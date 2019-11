Formule 1, Rugby, Tennis, Cyclisme, Handball... Les 8 infos de la journée

1. Formule 1 : Vettel, toujours plus près d’un quatrième sacre

Sébastien Vettel (Red Bull) a remporté, ce dimanche à Suzuka, le Grand-Prix du Japon. Une cinquième victoire consécutive qui rapproche un peu plus l’Allemand d’un quatrième sacre mondial. Titre qu’il pourrait décrocher en Inde dans deux semaines. Il a devancé son coéquippier Mark Webber (Red Bull), ainsi que Romain Grosjean (Lotus). Le Français, qui a pris un départ exceptionnel a mal géré sa course, et doit se contenter d’un nouveau podium.

+ La patience récompensée de Vettel

2. Rugby : Toulon amuse la galerie

A l’occasion de son entrée dans « sa » Coupe d’Europe, le tenant du titre Toulon a fait exploser la défense de Glasgow (51-28), avec six essais, et bonus offensif à la clé. Mais le vice-champion de France a été très généreux en défense, et a offert le bonus offensif à son adversaire. A 21 heures, Clermont et le Racing Metro se disputent le premier choc 100% Français de cette saison européenne.

3. Tennis : A Shanghaï, le patron c’est Djoko

Novak Djokovic a battu Juan-Martin Del Potro en trois sets (6-1, 3-6, 7-6[3]) ce dimanche lors de la finale du Masters 1000 de Shanghai, et a conservé son titre. Pourtant, il n’a pas eu la partie facile face à l’Argentin, tombeur du numéro 1 mondial Rafael Nadal en demi-finale. En effet, le Serbe a perdu assez facilement le second set, et a dû arracher sa victoire au tie-break lors de la manche décisive. Il envoie en tous cas un message fort à Nadal, dans la course pour la place de numéro 1 que se disputent désormais les deux hommes.

4. Cyclisme : Degenkolb remporte le Paris-Tours

Le favori de l’épreuve, l’Allemand John Degenkolb (Argos) a logiquement remporté le Paris-Tours se disputant ce dimanche. Il a devancé au sprint son coéquipier Michael Morkov (Argos) et Arnaud Démare (FDJ.fr). Bouhanni s'est lui imposé pour la seconde fois consécutive au Tour de Pékin.

+ John Degenkolb le plus fort

5. Handball : Paris passe tout proche de la victoire... mais aussi de la défaite

Paris a évité le pire. Menant de cinq buts à 5 minutes de la fin, le club de la capitale s'est finalement contenté du match nul (24-24) après avoir bien cru se faire surprendre. Ce nul rapporté de Skopje en Macédoine aura donc un goût amer surtout que l'exclusion de Jakov Gojun à vingt minutes de la fin était évitable.

6. Football : L’OL écrase le derby féminin

Dans le cadre de la cinquième journée de D1 Féminine, l’OL a écrasé Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (1-5). Souveraines, les filles de Patrice Lair n’ont pas mis longtemps avant de se mettre à l’abri. Elles menaient déjà de deux buts après même par un quart d’heure suite à des réalisations de Schelin (2e), et Tonazzi (12e). Dans ce premier derby féminin disputé dans le Chaudron, les joueurs du Forez n’ont pas existés : elles ont encaissés trois nouveaux buts. Schelin s’est d’abord offert un doublé (55e). Avant que Thomis (63e), puis Dickenmann (71e) n’aggravent le score. Entre temps, Julie Morel aura réduit le score (69e). En vain.

+ L'OL s'adjuge le derby

+ Le PSG à l'arraché

+ Montpellier repart de l'avant

7. Football : Cristiano Ronaldo a peur des Bleus

Les Bleus devront, sans aucun doute, passer par les barrages pour accéder à la phase finale du Mondial 2014 qui se tiendra cet été au Brésil. Et dans ces matchs couperets, ils pourraient bien y retrouver le Portugal de Cristiano Ronaldo. La star de la formation lusitanienne ne souhaite en tous cas pas retrouver l’équipe de France en novembre prochain : "Théoriquement la sélection la plus forte est la France. Il peut y avoir beaucoup d’intérêts autour de ce match, c’est pour ça que c’est une possibilité que j’écarte. S’il y a une sélection que je n’aimerais pas affronter c’est la France, pour plusieurs raisons… Je ne peux pas en dire plus sinon je risque d’être sanctionné…" Peut-être fait-il référence aux récentes oppositions entre les deux équipes, qui ont tourné en faveur de la formation tricolore…

8. Moto : Pedrosa surprend Marquez

Au grand prix de Malaisie, Dani Pedrosa a réussi à surprendre le leader Marc Marquez et à s'imposer devant son compatriote. Lorenzo est troisième. Conséquence directe au classement, Lorenzo perd encore des points et on est dorénavant sûr que le vainqueur de ce championnat du monde sera Espagnol. Mais lequel ?