre Rolland est maintenant à 4 secondes de Quintana Rojas.

16h22 : Roche est revenu sur le peloton. Pinot est lui derrière, à 150 mètres.

16h20 : Le point sur la course à 16 kilomètres de l'arrivée : Quintana est en tête avec 23 secondes sur Rolland et 36 secondes sur le peloton favoris.

16h19 : Les coureurs de tête sont maintenant à 20 kilomètre de l'arrivée.

16h18 : Rochea a approché les 100 km/h dans la descente.

16h17 : Pinot a du mal à assurer ses trajectoires.

16h14 : Thibault Pinot a du mal à suivre le peloton dans la descente. Il est maintenant épaulé par Nicolas Roche.

16h13 : Le maillot jaune est passé 4 minutes et 5 secondes après Quintana.

Encore 3 AG2R dans le peloton, belle équipe. Pinot est seul. #TDF — James Trivette (@Orodreth77) July 6, 2013

16h12 : Nicolas Roche est sur le point de rejoindre le peloton. Aimar Zubeldia aussi.

16h11 : Quintana, Rolland et le peloton sont à moins de 30 kilomètres de l'arrivée.

16h09 : Le peloton est passé au sommet. Il est maintenant dans la descente.

16h08 : Nieve est sorti du peloton pour aller prendre la 3ème place.

16h07 : Pierre Rolland passe en seconde position à 20 secondes de Quintana. Il est le virtuel maillot blanc à pois rouge.

16h06 : Quintana passe en tête au sommet du col de Pailhères. 25 points pour le coureur de la Movistar.

16h06 : Gadret, Pinot, Péraud, Schleck, Froome, Valverde, Contador sont dans le groupe des favoris.

16h05 : Nicolas Roche est lui aussi lâché.

16h04 : Plus que 24 coureurs dans le groupe des favoris.

16h04 : Aimar Zubeldia et Andreas Kloden sont lâchés.

16h03 : Anton est rattrapé par la tête du groupe favori. Les Sky ont accélérés.

16h02 : Nairo Quintana a maintenant 62 seconde d'avance sur la tête du groupe favori ! Il est le virtuel maillot jaune.

16h01 : Riblon est rattrapé par le groupe des favoris. Grosse étape pour sa part.

16h00 : Tejay Van Garderen est lui aussi distancé.

15h59 : Vasil Kirienka est lâché par le groupe favori.

15h58 : Le point sur la course : 36 secondes d'avance pour Quintana sur Riblon-Rolland qui ont 50 mètres d'avance sur Anton. Le peloton favori est à 20 seconde d'eux.

15h57 : Froome a mantenant 4 équipiers.

15h56 : ATTAQUE DU COUREUR D'EUSKATEL-EUSKADI IGOR ANTON !

15h55 : 3 coureurs sont seuls et devant le peloton des favoris. Dans l'ordre : Quintana, Riblon et Rolland.

15h55 : C'est fini pour Robert Gesink.

15h55 : ATTAQUE DE PIERRE ROLLAND !

15h54 : Nairo Quintana est parti pour un grand numéro ! Il décroche Riblon.

15h53 : Christopher Froome n'a plus qu'un équipier.

15h52 : Quintana rejoint Christophe Riblon et Robert Gesink est rattrapé par le peloton !

15h51 : Les quatres maillots jaunes de ce Tour 2013 ont étés lâchés : Marcel Kittel, Jan Bakelants, Simon Gerrans et Daril Impey.

15h50 : Christophe Riblon a 20 secondes d'avance sur Quintana et 55 secondes sur le peloton.

15h49 : Thomas Voeckler est maintenant lâché par le peloton.

15h49 : Et Gesink est lâché par Quintana !

15h48 : Robert Gesink est rejoint par Nairo Quintana Rojas.

15h47 : Chavanel est lâché lui aussi.

13h46 : LE MAILLOT JAUNE DARIL IMPEY EST DECROCHE PAR LE PELOTON !

15h46 : Voeckler est rattrapé par le peloton.

15h45 : Grosse étape de Christophe Riblon, qui maintien l'étape avec le peloton.

15h44 : Le Colombien est revenu assis sur sa selle trés facilement sur un Thomas Voeckler en danseuse.

15h44 : ATTAQUE DE NAIRO QUINTANA ROJAS !

