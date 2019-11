Live Tour de France 2013, la 19ème étape en direct

17:17 : Ce live est à présent terminé. Merci de nous avoir suivi et merci de votre fidélité. Le compte-rendu de cette étape devrait être publié en fin d'après-midi si vous souhaitez voir les écarts précis entre les leaders ou bien le classement final de l'étape. Merci à toutes et à tous et à demain pour un live de la dernière étape de montagne de ce Tour de France 2013 où on connaitra le vainqueur de ce Tour de France 2013 !

17:10 : Sprint entre Valverde et Gadret. ils en terminent à 8'39" juste devant le groupe maillot jaune qui n'a pas pris d'écart. Dans ce groupe il manque Kwiatkowski, Ten Dam et Michael Rogers.

17:09 : Pierre Rolland (Europcar) en termine, certainement très déçu.

17:08 : Roman Kreuziger (Saxo-Tinkoff) fait la descente mais ça va finir groupé.

17:07 : Tom Dumoulin et Simon Geschke en terminent, épuisés.

17:05 : Romain Bardet finit 12ème à 2'45" de Rui Costa.

17:04 : Bakelants va terminer 3ème à 1'40". Geniez finit 4ème à 1'50" devant Navarro, De Clercq, Gesink, De Marchi et Nieve.

17:03 : Klöden en termine à la 2ème place à 47" du Portugais !

17:02 - 0 km : VICTOIRE DE RUI COSTA (MOVISTAR) !

17:01 - 1 km : Flamme rouge pour Rui Costa ! Très belles performances à l'arrière de Gadret (AG2R) et Jeannesson (FDJ.fr).

17:00 - 1,8 km : C'est gagné pour Rui Costa qui a encore 1 minute d'avance sur Andreas Kloden, qui va finir pour la 2ème fois 2ème au Grand Bornand.

16:58 - 3,2 km : Valverde et Gadret viennent de ressortir du groupe Froome !

16:56 - 5,3 km : Richie Porte est lâché ! Gadret et Valverde sont rattrapés par le groupe Froome !

16:55 - 6,4 km : Rui Costa arrive à La Clusaz, il va l'emporter. Derrière ATTAQUE DE RODRIGUEZ ! Suivi par Quintana, Contador et Froome.

16:54 - 7,7 km : Kloden est sorti du groupe des poursuivants, il a en plus retrouve une route plutôt sèche. Il a pris une bonne vingtaine de secondes d'avance sur les poursuivants.

16:51 - 10 km : 1 minute entre De Clercq, Bakelants, Navarro et Kloden, Nieve et Geniez.

16:51 - 11,4 km : Attention à la descente avec la route qui est trempée à la suite de l'orage.

16:50 - 12,3 km : Alexandre Geniez (FDJ.fr) revient sur Nieve et le quatuor de poursuivants ! Il peut jouer la 2ème place.

16:49 - 12,8 km : Michal Kwiatkowski, 9ème au général est lâché, tout comme Wouter Poels.

16:48 - 13 km : Rui Costa passe au sommet du Col de la Croix Fry, il est bien parti pour gagner une nouvelle étape sur ce Tour de France.

16:47 - 13,5 km : Laurens Ten Dam (Belkin) est lâché à la suite de l'accélération de Kreuziger. Il est 10ème au classement. Gadret et Valverde ont 15" d'avance sur le groupe maillot jaune. AG2R joue le classement par équipes.

16:46 - 14 km : Rui Costa est à 1 km du sommet ! Il a plus d'une minute d'avance sur ses poursuivants !

16:44 - 14,7 km : Si ! John Gadret (AG2R) a également attaqué, le Français revient sur Alejandro Valverde ! Derrière Kreuziger impose un tempo soutenu dans le groupe maillot jaune. Rogers et Andy Schleck viennent de craquer.

16:42 - 15,2 km : Attaque d'Alejandro Valverde (Movistar), 11ème du classement, personne ne lui répond dans le peloton !

