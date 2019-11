Terminé : Suivez en direct le finale Gaël Monfils - Rafael Nadal [Doha, ATP 250]

Merci à vous d'avoir suivi ce premier live tennistique de l'année que nous avons pris plaisir à vous faire vivre. Mais restez avec nous, la semaine tennistique n'est pas terminée. Retrouvez dans quelques minutes le compte-rendu de cette rencontre en attendant demain les finales à Brisbane (Federer-Hewitt) et à Chennai (Roger Vasselin-Wawrinka). De plus, retrouvez à partir de demain chaque soir à 20h30 pendant toute la durée du Dakar une émission radio de 30 minutes "En route pour Valparaiso", une première sur VAVEL France et nous souhaitons que celà soit une réussite. En clair, restez sur VAVEL France. Thinking Different. Bonne journée à vous.

Nadal remporte la finale 6-1, 6-7, 6-2.

Troisième set Nadal 6-2.

JEU, SET ET MATCH ! LA DEUXIEME POSSIBILITE EST LA BONNE ! RAFAEL NADAL REMPORTE LE TOURNOI DE DOHA ! Complètement dépassé lors du premier set dans lequel il n'a pas vu le jour, Gaël Monfils s'est ressaisi dans le second set pour égaler le niveau de jeu de Nadal et remporter la manche au tie-break. Lors du troisième set, Monfils aura manqué les occasions qui lui auraient permis de rivaliser en fin de match. Epuisé physiquement par le manque d'enchaînement de match, Monfils aura cependant montré qu'il avait retrouvé un niveau qu'il n'avait pas acquis depuis longtemps. Il lance un signal très fort dans cette saison 2014 et sera classé lundi 26ème à l'ATP. De son côté, Rafael Nadal a remporté ce match à l'expérience, sachant gérer ses coups de moins bien en sortant des coups de génie. Nadal remporte un nouveau tournoi, ce qui conforte encore plus sa place de numéro 1 mondial.

18h17 : DEUX BALLES DE TOURNOI NADAL !

18h15 : NADAL REMPORTE L'ECHANGE DU TOURNOI ! 30-15.

18h14 : 15-15.

18h13 : JEU NADAL ! 5-2, l'Espagnol est à un pied et demi de la finale. Mais il faudra faire le dernier pas. Face à lui, Monfils va servir avec l'énergie du désespoir. Mais pas n'importe comment.

18h12 : Monfils demande le challenge sur un point annoncé faute. La balle était bien dehors. 40-0.

18h11 : 30-0. Monfils discute, attention à ne pas sortir du match !

18h10 : 15-0.

18h09 : JEU MONFILS ! A 4-2, le Français peut espérer revenir dans le match. Mais il faudra remporter ce jeu de service de Nadal qui se présente maintenant.

18h08 : 30-15.

18h08 : Toute la rage du numéro 31 mondial s'est exprimée sur ce premier point remporté avec classe. 15-0.

18h07 : A Monfils justement de servir.

18h06 : JEU NADAL ! Juste derrière l'Espagnol remporte le point. 4-1 pour Nadal qui a sauvé quatre balles de break. Surement le tournant du match.

18h05 : Le Français croyait que l'arbitre allait signaler faute car la balle était "Out" mais l'arbitre n'a rien dit et Monfils a joué le point. Derrière Nadal l'a remportée.

18h05 : Monfils joue mal. Avantage Nadal.

18h04 : La rage de Rafael Nadal après avoir sauvé cette nouvelle balle de break sauvée !

18h03 : BALLE DE BREAK MONFILS !

18h03 : La troisième est également repoussée. Monfils hurle "Oh non !".

18h02 : Magnifique passing de Nadal sur un mauvais choix de Monfils. 30-40

18h01 : 15-40.

18h01 : TROIS BALLES DE BREAK MONFILS ! ET QUEL POINT ! Le public est debout !

18h00 : 0-30. Monfils a un coup à jouer.

17h59 : 0-15.

17h58 : BREAK NADAL ! Profitant de grossières fautes directes de Monfils, l'Espagnol mène maintenant 3-1 et va servir pour s'envoler.

17h58 : BALLE DE BREAK NADAL !

17h57 : Revers du Français dans le filet. 30-30.

17h57 : 30-15.

17h56 : L'enchaînement de trois coups droits énormes de Monfils est un régal pour les yeux. 15-0.

17h55 : Monfils va servir.

