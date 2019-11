La course en ligne des Championnats du monde de cyclisme 2013

17:46 : C'en est terminé pour ce Live écrit ! Merci à tous et à toutes pour nous avoir suivi. Le compte-rendu sera disponible dans quelques minutes. Prochain rendez-vous: le Tour de Lombardie, dimanche prochain. En attendant, restez connecter sur VAVEL France. Bonne fin de journée !

17:44 : C'est le premier coureur Portugais à revêtir le maillot arc-en-ciel !

17:39 : 1. Costa 2. Rodriguez 3. Valverde 4. Nibali 5. Grivko 6. Sagan 7. Clarke 8. Iglinskiy 9. Gilbert 10. Cancellara.

17:34 : Costa se forge un excellent palmarès : double vainqueur du Tour de Suisse en 2012 et 2013, trois étapes du Tour de France, classique de Montréal en 2011 et désormais champion du Monde ! L'an prochain, il courra pour la formation Lampre.

17:31 : Le Portugais a profité du marquage entre Nibali, Rodriguez et Valverde dans les derniers kilomètres. Pas un coup de pédale et quelle force pour revenir et battre Purito au sprint.

17:30 : Premier Français : Arthur Vichot 18e !

17:29 : Une fois de plus, Costa impose sa science de la course. On avait pu le voir lors du dernier Tour de France !

17:27 : Valverde 3e, Nibali 4e.

17:25 : RUI ALBERTO FARIA DA COSTA EST CHAMPION DU MONDE !!!

17:25 : Costa revient, le duo va se jouer le maillot arc-en-ciel !

17:25 : C'est serré, Costa a contré et tente de revenir !

17:24 : Rodriguez a quelques mètres d'avance, sous les deux kilomètres !

17:23 : Nibali est fort, il réagi à toutes les offenives. Costa en embuscade !

17:21 : A moins de cinq kilomètres, Nibali a fait le forcing. Il est en tête avec Rodriguez, Valverde et Costa !

17:17 : L'Italien gueule auprès de Costa, et ne comprend pas pourquoi il ne collabore pas.

17:16 : Ni Valverde, ni Costa ne roulent avec Nibali, qui voit Rodriguez s'envoler.

17:15 : A 9 km, Rodriguez a distancé Nibali dans la descente. Costa et Valverde juste derrière. Uran était aussi avec, mais il a été victime d'une terrible chute dans la descente.

17:11 : ATTAQUE DE NIBALI !

17:10 : Rodriguez roule fort, ça bouge énormément.

17:09 : Ça bouge ! Scarponi puis Rodriguez, Costa et Henao !

17:07 : Le Danemark roule désormais. Chris Anker Sorensen pour Jakob Fuglsang.

17:04 : On accélère chez les Italiens dans l'avant dernière montée.

17:03 : Anthony Roux revient sur le groupe. Trois français donc !

17:01 : Dernier passage sur la ligne d'arrivée. La prochaine fois, ça sera pour le sacre ! Ils sont encore 40 ! Vichot et Bardet toujours là.

17:00 : Voilà que ça se regarde désormais. Un Croate relance l'allure.

16:59 : Bardet insiste dans des parties roulantes. Ça roule fort.

16:58 : John Degenkolb est toujours là !

16:56 : Personne n'ose sortir chez les favoris, alors qu'il reste plus qu'un passage sur les deux difficultés.

16:55 : Scarponi a suivi et plusieurs coureurs prennent le scillage.

16:54 : ATTAQUE DE ROMAIN BARDET !

16:52 : L'Espagne se montre et c'est Castroviejo qui roule !

16:50 : Alberto Contador n'est plus présent !

16:48 : Il reste 25 kilomètres et ils sont une trentaine à pouvoir prétendre au maillot arc-en-ciel.

16:47 : Romain Bardet et Arthur Vichot sont les deux seuls représentants français du groupe des favoris !

16:45 : Vincenzo Nibali est revenu !

16:43 : Sous l'impulsion de Darwin Atapuma, le groupe des favoris reprend les derniers échappés: Visconti et Huzarski.

16:43 : Du côté de la Colombie, Betancur ne roule pas. Il a sûrement les bonnes jambes aujourd'hui ! Attention à lui si il retrouve son niveau du Giro.

16:40 : La Belgique roule, tout comme la Colombie avec Atapuma. Le Requin de Messine pointé à une quinzaine de secondes. Il peut revenir ! Il semble très fort en tout cas.

16:38 : Nibali tente pour revenir, il est dans la roue de sa voiture ! Voeckler définitivement lâché !

