Live Tour de France 2013, la 16ème étape en direct

La semaine s'annonce belle sur le Tour de France ! Ça commence fort en tout cas, avec le panache de Contador. #TDF — Alexis ROSE (@AlexRose_25) July 16, 2013

17h43 : Conclusion de cette étape : rien n'est encore fait dans ce Tour de France. Contador n'a pas lâché prise, Rodriguez a retrouvé ses jambes, Porte est indispensable à Froome. Il n'y a pas d'étape facile.

17h40 : Comme prévu, aucun changement dans les classements des différensts maillots.;

17h38 : Voici donc le pourquoi du pouce levé de Contador à Quintana.

Contador a fait savoir à Quintana qu'il avait peu apprécié que le Colombien et Valverde aient roulé pendant qu'il était derrière... #TDF — Velochrono (@velochrono) July 16, 2013

17h35 : Le classement général. Quintana remonte à la 5ème place. Et Navarro passe de la 20ème à la 13ème place.

17h32 : Le classement de l'étape. 3 français font partie du Top10.

17h28 : Il manque encore plus de la moitié des coureurs. Il n'y a décidémment pas d'étape tranquille sur ce 100ème Tour de France.

17h28 : Le groupe Chavanel passse la ligne.

17h27 : Le groupe Ten Dam-Péraud passe la ligne. Quintana prend la 5ème place à Ten Dam.

17h26 : Après la descente, Contador a adressé un pouce levé à Quintana. Que celà voulait-il dire ?

17h25 : Le groupe maillot jaune vient de passer la ligne.

17h25 : Le groupe maillot jaune passe sous la flamme rouge.

17h24 : KREUZIGER PUIS VALVERDE ATTAQUENT ! Mais aucun écart ne se fait.

17h23 : Le groupe Peraud-Ten Dam est à 1'15" du groupe maillot jaune.

17h20 : Contador, Kreuziger et Quintana ont attaqués aujourd'hui. Froome a intérêt à ne pas avoir de jour sans d'ici Paris !

17h19 : En fait, Contador est tombé et Froome est sorti de route.

17h19 : SORTIE DE ROUTE D'ALBERTO CONTADOR ET DE CHRISTOPHER FROOME !

17h16 : Contador mène le groupe maillot jaune dans la descente, pour faire fauter Froome ?

17h16 : Les coureurs arrivent au compte-goutte.

17h15 : Au sprint pour la 2ème place, c'est Christophe Riblon qui s'impose devant Jeannesson, Coppel, Kloden.

17h14 - 167 km : VICTOIRE D'ALBERTO RUI FARIA DA COSTA EN SOLITAIRE, SA DEUXIEME VICTOIRE SUR LE TOUR DE FRANCE, APRES CELLE DE 2011 !

17h13 - 165 km : Le classement en haut du col de Manse.

1. Costa, 5 pts

2. Coppel, 3 pts

3. Riblon, 2 pts

4. Jeannesson, 1 pt

17h11 - 164 km : Alors que Rui Costa s'envole pour le victoire, le groupe maillot jaune n'a maintenant plus que 7 coureurs : Contador, Kreuziger, Rodriguez, Quintana, Froome, Valverde et Porte qui vient de revenir.

17h10 - 162 km : ATTAQUE DE KREUZIGER ! Porte est lâché !

17h10 - 162 km : ATTAQUE DE CONTADOR ! Froome va le chercher.

17h09 - 162 km : 5 km de l'arrivée pour Rui Costa.

17h08 - 161 km : Porte est allé le rechercher mais Froome a eû du mal à suivre son coéquipier.

17h07 - 160 km : ATTAQUE D'ALBERTO CONTADOR ! IL S'ENVOLE !

17h06 - 159 km : Le groupe maillot Jaune est composé de 8 coureurs. Ce sont Porte, Froome, Rodriguez, Mollema, Quintana, Valverde, Kreuziger et Contador.

17h05 - 157 km : Kloden, Jeannesson, Riblon et Coppel ont 48 secondes d'avance sur Rui Costa. Le Portugais vient de passer sous l'arche des 10 kilomètres.