16:42 - 15,5 km : Kloden, Navarro, De Clercq et Bakelants donnent tout mais Rui Costa est trop fort, il a déjà 50" d'avance sur eux !

16:41 - 15,8 km : C'est un véritable déluge qui s'abat sur la course. Et toujours pas d'attaques dans le peloton !

16:40 - 16 km : Pierre Rolland est élu coureur le plus combatif du jour. Mais il ne portera pas le maillot de meilleur grimpeur demain. Il n'est qu'à un point de Christopher Froome.

16:39 - 16,5 km : Mikel Nieve craque sous l'impulsion de Kloden. Daniel Navarro est revenu dans ce groupe. Mais le portugais s'envole vers une 2e victoire d'étape sur ce Tour de France 2013 !

16:37 - 17 km : Rui Costa accroit son avance, il a désormais 30" d'avance sur le groupe Nieve.

16:35 - 17,5 km : Dans le peloton, David Lopez Garcia est lâché. Froome n'a plus que Porte avec lui !

16:34 - 18 km : Le coureur portugais a désormais 20" sur le groupe derrière lui.

16:31 - 19 km : Pierre Rolland est maintenant rattrapé par Nieve, Navarro, Bakelants, Kloden et De Clercq.

16:29 - 20 km : Rui Costa a attaqué dans le groupe des poursuivants ! Il a déjà rejoint Pierre Rolland qui tente de rester dans sa roue alors qu'il reste 6 km d'ascension !

16:28 - 21 km : Dernier pointage et 46" d'avance pour Pierre Rolland par rapport au groupe de poursuivants ! C'est très juste, d'autant plus que l'écart ne fait que diminuer.

16:27 - 21,2 km : Alberto Contador est toujours aux côtés de Christopher Froome dans le peloton, les deux ne se quittent pas.

16:25 - 21,5 km : Il pleut très fort sur la route du peloton, et également en tête de la course, c'est très périlleux dans la descente pour le peloton.

16:24 - 22 km : Les Français Romain Bardet (AG2R), Jérôme Coppel (Cofidis), Amael Moinard (BMC) et Alexandre Geniez (FDJ.fr) sont toujours dans le groupe Navarro.

16:22 - 22,5 km : Ca se regroupe chez les poursuivants ! Ils sont à moins d'une minute de Pierre Rolland désormais, et du coup on se regarde et Jérôme Coppel reprend la tête du groupe.

16:20 - 23 km : Il est suivi par Bert de Clercq (Lotto-Belisol), Mikel Nieve (Euskaltel), Jan Bakelants (Radioshack), Rui Costa (Movistar). Brice Feillu (Sojasun) est quant à lui lâché.

16:19 - 24 km : L'attaque de Daniel Navarro (Cofidis), ça n'est pas une surprise avec le précédent travail de Jérôme Coppel ! Il a attaqué dès le pied du Col.

16:16 - 26 km : On approche du Col de la Croix Fry, col de 1ère catégorie, long de 11,3 km à 7% de moyenne. Et attention il pleut !

La Croix Fry under the rain! #TDF pic.twitter.com/bxq7UidZWz — Le Tour De France (@letour) July 19, 2013

16:13 - 28 km : 1'36" d'avance pour Pierre Rolland (Europcar) sur le groupe des poursuivants. Il perd un peu de temps dans la descente. Derrière on travaille pour Rui Costa, Nieve et Daniel Navarro.

16:11 - 30 km : C'est maintenant Laurent Didier (Radioshack) qui est rattrapé par le peloton, lui qui fête ses 29 ans aujourd'hui.

16:09 - 32 km : Marcus Burghardt (BMC) vient d'être, à son tour, repris par le peloton.

16:05 - 34 km : L'écart entre Pierre Rolland et le peloton est de 9', la victoire va se jouer entre les poursuivants et Pierre Rolland.