16:35 : C'en est sûrement terminé pour Nibali : il passe la ligne seul, bien loin du groupe des favoris. Il reste la carte Pozzato pour la Squadra !

16:35 : Le groupe des favoris à environ une minute de deux hommes de tête. Moins de 30 coureurs.

16:33 : Visconti et Huzarski passent sur la ligne : 2 tours.

16:32 : Le Squale est reparti, un peu sonné et avec quelques erraflures sur le côté gauche. Romain Bardet est également tombé.

16:30 : CHUTE DE VINCENZO NIBALI !

16:29 : Les conditions météorologiques s'améliorent, et on peut apercevoir quelques rayons de soleil !

16:27 : Giovanni Visconti rejoint Huzarski en tête de la course.

16:21 : La moyenne de cette course depuis le départ est de 36km/h !

16:20 : Le peloton est à plus d'une minute trente ! Il reste un peu plus de 40 kilomètres.

16:18 : L'Italien est à 20" d'Huzarski !

16:16 : Visconti place une accélération et est à la chasse de l'homme de tête. Pour les autres, ça va être dur et ils devraient voir le peloton revenir dans les prochains kilomètres.

16:15 : Huzarzki est parti tout seul, Barta a lâché prise.

16:12 : Visconti, Gautier, Preidler et Kelderman désormais ensemble, à la poursuite de deux échappés.

16:06 : Le peloton est désormais pointé à 1'44" !

16:04 : Passage sur la ligne pour les deux hommes de tête. Il reste trois tours ! Preidler et Kelderman à 17", Gautier et Visconti à 29".

15:59 : John Degenkolb est revenu. Le groupe de favoris pointé à 1'27" sur les deux hommes. Plusieurs coureurs intercalés.

15:56 : Visconti est sorti dans la descente et a rejoint Gautier alors que Degenkolb a lâché prise. L'Allemand est à 30" !

15:51 : Le champion de France, Arthur Vichot, est toujours là. En queue de groupe, mais bien là !

15:47 : Plusieurs coureurs sortent avec Stetina qui attaque. On suit cette attaque avec notamment Pauwels, Voeckler ou encore Henao.

15:43 : C'est désormais la Belgique qui se met en marche.

15:41 : John Degenkolb est toujours présent. Le sprinteur allemand est sans doute le plus rapide au sprint, avec Peter Sagan. Mais pourra-t-il résister aux différentes attaques à venir ?

15:39 : Cyril Gauthier est sorti en solo ! Il a quelques mètres d'avance.

15:38 : Preidler et Kerlderman intercalés à deux minutes et le peloton pointé à 2'40".

15:36 : Thibaut Pinot se montre actif à l'avant du groupe des favoris. Une quarantaine de coureurs peuvent encore croire au maillot arc-en-ciel. Passage sur la ligne !

15:34 : Un nouveau passage sur la ligne pour les deux hommes, qui résistent bien. Il reste quatre tours !

15:31 : Ça bouge dans le Via Salviati ! C'est très étiré. Romain Bardet le mieux placé des Français tandis que Contador avait la grimace au sommet.

15:29 : Abandon de Geraint Thomas. La Grande-Bretagne n'est plus présente dans le peloton !

15:26 : On approche des 200 kilomètres de course. Le tonnerre gronde et il pleut toujours.

15:18 : Plusieurs nations bien représentées.

Les nations en force dans le peloton : Espagne Italie France (7 coureurs) Pays-Bas Belgique (6) Allemagne Colombie Suisse (5) #Toscana2013 — Velochrono (@velochrono) September 29, 2013

15:17 : 3'45" d'avance pour les deux hommes de tête.

15:15 : C'est l'infatiguable Vanotti qui roule, avec dans sa roue le prometteur Diego Ulissi.

15:12 : Laurens Ten Dam abandonne à son tour, après une chute.

15:10 : Encore 80 kilomètres un peu près ! On temporise dans le peloton et notamment pour les italiens. La France bien représentée.

15:06 : Les deux hommes de tête franchissent à nouveau la ligne d'arrivée. Cinq tours encore !

15:01 : On vient de franchir la barre des cinq heures de course. Les coureurs ont besoin de souffler, et ça se comprend.

14:59 : Jungels pris dans la chute a abandonné. Samuel Sanchez, Daryl Impey, Michael Kwiatkowski ou encore Matti Breschel ont également quitté la course.

14:56 : Les abandons continuent. Chris Froome, Christophe Riblon, Michael Matthews.

14:54 : Barta (République-Tchèque) et Huzarski (Pologne) sont les deux rescapés du groupe de tête. Ce sont deux coureurs qui évoluent à la Team NetApp-Endura. Environ deux minutes d'avance, le peloton temporise un peu.

