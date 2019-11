Masters Londres : Richard Gasquet - Juan Martin Del Potro en direct live

Merci à tous d'avoir suivi ce live sur VAVEL France.

JEU, SET et MATCH Del Potro 6/7,6/3,7/5. Plus solide dans les moments importants, l'Argentin Juan Martin Del Potro remporte le premier match de ce groupe B à l'issue d'un match long de quasi 2h30. Malgré un débreak à 5-4, l'Argentin a retrouvé l'énergie nécessaire pour faire la différence en fin de match. Pour Gasquet ce sera presque mission impossible désormais pour tenter de se qualifier pour les 1/2. Prochain match face au perdant de Djokovic/Federer.

Ca enchaine fort et deux balles de matchs à suivre 40-15

Richard joue trop court et l'Argentin ne se fait pas prier. 30-15

Coup-droit forcé qui sort largement 15-15

Coup de défense qui sort 15-0

BREAK Del Potro 6-5 qui envoit plusieurs frappes de mule en revers.

Challenge et la balle de Richard est bonne pour un rien... à rejouer 30-40

Del Potro manque le coche sur un coup-droit 30-40

Faute en revers et deux balles de break pour Del Potro 15-40

Au terme d'un échange tendu, Del Potro fait la faute en coup-droit 15-30

Attaque de coup-droit dans le filet 0-30

Bon retour décroisé qui pousse Richard à la faute 0-15

DEBREAK Gasquet 5-5 Del Potro manque une volée relativement simple et le match est totalement relancé !

4è double faute du match ! 0-40 !

Retour amorti puis lobe et il conclut par un smash! Quel culot ! 0-30

Richard trouve de la hauteur et Del Potro fait la faute 0-15

5-4 Le smash de Richard est annoncé faute alors qu'après Challenge elle est largement devant. Del Potro va devoir servir pour le match.

Amortie manquée de Del Potro et Gasquet en profite 15-0

5-3 Sur un nouvel ace il garde sa mise en jeu. Gasquet va servir pour rester dans le match.

5è ace de l'Argentin 40-30

Del Potro s'arrête presque de jouer sur une balle sur la ligne. 30-30

Superbe revers sauté 15-15

Déjà plus de 2h de jeu.

Faute de revers de Del Potro 0-15

BREAK Del Potro 4-3 Sur une faute de revers de Gasquet. C'est exactement la même faute qui donnait le break dans le 2è set.

Bonne attaque de revers qui pousse à la faute le français. Av Del Potro

Service-volée suivi d'un smash gagnant et c'est encore sauvée. Troisième égalité

Nouvelle double faute ! 2è possibilité de break. Av Del Potro

Belle variation au service sur le T et c'est sauvée. 40-40

Balle de break Del Potro ! Le revers de Richard est dans le filet.

Challenge cette fois de Richard mais la balle de Del Potro est sur la ligne 40-40

Challenge de Del Potro mais sa balle est belle et bien longue 40-30.

Passing important qui lui permet de recoller à 30-30

Double-faute. Attention danger 15-30

3-3 Encore une fois c'est plus serré sur les jeux de Del Potro mais ça tient toujours.

Le passing de revers en bout de course sort de peu. 40-30

Deux bons services et il recolle à 30-30

Pour une fois Gasquet ne recule pas sur les 2è balles adverses et l'Argentin faute encore. 0-30

Beau passing, l'Argentin fait la faute 0-15

3-2 Jeu blanc et Gasquet semble mieux en ce moment. Peut-être le moment de faire la différence !

Quel point ! Del Potro remet à trois reprises les smashs de Gasquet mais le 4è est gagnant et il lève les poings. 40-0

2-2 Del Potro s'en sort bien mais la menace Gasquet se fait sentir.

Chip and charge de Gasquet 30-30

Un ace de l'Argentin pour débuter ce jeu. 15-0

2-1 Grâce à un 6è ace il reste devant. Les serveurs ne sont toujours pas inquiétés dans ce set final.

Le Biterrois va vers l'avant et ça fonctionne toujours. 30-15

1-1 Ca recolle facilement pour Del Potro. Ce dernier set risque de se tendre de plus en plus.

1-0 Del Potro fait la faute et le Français s'encourage en changeant de côté.

Des deux côtés ça frappe fort en revers 40-30

Richard a sorti le polo rouge qui serait sa tenue porte-bonheur cette année...

Richard au service pour entamer cette manche finale.

Ce smash manqué va peut-être laisser des regrets...

6-7 6-3. Ce smash tout fait raté à 15-30 valait très cher car je suis convaincu que ce match devait se gagner en 2... — Eric Salliot (@ericsalliot) November 4, 2013

Stats du 2è set: Coups gagnants/Fautes directes Gasquet : 7/17 et Del Potro: 12/11

6/3 SET Del Potro ! L'Argentin égalise à un set partout sur sa troisième occasion. Le match est totalement relancé et semble toutefois indécis.