16:03 - 36 km : Résultat Col de l'Epine : 1. Rolland, 10 pts, 2. Nieve, 8 pts, 3. Bakelants, 6 pts, 4. Coppel, 4 pts, 5. T.Dumoulin, 2 pts, 6. Navarro, 1 pt.

16:00 - 38,5 km : Gros travail de Jérôme Coppel (Cofidis) dans le groupe de poursuivants qui passe au sommet avec 1'54" de retard sur Pierre Rolland (Europcar).

15:58 - 39,5 km : Pierre Rolland vient de passer au sommet du Col de l'Epine. Il a désormais 1 petit point de retard sur Christopher Froome qui est toujours en tête du classement.

15:57 - 40 km : Le peloton maillot jaune a perdu énormément d'éléments suite à l'accélération de l'équipe d'Alberto Contador. Siutsou, équipier de Froome, vient de lâcher également, tout comme Sylvain Chavanel.

15:55 - 40,5 km : Pierre Rolland est à 1 kilomètre du sommet du difficile Col de l'Epine. Le dernier écart annoncé avec le groupe de poursuivants est de 2'.

15:52 - 41 km : Ryder Hesjedal est repris par le peloton. Tandis qu'a l'arrière du peloton, il y a des lâchés comme Peter Kennaugh et Dan Martin.

15:49 - 42 km : Pierre Rolland a repris 20 secondes au groupe Navarro, il a désormais 1'30" d'avance alors que Romain Sicard a du mal après son travail pour Nieve.

15:46 - 43 km : Accélération de l'équipe Saxo-Tinkoff en tête du peloton. Alberto Contador a-t-il retrouvé des jambes ou est-ce du bluff ? Une chose est sûre dans la Croix Fry il y aura du spectacle.

15:39 - 45 km : Le Français n'a plus que 1'15" d'avance au pied du Col de l'Epine sur un groupe de poursuivants qui contient désormais 21 éléments dans lequel roulent Jérôme Coppel et Romain Sicard pour respectivement Daniel Navarro et Mikel Nieve.

15:35 - 50 km : Pierre Rolland est désormais à 50 kilomètres de l'arrivée, il s'approche du col de l'Epine, col de 1ère catégorie pour une montée de 6,1 km à 7,3% de moyenne.

15:30 - 52 km : Ca risque d'être compliqué pour Pierre Rolland qui a derrière lui un groupe de 24 poursuivants, il semble en plus avoir mal dans les jambes, peut être un début de crampe ?

15:25 - 55 km : Résultat Col de Tamié : 1. Rolland, 5 pts, 2. Sicard, 3 pts, 3. Serpa, 2 pts, 4. De Clercq, 1 pt.

15:21 - 60 km : Brice Feillu vient d'être lâché par le groupe Navarro. Greipel et Boom ont eux été lâchés par le peloton maillot jaune.

15:18 - 62 km : Le rythme n'est pas vraiment élevé dans le peloton qui est toujours à 10'30" de Pierre Rolland qui vient de passer au sommet du Col de Tamié.

15:14 - 63 km : Abandon de Christophe Le Mével à l'arrière du peloton. On le craignait depuis le début de l'étape, et le Français est allé jusqu'au ravitaillement où il a finalement rendu son dossard.

15:12 - 64 km : Ryder Hesjedal craque complètement, il a perdu 2 minutes depuis le début du Col de Tamié, et il vient d'être repris par le groupe Navarro.

15:09 - 65 km : Un petit point sur les écarts : Pierre Rolland est toujours en tête de la course avec 1' d'avance sur Ryder Hesjedal, 2' d'avance sur le groupe Navarro et 10'30" d'avance sur le peloton maillot jaune.

15:06 - 66 km : Ruben Perez Moreno et Johnny Hoogerland viennent d'être lâchés par le groupe de poursuivants emmené par Romain Sicard (Euskaltel). Dans le peloton c'est la Saxo-Tinkoff c'est qui impose le tempo.