17h03 - 155 km : ATTAQUE MAINTENANT DE ROMAN KREUZIGER !

17h03 - 155 km : ATTAQUE D'ALBERTO CONTADOR ! Ten Dam, Fulgsang et Péraud sont loins.

17h02 - 155 km : Cadel Evans lâché, Joaquin Rodriguez en remet une couche.

17h01 - 155 km : Quintana, Rodriguez, Contador, Froome font partie de ce groupe. Il n'y a même plus que 8 coureurs ! Péraud est lâché.

17h00 - 154 km : CASSURE EN TETE DU PELOTON ! IL N'Y A PLUS QU'UNE VINGTAINE DE COUREURS ! Peraud, Bardet, Contador, Froome, Rodriguez en font partie !

16h59 - 153 km : 45 secondes d'avance pour Rui Costa à 2 kilomètres du sommet de ce col.

16h58 - 153 km : Andy Schleck et Pierre Rolland distancés du peloton.

16h56 - 153 km : ATTAQUE DE JOAQUIN RODRIGUEZ EN TETE DU PELOTON ! Il est suivi de Jean-Christophe Péraud !

16h55 - 153 km : Rui Costa a 29 secondes d'avance sur le groupe de 4.

16h55 - 153 km : En tête du peloton, ça accélère. Les Sky, les Oméga Pharma Quick Step et les Belkin sont à l'avant du peloton.

16h53 - 151 km : Rui Alberto Costa di Faria a quelques secondes d'avance sur un groupe de 4 qui est lui-même devant un groupe de 6. Ce groupe de 6 contient Gilbert et Voeckler.

Rui Costa est archi facile la. #TDF — James Trivette (@Orodreth77) July 16, 2013

16h52 - 150 km : Nouveau point sur la tête de course : Rui Costa est seul avec une dizaine de seconde sur Coppel, Jeannesson et un autre coureur. Ceux-ci ont une demi-douzaine de seconde d'avance sur un groupe d'une dizaine d'éléments.

16h50 - 150 km : RUI COSTA S'EN VA SEUL !

16h49 - 150 km : En tête Jérôme Coppel avec Rui Costa et Nicolas Roche. Velits est derrière dans un groupe de 4.

16h48 - 149 km : ATTAQUE DE JEROME COPPEL EN TETE DE COURSE !

16h47 - 149 km : C'en est fini pour Mori, De Gendt et Quinziato dans l'ancien groupe de 26 !

16h46 - 148 km : IL Y EN A PARTOUT DANS L'ANCIEN GROUPE DE 26 !

16h45 - 148 km : Revoyons la montée du col de Manse.

16h45 - 148 km : Plus que 13 secondes d'avance pour Kadri-Marino.

16h44 - 147 km : C'est parti pour le col de Manse pour les hommes de tête !

16h43 - 146 km : L'avance de Marino-Kadri sur leurs poursuivants est de 20 secondes. Celle sur le peloton de plus de 12 minutes.

16h42 - 145 km : On se méfie de ce col de Mente pour les favoris. Fulgsang (Astana) est par exemple remonté en tête de peloton.

16h39 - 141 km : Les coureurs ont encore 6 kilomètres de descente avant d'attaquer le col de Manse, long de 9,5 km.

16h37 - 140 km : Il fait encore chaud sur les routes du Tour : 27°.

En 1989, le Col de Manse fut classé en 1ère catégorie avec Rooks vainqueur. Cà monte et ça peut faire mal. #Twittcyclos #TDF — lyonnais gourmet (@lyonnaisgourmet) July 16, 2013

16h34 - 138 km : Il ne reste maintenant plus que 30 kilomètres avant l'arrivée à Gap. L'écart est pour l'instant de 20 secondes entre Kadri-Marino et leurs poursuivants.

Les poursuivants sont très bien organisés. #TDF — AllSportsFrance (@AllSportsFrance) July 16, 2013

16h32 - 136 km : 23" d'avance pour Kadri-Marino. Il reste 32 kilomètres.

16h31 - 135 km : L'écart entre Kadri-Marino et leurs poursuivants est pour l'instant d'une dizaine de seconde.

16h29 - 134 km : La tête de course a pour l'instant une moyenne-horaire de 43,2 km/h après 3 heures de course.

