En direct : Paire, Tsonga et Gasquet en demi-finales, suivez les Lives (terminé)

[Live tennis] R. Gasquet a heureusement sauvé l'honneur en se qualifiant pour la finale du tournoi de Moscou en battant Karlovic 6-4, 7-5. — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Le bilan français aurait pû être meilleur aujourd'hui. J.-W. Tsonga n'aurait jamais dû perdre, Benoît Paire aurait pû gagner. — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] JEU SET ET MATCH DIMITROV ! Benoît Paire a perdu pied après sa blessure au milieu du deuxième set. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] BALLE DE MATCH DIMITROV ! #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Magnifique retour long de ligne de Dimitrov, 40-40. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] 40-30. Belle montée à la volée du Tricolore. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] 30-30. Paire doit remporter sa mise en jeu. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] 30-15 maintenant. Paire n'a plus le droit à l'erreur. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Benoît Paire n'est plus dans son match. Il perd 0-30 sur son service. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Dimitrov mène en fait 5-2 dans le troisième set. C'est à Benoît Paire de servir. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] La salle se vide peu à peu. Elle a pourtant tort ! #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Benoît Paire n'est plus mené que 3-2 dans le troisième set. Et c'est à lui de servir. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live Tennis] Donc, revenons sur le match de Benoît Paire. Après avoir remporté le premier set 6-4 et perdu le second 6-2... #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Benoît Paire a poussé un grand cri qui a laissé l'assistance muette. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] JEU PAIRE ! L'Avignonais revient dans le match en remportant son jeu de service. 1-1. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] L'enceinte est assez petite, il existe une sorte d'intimité entre le public et les joueurs. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Stockholm - Paire a remporté le premier set 6-3, Dimitrov le second 6-2. Le troisième set vient de commencer #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Moscou - Gasquet s'est imposé tout à l'heure face à Ivo Karlovic en deux sets : 6-4, 7-5. #GasquetKarlovic — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] C'est parti pour le troisième set entre Dimitrov et Paire ! #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Au changement de côté entre les deux sets, Benoît Paire a fait venir le kiné qui le soigne au genou. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] SET GREGOR DIMITROV ! Paire a remporté le premier 6-3, Dimitrov maintenant le second 6-2. Place au 3ème set ! #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Benoît Paire a un coup de mou. Il est mené 30-15 sur son service, Dimitrov n'est plus qu'à 2 points du second set. — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] On rappelle la victoire de Gasquet face à Karlovic 6-4, 7-5. Et la défaite de #Tsonga face à #Haase 5-7, 6-7. #GasquetKarlovic — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] JEU DIMITROV ! Le Bulgare mène dorénavant 5-2. On se dirige vers un troisième set. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tweet] Dimitrov mène 40-15 dans le fameux septième jeu de ce set. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Benoît Paire sauve son service et revient à 4-2. En cas de débreak, le Français serait proche de la victoire. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] La salle n'est pas pleine. Mais le public est enthousiaste au vu du jeu proposé. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Benoît Paire s'est fait mal au pied dans une glissade mal contrôlée. Mais il continue le match quand même. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

Ce match est un régal. #PaireDimitrov #StockholmOpen — Ophelie (@outta_time) October 19, 2013

[Live tennis] JEU DIMITROV ! Sur son service, le Bulgare engrange les points et remporte le jeu. Il mène dorénavant 4-1. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] BREAK DIMITROV ! Le Bulgare revient dans le match. Paire a remporté le premier set 6-4. Il perd dans le deuxième 2-1. — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] JEU, SET ET MATCH GASQUET ! Le Français a dominé de bout en bout Karlovic et s'impose 6-4, 7-5. #GasquetKarlovic — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Dimitrov a une balle de break dans le deuxième set face à Paire. 2-1 pour le Bulgare pour l'instant. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Gasquet est à deux points du match. #GasquetDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live tennis] Gasquet vient de breaker et mène 6-5 dans le deuxième set, il va servir pour le match. #GasquetKarlovic — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