17h54 : JEU NADAL ! L'Espagnol se frustre du fait de ne pas arriver à avoir un niveau de jeu supérieur à celui de Monfils mais mène la danse. 2-1.

17h54 : Avantage Nadal.

17h53 : Le Majorquain se frustre de Monfils qui a le même niveau que lui. 40-40.

17h52 : Nadal est revenu du diable Vauvert et mène 40-30.

17h52 : Revers trop long. 30-30.

17h51 : Acculé, Monfils finit par craquer. 15-30.

17h50 : Passing de revers de Gaël Monfils débordé pour mener 0-30. Magnifique !

17h49 : 0-15.

17h48 : JEU MONFILS ! Le Français, porté par un public acquis à sa cause ne tremble pas et revient à 1-1. A Nadal de servir.

17h48 : Avantage Monfils après une audacieuse amortie.

17h47 : La seconde est manquée par Nadal qui envoie la balle dans le filet. 40-40.

17h47 : Coup droit long de ligne de Monfils improbable. 30-40.

17h46 : DOUBLE BALLE DE BREAK NADAL ! 15-40 !

17h46 : 15-30.

17h45 : Mais ace de Monfils. 15-15.

17h45 : 0-15. Point finement joué par Nadal.

17h43 : JEU NADAL ! Court changement de côté puis c'est à Monfils de servir.

17h43 : 40-15. Deux balles de jeu Nadal.

17h42 : 30-15 Nadal.

17h41 : 15-15.

17h41 : 0-15.

17h40 : Ce sera Nadal qui servira le premier lors de ce troisième et dernier set.

Deuxième set Monfils 7-6.

17h37 : SET MONFILS SUR UN ONZIEME ACE ! Le Français s'est relancé d'une façon spectaculaire et il est récompensé par le gain de ce set !

17h36 : 6-5 Monfils qui a deux services maintenant.

17h35 : 6-4 Monfils mais il est tombé en jouant le point. Il est rétabli.

17h35 : Slice puis double-volée de Monfils qui a dorénavant 3 balles de set ! 6-3

17h34 : Service-volée parfait. 5-3.

17h33 : 4-3 Monfils dorénavant. Le Français va servir deux fois.

17h32 : Nadal a un service puis Monfils en aura 2.

17h31 : MINI BREAK MONFILS ! Sur un point parfaitement maîtrisé, le Parisien mène 4-2.

17h31 : Monfils s'est appuyé de son service. 3-2 pour lui.

17h30 : Belle amortie au bon moment. 2-2.

17h30 : 2-1 Nadal. A Monfils de servir.

17h29 : 1-1.

17h28 : Premier point Monfils sur son service. 1-0 pour le Français.

17h27 : JEU NADAL ! Place au tie-break !

17h27 : 40-15.

17h26 : Nadal prend l'avantage. 30-15.

17h25 : 15-15 dorénavant;

17h25 : 0-15.

17h23 : Nadal se prépare à servir un jeu qu'il n'a pas le droit de perdre.

17h22 : JEU MONFILS ! Le Français retrouve le niveau qu'il a eu cette semaine !

17h22 : Gros coup droit de Gaël 40-15.

17h21 : 30-15.

17h21 : Belle volée de Gaël. 15-0.

17h20 : JEU NADAL ! Nouveau jeu blanc de l'Espagnol. A Monfils de servir pour le jeu de tous les dangers.

17h19 : Enchainements de gros services. 40-0.

17h19 : 30-0.

17h18 : 15-0.

17h17 : A Nadal de servir.

17h16 : JEU MONFILS ! Quel coup droit tout de même de Monfils sur le troisième jeu ! Impressionnant ! Quel coup de poignard ! Le Parisien a remporté ce jeu en 47 secondes.

17h15 : QUEL COUP DROIT DE MONFILS ! Le coup droit le plus rapide du tournoi ! 40-0 !

17h14 : JEU NADAL ! Troisième jeu blanc du match pour l'Espagnol. 4-4 dorénavant, à Monfils de servir.

17h14 : Le Majorquain sort le grand jeu en ce moment ! 40-0.

17h13 : Nadal revient petit à petit dans le match. C'est la force du champion. 30-0.

17h12 : A Nadal de servir.

17h12 : Jo-Wilfried Tsonga et Alizé Cornet viennent de remporter la Hopman Cup face à la Pologne 2 matchs à 1. C'est une première dans l'histoire de la compétition.

17h10 : BREAK NADAL ! Coup extraordinaire de Nadal qui pousé dans ses retranchements sort un magnifique passing. Monfils a mal joué ce jeu et Nadal vient de débreaker.