16h27 - 132 km : ATTAQUE DE BIEL KADRI ET DE JEAN-MARC MARINO EN TETE DE COURSE ! Le coureur d'AG2R La Mondiale et celui de Sojasun ont fait faux bond à leurs coéquipiers d'échappées. Le rythme s'accélère en tête de course !

16h26 - 131 km : Avec 3 coureurs à l'avant, la formation Radioshack-Leopard fait une trés bonne opération pour le classement par équipe. Rappellons que ce classement s'effectue avec les temps des 3 premiers coureurs de chaque équipe à chaque étape. C'est la Saxo Bank-Tinkoff qui porte pour le moment les dossards jaunes.

16h23 - 130 km : Le peloton accuse maintenant plus de 10 minutes de retard sur la tête de course.

16h22 - 129 km : Le résultat du sprint intermédiaire :

1. De Gendt, 20 pts

2. Hoogerland, 17 pts

3. Jeannesson, 15 pts

4. Gilbert, 13 pts

5. Meyer, 11 pts

6. Albasini, 10 pts

7. Riblon, 9 pts

8. Kadri, 8 pts

9. Marino, 7 pts

10. Trofimov, 6 pts

11. Veliots, 5 pts

12. Didier, 4 pts

13. Navardauskas, 3 pts

14. Gautier, 2 pts

15. Klöden, 1 pt

16h20 - 127 km : Les hommes de tête sont maintenant à 20 km du début du col de Mente. La tension augmente petit à petit.

16h19 - 126 km : Selon le classement provisoire, Daniel Navarro remonterait à la 15ème place du classement général.

16h15 - 124 km : Mark Cavendish s'est placé à côté de la voiture médicale. Tout va bien selon son directeur sportif, il a juste quelques maux de ventre.

16h14 - 123 km : Thomas De Gendt passe en tête au classement intermédiaire. Il empoche les 20 points et remonte à la 10ème place du classement du meilleur sprinteur. Et empoche au passage la prime de 1500€.

16h12 - 122 km : La tête de course accélère petit à petit, l'arrivée approche !

Ca va se jouer entre les 26 coureurs de tête. Arnold Jeannesson va donc jouer la gagne ! #TDF #FDJfr — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 16, 2013

16h09 - 120 km : L'échappé est à 3 km du sprint intermédiaire.

Les Alpes à l'horizon ! #TDF pic.twitter.com/BVvwm9IZvU — Le Tour De France (@letour) July 16, 2013

16h07 - 118 km : Les coureurs sont maintenant à 50 kilomètres de l'arrivée.

16h07 - 118 km : Si vous nous rejoignez, sachez qu'en tête de course, 26 hommes ont 9'30" d'avance sur le peloton. Il reste 50 kilomètres. Ces 26 hommes sont Hansen (LTB), Gilbert, Quinziato (BMC), Didier, Gallopin, Klöden (RLT), Gautier, Voeckler (EUC), Kadri, Riblon (ALM), Roche (TST), Jeannesson (FDJ), Trofimov (KAT), Astarloza (EUS), Costa (MOV), Coppel, Navarro (COF), Mori (LAM), Velits (OPQ), Navardauskas (GRS), Albasini, Meyer (OGE), T.Dumoulin (ARG), De Gendt, Hoogerland (VCD) et Marino (SOJ).

16h03 - 115 km : Merci à tous d'être si nombreux à nous suivre chaque jour dans nos lives. Aujourd'hui, vous êtes déjà plus de 4000.

16h00 - 114 km : Dans l'équipe AG2R La Mondiale, en tête de course, c'est Biel Kadri qui va chercher les bidons pour Christophe Riblon.

15h58 - 112 km : Ci-dessous une infographie trés instructive sur l'avance de Bradley Wiggins en 2012 et de Christopher Froome en 2013 avec leur dauphin.

15h56 - 111 km : L'écart entre les échappées et le peloton est maintenant passé au-dessus des 9 minutes.

15h55 - 110 km : Pour certains sites de paris en ligne, celà ne vaut plus la peine de miser sur la victoire de Christopher Froome : elle est de 1,01.

