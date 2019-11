TDF : Dernier chrono avant la dernière ligne droite

Deuxième et dernier contre-la-montre individuel de cette 100e édition du Tour de France. Mais une semaine après celui du Mont Saint Michel, qui avait vu Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step) s'imposer et Christopher Froome (Sky) conforter son avance au général, ce chrono entre Embrun et Chorges, long de 32 kilomètres, est très différent du premier. Et pour cause, si sa longueur est sensiblement la même, le tracé est beaucoup plus dur : deux côtes au programme et deux descentes très technique. La côte de Puy-Sanières (2ème catégorie, 6,4 km à 6 %) et la côte de Réallon (2ème catégorie, 6,9 km à 6,3 %) seront à escalader pour les 179 coureurs.

Détail à prendre en compte : de la pluie et des violents orages annoncés en fin de journée, ce qui pourrait perturber les favoris du général qui partent en derniers. En effet, le Britannique et leader du classement général partira à 16h33 alors que Svein Tuft (Orica), lanterne rouge, s'élancera dès 10h15. De quoi donner un avantage pour ceux qui éviteront la pluie, si jamais celle-ci s'invite sur les routes du Tour.

Le profil du parcours

Présentation de l'étape





Les favoris

*** Christopher Froome, Tony Martin

** Alberto Contador, Nairo Quintana, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Roman Kreuziger

* Bauke Mollema, Thomas De Gendt, Michael Rogers, Cadel Evans, Jean-Christophe Péraud, Jakob Fuglsang