Slopestyle : Kotsenburg dans l'histoire !

Parc extrême de Rosa Khutor. Samedi 8 février 2014. 9h45. Un pent de l'histoire du snowboard s'ouvre à l'olympisme. En effet, la finale du slopestyle vient de débuter avec le Japonais Kadono. Le premier run est marqué par les chutes du plusieurs des favoris (McMorris, l'immense favori, Toutant, Morgan ou Sandbech). C'est l'Américain Sage Kotsenburg qui trône sur le classement avec 93.50 points (sur 100). Le Britannique Nicholls le suit (85.50), le Suédois Thorgren vire à la moitié de la finale avec le bronze virutal autour du cou (83.75).

La seconde manche débute dans le même que la première. C'est donc le Japonais qui Kadono qui s'élance en premier. Il améliore performence pour la porter à 75.75 points. Puis c'est le favori McMorris qui s'élance ! Très, très bon run du Canadien. Il ne prend cependant pas la tête mais la seconde place provisoire (88.75). Morgan, vainqueur des demi-finales, Toutant, Parrot, lauréat des X-Games il y a quelques jours à Aspen, et Piiroinen ne parviennent pas à hisser leur niveau. C'est alors que le Norvégien Staale Sandbech signe un run de toute beauté qui le place deuxième. Au final c'est donc l'Américain Sage Kostenburg qui décroche le titre olympique du snowboard slopestyle. On retiendera ce rider comme le premier champion olympique du slopestyle et des Jeux Olympiques de Sotchi 2014, les XXIIè du nom.

Cette finale est un très belle publicité pour le slopestyle, petit nouveau de l'olympisme : du suspense, du spectacle, des rebondissements, une balle ambiance au parc extrême du Rosa Khutor.

WOW!! I just won the Olympics!! Bringing back the first Gold here to the USA! Love seeing all the support from everyone YOU RULE!!