15:01 - 69 km : Pierre Rolland vient de lâcher Hesjedal à moins que ce soit Hesjedal qui ait du mal plutôt. le Français a donc désormais 1'54" d'avance sur le groupe Navarro dans le Col de Tamié, col de 2ème catégorie, long de 8,6 km à 6,2% de moyenne.

14:57 - 70 km : L'écart entre la tête de la course et le groupe de poursuivants est descendu à 2'30" après la crevaison de Pierre Rolland.

14:53 - 72 km : Crevaison de Pierre Rolland en tête de la course. Son mécanicien est vite intervenu et Hesjedal l'a attendu.

14:51 - 74 km : Flecha et Cunego viennent de revenir sur le groupe de poursuivants.

14:50 - 75 km : Hesjedal passe en tête au sprint intermédiaire d'Albertville devant Rolland.

14:44 - 78 km : Martin, Izaguirre et Kadri ont été repris par le peloton alors que le groupe de poursuivants passe au ravitaillement.

14:40 - 81 km : Dans le groupe de poursuivants, situé à 3'36", c'est l'équipe Euskaltel qui roule dans cette partie plate du parcours défavorable pour le duo à l'avant.

14:30 - 88 km : Rappel : A 4' du duo Hesjedal-Rolland on retrouve un groupe de poursuivants composé de De Marchi (Cannondale), De Clercq (Lotto), Moinard (BMC), Bakelants, Didier, Klöden (Radioshack), Geniez (FDJ.fr), Bardet (AG2R), Hernandez (Saxo-Tinkoff), Nieve, Sicard (Euskaltel), Costa, Plaza, Rojas (Movistar), Coppel, Navarro (Cofidis), Serpa (Lampre), Gesink (Belkin), Geschke (Argos) , Feillu (Sojasun).

14:28 - 89 km : Abandon de Marcel Sieberg (Lotto-Belisol) sur la route. C'est le 3ème aujourd'hui après Bauer et Veelers.

14:25 - 90 km : C'est toujours la Saxo-Tinkoff qui emmène le peloton dans la descente du Col de la Madeleine. Le peloton vient d'ailleurs de reprendre Maxime Médérel.

14:22 - 93 km : Arthur Vichot (FDJ.fr) est reparti après sa chute, qui lui a déchiré le maillot.

14:20 - 95 km : Jérôme Cousin et Christophe Riblon ont été repris par le peloton.

14:16 - 99 km : Nouvelle chute au sein du peloton, Roberto Ferrari est tombé dans un précipice, mais il se relève et repart aussitôt.

14:13 - 102 km : Grosse chute d'Arthur Vichot dans la descente ! Le Français semble avoir très mal, il reprend son souffle, le médecin intervient, mais rien de cassé apparemment.

Chute d'Arthur Vichot dans la descente du col de la Madeleine ! #twittcyclos #tdf pic.twitter.com/BftKjHXb3K — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 19, 2013

14:08 - 105 km : Il est encore trop tôt pour le confirmer. Mais avec 12 minutes d'avance, les échappés sont bien partis pour se jouer la victoire d'étape.

La victoire d'étape semble promise aux échappés tant le rythme est faible dans le groupe maillot jaune #twittcyclos #tdf — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 19, 2013

14:03 - 109 km : Résultat Col de la Madeleine : 1. Rolland, 25 pts, 2. Hesjedal, 20 pts, 3. Nieve, 16 pts, 4. Bakelants, 14 pts, 5. Geschke, 12 pts, 6. Costa, 10 pts, 7. Didier, 8 pts, 8. Sicard, 6 pts, 9. Klöden, 4 pts, 10. Plaza, 2 pts.

14:01 - 111 km : Alberto Contador se place dans la roue de Nicolas Roche à 1 km du sommet du Col de la Madeleine. Mais il n'attaque pas. Ca ne roule pourtant pas très vite dans le peloton. Il passe au sommet avec 12 minutes de retard sur le duo Rolland-Hesjedal.