15h43 : Daniel Navarro (Cofidis, Arnold Jeannesson (FDJ.fr), Rein Taaramae (Cofidis) sont eux aussi lâchés.

15h41 : Thomas Voeckler stabilise avec Christophe Riblon. Voeckler est sur le point de rejoindre Gesink. Moins de 15 secondes entre les deux.

15h39 : David Lopez Garcia (Sky) est décroché, tout comme Amaël Moinard (BMC), Sergio Paulinho (Saxo-Tinkoff) ou Damiano Cunego (Lampre).

15h37 : Le point sur la course à 38 kilomètres de l'arrivée. Riblon Christophe Riblon est en tête. Il possède 45 secondes d'avance sur Robert Gesink, 1 minute 05 seconde sur Thomas Voeckler et 1 minute 16 seconde sur le peloton.45 secondes 20 secondes 16 secondes

15h36 : Sioutsiou est lâché par le train de sa propre équipe.

15h35 : ATTAQUE DE THOMAS VOECKLER !

15h34 : Les Sky sont maintenants seuls en tête de peloton.

15h33 : Jean-Marc Marino et Johnny Hoogerland sont rejoints par le peloton.

15h32 : Christophe Riblond en tête et Robert Gesink en contre font très forte impression. Ce premier vient d'augmenter son écart avec le peloton.

15h31 : Jérôme Coppel, Christophe Le Mevel, Mickaël Irizar, Juan Joaquin Rojas, Edwald Boassen Hagen et Jens Voigt font partis des lâchés.

15h30 : ATTAQUE EN TÊTE DE PELOTON DE ROBERT GESINK !

15h28 : Rudy Molard a été rattrapé par le peloton.

15h27 : L'écrémage continue. Philippe Gilbert, Simon Gerrans sont lâchés.

15h25 : Riblon a pour l'instant fait l'écart avec le peloton. L'écart est repassé au-dessus de la minute. Les poursuivants ont 30 secondes d'avance sur le peloton.

15h24 : Les sprinteurs décrochent petit à petit du peloton. L'écrémage commence.

15h23 : Le porteur du maillot à pois rouge, Biel Kadri est décroché par le peloton. C'en est fini de ses chances.

15h21 : Les coureurs entrent maintenant dans le col de Pailhères.

15h20 : Christophe Riblon accélère en tête de course. Il a creusé un écart. Derrière lui, Hoogerland et Molard sont ensemble ; Marinot est décroché. L'écart avec le peloton est passé en dessous de la minute.

15h18 : Ca sent le fin pour les échappés. 74 secondes seulement maintenant.

15h16 : L'écart chute dangereusement ! Moins de 2 minutes maintenant, 1 minute 35 pour être précis.

15h13 : Il reste maintenant moins de 50 kilomètres avant l'arrivée. Et le col de Pailhères approche !

15h10 : Encore une fois, l'écart diminue. Moins de 3 minutes, 2 minutes 30 secondes exactement.

15h08 : Thomas Voeckler est arrivé avec le Grupetto hier. Au contraire de Thibault Pinot, arrivé dans le peloton et qui aura un rôle à jouer dans les prochains kilomètres.

15h05 : Hier, Alberto Contador a demandé à Sergio Paulinho, son coéquipier de se relever. L'Espagnol veut des équipiers frais aujourd'hui.

15h03 : 3 trains se côtoient en tête du peloton. Les Sky à gauche, les Belkin au centre et les Saxo Bank-Tinkoff à droite de la route.

15h02 : Selon Lylian Lebreton, les chances d'arrivée en tête de l'échappé sont quasiment nulles.

15h00 : La montée du col de Pailhères durera environ 45 minutes. Celui d'Ax 3 domaines devrait durer 25 minutes environ.

14h58 : L'écart est passé en dessous des 4 minutes. La chasse a repris. Plus que 3 minutes 30 secondes d'avance alors que l'objectif était d'avoir 6 minutes à l'approche du col de Pailhères. Mais il n'est pas encore là.

Les Pyrénées sont tout près. #TDF #AllezFDJfr #AllezThibaut — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 6, 2013

14h53 : Après 3 heures de course, la moyenne horaire est de 44 km/h. Soit 42,7 km dans la dernière heure.

14h51 : Le col de Pailhères sera le plus haut col traversé cette année par les coureurs. Son sommet est à 2001 mètres du niveau de la mer.