Balle de set Del Potro 40-30

Richard réussit un coup de défense énorme mais il rate un smash facile... 30-30

Encore un retour-volée et ça marche! 15-30

Double-faute Del Potro, la 3è du match. 15-15

Gasquet tente un retour-volée mais ça finit dans la bande du filet. 15-0

5-3 Beau revers décroisé. Gasquet garde son service en sauvant deux balles de set et garde une chance de recoller.

Nouveau retour manqué. Av Gasquet

La deuxième est sauvée par un service gagnant. 40-40

30-40 La première est sauvée sur une volée manquée.

Richard manque un passing de revers sur du petit jeu. Cela offre deux balles de set pour Del Potro 15-40.

Gasquet enchaine des revers sublimes, Del Potro envoit un lob qui fini devant la ligne mais le Biterrois tergiverse et se fait punir. 0-30

1ère double-faute du match pour Gasquet 0-15

5-2 Demi-volée amortie magnifique de Del Potro. Déjà 11 coups gagnants dans ce set pour le géant de Tandil.

Encore une montée à la volée. 40-15

Double faute, c'est la deuxième du match. 30-15

Del Potro s'engage plus vers l'avant et ça fonctionne. 30-0

4-2 Jeu Gasquet qui réduit l'écart et peut encore espérer dans ce set.

Retour gagnant de revers sur la ligne. 40-15

Ca sert mieux pour le Français 40-0.

On reste confiant pour les supporters du Bitterois:

Pas de panique, Richie donne juste un peu d’espoir à la poutre pour mieux l’achever. — Tennis Apéro (@TennisApero) November 4, 2013

4-1 Troisième jeu de rang pour le sud-américain qui fait le trou dans cette seconde manche.

Le revers de Richard se dérègle alors que le coup-droit de Del Potro passe mieux. Attention à ce que le match ne tourne pas...

BREAK Del Potro 3-1 Le revers de Richard reste dans le filet alors qu'il menait 40-0 sur sa mise en jeu.

Attention quatre points de rang pour l'Argentin. Balle de break Del Potro

La machine se met en marche avec un autre gros coup-droit 40-40.

Ouh! Contre énorme de coup-droit de Del Potro ! 40-15

Volée de revers amortie parfaite. 15-0

2-1 Del Potro reste toujours devant.

Nouveau retour-volée de Richard. 40-30

Le public se fait entendre:

Et on entend que les supporters de Richard en tribune. La légende est en marche. #FinalShowdown — Romain Conversin (@RomainConversin) November 4, 2013

1-1 Belle volée de coup-droit de Richard qui garde sa mise en jeu.

Revers dévissé. Il y a danger. 40-40.

Les services extérieurs fonctionnent parfaitement pour le moment. 40-15.

Les fans de Richard sont ravis:

Je crois que #Richard2013 vient de disputer le meilleur jeu-décisif de sa carrière. #RetourVolee #RetourGagnant #FinalShowdown — ServiceÀlaCuillère (@servicecuillere) November 4, 2013

1-0 L'Argentin va faire la course en tête dans ce second set.

Belle volée amortie de Del Potro 30-30

Grosse faute en coup-droit de l'Argentin 15-30

Une double faute pour l'Argentin qui débute ce second set. 0-15

Stats du 1er set: Coups Gagnants/Fautes Gasquet: 16/14 et Del Potro: 13/14

SET GASQUET ! 7/6 (7-4) Il conclut ce set sur un contre de coup-droit aidé lui aussi par la bande du filet.

6-4 Retour gagnant de coup-droit! 2 balles de set !

5-4 Amortie de l'Argentin qui prend la bande du filet. Le mini-break est effacé.

5-3 Revers long de ligne parfait! Le mini-break est confirmé.

4-3 C'est finalement sur une première balle que l'Argentin fait la faute en coup-droit. Mini-break.

3-3 Richard ne profite pas des 2ndes balles de l'Argentin qui a quelques difficultés pour se régler.

3-2 Gasquet se jette au filet après une tentative de passing de Del Potro.

2-2 Coup-droit dévissé après une bonne première balle.

2-1 Service volée sublime ! Un coup-droit sur l'Argentin et il conclut d'une volée facile.

1-1 Richard tente de contrer un revers fort mais ça dévisse.

1-0 Service gagnant sur le coup-droit de Del Potro.

6-6 TIE BREAK !

Richard manque une volée qui lui aurait permit de mener 0-30, ça fait finalement 30-15.

6-5 Enorme revers long de ligne qui lui permet de rester devant.

Sublime coup-droit croisé de Richard après une belle défense de Del Potro sur un smash. Av Gasquet

Ace ! C'est sauvé 40-40.

Balle de débreak Del Potro. Richard semble reculer un peu plus et laisse le jeu à l'Argentin. 30-40.

Un ace qui soulage pour Richard dans un moment tendu. 30-15

5-5 Quatrième jeu de service blanc pour Del Potro ! Tout est à refaire pour le Français.