Greipel et Stannard encore dans le groupe maillot jaune après le Glandon et la Madeleine : train de sénateur. #TDF — Frédéric V. (@FredV19) July 19, 2013

13:56 - 117 km : Le groupe de poursuivants de 18 coureurs est passé au sommet avec un retard de 3'40".

13:53 - 120 km : Pierre Rolland passe en tête au sommet du Col de la Madeleine et il empoche donc 25 points.

13:49 - 121 km : Le 2ème groupe de poursuivants (qui contient le reste de l'échappée initiale) est désormais assez loin de la tête de course. Ce groupe a d'ailleurs explosé dans cette ascension, il y en a partout.

13:47 - 122 km : Le champion du monde Philippe Gilbert est lâché à l'arrière du peloton. Mark Cavendish également. Kwiatkowski a quant à lui été repris par le peloton.

13:45 - 122 km : Les deux hommes de tête ont 2'30" d'avance sur le premier groupe de poursuivants de 18 coureurs où on l'on retrouve Daniel Navarro (Cofidis), Mikel Nieve (Euskaltel), Romain Bardet (AG2R), Jan Bakelants (Radioshack), José Serpa (Lampre), Rui Costa (Movistar), Alexandre Geniez (FDJ.fr), Robert Gesink (Belkin) et Bert De Clercq (Lotto-Belisol) notamment.

13:40 - 124 km : Pierre Rolland vient de rejoindre Ryder Hesjedal en tête de la course. Ils sont donc désormais deux en tête, ils ont 12 minutes d'avance sur le peloton.

13:33 - 126 km : Cadel Evans est déjà en difficulté à l'arrière du peloton. Il n'est pas en forme du tout dans cette 3ème semaine.

Evans fait peine à voir... — Portail du Vélo (@portailduvelo) July 19, 2013

13:28 - 127 km : Christophe Riblon (AG2R) a plus de mal dans cette ascension du Col de la Madeleine, il paie ses efforts payants dans l'Alpe d'Huez hier.

13:24 - 128 km : Marcel Kittel est lâche derrière le peloton maillot jaune.

13:15 - 131 km : Pierre Rolland vient de rejoindre Jon Izaguirre, il part à la chasse aux points au sommet du Col de la Madeleine. Il est à 1 minute d'Hesjedal.

13:08 - 134 km : Attaque de Rui Costa (Movistar) et José Serpa (Lampre) dans le premier peloton !

13:05 - 135 km : Abandon de Tom Veelers (Argos-Shimano) qui était en difficulté à l'arrière du peloton. On retiendra notamment sa chute causée par Mark Cavendish dans le sprint à Saint-Malo.

13:03 - 135 km : Svein Tuft vient de réintégrer le peloton maillot jaune. Crevaison de David Millar au même moment.

13:01 - 136 km : Ryder Hesjedal vient de lâcher Jon Izaguirre dans le Col de la Madeleine. Pierre Rolland est à 1'10", le groupe maillot à pois est à 2'.

12:59 - 137 km : La tactique de Michal Kwiatkowski, 9ème au classement, est très surprenante, il prend des risques tandis que le porteur du maillot blanc Nairo Quintana (Movistar) est tranquille dans le peloton pour le moment.

Ah Kwiatkowski tente le tout pour le tout. 1 min d'avance sur le peloton. #TDF2013 — Alexandre Coiquil (@Coik) July 19, 2013

12:54 - 139 km : Le groupe Riblon, Cunego, Moser et Flecha est repris par le premier peloton. Pierre Rolland est parti en contre.

12:50 - 141 km : Jon Izaguirre et Ryder Hesjedal entament le Col de la Madeleine, deuxième et dernier col classé hors-catégorie de la journée, avec 19,2 kilomètres d'ascension à 7,9% de moyenne.

12:45 - 145 km : Chute de Svein Tuft (Orica-GreenEDGE) dans la descente du Col du Glandon ! Il reprend la route avec un peu de mal...