14h49 : Le maillot à pois rouge passera après l'aide à Jean-Christophe Péraud selon Biel Kadri.

14h45 : Petit à petit, la température va baisser jusqu'à 13° en haut du col de Pailhères. Mais les coureurs n'y sont pas encore. Johnny Hoogerland vient de s'arroser.

14h41 : Voici les résultats officiels du sprint intermédiaire :

1. Hoogerland, 20 pts

2. Marino, 17 pts

3. Molard, 15 pts

4. Riblon, 13 pts

5. Greipel, 11 pts

6. Sagan, 10 pts

7. Cavendish, 9 pts

8. Van Poppel, 8 pts

9. Flecha, 7 pts

10. Chavanel, 6 pts

11. De Gendt, 5 pts

12. Westra, 4 pts

13. Sabatini, 3 pts

14. Boeckmans, 2 pts

15. Bodnar, 1 pt

14h38 : L'écart s'est stabilisé. Pour encore combien de temps ?

14h37 : Andy Schleck, discret jusque-là dévoilera aujoud'hui son véritable état de forme. A moins que rien ne se passe...

14h35 : Le sprint interlédiaire vient de s'achever sur la victoire d'André Greipel devant Peter Sagan.

14h34 : Le peloton est à 51 km/h et à 1 kilomètre du sprint intermédiaire.

14h33 : Il ne reste déjà plus que 75 kilomètres avant l'arrivée. Mais quels kilomètres !

14h30 : Les 4 hommes de tête viennent d'arriver au sprint intermédiaire. C'est Johnny Hoogerland qui est passé en tête devant Christophe Riblon, Rudy Molard et Jean-Marc Marino.

14h26 : Le peloton roule actuellement à 40 kilomètres/heure mais roule tout de même plus rapidement que les échappés.

14h22 : Mais l'écart diminue encore et encore. Moins de 6 minutes maintenant.

14h20 : Christophe Riblon doit penser à cette même arrivée, il y a 3 ans.

14h17 : Le sprint intermédiaire est maintenant à moins de 20 kilomètres.

Christophe Riblon au départ:" j'ai carte blanche; j'avais gagné ici il y a 3 ans, j'ai a cœur d'être a nouveau devant" #TDF — Claude Eymard (@claude_eymard) July 6, 2013

14h16 : La température augmente de degré en degré. Elle est pour l'instant de 33°. Les coureurs cherchent en priorité à boire.

#TDF #8 L'écart continue de diminuer, 6'54'' à 90km de l'arrivée — AG2R LA MONDIALE (@AG2RLAMONDIALEc) July 6, 2013

14h12 : Cette diminution de l'écart est fortement due à l'accélération de l'équipe Sky.

14h10 : Les chances de victoire des échappés s'amenuisent de kilomètres en kilomètres. L'écart est maintenant en dessous de 7 minutes.

14h08 : Le peloton vient à son tour de passer au ravitaillement.

14h05 : L'écart descend petit à petit. Nous en sommes maintenant à moins de 7 minutes 30 secondes.

14h02 : [ERRATUM] Les coureurs ont parcourus 44,9 kilomètres dans la seconde heure de course en non pas 42,8 km comme indiqué plus bas.

13h59 : Christophe Riblon est le coureur le mieux placé de l'échappée. Il est à 4 minutes 49 secondes de Van Impey au début de cette étape.

13h56 : Les coureurs de tête viennent de passer dans la zone de ravitaillement.

13h54 : Nous allons maintenant être plus réguliers dans nos interventions sur ce live. Les coureurs approchants du sprint intermédiaire et du premier col, l'étape va commencer à devenir trés intéressante !

13h50 : La deuxième heure de course vient de se terminer. Ils ont parcourus 87.1 kilomètres. Soit 42.8 dans la seconde heure de course. C'est un peu moins rapide que lors de la première mais la moyenne reste raisonnable.

13h46 : Le maillot jaune et le maillot blanc aussi devraient changer d'épaules. Ils sont tous deux portés par des rouleurs-sprinteurs.

13h40 : L'écart reste stable depuis quelques kilomètres

13h33 : Selon le directeur sportif d'AG2R La Mondiale Vincent Lavenu, pour que les échappées aient une chance d'aller au bout, il faut qu'elles aient au moins 6 minutes d'avance à l'approche du col Hors-Catégorie. L'écart est maintenant de 8 minutes 20 secondes.