15h53 - 108 km : Les échappés sont maintenant à 15 km du sprint intermédiare.

15h51 - 106 km : Navardauskas s'est arrêté pour changer de roue arrière.

15h49 - 105 km : Cet arrêt du peloton par un train sera une des petites anecdotes de cette étape mais elle ne fera pas basculer le Tour. Le peloton n'a pas été stoppé plus de 20 secondes et il n'avait pas pour objectif de rejoindre les hommes de tête.

15h46 - 101 km : Aujourd'hui, aucun maillot ne devrait changer. Pour les maillots jaunes et blanc, les écarts sont trop grands. Pour le maillot vert et le maillot à pois, les points distribués ne sont pas assez importants.

#tdf stopped by a train #2 pic.twitter.com/dXgprAJduv — WelshRacer (@Welshracer) July 16, 2013

15h43 - 100 km : Le peloton est calme. On a même vu un coéquipier de Christopher Froome rigoler avec un coéquipier d'Alberto Contador. En attendant, la tête de course vient de passer les 100 kilomètres parcourus.

15h42 - 99 km : Du coup, l'écart passe au-dessus des 8 minutes.

15h40 - 98 km : Le peloton vient d'être stoppé à un passage à niveau. Christopher Froome s'est amusé à regarder le train passer.

15h39 - 97 km : Les hommes de tête sont maintenant à 60 km du sommet du col de Mente.

15h38 - 96 km : Tous les hommes de tête n'ont pas le même coup de pédale. Certains préparent sûrement une attaque dans le col de Mente ou dans sa descente.

15h35 - 94 km : La tête de course puis le peloton viennent de passer au ravitaillement.

15h33 - 93 km : Le sprint intermédiaire est dans 32 kilomètres. Le mieux classé au classement du maillot vert de la tête de course n'est autre que Thomas De Gendt. Mais il est loin, 17ème à 314 points de Sagan.

15h29 - 90 km : Nicolas Roche fait forte impression en tête de course.

Une première victoire française sur cette 100e édition de la grande boucle, ne serait pas de refus. #TDF — Samoth (@T_LeDroumaguet) July 16, 2013

15h26 - 89 km : On vient de passer la mi-course. 89 kilomètres ont étés parcourus, il en reste 79.

15h24 - 87 km : La moyenne-horaire est de 43 km/h depuis le départ de Vaison-La-Romaine.

Je ne pense pas que les 26 vont s'entendre, il y a des coureurs habitués de ses échappées et qui sont bien plus fort que certains. #TDF — Thomas Bernier (@ThomasBernier44) July 16, 2013

15h21 - 84 km : 8 français sont dans cette échappée : Gallopin (RLT), Gautier, Voeckler (EUC), Jeannesson (FDJ), Kadri, Riblon (ALM), Coppel (COF) et Marino (SOJ)

15h17 - 81 km : L'écart se stabilise. Il reste autour des 7'20".

15h13 - 77 km : La température a augmenté. Elle est maintenant de 30°.

15h10 - 76 km : 18 des 22 équipes sont présentes à l'avant. Les 4 équipes restées dans le peloton sont Sky, Cannondale, Astana et Belkin.

15h08 - 75 km : Seules 10 équipes différentes ont gagnées sur ce Tour après 15 étapes. C'est peu.

On a pas mal critiqué (et à raison) #Rolland. Mais le maillot à pois est peut-être une raison au prolongement d'#Europcar. #TwittCyclos #TDF — David Calais (@Davcls) July 16, 2013

15h07 - 74 km : Pour continuer sur les partenariats, c'est par contre la fin pour VacanSoleil, qui ne poursuivra pas son partenariat l'année prochaine.

15h05 - 71 km : Nous sommes maintenant passés sous la barre des 100 km restants à parcourir. 97 exactement.

15h03 - 70 km : C'est maintenant au tour de Saxo Bank d'annoncer la suite de son partenariat avec l'équipe d'Alberto Contador pour la saison 2014.

15h00 - 69 km : L'écart entre la tête de course et le peloton est passé au-dessus des 7 minutes.

