Live Sochi 2014 : Suivez en direct le relais femmes en biathlon

MERCI A TOUS ET A TOUTES D'AVOIR SUIVI CE RELAIS FEMININ EN NOTRE COMPAGNIE ! LA JOURNEE N'EST PAS FINIE SUR VAVEL FRANCE, RETROUVEZ DANS QUELQUES MINUTES UN COMPTE-RENDU DE CETTE COURSE AINSI QU'UN LIVE DE HOCKEY MASCULIN ! LA RUSSIE EST ELLE VICE CHAMPIONNE OLYMPIQUE ET DECROCHE DONC LA MEDAILLE D'ARGENT. LA NORVEGE TERMINE A LA TROISIEME PLACE, SYNONYME DE MEDAILLE DE BRONZE !

L'UKRAINE EST SACREE CHAMPIONNE OLYMPIQUE DU RELAIS FEMININ APRES UNE COURSE PARFAITE ! QUELLE JUSTE RECOMPENSE POUR UN PAYS EN PLEINE DESTRUCTION !

16h40 : L'UKRAINE PENETRE DANS LE STADE OLYMPIQUE !

16h38 : Lorqu'on connait le contexte actuel en Ukraine, une victoire du relais femmes Ukrainien serait un grand exploit !

16h36 : La Russe repart à 11 secondes de l'Ukraine. La Norvège, qui a loupé son tir, est troisième à 25 secondes

16h35 : 5/5 AU TIR POUR L'UKRAINE QUI FILE VERS LE TITRE !

16h34 : PLACE AU DERNIER TIR DE CETTE COURSE, QUI SERA DECISIF !

16h33 : On rappel le trio de tête : 1-Ukraine, 2-Russie, 3-Norvège

16h31 : La Russe Vilukhina exerce un effort considérable pour revenir sur l'Ukraine, qui est en tête

16h29 : La Russie a fait le boulot au tir et ressort à 17 secondes de la tête, devant la Norvège

16h29 : Une pioche pour l'Ukraine, qui repart tout de même en tête !

16h28 : Place au shoot numéro 7 !

16h27 : Changement de lanterne rouge ! C'est désormais l'Estonie qui a pris la dernière place de ce relais ...

16h26 : La victoire semble promise à l'Ukraine, mais tout se jouera lors des deux prochains tirs

16h23 : La grande Tora Berger a pris le dernier relais pour l'équipe de Norvège, à la lutte pour la deuxième place avec la Russie

16h22 : DERNIER PASSAGE DE RELAIS ! PLUS QUE SIX KILOMETRES A EFFECTUER DANS CETTE COURSE !

16h20 : Au pointage, l'Ukraine est toujours à la première place de cette course. Suivie de la Norvège et de la Russie à 29 secondes de la tête.

16h18 : La Russie, accompagnée de la Norvège ressort à 23 secondes de la tête ! Tout est relancé !

16h17 : Trois pioches pour l'Ukraine qui repart en tête mais a perdu beaucoup de temps !

16h16 : Place au tir debout !

16h14 : L'Ukraine creuse l'écart en tête et a désormais 47 secondes d'avance sur la Russie

16h11 : La Russie repart en seconde place, mais à 40 secondes de l'Ukraine ! La Norvège est troisième.

16h11 : Sans soucis, l'Ukraine réalise un carton plein au tir et conserve la tête de ce relais

16h10 : Après quarante minutes de course, l'Ukraine arrive sur le pas de tir. Place au tir couché !

16h09 : La nuit tombe sur Sotchi. Les paysages sont magnifiques.

16h08 L'Ukrainienne Semerenko toujours leader, la Tchèque Landova est deuxième, à 17 secondes.

16h07 : La Chine est pour le moment lanterne rouge de cette course

16h06 : La République Tchèque a gagné 3 secondes sur la tête et est maintenant à 12 secondes de l'Ukraine. La Norvège est troisième, à 25 secondes de la tête.

16h05 : DEUXIEME PASSAGE DE RELAIS pour l'Ukraine !

16h04 : L'Ukraine est encore en tête avec 15 secondes sur Soukalova, deuxième, et qui représente la République Tchèque.

16h03 : Rien n'est encore joué dans cette course. Il reste encore deux passages de relais pour chaque nation

16h01 : A 8 secondes d'intervalles, la Russie repart. La République Tchèque est quant à elle troisième, à 27 secondes de la tête

16h00 : 5/5 POUR L'UKRAINE QUI RESSORT SEULE EN TETE !

15h58 : C'est parti pour le quatrième tir de cette course, qui s'opérera debout.

15h57 : La Russie et l'Ukraine forment désormais le duo de tête de la course

15h55 : Le relais Italien, qui était confortablement en tête, a foiré son tir et a écopé d'un tour de pénalité de 150 mètres.

15h54 : L'UKRAINE ET LES ETATS-UNIS RESSORTENT EN TETE, SUIVI DE LA SUISSE !

