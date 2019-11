Li Na décroche enfin l'Open d'Australie !

Le soulagement est de mise pour la Chinoise Li Na après son première sacre aux Antipodes ! Le dicton "jamais deux sans trois" ne s'est cette fois par vérifié et la première vainqueur Asiatique d'un tournoi du Grand Chelem s'est offert un sacre sur la Rod Laver Arena. Au terme d'un tournoi rondement mené où elle a mis des roustes à toutes ses adversaires, Li Na va devenir troisième joueuse mondiale lundi à une dizaine de points de Victoria Azarenka, deuxième... Ses adversaires n'y ont vu que du feu : 6/2 6/0 face à Konjuh, 6/0 7/6 contre Bencic, 6/0 6/2 pour Makarova puis 6/2 6/2 face à Pennetta et 6/2 6/4 contre Bouchard pour s'offrir une place en finale. Toutes sauf Lucie Safarova qui a offert une résistance rare à la futur vainqueur : la Tchèque remporte le premier set 6/1 puis s'offre une balle de match... qu'elle manquera dans le second ! A partir de là Li Na déroule et remporte le match 1/6 7/6 6/3, elle est en huitièmes. On connaît la suite...

Première manche nerveuse puis la démonstration

En finale, face à la Slovaque Dominika Cibulkova, novice à ce niveau, Li Na est la grande favorite et elle va tenir son rang. Cependant cela n'a pas été aussi simple que cela. En effet la protégée de Carlos Rodriguez, ex mentor de Justine Hénin, l'emporte 7/6, dans la douleur. Malgré un break à 5/5, Cibulkova réalise le débreak après une étrange perte de moyen de la futur lauréate. Dans le tie-break Li retrouve ses moyens et gagne la première manche. Au regard des statistiques c'est la gagnante de Roland Garros 2011 qui fait le jeu : 22 coups gagnants et 25 fautes directes ! Le service de la Chinoise est trop peu performant : 52% de première balle contre 65% pour la charmante Cibulkova. Dernière statistique importante, le ratio balles de break réussies et balles de break tentées : 2/6 (33%) pour Li contre 2/3 (67%) en faveur de la Slovaque.

Le deuxième acte de cette finale inédite n'a rien mais alors rien à voir avec le premier. Li Na déroule pour remporter le dernier match du tableau féminin 7/6 6/0 : ça y est elle est sur le toit de la planète WTA dès le début de saison, enfin dirons nous ! En ce qui concerne les statistiques elles sont excellentes : 78% de première balle, 12 coups gagnants pour 5 fautes directes, 3/4 sur les balles de break, 0 concédées et srtout 24 points remportés sur 36 ! Voilà, Li Na a enfin remporté l'Open d'Australie. Certains dirons que s'est une victoire au rabais au vu des adversaires qu'elle a rencontré mais une victoire en Grand Chelem n'est jamais simple à aller chercher quelque soit les athlètes de l'autre côté du court, donc oui Li Na n'a pas joué les meilleures mais ce n'est pas une victoire au rabais. L'Asiatique a juste profité des défaites prématurées de Serena, Azarenka, Kvitova ou Sharapova... See you in 2015 at Melbourne Park !

Le tweet de félicitation de la WTA :