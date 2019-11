Sotchi 2014 : retour sur la première journée

Premier jour de compétition au centre de biathlon Laura avec le sprint masculin. Martin Fourcade, leader de la Coupe du Monde est favori mais dès le premier passage sur le pas de tir il craque une fois. Sur le deuxième tir, il ne craque pas mais plusieurs hommes ont fait mieux que lui dont le mythique Ole Einar Bjørndalen qui remporte son sixième titre olympique. C'est également sa douzième breloque, il égale le fondeur Bjorn Daehli au sommet des sportfs les plus récompensés lors des JO d'hiver. L'Autrichien Landertinger décroche l'argent et le Tchèque Soukup le bronze.

+ Le compte-rendu

Marit Bjørgen est bien la meilleur fondeuse depuis quelques saisons. Alors que Justyna Kowalczyk, sa principale concurrente, a chuté après le changement de ski, elle a dominé Charlotte Kalla dans une dernière ligne roite rondement maîtrisée. Quatrième titre olympique pour la Reine Marit qui conserve sa place sur l'Olympe du skiathlon. Kalla est donc argentée alors que Heidi Weng, une autre Norvégienne, prend le bronze. Du côté des bleues : Jean 18e, Aymonier 21e, Hugue 22e et Faivre Picon 38e.

+ Le compte-rendu

Première pour le slopestyle au niveau de l'olympisme. Ce sont les snowboarders mesculins qui ont eu l'occasion d'inaugurer cette discipline qui vient juste d'entrer au programme olympique. L'Américain Kotsenburg est entré dans l'histoire de son sport, il devance Sandbech et McMorris sur le podium olympique.

+ Le compte-rendu

Magnifique performance de Justine, nouvelle championne olympique, et Chloé, sa dauphine, Dufour-Lapointe qui signent une énorme et historique doublé sur les bosses. Elle ont fait chuter l'Américaine Kearney, ultra-favorite, qui prend le bronze. Perinne Laffont termine 14e après une élimination dès la première partie de la finale.

+ Le compte-rendu

Le Néerlandais Sven Kramer a dominé de la tête et des épaules la première épreuve de la quinzaine olympique organisée à l'Adler Arena. A la clé, en plus de son second titre olympique, un reocrd olympique en 6'10"76. Les Bataves réalisent le triplé en placant Blokhuusen et Bergsma sur la boite.

+ Le compte-rendu

Début de la compétition masculine sur le Sanki, nom de la piste olympique utilisée par les bobeurs, skeletonneurs et donc lugeurs. L'ultra-favori Allemand Felix Loch est en tête à mi-parcours, c'est à dire après deux des quatre manches. Il possède 0"294 d'avance sur le local Demchenko, qui avait signé le meilleur temps du premier passage, et 0"744 sur l'increvable Armi Zöggeler qui a porté le drapeau transalpin. A noter que Loch a signé le record de la piste lors du second passage.

Suite et fin des programmes courts du par équipes au palais des sports de glace Iceberg du parc olympique. Les Français, sixièmes hier, sont restés à cette place malgré des bonnes performance de Meité et du couple Pechalat/Bourzat. La Russie mène avec 37 points devant le Canada (32 pts) et les Etats-Unis (27 pts). La Japon et l'Italie sont également qualifiés pour les programmes libres dont le premier, celui du duo a déjà eu lieu : les Russes l'ont emportée devant le Canada et l'Italie.

Début du tournoi olympique féminin aujourd'hui à l'Arena Shaïba. Les Américaines ont battu la Finlande 3-1 alors que le Canada a explosé la Suisse 5-0.

Jour de qualification au compexe de tremplins RusSki Gorki. L'Autrichien Michael Hayböck les remportent devant Andreas Wank (ALL) et Reruhi Shimizu (JAP). Le Français Ronan Lamy-Chappuis, cousin du champion olympique de combiné nordique Jez, prend la 33e et se qualifie pour son premier concours olympique. A noter la chute du Slovène Robert Kranjec qui était pourtant déjà qualifié...

Roger Gravement blessé, Poisson et Fayed ont leur ticket

Johnny Quinn, le bobeur US, est resté enfermé dans sa salle de bain à #Sotchi. Contraint de défoncer la porte ! pic.twitter.com/mWhhVhvKh2 — FX Rallet (@FX_Rallet) 8 Février 2014

Il se récupère à 110km/h !

Les finales

8h : ski alpin - descente H

10h15 : snowboard - slopestyle D

11h : ski de fond - skiathlon (15km classique + 15km libre) H

12h30 : patinage de vitesse - 3 000m D

15h30 : biathlon - 7.5km sprint D

17h40 : luge - manche finale H

18h10 : patinage artistique - libre de la danse par équipes

19h45 : saut à ski - petit tremplin (NH) H

Autre

7h30 : snowboard - demi-finales slopestyle D

9h : hockey sur glace - Suède-Japon D

14h : hockey sur glace - Russie-Allemagne D

15h30 : luge - 3e manche H

16h : patinage artistique - libre hommes par équipes

17h05 : patinage artistique - libre dames par équipes