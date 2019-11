Hockey sur glace (F) : Pas de surprises pour la première journée

Aucunes surprises lors de la première journée de la phase de poule du tournoi de hockey sur glace féminin. Chaque favori a remporté son match. Les finalistes Nord-Américains de la dernière édition ont impressionnés et la Russie s'est fait peur. Le point match par match.

Etats-Unis 3-1 Finlande

C'était le premier match de la compétition, programmé samedi à 12h (9h HF). Finalistes et battues par leurs meilleures ennemies Canadiennes, les joueuses de l'équipe Américaine tenaient à coeur de démarrer fort et de marquer le coup. C'est ce qui se passa. Face au bronzées Finlandaises, elles n'ont pas fait de cadeaux. Un résultat sans appel (3-1), qui n'est pas à minimiser quand on connait le talent des Finlandaises. Dès la 53ème seconde de jeu, Hilary Knight récupéra le palet en zone neutre pour aller marquer le premier but du tournoi. Elle fut suivie dans le deuxième tiers-temps par Kelli Stack (28ème) et Anne Scheeper (36ème). Susanna Tapani (56ème) sauva l'honneur pour les Finlandaises. En tout cas, quelle démonstration de force des USA !

Canada 5-0 Suisse

Evidemment, les Canadiennes avaient à coeur de répondre. Et quoi de mieux que de s'imposer par cinq buts d'écarts ? C'est ce que firent les joueuses qui évoluaient exceptionnellement en noir. Les Suissesses ne virent pas le jour. Tout fut plié lors des deux premiers tiers-temps grâce aux réalisations de Jocelyne Larocque (2ème), Tara Watchorn (7ème), Hayley Wickenheiser (24ème), Marie-Phillip Poulin (33ème) et Rebecca Johnston (37ème). A vrai dire, le score fut mérité. 69 tirs pour les Canadiennes contre seulement 14 pour les Européennes. Les filles du pays à la fleur d'érable ont prouvées qu'elles ne lâcheraient pas leur titre facilement.

Le classement de la poule A Place Nation Points J G N P +/- 1 Canada 3 1 1 0 0 +5 2 Etats-Unis 3 1 1 0 0 +2 3 Finlande 0 1 0 0 1 -2 4 Suisse 0 1 0 0 1 -5

Les deux premières équipes qualifiées directement pour les demis-finale. Les deux autres reversées en quarts de finale.

Suède 1-0 Japon

La Suède était la grande favorite de ce match et se devait de l'emporter aisément face au Japon. Les trois points sont bien là mais la manière moins. Pour cause, la gardienne Japonaise Naja Fujimoto, qui a réalisée un match sensationnel, réalisant 22 arrêts. Ceci aurait même pu profiter à son équipe, mais aucun des 19 tirs Nippons ne franchirent la ligne de but. Au final, Jenni Asserholt permis à la Suède de souffler et de s'imposer à l'arrachée 1-0. Mais que ce fut juste !

Russie 4-1 Allemagne

La Russie s'est faite peur. Très longtemps menée 1-0 par des Allemandes réalistes, celles qui jouent à domicile ont tremblées jusqu'au troisième quart-temps où leurs tentatives furent récompensées grâce aux réalisations d'Iva Gavrilova, Olga Sosina (x2) et Yekaterina Smolentseva. Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre où les Russes se firent des sueurs froides. Cependant, les trois points sont pour les locales.

Le classement de la poule B Place Nation Points J G N P +/- 1 Russie 3 1 1 0 0 +3 2 Suède 3 1 1 0 0 +1 3 Japon 0 1 0 0 1 -1 4 Allemagne 0 1 0 0 1 -3

Les deux premières équipes participent aux quarts de finale. Les deux autres sont éliminées.

Droits photographiques : ©Reuters