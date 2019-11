TDF : 18ème étape, l'Alpe d'Huez plutôt deux fois qu'une

Au lendemain du contre-la-montre éprouvant dans les alentours d'Embrun. Les coureurs du Tour de France 2013 entament les étapes de haute montagne dans les Alpes. Et la première n'est pas la moins difficile. En effet, dans les 70 derniers kilomètres de cette 18ème étape, reliant Gap à l'Alpe d'Huez, le peloton devra gravir à deux reprises la mythique montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. Avant cela, le parcours n'est pas de tout repos puisqu'il faudra monter une nouvelle fois le Col de Manse dès le début de l'étape, puis il restera un col de 3ème catégorie et un autre de 2ème catégorie avant d'arriver au pied de la première ascension de la montée de l'Alpe d'Huez. Cette étape a très vite été caractérisée comme l'étape phare de ce Tour de France 2013 puisqu'il faudra être très costaud pour l'emporter au sommet de l'Alpe d'Huez. La bataille pour aller dans l'échappée du jour risque d'être très compliquée, cependant pour aller gagner grâce à une échappée il faudra avoir une avance conséquente dès le pied de la première montée parce que dans le peloton, il y a un risque d'accélération bien avant la dernière montée. Il y a également la descente du col de Sarenne qui est très compliquée, encore plus par temps de pluie comme il semble être prévu. Christopher Froome s'est d'ailleurs plaint de cette descente avant que Bjarne Riis (Manager de Saxo-Tinkoff) ne vienne lui répondre ainsi que John Gadret. Le Français espère bien que la descente du Col de Sarenne se fera, et elle devrait se faire malgré les rumeurs de ces derniers jours comme quoi la dernière montée ne serait finalement pas parcouru. Il n'en est rien et les coureurs devront donc être très vigilants dans cette descente. Le dernier vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez lors du Tour de France n'est autre que le Français Pierre Rolland (Europcar) en 2011. Cette fois il devrait faire la course devant pour aller chercher quelques points pour le classement du meilleur grimpeur.

Le profil de la 18ème étape :

Informations pratiques :

Départ à 12h30.

Km 13.0 - Col de Manse - 6.6 km de montée à 6.2% - catégorie 2

Km 45.0 - Rampe du Motty - 2.4 km de montée à 8% - catégorie 3

Km 95.0 - Col d'Ornon (1 371 m) - 5.1 km de montée à 6.7% - catégorie 2

Km 108.0 - Bourg d'Oisans - Sprint intermédiaire

Km 122.5 - Alpe d'Huez 1 - 12.3 km de montée à 8.4% - catégorie H et Km 131.5 - Col de Sarenne - 3 km de montée à 7.8% - catégorie 2

Km 172.5 - Alpe d'Huez 2 - 13.8 km de montée à 8.1% - catégorie H

Arrivée prévue à 17h15.

Les Favoris :

*** Christopher Froome

** Nairo Quintana - Alberto Contador - Joaquin Rodriguez - Alejandro Valverde - Mikel Nieve

* Andy Schleck - Pierre Rolland - Roman Kreuziger - Richie Porte - Bauke Mollema - Laurens Ten Dam - Cadel Evans - Romain Bardet - John Gadret - Igor Anton - Jakob Fuglsang