15h53 : Les deuxièmes relayeuses arrivent peu à peu devant le public pour effectuer leur premier tir, cette fois-ci couché

15h51 : Le relais Américain est revenu sur l'Ukrainienne Dzhyma, à la hauteur de la troisième place

15h50 : C'est un gros coup dur pour le relais Français qui espèrait sauver la mise en décrochant un podium aujourd'hui

15h48 : Toujours en chasse, les Etats-Unis ont passé le relais à 12 secondes de la tête

15h47 : Les concurrentes ont donc déjà parcourues 6 kilomètres

15h46 : L'Italie passe en tête au premier passage du relais et créé un trou sur l'Ukraine et la Russie, relégués à six secondes derrière

15h45 : Alors qu'on aperçoit Marie-Laure Brunet sur civière, sorti du parcours par les médecins

15h44 : Le relais Allemand, pourtant grand favori, est pour le moment à l'avant-dernière place de la course

15h43 : Les Etats-Unis ressortent à 14 secondes de la tête, en chasse patate

15h42 : La Russie repart en tête avec néanmoins une pioche, suivie de l'Ukraine et de l'Italie

15h42 : Alors que les biathlètes arrivent sur le pas de tir pour le second tir, debout

15h41 : CHUTE DE MARIE-LAURE BRUNET QUI A ETE VICTIME D'UN MALAISE ! LE RELAIS FRANCAIS ABANDONNE !

15h40 : Au second pointage l'Ukraine est en tête devant la Russie et les Etats-Unis

15h37 : SOUCI TECHNIQUE pour l'équipe Allemande sur le pas de tir.

15h37 : 5/5 POUR MARIE-LAURE BRUNET ! Elle ressort en quinzième position

15h36 : La Russie ressort en tête après ce tir avec l'Ukraine.

15h35 : Après cinq minutes de course, les biathlètes arrivent sur le pas de tir pour le premier tir qui sera effectué en position couchée

15h34 : Au premier pointage, Marie-Laure Brunet est à 23 secondes de la tête et semble en difficulté

15h32 : La Suisse mène la danse en tête en ce début de course, suivie des Etats-Unis.

15h31 : Les conditions sont très appréciables, la visibilité est idéale sur la pas de tir.

15h30 : ET C'EST PARTI POUR CETTE DERNIERE EPREUVE DES JEUX OLYMPIQUES DE SOCHI AVEC CE RELAIS FEMININ !

15h27 : L'équipe de France devra être très habile sur les skis mais surtout très adroite au tir, si elle veut espèrer accrocher une médaille

15h23 : On vous rappel que la première relayeuse française à s'élancer sera Marie-Laure Brunet !

15h16 : Alors qu'il fait actuellement 3.1°C sur Sochi. Le temps est nuageux.

15h07 : La course débutera dorénavant dans une bonne vingtaine de minutes

AVANT-COURSE : Le format du relais est assez simple : le départ de la course est groupé. Quatre biathlètes doivent effectuer 6km chacune. Chaque relayeuse doit effectuer deux séquences de tir (un tir couché et un tir debout), et a le droit d'utiliser trois balles supplémentaires, donc huit au total, pour atteindre cinq cibles, mais doit charger les trois balles supplémentaires l'une après l'autre.

AVANT-COURSE : La Russie, qui partira avec le dossard numéro trois, devant son public, est double championne olympique en titre de cette épreuve, après des victoires à Turin (2006) et à Vancouver (2010).

"Les filles sont dans la peur de rentrer bredouilles, de passer pour des imbéciles, plus les courses passent, plus les athlètes se tendent" affirme Thierry Dusserre, entraîneur des féminines.

PHOTO- La course se disputera au complexe de biathlon Laura :

AVANT-COURSE : La composition du relais de l'équipe de France : Marie-Laure Brunet, Marie-Dorin Habert, Anais Chevalier et pour finir Anais Bescond.

AVANT-COURSE : La composition du relais Allemand : Franziska Preuss, Andrea Henkel, Franziska Hildebrand ainsi que Laura Dahlmeier.

AVANT-COURSE : Il y aura 17 nations engagées dans cette course. Voici la liste de départ :

Dossard Nation 1 Allemagne 2 Ukraine 3 Russie 4 Norvège 5 France 6 Biélorussie 7 Canada 8 Italie 9 Slovaquie 10 Rep. Tchèque 11 Pologne 12 Suisse 13 Kazakhstan 14 USA 15 Estonie 16 Chine 17 Japon

AVANT-COURSE : Ce relais sera la dernière épreuve de biathlon pour les femmes à Sotchi. On rappel que la France n'en a décroché aucune. L'occasion pour les cinq françaises de sauver la mise lors de la course d'aujourd'hui. Chez les hommes, on rappel que Martin Fourcade a brillé avec trois médailles au compteur et une également pour Jean-Guillaume Béatrix, en attendant le relais hommes qui se déroulera demain après-midi.

AVANT-COURSE : Pour la première fois des Jeux Olympiques d'Hiver, un relais mixte a eu lieu et la France y a terminé à la septième position. VAVEL vous propose de revivre cet événement historique dans les conditions du direct.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre le relais femmes 4x6km de biathlon en direct live. Le début de la course est prévu pour 15h30.

