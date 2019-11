Un jour à Sotchi : retour sur la douzième journée

Grande journée encore à Sotchi. Entre la victoire assommante de Ted Ligety en slalom géant, accouplé du doublé incroyable de la France dans cette même épreuve, la déconvenue de Sylvain Dufour en snowboard, la défaite de la Russie en hockey sur glace face à la Finlande et Bjoerndalen qui devient le plus grand sportif de l'histoire des J.O d'Hiver, VAVEL France vous en propose un résumé complet.

C'était à suivre aux alentours de 12h30 (heure française), la sensation, l'exploit de nos Français Steve Missilier et Alexis Pinturault, tout deux respectivements médaillés d'argent et de bronze sur le slalom géant. Les premières médailles en ski alpin depuis huit ans et les J.O de Turin en 2006. Les deux autres Français, Thomas Fanara et Mathieu Faivre, auteurs de belles performances, ont finit 9e et 24e de cette course. En grand vainqueur, intouchable, monstrueux, c'est Ted Ligety (USA) qui a remporté cette course, avec brillance, après avoir mené à merveille la première et la deuxième manche. Et cette belle prestation du clan tricolore pourrait bien se rééditer samedi à l'occasion du slalom, à suivre bien évidemment sur VAVEL France.

Aujourd'hui à Sotchi se disputait le slalom géant parallèles en snowboard . Seul français engagé dans cette compétition, le Vosgien Sylvain Dufour a déçu puisqu'il a été éliminé dès les huitièmes de finale. Le Russe Vic Wild remporte le titre olympique devant son public. La Suisse Patrizia Kummer remporte l'or olympique sur le tableau féminin.

Aujourd'hui se déroulait les sprints par équipe en ski de fond. Premièrement, Aurore Jean et Celia Aymonier, qui représentaient l'équipe de France féminine, ont échoué dès les demi-finales, en finissant leurs six boucles - nécaissaires pour conclure la demi-finale- à 28"62 de la Norvège. En finale, sans grande surprise, la sélection de Norvège, composée de Bjoergen et de Oestberg s'est imposée, devant la Finlande et la Suède. Dans le sprint des hommes, Cyril Miranda et Jean-Marc Gaillard sont parvenus à se qualifier en tant que lucky-loser pour la finale. Mais ces derniers ont décidé quelques minutes après de déclarer forfait, notamment afin de se présever pour le 50km de dimanche. En finale, l'équipe de Finlande a dominé la course et décroche donc l'or, suivi de la Russie et la Suède.

En début de soirée à Sotchi suivit le relais mixte. Première apparition de cette discipline aux Jeux Olympiques d'Hiver, une grande première donc. Quatre athlètes par nations, donc quatre relais par équipe, celui de la France étant composé de Marie-Dorin Habert, Anais Bescond, Jean-Guillaume Béatrix et Martin Fourcade. Avec des passages au tir ratés de Marie-Dorin et Anais Bescond, accumulé d'une stratosphérique performance du relais Norvégien, la France n'a rien pu faire aujourd'hui sur le complexe de biathlon et finit à la septième place du classement. Le podium est composé de la Norvège, la République Tchèque et l'Italie. Ole Einar Bjoerndalen, taulier du relais norvégien, devient par ailleurs le sportif le plus médaillé des J.O d'hiver avec 13 médailles olympiques à son actif. Un monstre.

Au programme du patinage de vitesse à la Aler-Arena aujourd'hui, le 5000 mètres dames. Les Néerlandais étant très à l'aise sur cette compétition (avec on le rappel la victoire de Wust sur 3000 mètres ou encore le triplé des hommes sur le 5000 mètres), on aurait pu croire que les Oranjes allaient exploser tous les records aujourd'hui. Et bien figuez-vous que ce ne fut pas le cas, dû moins pas pour le titre olympique. En effet, c'est la Tchèque Martina Sablikova qui s'impose, et conserve par la même occasion son titre olympique (conquis à Vancouver en 2010) devant les Néerlandaises qui sauvent bien la mise avec Ireen Wust et Carien Kleibeuker. Pour la petite anecdote, les Pays-Bas ont remporté 22 médailles depuis le débuts de ces Jeux, dont 21 en patinage de vitesse !

Aujourd'hui se déroulait les demi-finales des tableaux féminins et masculins de ... curling ! Du côté des femmes, la Canada a battu la Grande-Bretagne 6-4, et la Suède à dominé la Suisse 7-5.

Plus tard dans la soirée à Sotchi, chez les hommes, la Grande-Bretagne s'est imposée de justesse face à la Suède 6-5 et le Canada s'est imposé sans problèmes face à la Chine, 10-6. Vous pouvez retrouver la programmation des finales à la fin de ce même article.

A l'occasion de la quatrième manche du bobsleigh, l'équipage canadien composé de Kaillie Humphries et de Heater Moyse a décroché le titre olympique. Les deux autres équipages américains ferment le podium.

Au programme aujourd'hui au palais des glaces Bolshoi, les quarts de finale du tableau masculin. Le premier match opposait la Suède à la Slovénie. Match remporté sans soucis par les Suédois 5-1 qui décrochent leur billet pour les demi-finale. Mais la sensation de la journée, pour le moment, est l'élimination de la Russie, chez elle, face à une très bonne équipe de Finlande. Défaite 3-1 des Russes qui peuvent d'ores et déjà dire au revoir à un titre en hockey sur glace.

Le programme des autres quarts de finale :

18h00 : Canada - Lettonie

18h00 : Etats-Unis - République Tchèque

Vladimir Poutine et Dmitri Medevedev dans la patinoire du Bolchoi, où la Finlande mène 3-1 face aux Russes #Sochi2014 pic.twitter.com/vYIzGKDNNg — Stéph (@Stoeuf) 19 Février 2014

Vic Wild (à gauche), champion olympique du slalom géant parallèle, et Alena Zavarzina (à droite), médaillée de bronze sur le tableau féminin de slalom géant parallèles. Les deux médaillés, russes, en couple, partagent ensemble leur joie après l'épreuve. Magnifique cliché.

8h30 : curling - petite finale D

11h40 : ski freestyle - finale du skicross H

12h : combiné nordique - 4x5km ski de fond du par équipes sur grand tremplin H

13h : hockey sur glace - petite finale D

14h30 : curling - finale D

16h : patinage artistique - libre D

18h : hockey sur glace - finale D

18h30 : ski freestyle - halfpipe D