Thomas Voeckler est souvent excellent le lendemain de la journée de repos. Mais pas en forme sur ce #TDF, il n'est pas favori — Zinédine Diabaté (@YourFootballFR) July 16, 2013

14h57 - 66 km : Petit point météo : des orages pourraient perturber l'arrivée de l'étape.

Tiens tiens, Philippe #Gilbert dans l'échappée. #TDF — Frédéric V. (@FredV19) July 16, 2013

14h51 - 58 km : Nous l'avions prédits ! Dans nos pronostics pour cette étape, nous avions mis dans nos favoris Philippe Gilbert, Thomas Voeckler, Michael Albasini, Thomas De Gendt, Johnny Hoogerland, Blel Kadri et Rui Costa.

14h47 - 56 km : Les coureurs de tête sont passés en tête du col de 2nde catégorie. Voici ceux qui ont pris des points :

1. Hoogerland, 5 pts

2. Didier, 3 pts

3. Coppel, 2 pts

4. Klöden, 1 pt

14h42 - 51 km : Peter Sagan s'est tranquillement laissé décroché par le peloton. Il aura été un temps dans l'échappé.

14h41 - 50 km : Le peloton n'est pas décidé à aller chercher les échappées. Le contre-la-montre de demain paraît une échéance plus importante.

14h38 - 48 km : Maintenant, l'étape devrait être assez calme jusqu'au col de Mente.

14h35 - 47 km : Julien Simon est aperçu à côté de la voiture médicale.

14h34 - 46 km : Il fait trés chaud sur la route du Tour, 28° exactement.

14h32 - 46 km : Deux fomations françaises ont annoncées aujourd'hui la continuation de leur partenariat avec leur sponsor. C'est le cas d'Europcar, qui continuera au moins jusqu'en 2015 et l'AG2R La Mondiale, jusqu'en 2016.

14h31 - 45 km : Les coureurs de tête ont maintenant plus de 6 minutes d'avance sur le peloton.

14h29 - 45 km : Les coureurs les plus dangereux et connus dans l'échappé : Gilbert (BMC), Klöden (Radioshack-Leopard), Voeckler (Europcar), Roche (Saxo Bank-Tinkoff), Jeannesson (FDJ), Costa (Movistar), Navarro et Coppel (Cofidis), De Gendt (VacanSoleil-DCM)

14h26 - 43 km : Le peloton a 5'30" d'avance sur le peloton. Le peloton a des chances d'arriver au bout. Le coureur le mieux placé est Daniel Navarro (Cofidis), qui est à 23'36" de Froome dans le classement général.

14h24 - 42 km : Les coureurs de tête arrivent dans le col de Macuègne, classé 2nde catégorie.

14h21 - 42 km : Voici maintenant la composition de la tête de course alors que les positions se figent la composition des 26 coureurs de tête : Hansen (LTB), Gilbert, Quinziato (BMC), Didier, Gallopin, Klöden (RLT), Gautier, Voeckler (EUC), Kadri, Riblon (ALM), Roche (TST), Jeannesson (FDJ), Trofimov (KAT), Astarloza (EUS), Costa (MOV), Coppel, Navarro (COF), Mori (LAM), Velits (OPQ), Navardauskas (GRS), Albasini, Meyer (OGE), T.Dumoulin (ARG), De Gendt, Hoogerland (VCD) et Marino (SOJ).

14h16 - 41 km : Le point sur la course après 40 kilomètres : 25 coureurs sont en tête. Parmi eux, Daniel Navarro et Jérôme Coppel (Cofidis), Rui Costa (Movistar), Andreas Kloden (Radioshack-Leopard), Nicolas Roche (Saxo-Bank-Tinkoff), Christophe Riblon (AG2R La Mondiale), Philippe Gilbert (BMC), Michael Albasini (Orica Green-EDGE), Thomas Voeckler (Europcar), Thomas De Gendt (VacanSoleil-DCM). Arnold Jeannesson vient de rejoindre ce groupe. Le peloton est à 4'20".

14h13 - 39 km : Selon l'organisation, les coureurs échappés sont au nombre de 25. Alexis Vuillermoz es tintercalé 34 secondes derrière. Le peloton est 2'37" derrière.