14:23 : Abandon de Nairo Quintana !

14:52 : Peter Sagan est désormais tout seul ! Son frère a quitté la course, tout comme les frères Velits !

14:49 : L'entraîneur de la FDJ, Frédéric Grappe, nous indique quelque chose d'intéressant sur la course.

Sur une course aussi longue et difficile, les coureurs ont des sensations qui peuvent énormément varier > savoir les interpréter #totalvelo — Fred Grappe (@fredgrappe) September 29, 2013

14:45 : Un peu près 75 coureurs dans le peloton, et bien plus qui ont abandonné. L'Italie a fait des dégâts.

14:44 : Il reste exactement 96 kilomètres !

14:39 : Quatre hommes en tête, Chitoui à 39" et le peloton à 1'37" ! Thibaut Pinot bien présent, en compagnie de Bardet, Voeckler, Vichot et Gautier.

14:38 : Il reste encore six tours et déjà plus de quatre heures de course sous un déluge !

14:37 : John Degenkolb, annoncé comme un potentiel vainqueur, est toujours très bien placé à l'avant du peloton.

14:35 : Thibaut Pinot n'est pas annoncé dans le groupe des favoris. A confirmer. Etonnant.

14:32 : Godoy fait mal dans les montées, et le groupe se casse.

14:29 : Le groupe de tête est composé de : Mathias Brandle (Autriche), Yonder Godoy (Vénézuéla), Rafes Chtioui (Tunisie), Bartosz Huzarski (Pologne) et Jan Barta (République Tchèque).

14:28 : Les cinq hommes de tête sont toujours devant, mais plus beaucoup d'avance : 1'55" !

14:26 : Abandon confirmé pour Warren Barguil, victime d'une chute.

14:23 : Quelques coureurs reviennent de l'arrière ! On les croyait battus, mais Majka, Voeckler, Monfort ou encore Bakelants reviennent.

14:21 : Ça va mal pour les Etats-Unis : Phinney, van Garderen et Horner ont abandonné. Dan Martin aussi, tout comme Cadel Evans, donc.

14:17 : Cyril Gauthier, Romain Bardet et Thibaut Pinot sont les seuls français dans le bon groupe.

14:16 : Un groupe d'une quarantaine de coureurs ensemble. Les autres sont à plus d'une minute. On retrouve Chris Froome à l'arrière, qui court battu, comme Thomas Voeckler.

14:08 : Il y en a absolument partout !

14:05 : Peter Sagan n'est pas présent, tout comme les français et les colombiens !

14:04 : Une quinzaine de coureurs sont sortis du peloton !

14:01 : Nouvelle chute. Leukemans est tombé.

14:00 : Il reste encore 120 kilomètres et la course est bien lancée depuis longtemps.

13:54 : Thomas Voeckler se replace à l'avant.

13:51 : Pozzato, retardé, a été attendu par deux coéquipiers. Ils rentrent à l'arrière du peloton.

13:47 : C'est Vanotti et Santaromita qui travaillent pour l'Italie.

13:46 : Même pas 50 coureurs sur la ligne, pour un nouveau passage. Il y en a partout derrière. Barguil a chuté, tout comme Atapuma.

13:44 : C'est la folie sur les routes italiennes ! Plus beaucoup de monde !

13:43 : Rui Costa est bien présent devant ! C'est fini pour Evans, pris dans la chute.

13:42 : Grosse chute dans le peloton. Un Français et plusieurs colombiens sont pris dedans. Bakelants aussi.

13:35 : Abandon de Wiggins, Roche et van Garderen. L'Italie continue de rouler en tête de peloton. Ecart avec les cinq hommes de moins de cinq minutes.

13:28 : Thomas Voeckler a été distancé !

13:26 : A noter que Christopher Horner, récent lauréat de la Vuelta, aurait chuté.

13:25 : Ça s'est un peu reformer dans le peloton. Mais cela donne déjà des indications après cette première alerte !

13:24 : Le Slovaque a du changer de vélo !

13:23 : Peter Sagan à l'arrière du peloton, Rui Costa n'est plus présent, tout comme Nicolas Roche.

13:22 : Trois Français présents dans le bon coup: Romain Bardet, Thibaut Pinot et Warren Barguil. Alberto Contador, lui aussi, est présent.

13:17 : Les Italiens roulent fort et le peloton est en fil indienne. Second passage sur la ligne d'arrivée.

13:10 : Sous l'impulsion des italiens, une grosse cassure dans le peloton. 60 hommes environ devant, dont Thibaut Pinot.