12:42 - 148 km : Composition du deuxième groupe de poursuivants : De Marchi, Bak, De Clercq, Burghhardt, Moinard, Morabito, Bakelants, Didier, Klöden, Cousin, Gavazzi, Geniez, Bardet, Kadri, Hernandez, Paulinho, Nieve, Sicard, Costa, Plaza, Rojas, Coppel, Navarro, Favilli, Serpa, Martin, Gesink, Nordhaug, Meyer et Hoogerland.

12:38 - 151 km : Juan Antonio Flecha a rejoint Rolland, Riblon, Cunego et Moser dans le premier groupe de poursuivants.

12:35 - 153 km : Abandon de Jack Bauer (Garmin-Sharp). Le néo-zélandais a chuté dans la descente du Col du Glandon.

12:33 - 155 km : Pineau, Cavendish et Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) ont profité de la longue descente pour sortir du peloton. Sep Vanmarcke (Belkin) également.

12:28 - 158 km : Rolland (Europcar), Riblon (AG2R), Moser (Cannondale) et Cunego (Lampre) ont creusé un écart dans la descente avec le premier peloton.

12:24 - 161 km : Le peloton est passé au sommet du col du Glandon avec un retard de 7'50" sur la tête de la course.

12:23 - 162 km : Résultat Col du Glandon : 1. Hesjedal, 25 pts, 2. Izaguirre, 20 pts, 3. Riblon, 16 pts, 4. Moser, 14 pts, 5. Rolland, 12 pts, 6. Nieve, 10 pts, 7. Kadri, 8 pts, 8. Martin, 6 pts, 9. Hoogerland, 4 pts, 10. Didier, 2 pts.

12:20 - 165 km : Malgré le fait que la route soit sèche dans la descente, Alessandro De Marchi a chuté dans un virage, sans gravité, il est vite reparti.

12:17 - 168 km : Derrière c'est Christophe Riblon (AG2R), porteur du maillot à pois qui passe en tête du groupe de poursuivants et qui empoche 16 points. il revient du coup à 4 points de Nairo Quintana. Moreno Moser (Cannondale) passe en 4e place et Pierre Rolland (Europcar) en 5e place.

12:14 - 171 km : C'est Ryder Hesjedal qui passe en tête au sommet devant Jon Izaguirre.

12:10 - 172 km : Les deux hommes de tête sont à un kilomètre du sommet du Col du Glandon. il y a 25 points pour le classement du meilleur grimpeur à aller chercher.

12:04 - 175 km : Hesjedal et Izaguirre ont désormais 2'40" d'avance sur un groupe maillot à pois composé de 41 coureurs et plus de 6' sur le peloton.

12:02 - 176 km : Rectificatif : Ce n'est pas Andy Schleck (Radioshack) qui est dans le groupe maillot à pois mais c'est son homologue luxembourgeois Laurent Didier (Radioshack).

12:01 - 177 km : La pluie fait son apparition sur la route du Tour, la roue est détrempée.

11:59 - 178 km : L'équipe FDJ.fr a également réussi à placer un de leurs coureurs devant.

Confirmation : Geniez dans le groupe qui se situe derrière Izagirre et Hesjedal. #TDF #FDJfr — Equipe FDJ.fr (@EquipeFDJ) July 19, 2013

11:57 - 178 km : On nous annonce Andy Schleck dans le groupe de poursuivants qu'on peut appeler Groupe Maillot à pois. A prendre avec des pincettes tout de même.

11:54 - 179 km : Le coureur le mieux placé à l'avant est Daniel Navarro (Cofidis) 13ème à 19'18" de Christopher Froome.

11:52 - 180 km : Les hommes de tête ont parcouru la moitié du col du Glandon qui a la particularité d'être très long.

11:48 - 182 km : 1'30" désormais entre le groupe de poursuivants et le duo de tête. Devant ils ne souhaitent pas se relever et attendre ce groupe. Ils ont également 4'15" d'avance sur le peloton.