14h12 : Ca bouge de partout dans cette étape ! Le groupe échappé a quelques grand noms : Chavanel (Oméga-Pharma Quick-Step) ; Gilbert (BMC), Voeckler (Europcar) ; Sagan (Cannondale) ; Valverde (Movistar)...

14h10 : Kloden et Hansen attendent le groupe échappé.

14h09 : Voici la composition du groupe échappé, composé de 29 hommes : Sagan (CAN), Morabito (RLT), Bakelants, Didier, Gallopin, Voigt (RLT), Voeckler (EUC), Jeannesson (FDJ), Kadri, Riblon (ALM), Bennati, Hernandez, Roche (TST), Brutt (KAT), Valverde, Costa, Rojas (MOV), Mori (LAM), Chavanel, Velits (OPQ), Boom (BEL), Hesjedal, Martin, Navardauskas (GRS), T.Dumoulin (ARG), De Gendt (VCD) et Vuillermoz (SOJ)

14h08 : Le groupe échappé est 14 secondes derrière, le peloton à 45 secondes.

14h07 : Deux coureurs viennent de se détacher du groupe échappé. Ce sont Hansen et Kloden.

14h06 : Alejandro Valverde, qui a perdu le Tour est un des candidats sérieux à la victoire si le peloton ne revient pas sur les échappées.

14h05 : Alejandro Valverde et Dan Martin sont dans le groupe de tête !

14h04 : Jean-Christophe Péraud vient de crever. Il a immédiatement été dépanné par son coéquipier Sébastien Minard.

14h02 : Les coureurs de tête viennent de passer en haut de la côte de la Montagne de Bluye. Hesjdal a pris deux points et Didier un point.

14h00 : Une échappée vient de se former mais il y a 32 coureurs ! Oui, 32 coureurs ! Le peloton est à 30 secondes.

Thibaut Pinot ne prendra pas le départ de cette 16e étape, non remis de sa grosse angine. #FDJfr #TDF — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 16, 2013

13h57 : Place maintenant à la course et à l'étape en elle-même. Thibault Pinot, le leader de la FDJ.fr a annoncé ce matin son forfait, ne pouvant pas continuer n'ayant plus de force avec son angine. C'est finalement un Tour décevant pour le francomtois, dont les espoirs portés en lui étaient trop grand et disproportionnés. L'équipe de Marc Madiot enregistre donc son second abandon, après Nacer Bouhanni.

13h55 : Un petit point sur les maillots distinctifs. Christopher Froome a le maillot jaune et celui à pois. Par conséquent, le maillot de meilleur grimpeur sera porté par Mikel Nieve. Nairo Alexander Quintana Rojas détient le maillot blanc et Peter Sagan le maillot vert.

13h52 : Voici le profil de l'étape. Pour la description complète, les informations pratiques et les favoris de l'étape, veuillez cliquer ici.

13h49 : Le col de Mente sera sûrement décisif dans l'attribution de la victoire de cette étape. Si Christopher Froome reprend encore du temps sur les principaux favoris, il assomera définitivement le Tour. Cependant, un Alberto Contador meurtri ou une équipe Movistar en colère pourraient semer le trouble sans oublier l'équipe Euskatel Euskadi, qui n'a plus rien à jouer au général et déterminé à jouer les troubles fêtes. Le col de Manse est classé en seconde catégorie, étant long de 9,5 kilomètres et ayant un pourcentage moyen de 5,2%. Mais les premiers kilomètres font très mal aux jambes, faisant plus de 6%.

13h45 : Les 5 derniers kilomètres de cette étape sont en descente.

13h42 : Si les sprinteurs arrivent à suivre le peloton après le col de deuxième catégorie de Macugène, ils pourront se disputer le sprint intermédiaire au kilomètre 123. Rares sont ceux qui devraient ralier Gap à l'avant, le ocl de Mente étant trés difficile.

13h40 : Bonjour à tous et bienvenue pour vivre ce live de cette étape qui ouvre une semaine décisive avec des étapes pentues jusqu'à samedi. Aujourd'hui, les coureurs relieront Vaison-La-Romaine à Gap.

Crédit photographique : Amaury Sport Organisation