Live Tour de France 2013, la 11ème étape en direct

17h46 : Merci à vous d'avoir suivi avec nous cette étape ! Rendez vous dans quelques minutes pour le compte-rendu de cette étape, ce soir pour le profil et les favoris de l'étape de demain. Et évidemment demain pour le live d'une étape promise aux sprinteurs. Bonne soirée et ne loupez pas ce soir le début de l'Euro 2013 féminin que VAVEL France suivra de près !

17h45 : Tony Martin a donc remporté cette étape. Christopher Froome garde son maillot jaune, Pierre Rolland son maillot à pois et Peter Sagan son maillot vert. Mais changement pour ce qui est du niveau blanc, Quintana le perd au profit de Kwiatkowski !

17h41 : Et voici maintenant le classement général ! On y voit maintenant plus clair dans ce classement après cette étape !

17h36 : Voici le classement de l'étape et la victoire de Tony Martin devant Christopher Froome.

17h34 : Belle performance des coureurs français. Chavanel est 7ème et Roy 8ème.

Bravo à @JeremyRoy, 8e de ce contre-la-montre ! #TDF #FDJfr #BravoJerem — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 10, 2013

17h32 : Froome assome le classement général. Contador est maintenant 4ème mais à 3"54 de Froome ! Jean-Christophe Péraud apparaît à la 10ème place.

17h31 : VICTOIRE DONC DE TONY MARTIN ! L'Allemand prouve qu'il n'a pas eû pour rien son maillot de champion du monde.

17h30 : ARRIVEE DE CHRISTOPHER FROOME QUI TERMINE DEUXIEME ! Il est à 11" de Tony Martin.

17h29 : Arrivée d'Alejandro à 2'11" de Tony Martin !

17h28 : Alejandro Valverde sous la flamme rouge.

17h27 : Il ne reste plus que Valverde et Froome sur la route du Tour.

17h26 : Arrivée de Bauke Mollema, 10ème temps.

17h25 : Mollema sous la flamme rouge.

Froome est un mutant. Avec lui, c'est la douleur qui a mal. #twittcyclos #tdf — lyonnais gourmet (@lyonnaisgourmet) July 10, 2013

17h24 : 19ème temps pour Laurens Ten Dam, 4ème du classement général.

17h23 : Selon Alberto Contador, Christopher Froome n'a pas gagné le Tour de France. "Il reste quelques kilomètres d'ici Paris, la route est encore longue."

17h22 : Si les écarts en restent là, cette fin de Tour promet d'être trés spectaculaire, les adversaires de Froome n'ayant rien à perdre et cherchant sûrement à l'attquer.

17h20 : Arrivée de Roman Kreuziger en 13ème position, juste derrière Alberto Contador.

17h19 : 2 secondes d'avance pour Froome sur Martin au second point intermédiaire.

17h17 : ARRIVEE D'ALBERTO CONTADOR ! L'Espagnol arrive en 12ème posiiton, à 2'14" de Tony Martin. Si Froome reste sur son rythme, il aura 4' de retard ce soir !

17h16 : Contador passe la flamme rouge.

17h16 : 3'27" pour Nairo Quintana Rojas qui perd son maillot blanc !

17h15 : Le décor de ce contre-la-montre est très télévisuel. Le Mont Saint Michel rend cette étape internationalle;

17h13 : Christopher Froome s'inflige parfois des séances de 8 heures de home-trainer.

17h10 : 3'28" de retard pour "Purito" sur Tony Martin à l'arrivée.

17h09 : Selon les estimations, si les résultats restent les mêmes, Christopher Froome aurait 2 minutes d'avance à l'arrivée sur ses concurrents.

Difficil de faire plus beau que cette arrivee au mont st michel. #paysageexeptionel — Nicholas Roche (@nicholasroche) July 10, 2013

17h06 : Si Froome était amené à remporter l'étape, les écarts seraient sûrement énorme au classement général.

17h05 : MEILLEUR TEMPS AU PREMIER TEMPS INTERMEDIAIRE DE CHRISTOPHER FROOME ! Une seconde d'avance sur Martin pour le Britannique !

17h03 : Ce n'est pas la même histoire pour Quintana, à 2'20" de Martin au second point intermédiaire.

17h04 : 8ème place au premier temps intermédiaire pour Valverde, qui réalise un trés bon temps !

17h02 : Selon plusieurs sources, Valverde serait dans le même temps que Christopher Froome.

17h00 : Le classement général sera donc plus clair ce soir au Mont-Saint-Michel.

16h59 : Porte, Valverde, Quintana, Kreuziger, Contador, beau plateau actuellement sur les routes du Tour.

16h56 : 4ème place à 1'30" de Martin pour Michael Kwiatowski, qui s'envole pour reprendre le maillot jaune à Quintana Rojas.