[Live Tennis] Depuis le problème technique, Paire a gagné le premier set 6-3 et Dimitrov mène dans le deuxième 2-1. #PaireDimitrov — VAVEL France (@VAVEL_France) October 19, 2013

Pendant ce temps, retrouvez la suite du Live sur le compte Twitter de Vavel France : @VAVEL_France

Un problème technique nous empêche de continuer le live dans de bonnes conditions. Veuillez nous en excuser. Nous faisons tout notre possible pour pouvoir le continuer dès que possible

18h00 : Stockholm - Paire se lève de sa chaise et va se préparer à servir pour le premier set.

17h59 : Moscou - JEU GASQUET PUIS KARLOVIC ! 3-2 dorénavant pour le Croate dans le second set.

17h58 : Stockholm - Le score a évolué, Paire mène désormais 5-3 et sert pour le premier set.

17h56 : Le point sur la situation - Tsonga s'est incliné sur le score de 7-5, 7-6 face à Robin Haase. Gasquet a remporté le premier set 6-4, et est mené 1-2 dans le deuxième contre Karlovic. Paire mène 4-2 face à Dimitrov.

Tsonga c'est un scandale — Iceman ❄ï¸Â (@maxime_balic) October 19, 2013

17h55 : Moscou - JEU KARLOVIC ! Dans la foulée, le Croate remet les choses au point.

17h54 : Moscou - JEU GASQUET ! Le Français sort le grand jeu à son adversaire.

17h52 - Stockholm - Le Français vient de breaker son adversaire et mène 4-2. A Dimitrov de servir.

17h51 : Stockholm - Avec ces deux fins de set, le début de match de Benoît Paire est passé inapercu. Intéressons-nous maintenant à son cas.

17h50 : Vienne - La finale opposera donc Robin Haase à Tommy Haas. Elle se jouera demain.

17h49 : Moscou - JEU KARLOVIC ! Après avoir perdu le premier set 6-4, le Croate continue son festival au service et mène 1-0 dans la seconde manche.

17h48 : Vienne - Dépassé, Jo-Wilfried Tsonga a joué avec parcimonie. La victoire de Haase n'est que méritée.

17h47 : Vienne - Triste désillusion pour Jo-Wilfried Tsonga qui perd là de points précieux pour la Race.

17h44 : Moscou - PREMIER SET GASQUET ! Le Français a converti au teme d'un long jeu son break et a remporté le premier set 6-4.

17h43 : Vienne - ROBIN HAASE ELIMINE JO-WILFRIED TSONGA EN S'IMPOSANT EN DEUX SETS 7-5, 7-6.

17h43 : Vienne - La première est sauvée par Tsonga.

17h42 : Vienne - 3 BALLES DE MATCH HAASE ! Le numéro 63 mondial mène 6-3.

17h41 : Vienne - MINIBREAK HAASE ! Le Néerlandais mène dorénavant 5-3 dans le tie-break.

17h40 : Vienne - Tsonga et Haase sont à égalité 3-3 dans le tie-break au changement de côté. Aucun des deux joueurs n'a concédé de mini-break.

17h38 : Le point sur la situation : A Vienne, Tsonga a perdu le premier set 5-7 et est embarqué dans un tie-break dans le second. A Moscou, Gasquet a breaké Karlovic, mène 5-4 et sert pour le premier set. A Stockholm, Paire s'échauffe.

17h38 : Vienne - JEU HAASE ! Les deux joueurs sont maintenant embarqués dans un tie break.

17h36 : Moscou - BREAK GASQUET ! Grâce à un passing qu'avec ses grands compas Karlovic ne peut ramener, le Français mène dorénavant 5-4 et va servir pour le premier set.

17h35 : Stockholm - VICTOIRE DE DAVID FERRER il y a quelques minutes après avoir été malmené par Ernest Gulbis (3-6, 6-4, 6-1). Au tour de Benoît Paire d'entrer sur le court.