17h10 : BALLE DE BREAK NADAL ! Une nouvelle fois...

17h09 : ELLE EST SAUVEE ! 40-40.

17h09 : BALLE DE BREAK NADAL !

17h08 : 40-40.

17h08 : Quel coup de Nadal ! 30-30.

17h07 : Service à 211 km/h. 30-15.

17h06 : Monfils sert et enchaîne les gros coups. 15-0.

17h05 : JEU NADAL ! Le Majorquain réussit un jeu blanc. 4 jeux à 2.

17h04: 40-0.

17h03 : Nadal se ressaisit. 30-0.

17h02 : A Nadal de servir dorénavant.

17h00 : JEU MONFILS ! Le Français, encouragé par le public retourne complètement la situation même malmené. 4-1 pour le Français.

17h00 : Repoussée par Monfils avec un ace. Puis un autre. Avantage Monfils;

17h00 : BALLE DE BREAK NADAL !

16h59 : Elle est remportée par Monfils. 40-40.

16h58 : BALLE DE BREAK NADAL !

16h57 : Le plus bel échange du match est remporté par Monfils. 40-30.

16h57 : 30-30.

16h56 : 30-15.

16h56 : Monfils au service sert un ace avant de commettre une double faute. 15-15.

16h55 : JEU NADAL ! Jeu blanc pour l'Espagnol qui entame enfin son second set.

16h55 : Quel coup de Nadal ! 40-0.

16h54 : 30-0.

16h53 : Nadal au service. Joli coup droit de Monfils spectaculaire mais il n'est pas récompensé. 15-0.

16h52 : JEU MONFILS ! Il y a une énorme différence entre le premier et le deuxième set du Français. Nadal est désappointé. 3-0 pour le Français.

16h51 : Monfils enchaîne les gros points, Nadal est surpris. 30-15.

16h50 : Gaël Monfils balade Nadal ! Mais l'Espagnol remporte le point avec l'aide du filet. 0-15.

16h49 : BREAK MONFILS ! Le Français revient dans le match sans avoir réussi un grand jeu. Il s'enchaîne en criant de grands "ALLEZ" !

16h48 : BALLE DE BREAK MONFILS ! 30-40.

16h47 : 30-30.

16h47 : Monfils surprend Nadal. 15-30.

16h46 : Ace sur le T. 15-0.

16h45 : A Nadal de servir.

16h45 : JEU MONFILS ! Le Français mène pour la première fois dans ce match. Il est enfin dans son match, le public continue de l'encourager.

16h44 : Monfils enchaîne les gros coups, il commence son match. 30-0.

16h44 : A Monfils de servir.

Premier set Nadal 6-1.

16h42 : SET NADAL ! L'Espagnol a aisément remporté ce premier set 6 jeux à 1, profitant d'un service défaillant de Monfils.

16h42 : 3 BALLES DE SET NADAL ! 40-0.

16h40 : Monfils est à des années lumières de Nadal en terme de niveau de jeu.

16h40 : 30-0.

16h39 : Nadal sert. Monfils revient petit à petit dans le match. Mais pas assez. 15-0.

16h38 : JEU MONFILS ! Le Français a retrouvé son service, celà l'aide.

16h38 : Monfils est encouragé par le public. 40-15.

16h37 : De son côté, Nadal sort de beaux et grands points comme cette volée. 15-15.

16h37 : Bon service de Monfils. 15-0.

16h36 : A Gaël de servir.

16h36 : Avant que Nadal ne serve, l'on a enendu les supporters Français faire du bruit, celà n'a pas suivi.

16h35 : JEU NADAL ! Monfils, qui tarde à se libérer n'arrive pas à assurer son service et les éclairs de bons points sont rares.

16h34 : Beau retour dans les pieds de Monfils. 40-30;

16h34 : Récital de Nadal. 40-15.

16h33 : Monfils remporte un rallye de fond de court après un ace de Nadal. 30-15.

16h32 : A Nadal de servir. Après un magnifique coup droit, l'Espagnol mène 15-0.

16h31 : DOUBLE BREAK NADAL ! L'Espagnol mène 4-0 alors que Monfils reste transparent.

16h31 : BALLE DE BREAK NADAL !

16h30 : Nouveau point gagnant de Monfils; 30-30.

16h30 : Première montée au filet de Monfils. 15-30.

16h30 : Monfils se trompe de diagonale dans les échanges. 0-30.