16h55 : C'en est fini pour Jean-Christophe Péraud. 2'21" de retard sur Tony Martin et un contre-la-montre terminé à la 13ème place.

16h54 : ET C'EST PARTI POUR CHRISTOPHER FROOME !

16h53 : Arrivée d'Andy Schleck, le Luxembourgeois arrive 109ème de ce contre-la-montre.

16h52 : Il ne reste maintenant plus qu'un coureur à partir, le leader Christopher Froome

16h51 : C'est parti pour le second du classement général, Alejandro Valverde.

16h50 : 25 secondes de perdue pour Alberto Contador au premier point intermédiaire !

16h48 : Cadel Evans arrive à la 14ème place à l'arrivée. L'addition devient lourde pour l'Australien.

16h48 : 38" déjà de perdue sur Kwitowski pour Quintana après le premier point intermédiaire.

16h47 : Alberto Contador, qui veut à tout prix réussir ce contre-la-montre a passé de longues minutes à régler son vélo hier.

16h45 : Andy Schleck est classé à la 135ème place au second point intermédiaire.

Tony Martin qui vomit à l'arrivée, belle hommage aux Galettes Saint-Michel. #twittcyclos #TDF2013 — Bobby Summer (@BobbyN_) July 10, 2013

16h41 : Jean-Christophe Péraud arrive à la 12ème place au second point intermédiaire. Excellent chrono !

Tony Martin a réalisé le temps de référence, 36'29" à l'arrivée au #MtStMichel photo @afpfr #TDF2013 pic.twitter.com/mLj2wTjrfi — Catherine Berra (@CatherineBerra) July 10, 2013

16h39 : DEPART D'UN DES GRANDS FAVORIS DE CE TOUR, ALBERTO CONTADOR !

16h36 : Départ de Nairo Alexander Quintana Rojas, le maillot blanc.

16h35 : 1'40" de retard pour Cadel Evans au second point intermédiare.

16h33 : Daniel Martin, le 8ème du classement général et seul vainqueur d'une échappé lors de ce Tour s'élance.

16h32 : Les principaux favoris au départ entre 16h33 et 16h54 : Nairo Alexander Quintana Rojas (16h36) ; Alberto Contador (16h39) ; Alejandro Valverde (16h51) et Christopher Froome (16h54).

16h30 : Kwiatowski est pour l'instant 3ème au premier temps intermédiaire.

16h28 : Trés bon temps de Jean-Christophe Péraud dans ce contre-la-montre ! Il est 9ème au premier temps intermédiaire !

16h27 : Christopher Froome est à 27 minutes de son départ dans ce contre-la-montre.

16h21 : 35 secondes de perdues pour Cadel Evans sur Tony Martin, au premier point intermédiaire.

16h21 : Arrivée anecdotique de Pierre Rolland, 72ème temps provisoire.

16h19 : Au premier pointage intermédiare, Michael Rodgers a 51 secondes de retard sur Tony Martin.

16h17 : Les blagues fusent sur les réseaux sociaux à propos du jet d'urine sur Mark Cavendish, évènement indigne du Tour de France.

16h15 : C'est parti pour le Français le mieux classé au général, Jean-Christophe Péraud.

16h15 : Richie Porte a pris la 3ème place, Sylvain Chavanel la 5ème place.

Le temps de Johnny Hoogerland est tombé ou pas ? #TDF — Quentin B. (@KentinBoc) July 10, 2013

16h12 : C'est parti pour Andy Schleck !

16h10 : On commence à arriver dans les grands favoris dorénavant !

16h08 : C'est maintenant au tour de Cadel Evans de s'élancer !

16h06 : Les 4 premiers n'ont pas changés de place depuis bien longtemps. Tuft est toujours 3ème, les journalistes canadiens commencent à s'enflammer.

Svein Tuft demeure toujours 3e au contre-la-montre du #TDF. Un 2e podium pour le cycliste canadien? — Jean-Philippe Martin (@JPMartin_RC) July 10, 2013

16h05 : Sylvain Chavanel s'éloigne de Tony Martin, 55 secondes d'écart au deuxième point intermédiare.

16h04 : Le Mont Saint-Michel est le monument le plus visité de France. Il accueille pour la seconde fois de son histoire le Tour de France.

16h01 : Les coureurs à partir sont dorénavant membres du Top20.

15h59 : Les principaux favoris au départ entre 16h03 et 16h30 : Cadel Evans (16h09) ; Andy Schleck (16h12) et Jean-Christophe Péraud (16h15).

Boucle devant le Mont avant l'arrivée. Grandiose !!! #TdF https://t.co/nWXU7DeWxs — PMU (@_PMU) July 10, 2013

15h55 : Plus de 200 000 spectateurs sont annoncés sur les 33 kilomètres aujourd'hui.