Deux bons enchainements derrière des premières balles. 30-0

DEBREAK Del Potro 5-4 Sur une faute de revers du français, l'Argentin débreak. Cependant ses coups ne sont pas assez tranchant pour déborder Gasquet.

Gasquet attire Del Potro vers le filet et il fait la faute. 15-40.

Bonne attaque de l'Argentin. 3 balles de débreak 0-40.

Grosse faute de coup-droit 0-30.

Richard a tenté le même coup mais ça sort. 0-15. Allez il faut conclure ce set.

BREAK Gasquet 5-3 ! Revers long de ligne de Gasquet qui bloque Del Potro sur son revers.

La première est sauvée par un service gagnant. 30-40

Premières balles de break du match pour Richard qui pilonne l'Argentin dans son revers. 15-40

Une nouvelle faute de l'Argentin. 0-30..

Un retour un peu raté qui finit sur la ligne et Richard remporte son premier point sur le service adverse. 0-15

Les fans apprécient le jeu développé par le Français:

#Richard2013 au filet c'est 100% de réussite. Magnifique enchaînement amortie-volée. #FinalShowdown — ServiceÀlaCuillère (@servicecuillere) November 4, 2013

4-3 Nouveau jeu facilement remporté. Le match est équilibré mais pour Richard il lui faut être plus efficace en retour.

Enchainement amortie-volée parfaitement réalisé. 30-0.

La bande qui aide Gasquet sur un enchainement de deux revers. 15-0.

3-3 Encore un nouveau jeu blanc. Del Potro profite de son bon service pour remporter des points faciles.

30-0. Toujours pas de point perdu sur son service pour Del Potro.

3-2 Sublime amortie en reculant de Richard !

Belles montées au filet du Français. 40-15

2-2 Superbe coup-droit gagnant de Del Potro qui n'a pas perdu le moindre point sur son service.

Les tentatives de retour-volée de Richard ne passent pas pour le moment. 40-0.

2-1 Encore un échange très disputé et l'Argentin craque en revers où il est pilonné par le français.

Premier point perdu par un serveur sur une faute de revers du français. 40-15.

Richard ne semble pas forcer au service mais plutôt assurer une qualité de première balle afin d'éviter les retours fulgurants de l'Argentin sur seconde balle. 30-0.

1-1 Jeu blanc également pour l'Argentin ! Le match est bien lancé !

Belle amortie de Del Potro après un échange qui s'est concentré dans la diagonale revers.

Richard tente de varier les effets et les hauteurs mais pour le moment l'Argentin ne craque pas. 30-0

1-0 2 fautes en retour de l'argentin et une faute dans l'échange en revers qui donne un jeu blanc d'entrée pour le Biterrois !

1er échange de titan remportée par Richard avec 32 coups!

0-0 C'est parti avec Richard au service !

D'après Jo-Wilfried Tsonga, sparring de luxe de Gasquet en tant que remplaçant au Masters, il faut "prendre l'initiative avant l'argentin" pour réussir à le destabiliser.

Del Potro a gagné le toss mais préfère recevoir en premier.

Les deux joueurs font leur entrée sur le court !

D'après Andy Murray, les experts présents à l'O2 Arena ne donnent aucune chance à Gasquet

The pundits aren't giving gasquet any hope of winning a match here! — Andy Murray (@andy_murray) November 4, 2013

L'entrée des joueurs sur le court est prévue à 21h.

Voici une vue du court londonien:

Si comincia con @tomasberdych contro @stanwawrinka alle #atpfinals #ATPWTF pic.twitter.com/rMOHtQOlor — Paul Sassoon (@PaulSassoon) November 4, 2013

Pour Gasquet c’est la deuxième fois qu’il se qualifie pour le Masters. En 2007 il était présent à Shanghaï où il avait battu Novak Djokovic mais avait été battu par Rafael Nadal et David Ferrer. et avait donc été éliminé dès les matchs de poule. En revanche pour Del Potro c’est déjà sa quatrième qualification. En 2009 il était tout proche du sacre en ne s’inclinant qu’en finale face au russe Nikolay Davydenko. En 2012 et 2008 il avait échoué respectivement en ½ et en poules.

Les deux joueurs se sont déjà rencontrés à six reprises et l’avantage est nettement en faveur de l’Argentin qui mène 5-1. Leur dernière rencontre étant à Bâle l’an passé et Del Potro l’avait emporté aisément 6/2,6/2. La seule victoire pour le tricolore remonte à 2007 à Indian Wells.

Actuellement 5è mondial, Juan Martin Del Potro peut espérer finir la saison à la 4è place s'il remporte le Masters et dépasserait ainsi Andy Murray forfait pour cette fin de saison.

Pour la première rencontre du Masters comptant pour le groupe A, le Suisse Stanislas Wawrinka a pris la mesure du Tchèque Tomas Berdych en trois manches 6/3,6/7,6/3.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre le live du premier match de la poule B du Masters qui oppose Richard Gasquet à Juan Martin Del Potro. L’autre match de cette poule mettra aux prises demain Novak Djokovic à Roger Federer.