11:41 - 184 km : Les deux hommes de tête Ryder Hesjedal (Garmin-Sharp) et Jon Izaguirre comptent 40" sur le groupe Riblon et 3' sur le peloton maillot jaune

11:38 - 185 km : Il semblerait que Pierre Rolland (Europcar) et Daniel Navarro (Cofidis) soient également présents dans le groupe de poursuivants qui contient 41 coureurs.

11:35 - 187 km : Hier soir, on pouvait craindre un abandon de Mollema (Belkin), 6ème au classement général, mais il n'en est rien, d'après son directeur sportif il va beaucoup mieux.

11:30 - 188 km : David Millar (Garmin) va être repris par le peloton maillot maillot jaune emmené par la Sky. A l'arrière du peloton Christophe Le Mével, malade, est déjà en difficulte dans ce Col du Glandon.

11:26 - 190 km : Il y a désormais un trio en tête de la course : Jérôme Cousin (Europcar), Ryder Hesjedal (Garmin) et Jon Izaguirre (Euskaltel) comptent quelques dizaines de mètres d'avance sur le groupe de poursuivants et presque 2' sur le peloton.

11:21 - 192 km : La Sky est déjà en tête du peloton, la formation britannique laisse partir tous les attaquants, ce qui nous fait un groupe d'échappés de bientôt 40 coureurs dont Romain Bardet, Christophe Riblon, Blel Kadri (AG2R), Rui Costa, Ruben Plaza (Movistar), Jérôme Coppel (Cofidis), José Serpa (Lampre), Robert Gesink (Belkin), Sergio Paulinho, Jesus Hernandez (Saxo-Tinkoff), Jan Bakelants (Radioshack) et Jérôme Cousin (Europcar). Il est très difficile de donner tous les éléments de ce groupe de plus de 40 coureurs.

11:19 - 192 km : Le groupe de contre compte plus de 30 coureurs en son sein. Le peloton entame lui le Col du Glandon, col hors-catégorie, un col très long (21,6 km) à un pourcentage moyen de 5,6%.

11:17 - 193 km : Le duo de tête compte 12" d'avance sur le groupe de contre et 30" sur le peloton.

11:16 - 194 km : Philippe Gilbert (BMC) et Johnny Hoogerland (Vacansoleil) tentent d'attaquer également.

11:13 - 196 km : Lars Bak et Jon Izaguirre n'ont toujours pas été repris et comptent une centaine de mètres d'avance sur un groupe de contre assez conséquent.

11:12 - 197 km : On voit Hesjedal (Garmin-Sharp) et Damiano Cunego (Lampre) attaquer également, alors qu'on s'approche du Col du Glandon.

11:10 - 200 km : Blel Kadri (AG2R) et Marcus Burghardt (BMC) sont partis en contre !

11:06 - 202 km : Les premiers attaquants du jour sont Lars Bak (Lotto Belisol) et Jon Izaguirre (Euskaltel.

11:04 - 204,5 km : C'est parti pour cette 19ème étape ! Et déjà des attaques !

10:58 : Hier il y a eu deux abandons sur le Tour de France : Alexey Lutsenko (Astana) et William Bonnet (FDJ.fr).

10:55 : Les coureurs viennent de prendre le départ fictif, ils roulent actuellement dans les rues de Bourg-d'oisans.

10:50 : Pour cette 19ème étape, voici les favoris de la rédaction :

*** Joaquin Rodriguez - Alejandro Valverde - Pierre Rolland

** Nairo Quintana - Alberto Contador - Christopher Froome

* Andy Schleck - Romain Bardet - Mikel Nieve - Bart De Clercq - Rui Costa - Arnold Jeannesson - Simon Clarke

10:45 : Le meilleur français au classement est toujours Romain Bardet (AG2R La Mondiale) depuis l'abandon de son leader. Il a gagné 3 places et il est désormais 17ème à plus de 30 minutes de Christopher Froome (Sky).