15h53 : Martin-Chavanel, Oméga-Pharma Quick-Step réalise un doublé pour l'instant !

Ruben Plaza Molina intègre le top 10 provisoire en coiffant Peter Velits sur le poteau. #TDF #Twittcyclos — Chronique du Vélo (@ChroniqueDuVelo) July 10, 2013

15h51 : L'Australien vient de doubler Damiano Cunego, parti 2 minutes avant lui.

15h49 : Richie Porte est 4ème au second point intermédiare à 53" de Martin.

15h47 : TEMPS CANON DE SYLVAIN CHAVANEL ! Le français n'a que 7" de retard sur son coéquipier au premier point intermédiare !

15h45 : Il ne reste maintenant plus que 24 coureurs à s'élancer.

15h43 : 2'30" de retard pour Damiano Cunego sur Tony Martin.

15h42 : On passe maintenant à des départs espacés de 3 minutes.

Le classement provisoire de ce contre-la-montre. Sagan étonne par sa 8ème place, #Roy est toujours 4ème. #twittcyclos pic.twitter.com/vGLFlWoxCU — Arthur Massot (@Massobry) July 10, 2013

15h38 : 7ème temps au premier pointage pour Richie Porte.

15h36 : Départ de Sylvain Chavanel, le champion de France de contre-la-montre.

15h34 : Arrivée de Thibault Pinot, qui a eû une crampe dans la fesse droite.

15h30 : Petit à petit, le comportement d'une partie du public avec Marc Cavendish s'affirme. C'est l'incident du jour. Il est honteux.

Patrick Lefevere confirme le jet d'urine sur Cavendish : "il n'est pas en colère mais très déçu." — A. Thomas-Commin (@a_thomas_commin) July 10, 2013

15h29 : Les principaux favoris au départ entre 15h32 et 16h00 : Jan Bakelants (15h34), ancien maillot jaune ; Sylvain Chavanel (15h36) et Pierre Rolland (15h40).

15h26 : Amaël Moinard, régional de l'étape : "La première partie de ce contre-la-montre va bien convenir à Cadel Evans. Des virages, des changements de rythme... il va bien aimer. Par la suite, il limitera la casse mais oui, il va bien l'aimer."

15h24 : Départ de Richie Porte, qui s'est écroulé dimanche alors qu'il était second au classement général.

15h21 : Damiano Cunego est sur la route. Il se fait de plus en plus discret au fil des Tours.

15h18 : 1'40" de retard pour Tejay Van Garderen au second point intermédiare. Le coureur américain s'est littéralement écroulé. Il comptait 18" de retard au premier point intermédiare.

15h13 : La confirmation de la réaction honteuse des spectateurs sur Mark Cavendish par Peta Todd, la compagne du sprinter Britannique. "La façon dont les gens se sont comportés aujourd'hui est dégoûtante. Pourtant, nous gardons la tête haute. Le jury a statué. #Inhumain"

The way people have behaved today is disgusting. Yet we are just expected to take it on the chin. The jury ruled. #Inhumane — Peta Todd (@petatodd) July 10, 2013

15h10 : Le grand absent de ce contre-la-montre est Fabian Cancellara, qui a disputé il y a quelques jours le Tour d'Autriche.

15h05 : La 7ème place de Peter Sagan est une véritable surprise.

15h03 : Le classement provisoire de l'étape.

14h59 : Les départs importants entre 15h et 15h30 : Daril Impey (15h02), ancien maillot jaune ; Andreas Kloden (15h06) ; Ryder Hesjdal (15h10), Damiano Cunego (15h16) ; Richie Porte (15h24) et John Gadret (15h30).

14h55 : Jérémy Roy est toujours 4ème, alors qu'il fut un des premiers coureurs à s'élancer. Mais ni Sylvain Chavanel, ni Christopher Froome ne se sont élancés.

#Photo @jeremyroy attend de connaître son classement final, surveillé par le Mont-Saint-Michel. #TDF #FDJfr pic.twitter.com/3iaGtesqpH — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 10, 2013

14h54 : Départ de Thibault Pinot, qui s'est loupé lors des Pyrénées.

14h52 : Départ de Tejay Van Garderen, qui réalise pour l'instant un Tour de France décevant.

14h49 : A l'origine, le vent était favorable lors de cette étape. Selon Philippe Gilbert, il a tourné car il est maintenant de côté.

Souriant à l'échauffement, Alexis Vuillermoz s'élancera à 14h48 pour son 1er CLM sur un Tour de France ! #TDF pic.twitter.com/jtziLxLGYf — Team Sojasun (@TeamSojasun) July 10, 2013

14h45 : Petit point sur le classement de l'étape aux deux tiers de l'étape.

14h40 : Amael Moinard vient se l'élancer sous une énorme ovation du public. Le coureur de la BMC est originaire de la Manche. Il a même cherché les ovations en levant la main droite vers le haut. Le bas-normand est donc parti avec le sourire.

