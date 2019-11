Vivez en direct vidéo les championnats du monde de cyclo cross

C'est une opportunité exceptionnelle que vous propose VAVEL France. Après des directs de trois matchs de Ligue A de volley-ball et du match caritatif entre l'Ouest et l'Est de la Liga Espagnole, nous vous proposons cette fois-ci un direct vidéo des championnats du monde de cyclo cross. Notre représentant Français Francis Mourey esseira de porter haut les couleurs de la France mais il sera pour celà cerné de Belges. Fabien Cannal, Guillaume Perrot, Nicolas Bazin et Steeve Chainel auront eux la lourde tâche de l'aider tant que possible, aucun de ces quatres concurrents n'ayant le niveau de finir dans le top 10... même si en cyclo-cross, tout est possible ! A surveiller également les Néerlandais, qui ne voudront pas faire pâle figure devant leur public. Le parcours fait 3338 mètres et sous la pluie, les concurrents donneront le meilleur d'eux mêmes à Hoogerheide aux Pays-Bas. Rappelons que ce visionnage est comme nos précédents, 100% légal du fait que la diffusion soit faite par l'UCI elle-même, VAVEL n'étant qu'un relai. La course débute à 15 heures, nous comptons sur vous pour être devant vos écrans !