17h34 : Moscou - JEU GASQUET ! Conquérant, le Français ne joue pas son meilleur tennis mais celà suffit pour se mettre au niveau de Karlovic.

17h33 : Vienne - JEU TSONGA ! Survolté, le Français mène maintenant 6-5 et va servir pour le deuxième set. C'est pour des matchs comme celui-ci que le tennis est si passionnant !

17h32 : Vienne - DEBREAK TSONGA ! LE FRANCAIS EST REVENU DU DIABLE VAUVERT ET MET MAINTENANT LA PRESSION SUR UN HAASE DESEMPARE !

17h32 : Moscou - JEU KARLOVIC ! Le score est maintenant de 4-3 pour le Croate !

17h31 : Vienne - Sauvée par Haase. Mais Tsonga est revenu dans le match !

17h31 : Vienne - BALLE DE DEBREAK TSONGA !

17h30 : Vienne - Un Hawk-Eye permet à Tsonga de ne pas concéder de balle de match.

17h29 : Moscou - JEU GASQUET ! Poussé dans ses retranchements par Karlovic, Richard Gasquet ne s'est pas laissé surprendre et a remporté son jeu de service.

17h27 : Vienne - JEU TSONGA ! Le numéro 10 mondial est plus conquérant, il est proche de son meilleur tennis mais il devra breaker à tout prix. Haase mène 5-4.

17h26 : Moscou - JEU KARLOVIC ! Qui continue son festival sur son service.

17h25 : Vienne - Tsonga refait surface et a de nouveau son niveau de jeu de fin de premier set. Il était temps.

17h23 : Vienne - JEU HAASE ! 5-3, le score est dûr pour un Tsonga qui n'a plus le droit à l'erreur.

17h22 : Moscou - JEU GASQUET ! Le Français joue bien et le score le montre. 2-2.

17h21 : Vienne - L'enceinte est principalement pour Jo-Wilfried Tsonga. Espérons que celà l'aide.

17h20 : Moscou - JEU KARLOVIC ! Sans surprises, Ivo Karlovic continue son festival au service même si Gasquet joue très bien au retour

17h19 : Vienne - BREAK HAASE ! Le scénario catastrophe du premier set se répète. Tsonga est maintenant mené 1 sets à 0 et 3-4 dans le deuxième. Il va falloir qu'il sorte le grand jeu.

17h18 : Vienne - JEU HAASE ! Les débats sont équilibrés. Mais Tsonga nous surprend un peu par sa motivation absente. Rappelons qu'il revient de blessure.

17h15 : Moscou - JEU GASQUET ! Richard Gasquet a, à première vue, plus d'envie que Jo-Wilfried Tsonga.

17h14 : Moscou - JEU KARLOVIC ! Gros serveur, le Croate le prouve en remportant son premier jeu de service.

17h13 : Vienne - JEU TSONGA ! Le Manceau va devoir hausser son niveau de jeu s'il veut aller en finale.

17h11 : Vienne - JEU HAASE ! 2-2 dans le deuxième set.

17h10 : Moscou - C'EST PARTI ENTRE GASQUET ET KARLOVIC ! Le Croate est le premier à servir.

Tsonga perd le 1 er set 7-5 contre Haase .S'il continue à jouer comme ça , le Masters de Londres va lui passer sous le nez #TsongaHaase — Kentiiin (@Ken_Regny) October 19, 2013

17h09 : JEU TSONGA ! Le Français s'embarque dans un match qui devient de plus en plus piégeux. Il mène 2-1 dans le deuxième set.

17h06 : A Stockholm, Ferrer mène 5-1 dans le troisième set et sert pour le match.

17h05 : Ivo Karlovic et Richard Gasquet sont sur le court à Moscou.

17h04 : JEU HAASE ! A 30-30, Haase a pris l'avantage et il est revenu à égalité avec Tsonga 1-1.

17h01 : JEU TSONGA ! Après avoir été mené 0-30, Tsonga parvient difficilement à prendre l'avantage lors de ce second set.

