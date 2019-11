Marseille : Mahut et Roger-Vasselin qualifiés

Face au jeune Lituanien Ricardas Berankis, Nicolas Mahut a parfaitement tenu le choc en s'imposant en deux manches 7/6,6/3. Impérial au service avec 12 aces et une seule balle de break à défendre, il n'a pas été mis en danger par le 149è mondial encore un peu tendre. Il affrontera Gulbis pour une place dans le dernier carré. Grâce à cette nouvelle victoire, il s'est pratiquement assuré un nouveau meilleur classement avec une 39è place mondiale.

Edouard Roger-Vasselin malgré un genou douloureux est lui aussi au rendez-vous en sortant l'Ukrainien Stakhovsky 7/6,6/4. Ce dernier n'a d'ailleurs pas apprécié l'attitude du français en souffrance pendant certains points du match. Edouard retrouvera Jo-Wilfried Tsonga pour un choc 100% tricolore.

I love actors,they all in pain,get treated few times,don't run for the balls they don't need.but when important point comes..run like rabbit