13:05 : Contador est revenu dans le pack à la fin de la montée.

13:05 : L'Italie prend les commandes du peloton.

13:04 : Les favoris à la victoire finale se replacent en tête du peloton en vue de la descente.

13:03 : C'est confirmé, Alberto Contador a bel et bien été victime d'une chute !

13:02 : Il reste 156 kilomètres à faire. Toujours les britanniques en tête du peloton ou on apercoit Nairo Quintana à l'avant.

12:53 : L'écart est de 7'44" et les cinq hommes sont dans la première partie de la montée.

12:52 : C'est au tour du peloton de passer sur la ligne. C'est toujours l'équipe britannique qui roule avec Mark Cavendish.

12:44 : Premier passage sur la ligne d'arrivée pour les cinq hommes de tête. Encore 10 tours !

12:41 : Le groupe de tête possède toujours huit minutes d'avance.

12:38 : C'est un parcours un peu plus technique que le peloton franchi et plusieurs petits accrochage sur une route très glissante. Le pack s'étire !

12:35 : Rappel du groupe de tête : Mathias Brandle (Autriche), Yonder Godoy (Vénézuéla), Rafes Chtioui (Tunisie), Bartosz Huzarski (Pologne) et Jan Barta (République Tchèque).

12:33 : 100 kilomètres ont été parcourus par le peloton. Il reste donc désormais 172 km. On se rapproche de Florence et du circuit final.

12:25 : Tandis que l'écart a désormais augmenté, et atteint 8'30".

12:20 : Alors qu'il ne pleuvait pas jusque-ici sur la ligne, voilà la pluie qui fait son apparition. Et avec le vent. Emmanuel Barth, commentateur pour beIN SPORT, évoque même le mot "tempête". Ça promet donc !

12:06 : Et la pluie s'abat toujours autant sur les coureurs.

12:04 : Il reste précisement 194 km.

12:02 : Sous l'impulsion de Mark Cavendish, le peloton a accéléré et l'écart n'est plus que de 5'30".

11:56 : La pluie va jouer un rôle essentiel dans le final, avec les descentes et beaucoup de bandes blanches présentent sur le parcours.

11:54 : L'entente entre les cinq coureurs semble plutôt bonne, mais derrière, ce sont toujours les britanniques.

11:40 : L'écart entre le groupe de tête et le peloton se stabilise aux alentours de 7'30".

11:38 : La réalisation est difficile depuis le départ...

11:34 : Petite statistique intéressante sur le peloton de ces championnats du Monde.

Championnat du Monde #Toscana2013. Sur les 207 partants : 142 appartiennent à une équipe WT. 25 ContiPro, 22 Conti et 18 Elites — Velobs (@Velobs) September 29, 2013

11:26 : A noter que Vincenzo Nibali a eu un petit problème il y a quelques kilomètres. Sans conséquence à priori, il a été remonté par Rinaldo Nocentini.

11:25 : Petit accrochage à l'arrière du peloton avec Siutsou. Mais tout va bien.

11:23 : Il reste 220 km à parcourir.

11:22 : Plus de sept minutes pour les cinq fuyards.

11:16 : Ce sont les britanniques qui roulent dans le peloton, avec Mark Cavendish et Bradley Wiggins notamment.

11:10 : Après plus d'une heure de course, cinq coureurs sont en tête avec environ six minutes d'avance : Mathias Brandle (Autriche), Yonder Godoy (Vénézuéla), Rafes Chtioui (Tunisie), Bartosz Huzarski (Pologne) et Jan Barta (République Tchèque).

10:15 : Sous un temps exécrable, les coureurs ont pris le départ depuis une dizaine de minutes.

9:35 : Au niveau des pronostics, deux hommes se détachent très légèrement : Peter Sagan (Slovaquie) et Fabian Cancellara (Suisse). S'en suit un bon nombre de coureurs, comme Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Rui Costa, Dan Martin, Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez, Michal Kwiatkowski, Edvald Boasson Hagen, Chris Froome et même John Degenkolb. C'est dire si la course s'annonce indécise et pleine de suspense.

9:22 : Pour se faire une idée du parcours plus en détails, voici le circuit final dans les rues de Florence, avec les deux principales difficultés.

9:21 : Le profil de la course.

9:17 : En intégralité, suivez sur VAVEL France la course en ligne des championnats du Monde, qui se dispute à Florence, en Italie. Sur un parcours très vallonné et sous une météo capricieuse, c'est une course indécise qui s'annonce, avec nombre élargi de prétendants au maillot arc-en-ciel.

9:15 : Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur VAVEL France !