16h59 : Grosse surprise à Vienne donc !

16h58 : PREMIER SET HAASE ! Ayant remporté 43 points contre 38 pour Tsonga et ayant sauvé 4 balles de set, Robin Haase a surpris tout le monde en remportant ce premier set 7-5.

16h53 : BREAK HAASE ! Sur un retour dans les pieds de Tsonga, le Néerlandais prend l'avantage 6-5 alors qu'il a sauvé il y a quelques minutes 4 balles de match.

16h52 : A Stokholm, David Ferrer a remporté le deuxième set 6-4 face à Ernest Gulbis. Il avait perdu le premier set 3-6.

16h51 : Balle de break sauvé par de gros coups de Tsonga.

16h50 : BALLE DE BREAK HAASE ! Tout va très vite dans ce match !

16h49 : A Moscou, victoire du qualifié Mikhail Kukushkin face à Andréas Seppi en 3 sets 6-1, 1-6, 6-4. Au tour de Gasquet de jouer maintenant.

16h48 : JEU HAASE ! Après avoir sauvé 4 balles de set, le numéro 63 mondial revient à 5-5.

16h47 : Tsonga envoie sa balle au loin et s'énerve. "Vas-y là, je ne dois pas faire ça !"

16h46 : BALLE DE SET TSONGA ! Sur un nouveau revers long de ligne, Tsonga s'offre sa quatrième balle de set.

16h46 : Haase à la volée déconcerte Tsonga qui envoie sa balle dans le couloir. Le premier set était proche.

16h45 : BALLE DE SET TSONGA ! Haase loupe un revers long de ligne. Il perd pied !

16h45 : Balle de set sauvée.

16h44 : BALLE DE SET TSONGA ! Haase au filet loupe sa volée.

16h43 : Après un gros service, la balle de set est sauvée par Haase.

16h43 : BALLE DE SET TSONGA ! Sur un coup droit long de ligne, le numéro 8 mondial mène 40-30 sur le service adverse.

16h42 : Le Français fait maintenant ce qu'il veut de Haase. Le match devient un calvaire pour le Hollandais.

16h41 : Celà fait maintenant 31 minutes que le match a commencé. Le score est de 5-4 pour Jo-Wilfried Tsonga.

16h39 : JEU TSONGA ! Le break concédé a été un électrochoc pour le Français. Il repasse devant et mène 5-4 dans le premier set.

16h37 : DEBREAK TSONGA ! Le Français se resaisit tout de suite. Il ne veut pas laisser Haase s'échapper. Il est tout de suite plus volontaire.

16h37 : NOUVELLE BALLE DE BREAK POUR TSONGA ! Au terme d'un long échange de fond de court, le Français s'offre une possibilité de revenir à égalité.

16h36 : BALLE DE BREAK TSONGA ! Mais Haase la sauve.

16h32 : BREAK HAASE ! Après avoir sauvé deux premières balles de break avec des coups longs, Tsonga a trop lâché son revers sur la troisième et a permis à son adversaire Haase de prendre les devants et de mener 4-3.

16h31 : TROIS BALLES DE BREAK HAASE ! Tsonga n'est pas dans son match, il multiplie les fautes directes et est mené sur son jeu de service 0-40.

16h29 : JEU HAASE ! Sans développer son meilleur tennis, Haase remporte son jeu de service. Mais attention, Tsonga rentre petit à petit dans son match

16h24 : JEU TSONGA ! Le Français a du mal à développer son jeu et encore une fois, Haase l'a poussé à marquer 5 points pour remporter sa mise en jeu.

16h23 : JEU HAASE ! Robin Haase ne se laisse pas démonter et revient à 2-2.

16h21 : JEU TSONGA ! Le Manceau gagne de nouveau son service.

16h19 : Vous pouvez commenter le match de Tsonga avec le hashtag #TsongaHaase.

16h16 : JEU HAASE ! Le Néerlandais commence bien son match et ne se laisse pas surprendre en remportant son jeu de service.