10:40 : Au programme aujourd'hui, 5 cols, voici les détails de leurs ascensions :

- Km 33.5 - Col du Glandon (1 924 m) - 21.6 km de montée à 5.1% - catégorie H

- Km 83.5 - Col de la Madeleine (2 000 m) - 19.2 km de montée à 7.9% catégorie H

- Km 143.0 - Col de Tamié (907 m) - 8.6 km de montée à 6.2% - catégorie 2

- Km 165.0 - Col de l'Épine - 6.1 km de montée à 7.3% - catégorie 1

- Km 191.5 - Col de la Croix Fry (1 477 m) - 11.3 km de montée à 7% - catégorie 1

10:35 : Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous poser vos questions ou nous faire part de vos remarques par commentaires avec votre compte Facebook ou bien sur notre Twitter @VavelCyclisme.

10:30 : Mais avec le classement général, l'autre classement susceptible d'évoluer est biensûr le classement de la montagne. Si un coureur passe tous les cols de l'étape en tête il recevra 75 points supplémentaires. Actuellement le leader de ce classement est Christopher Froome devant Nairo Quintana mais aujourd'hui c'est bien Christophe Riblon, 3ème au classement, qui le porte puisque Froome porte le maillot jaune et Quintana le maillot blanc. Le Français de la formation AG2R La Mondiale porte également le dossard rouge du plus combatif, titre qui lui a été désigné hier lors de son épopée victorieuse dans la montée de l'Alpe d'Huez.

10:25 : Du côté du maillot vert, Peter Sagan (Cannondale) est plus que jamais favori pour le porter sur le podium à Paris pour une deuxième année consécutive. Le maillot blanc est sur les épaules de Nairo Quintana (Movistar), le Colombien a 9'06'' d'avance sur son dauphin : le Polonais Michal Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step). La meilleure équipe est toujours la Saxo-Tinkoff devant l'équipe français AG2R La Mondiale et Radioshack-Leopard.

10:20 : Il est important de se rappeler du top 10 du classement général, toujours largement dominé par Christopher Froome. Ce dernier a écopé d'une pénalité de 20 secondes hier suite à un ravitaillement interdit dans l'Alpe d'Huez. Derrière lui la lutte est omniprésente pour les deux autres places sur le podium et il ne fait nul doute que ce top 10 va évoluer lors de cette 19ème étape.

10:15 : Le départ fictif de l'étape est prévu à 10h55 à Bourg-d'Oisans, le départ réel se fera 5 minutes plus tard. L'arrivée est quant à elle prévue pour les environs de 17h00 soit plus ou moins 6 heures d'effort pour les coureurs.

10:10 : Le profil de la 19ème étape est très exigeant. Le parcours est également très compliqué pour l'équipe du maillot jaune qui devra rouleur tout au long de l'étape pour éviter que les fuyards ne prennent trop d'avance. Il n'est pas impossible de voir des membres du Top 10 attaquer dès le Col du Glandon ou dans le Col de la Madeleine. A part le passage d'une vingtaine de kilomètres dans la vallée d'Albertville pour le sprint intermédiaire, ça ne fait que monter et descendre, c'est propice aux attaques de loin. Attention également au Col de la Croix Fry qui est très difficile et qui termine cette étape très usante.

10:05 : Cette 19ème étape est la deuxième étape de haute montagne dans les Alpes après le double passage dans la montée de l'Alpe d'Huez lors de la 18ème étape remportée par Christophe Riblon. Les Français ne finiront donc pas ce Tour de France 2013 sans victoire d'étape. Dans le clan AG2R La Mondiale, la roue a tourné après l'abandon de leur leader Jean-Christophe Péraud la veille lors du contre-la-montre d'Embrun.

10:00 : Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le live de la 19ème étape du Tour de France 2013 entre Bourg-d'Oisans et le Grand-Bornand ! (Photo : © A.S.O. / B.Bade)