13h28 : Abandon du coureur Italien de la Lampre Matteo Bono.

13h22 : Le maillot à pois rouge de Biel Kadri est plus que menacé aujourd'hui. Car depuis le nouveau règlement, les cols de 1ère Catégorie et Hors Catégorie donnent énormément de points par rapport à ceux de 4ème ou 3ème Catégorie.

13h16 : Après 63 kilomètres, l'écart est maintenant de 8 minutes 40 secondes entre la tête du peloton et les 4 échappés.

13h12 : Cette prise de relai montre que l'équipe Britannique ne veut pas faire que de la figuration aujourd'hui.

13h07 : L'écart étant sûrement trop élevé, les Sky prennent le relai des Orica GreenEDGE du maillot jaune. L'écart diminue. Il est repasqsé en dessous des 9 minutes après être monté à 9 minutes 30.

Pronostic osé du jour: Gesink #TDF #twittcyclos — Cyclo maniaque (@Cyclomaniaque) July 6, 2013

12h54 : L'heure de course vient d'être terminée. 44,3 kilomètres ont étés parcourus par les hommes de tête.

12h51 : Le vent est pour l'instant de 10 km/h, soit quasiment nul.

12h48 : Le soleil sera au rendez-vous aujourd'hui, comme depuis le départ de Corse.

Pas un nuage pour le départ à Castres ! #TDF pic.twitter.com/EEl5KV7IV3 — Le Tour De France (@letour) July 6, 2013

12h44 : Au terme de la seule difficulté des 100 premiers kilomètres, soit la Côte de Saint-Férréol (4ème catégorie), c'est le coureur de la Cofidis Rudy Molard qui est passé en tête et a pris le seul point en jeu.

12h40 : A noter que le dernier vainqueur à Ax 3 Domaines n'est autre que Christophre Riblond, présent aujoud'hui dans l'échappée.

12h38 : Ci-dessous l'attaque de Jean-Marc Marino dès le premier kilomètre.

12h36 : L'entente est bonne en tête de course. Après 35 kilomètres, l'écart est maintenant de plus de 9 minutes sur le peloton.

12h33 : L'échappée du jour est déjà formée. Jean-Marc Marino (Sojasun) et Johnny Hoogerland (VacanSoleil) ont étés rejoints par Chrsitophe Riblond (AG2R La Mondiale) et Rudy Molard (Cofidis). Les échappées avaient après 15 kilomètres plus de 5 minutes d'avance sur le peloton.

12h31 : Enfin, un des autres suspense sera l'issue de l'échappée du jour. Est-ce qu'elle aura une chance ? Vous le découvrirez en regardant ce live !

12h29 : Suspense également l'état de forme des Pinot, Rolland et autres français par rapport aux autres favoris.

12h26 : Cette étape donnera le ton des suivantes. Est-ce que Contador-Froome-Rodriguez et les autres s'attaqueront dès cette étape où alors est-ce qu'ils attendront les Alpes ? Voici tout le suspense de cette étape.

12h23 : Voici l'étape décrite par Jean-François Pécheux :



12h20 : Cette année, les Pyrénées ont étés programmées en deuxième semaine et les Alpes en troisième semaine. Ceci résulte d'un choix de l'organisation qui depuis plusieurs années inverse les rôles à chaque édition.

12h18 : Hier, les coéquipiers de Peter Sagan ont entrepris un énorme travail pour décramponner les principaux sprinteurs et laisser leur leader s'imposer à Albi. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, Sagan devant encore perdre quelques kilos pour pouvoir gravir avec les meilleurs les grands cols.

12h15 : Aujourd'hui au programme une étape de haute montagne et l'entrée dans les Pyrénées. Les sprinteurs auront leur rôle à jouer jusqu'au kilomètre 119 et le sprint intermédiaire. Ils seront ensuite progressivement décrochés avec l'impressionnant enchaînement Col de Paihères (Hors Catégorie)-Ax 3 Domaines (1ère Catégorie). Vous pouvez d'ailleurs retrouver le profil de l'étape ici.

12h11 : Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée de direct sur VAVEL France. C'est la 8ème étape, elle part de Castres et arrive à Ax 3 Domaines.