16h14 : JEU TSONGA ! Le Français mène maintenant 1-0 après avoir remporté son service.

16h12 : C'EST PARTI POUR LE MATCH DE JO-WILFRIED TSONGA ! Le Français est opposé au numéro 63 mondial, le Néerlandais Robin Haase.

16h09 : Dans le troisième set de Mikhail Kukushkin-Andreas Seppi, le surprenant Ukrainien, sorti des qualifications continue son énorme tournoi en menant 4-1. L'exploit est proche !

16h06 : A Stockholm, le Letton Ernest Gulbis a réussi l'exploit de remporter le premier set 6-3 face au numéro 4 mondial David Ferrer.

16h01 : Tsonga rentre sur le court de Vienne.

15h56 : A Moscou, tout va très vite ! Mikhail Kukushkin a remporté le premier set face à Andreas Seppi 6-1 mais l'Italien a remporté le second sur le même score. Le troisième set vient de commencer.

15h53 : FIN DU MATCH ! Victoire de Tommy Haas après avoir perdu le premier set en 3 manches 3-6, 6-4, 7-6. A Jo-Wilfried Tsonga de jouer maintenant !

15h49 : TIE BREAK ENTRE ROSOL ET HAAS ! Le vainqueur de ce jeu remportera le match et se qualifiera pour la finale.

15h47 : Une petite anecdote relie ces trois Français. Hier, en éliminant Milos Raonic, Benoît Paire a permis à ses compatriotes de mieux respirer en vue des Masters. Les huit premiers mondiaux sont qualifiés, mais vu le forfait d'Andy Murray, la neuxième place est qualificative. Tsonga est pour l'instant huitième, Gasquet dixième mais il peut revenir sur Stanislas Wawrinka qui ne dispute aucun tournoi cette semaine.

15h44 : A noter qu'au tournoi de Vienne, c'est en ce moment l'épilogue du match Rosol-Haas. Lucas Rosol a remporté le premier set 6-3, Haas le second 6-4 et il y a actuellement 5-5 dans le troisième. Après ce match suivra celui de Tsonga.

15h43 : Dispositif habituel sur VAVEL France : vous pourrez commenter cette rencontre via le module Facebook ci-contre et sur Twitter avec les mots-dièses #GasquetKarlovic, #TsongaHaase et #PaireDimitrov. Les meilleurs tweets qu'ils soient drôles, originaux ou informatifs seront intégrés à ce live.

15h41 : Enfin, Richard Gasquet aura lui aussi sa carte à jouer face au gros serveur Croate Karlovic. Dans un match qui s'annonce compliqué contre celui qui a déjà servi à 251 km/h, le numéro 9 mondial tentera de sortir son épingle du jeu pour garder sa place aux Masters de Londres.

15h37 : Par la suite, Benoît Paire rentrera lui aussi sur le court mais un peu plus tard, pour affronter l'étoile montante du tennis Bulgare, Gregor Dimitrov. Le Français, révélation de la saison essayera de l'emporter pour aller en finale et pourquoi pas décrocher le titre le plus important de sa jeune carrière.

15h34 : Jo-Wilfried Tsonga sera le premier joueur Français du jour à entrer sur le court. Après la rencontre Rosol-Haas qui vient de se terminer, le Manceau défiera le Néerlandais Robin Haase, pour arracher le ticket pour la finale d'un tournoi qu'il affectionne. Et surtout pour gagner des points en vue du Masters de Londres qui approche.

15h30 : Bonjour à tous et bienvenue pour suivre un nouveau live sur VAVEL France ! Après la rencontre de Ligue 1 OGC Nice-Olympique de Marseille et le match de volley-ball Beauvais-Tours hier, vous pourrez suivre ce direct commenté consacré aux trois demi-finales des Français à Vienne, Moscou et Stockholm. Pas besoin de naviguer entre les trois lives, VAVEL France s'en occupe pour vous ! Balles de break, jeux, points importants, anecdotes, statistiques, tweets… Vous ne manquerez rien. Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit.