16h30 : Magnifique volée amortie de Nadal. 0-15.

16h29 : A Monfils de servir. Le Parisien est tendu.

16h27 : JEU NADAL ! Monfils est enfin rentré dans le match mais Monfils a logiquement perdu ce jeu sur le service de Nadal. 3-0 déjà pour l'Espagnol, attention à ce que le match ne défile par trop vite pour La Monf'.

16h26 : Monfils remonte. 40-30.

16h26 : Premier gros point remporté par Monfils en revers en plus ! 40-15.

16h25 : Monfils cède trop tôt. 40-0.

16h25 : A Nadal de servir.

16h23 : BREAK NADAL ! Monfils réalise une deuxième double-faute. Nadal mène 2-0.

16h23 : BALLE DE BREAK. Après un ace, Monfils est battu par Nadal sur le premier jeu long du match. 15-40.

16h22 : Baladé par Nadal, Monfils est sur le point de remporter le point mais la balle s'envole. 0-30.

16h21 : Monfils au service. Il débute sur une double faute. 0-15.

16h20 : JEU NADAL. Cette fois-ci, l'ace est valable.

16h20 : Nadal réussit un ace. Monfils demande le challenge, celà lui réussit. Second service.

16h19 : Beau point remporté en deux coups de raquette par Nadal. 40-15.

16h18 : Revers de Nadal dans le filet. 30-15.

16h18 : Monté à la filée, Nadal est aidé du filet. 30-0.

16h17 : Premier gros coup droit de Monfils trop long. 15-0.

16h17 : ET C'EST PARTI !

16h15 : Il y a un peu de vent mais rien de bien important.

16h15 : La dernière fois que les deux hommes se sont rencontrés, c'était lors du tournoi de Doha en 2012... et Monfils l'avait remporté.

16h14 : De son côté, Gaël Monfils est dans une grande forme. Le 31ème joueur mondial n'avait pas atteint un tel niveau de performance depuis longtemps.

16h13 : Rafael Nadal a remporté des tournois sur 16 pays à travers le globe mais jamais au Qatar. Est-ce que Gaël Monfils va l'empêcher d'augmenter sa statistique, c'est ce que l'on espère pour nous, Français.

+Un Nadal à deux vitesses et un Monfils turbo

16h09 : Gaël Monfils a remporté le toast et a décidé de relancer pour débuter.

16h08 : La sonorisation fait monter la pression.

16h07 : Les deux joueurs vont prochainement partir s'échauffer.

16h06 : Le stade est plein, ce qui n'a pas été le cas toute la semaine à Doha.

16h05 : Place maintenant à l'hymne du Qatar.

16h04 : Au tour maintenant de Rafael Nadal, logiquement plus ovationné que Monfils.

16h03 : Le premier joueur à entrer sur le court est Gaël Monfils. Il reste très concentré.

16h00 : Gaël Monfils s'est entraîné comme à son habitude en toute décontration. Tout le contraire de Rafael Nadal, qui a enchaîné les grosses frappes.

15h58 : Les deux joueurs entreront sur le court à 16h02.

15h57 : Rafael Nadal n'a lui jamais remporté le premier tournoi de ses précédentes saisons.

15h56 : Gaël Monfils n'a remporté que quatre de ses 19 finales. Espérons que ce soir, son ratio passe à 25% de victoire !

15h52 : Signalons ce matin la belle qualification pour la finale du tournoi de Chennai d'Edouard Roger-Vasselin aux dépends de Marcel Granollers.

15h50 : Rafael Nadal et Gaël Monfils se connaissent bien. Ils se sont déjà rencontrés dix fois. Au total, dix victoires pour le Majorquain et seulement deux pour le Parisien. Mais La Monf' n'a pas remporté n'importe où ses deux victoires : à Doha. Signe du destin ? Nous espérons le croire.

15h48 : Les premières balles se disputeront à 16 heures.

15h45 : Bonjour à tous et bienvenue pour suivre ce premier live tennistique de l'année sur VAVEL France. En 2014, nous avons décidés de redonner au tennis ses lettres de noblesse et de suivre l'actualité de la petite balle jaune mondiale de la manière la plus complète possible comme vous avez pû vous en apercevoir cette semaine. Cette finale entre Gaël Monfils et Rafael Nadal est pour nous le meilleur moyen de continuer à vous présenter notre dispositif qui sera le plus grand possible cette année. Vous pourrez intéragir avec nous via le module Facebook ou en tweetant à notre compte @VAVEL_France.