14h40 : Si vous l'aviez loupé, revivez l'étape d'hier à travers le résumé de l'étape.

14h39 : Ce Tour aura en tout cas réalisé des dégâts dès les Pyrénées. Seuls moins de 10 coureurs peuvent prétendre à la victoire après seulement 2 étapes de montagne.

14h37 : Les organisateurs ont décidés de faire un demi-tour devant le Mont Saint Michel pour que l'image à la télévision soit un coureur devant le Mont Saint Michel.

14h35 : Si les faits de jets d'urine sur Cavendish sont avérés, c'est honteux et indigne d'un public suiveur du Tour de France.

#tdf: 26'13" for @petosagan after 22km. 7th place. — Cannondale Pro (@cannondalePro) July 10, 2013

14h32 : Les départs sont pour l'instant donnés toutes les deux minutes. Jusqu'à 15h42 où ils seront ensuite espacés de 3 minutes.

14h28 : C'est maintenant le doyen du peloton, l'Allemand Jens Voigt qui s'élance pour les 33 kilomètres.

14h25 : Jérémy Roy avait comme objectif d'arriver à finir cette étape dans le Top 20. Alors qu'il reste 64 concurrents à partir, il est pour l'instant 4ème.

14h22 : Après l'arrivée, Tony Martin s'est écroulé de fatigue.

Une ligne d'arrivée magnifique il faut l'avouer aujourd hui. #TDF pic.twitter.com/lDdO2w349p — AlbanLepoivre (@AlbanLepoivre) July 10, 2013

14h19 : 54,271 km/h de moyenne pour Tony Martin, il réalise la 3ème meilleure performance de l'histoire du Tour de France. La meilleure moyenne reste Greg LeMond sur les Champs-Elysées en 1989. Mais le profil était alors descendant.

14h15 : Tony Martin a encore une fois réalisé une trés bonne performance. Elle servira de référence durant tout le reste de ce contre-la-montre.

14h10 : Réaction de l'intéressé au micro de France Télévisions : "Dans ce contre-la-montre, je me suis senti bien. Je savais que j'avais réalisé un bon temps. Je pense que Christopher Froome est mon principal concurrent. Il est assez fort mais il n'y a peut-être pas assez de côtes pour lui. Je suis donc optimiste quand à mes chances de victoire dans ce contre-la-montre. J'ai eu 5-6 jours difficiles dans ce Tour de France après ma chute. Mais je me sens mieux maintenant. Et d'attaque pour les prochaines étapes."

14h05 : Tony Martin a établi un temps référence aujourd'hui en réalisant les 33 kilomètres en 36'29".

14h02 : Place maintenant au direct !

13h59 : Petit point sur les heures de départ. Par ordre chronologique, Thibault Pinot partira à 14h54 ; Ryder Hesjdael à 15h10 ; Damiano Cunego à 15h16 ; Richie Porte à 15h24 ; Sylvain Chavanel à 15h36 ; Pierre Rolland à 15h40 ; Cadel Evans à 16h09 ; Andy Schleck à 16h12 ; Jean-Christophe Péraud à 16h15 ; Nairo Alexander Quintana Rojas à 16h36 ; Alberto Contador à 16h39 ; Alejandro Valverde à 16h51 ; Christopher Froome à 16h54

13h56 : Ce matin, le premier temps de réference a été établi par Sven Tuft.

13h52 : Nous ne ferons pas comme lors du contre-la-montre par équipe un point sur chaque départ mais sur ceux des principaux favoris ainsi que des français.

Honte quand mon ami @MarkCavendish me dit qu il a été siffle et même arrosé d urine pendant tout le parcours !! C est scandaleux!!! — jerome pineau (@jejeroule44) July 10, 2013

13h49 : Le maillot jaune est pour l'instant sur les épaules de Christopher Froome et le maillot blanc sur celles de Nairo Quintana Rojas.

13h45 : Petit point sur les maillots distinctifs. Seuls deux peuvent changer d'épaule aujourd'hui. Aucun point n'est distribué dans le Grand Prix de la Montagne et aucun non plus dans le classement par points. Pierre Roland et Peter Sagan peuvent donc être plus tranquilles.

13h41 : Le coureur, Dmitri Muravyev (Astana) a été le premier coureur à s'élancer, à 10h28. Christopher Froome s'élancera lui à 16h54.

13h37 : Voici le profil de l'étape commenté par Jean-François Pécheux

13h34 : Voici le profil de cet étape ainsi que les favoris selon Vavel France.

13h30 : Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live sur Vavel France. Aujourd'hui, contre-la-montre de 33 kilomètres entre Avranches et Mont Saint-Michel. Ce contre-la-montre a la particularité de se dérouler entièrement dans le département de la Manche.