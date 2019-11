Open d'Australie : Sharapova tombe à son tour

Serena Williams battue par Ana Ivanovic, la patronne du tournoi pouvait être Maria Sharapova. Seulement la Russe s'est également fait sortir dès les 1/8 par la toujours dangereuse slovaque Dominika Cibulkova. Avec son jeu de jambes impressionnant, la petite slovaque a forcée la numéro trois mondiale à réaliser toujours le coup de trop.

Pourtant cette rencontre était bien partie avec un premier set bien mené qu'elle a emportée 6/3. Rapidement après le gain de ce premier set, Sharapova a semblé souffrir physiquement et elle confiera à l'issue du match qu'elle s'est blessée à la hanche. Rapidement mené 5-0 dans le second set, elle va toutefois tenter un retour à 4-5 mais va finalement s'incliner 6/4 dans ce second set. Ce retour n'était finalement qu'une illusion puisque la Slovaque va l'emporter aisément dans le set final 6/1. Avec un total de 45 fautes directes (contre 28 pour Cibulkova), Maria Sharapova ne pouvait pas espérer grand chose dans ce match. Le tableau s'ouvre donc encore davantage puisque les deux patronnes du circuit ont déjà disparu à l'entame de cette deuxième semaine de compétition.

C'est désormais la Bélarusse Viktoria Azarenka qui fait figure de favorite pour la suite du tournoi puisqu'elle s'est aisément qualifiée pour les quart en sortant l'Américaine Sloane Stephens qui avait battue à ce stade l'an passé Serena Williams. Face à une joueuse encore trop juste face aux tops players, Azarenka n'a pas été inquiétée. Stephens a en effet désormais un bilan d'une victoire en vingt deux rencontres face à des membres du top 20. En construisant parfaitement ses points, la numéro deux mondiale a été sereine tout au long du match. En face l'Américaine tentait des coups mais avec peu de réussite. La protégée de Sam Sumyk s'impose ainsi 6/3,6/2 et affrontera Radwanska pour une place en demi.

L'autre qualifiée pour les quarts est la Roumaine Simona Halep. Il y a encore six mois elle aurait été la surprise du tournoi, seulement depuis quelques temps la Roumaine montée au 11è rang mondial a progressé à vitesse grand V. Avec un jeu porté vers l'avant, elle a réussi à prendre la mesure de la Serbe Jelena Jankovic revenu parmi les meilleurs mais qui manque encore de constance. Malgré la perte du second set, elle a parvenu à serrer le jeu et à réussir le set parfait dans la troisième manche pour l'emporter 6/4,2/6,6/0.

La Polonaise Agniezka Radwanska s'est également imposé face à la surprise de ce début de saison l'Espagnole Garbine Muguruza. En moins d'1h30 de jeu, la n°5 mondiale s'est imposée 6/1,6/3 et il y a aura donc un choc en 1/4 puisqu'elle retrouvera Azarenka pour une place dans le dernier carré.

Les quarts de finale entre les expérimentés Na Li et Flavia Pennetta et entre la revenante Ana Ivanovic et la novice Eugénie Bouchard.

Simona Halep (n°11/ROU) - Jelena Jankovic (n°8/SRB) 6/4,2/6,6/0

Dominika Cibulkova (n°20/SVK) - Maria Sharapova (n°3/RUS) 3/6,6/4,6/1

Agniezka Radwanska (n°5/POL) - Garbine Muguruza (ESP) 6/1,6/3

Viktoria Azarenka (n°2/BLR) - Sloane Stephens (n°13/USA) 6/3,6/2