Live Sotchi 2014 : le 50km hommes du ski de fond en direct

C'est donc sur ce triplé Russe que se terminent ces Jeux Oympiques pour les sports de glisse.

9h53 : Maurice Manificat franchit la ligne en 42ème position à 5'06"4.

9h51 : Ivan Perillat Boiteux est 13ème à 36"5. Jean-Marc Gaillard est lui 35ème à 2'54"5.

9h49 : Robin Duvillard termine a une belle sixième place. Le Français n'a pas pu suivre l'emballage final, comme la majorité des fondeurs à part les trois Russes et Sundby.

Triplé Russe à l'arrivée ! Alexander Legkov s'impose devant Maxim Vylegzhanin et Ilia Chernousov. Martin Jonsrud Sundby est quatrième.

9h47 : Sundby n'est pas au top.

9h46 : Vylegzhanin est très bien également !

9h46 : Legkov attaque une nouvelle fois !

9h45 : Seul, Robin Duvillard est revenu dans le groupe de tête.

9h44 : Ce groupe se scinde en deux. Un premier groupe de quatre et un second groupe de trois. Duvillard est danns le second.

9h44 : Un groupe de sept se détache et Robin Duvillard est dans celui-ci.

9h44 : Attaque de Legkov qui ne creuse pas l'écart.

9h43 : Dario Cologna casse un ski ! C'en est fini pour lui !

9h43 : Place à la montée finale !

9h42 : Plus que 2,5 km. Le sprint va commencer et Robin Duvillard est 6ème.

9h40 : Presque 9°C au complexe Laura.

9h39 : Jean-Marc Gaillard est 20ème, Ivan Perillat Boiteux 22ème.

9h38 : A l'issue d'une descente, les hommes de tête ont dépassés les 50 km/h.

9h37 : A cinq kilomètres de la fin de la course, Robin Duvillard est toujours quatrième, bien placé.

9h36 : Justement, ce même Robin Duvillard est quatrième après 42,5 km de course.

9h34 : Robin Duvillard l'avait dit sur notre site :

9h32 : Le peloton s'étire, le rythme s'accélère, l'arrive approche. Il reste 7,5 km.

9h30 : Quel course de nos trois Français qui courent extrêmement intelligemment !

9h29 : En revanche, c'est terminé pour Maurice Manificat, 38ème à 26"1 du 37ème.

9h27 : Après 40 kilomètres, Robin Duvillard est septième ; Ivan Perillat Boiteux quatorzième ; Jean-Marc Gaillard vingtième. Les trois Français sont dans la course.

9h25 : C'est fini pour le Finlandais rattrapé par le groupe de favoris.

9h23 : Le peloton est revenu à 14"3 de Heikinen. On sent que les favoris ne veulent pas se laisser faire.

9h20 : Robin Duvillard est 12ème après 38 km. Vous pouvez retrouvez son interview sur notre site.

9h19 : Toujours pas de changement de skis pour Matti Heikinen qui a tenté un incroyable coup de poker.

9h17 : Robin Duvillard, qui réalise une course très intelligente est pour l'instant 10ème de ce peloton.

9h16 : Le peloton à la poursuite du Finlandais est à 22"5 de celui-ci.

9h15 : La jonction est faite entre le groupe de quatre et le grand groupe des favoris.

9h14 : Derrière le Finlandais, un groupe de quatre concurrents moindre qui n'ont pas changés de ski à 10" mais surtout le grand groupe des favoris à 18".

9h12 : Matti Heikkinen est parti seul en tête. Il a pour l'instant 10" d'avance mais réussira-t-il à tenir ? Il reste 17,5 km.

9h09 : Les Français ont bien faits de changer car ils sont revenus sur le groupe de tête avec les favoris.

9h07 : Robin Duvillard ressort 18ème, Ivan Perillat Boiteux 28ème, Jean-Marc Gaillard 33ème et Maurice Manificat 41ème.

9h06 : Les Français comme Robin Duvillard ont décidés de changer. Les 80% du peloton ont changés de skis.

9h05 : Les coureurs arrivent maintenant sur le stade. La question est la suivante : changera ou changera pas de ski ? L'indication sera donné par les dix premiers. Si aucun de ceux-ci ne se dirige vers ses nouveaux skis, le reste du peloton ne le fera pas.

9h04 : Attaque d'Alexander Legkov qui étire le peloton.

9h00 : Nous avons maintenant franchit l'heure de course.

8h59 : Au dernier point intermédiaire, Robin Duvillard était sixième. Le Français est dans sa course.

8h58 : Chaque tour fait 5 km, les fondeurs en font donc 10. A l'issue du sixième, soit 30km, les athlètes auront comme à chaque tour la possibilité de changer de ski. Mais le feront-il ?

8h55 : Il fait 8.4°C dans l'air, quelque chose de rare dans des Jeux Olympiques d'Hiver.

8h53 : Nous en sommes à la moitié de la course, le peloton de tête venant de franchir les 25 kilomètres.

8h51 : Robin Duvillard est troisième à 22,5 kilomètres.

8h50 : Ceci est la dernière course des sports de glisse : ski alpin, combiné nordique, biathlon, ski de fond de ces Jeux Olympiques.

8h48 : Tous les Français sont dans les 31 premiers.

8h47 : Après 20 kilomètres, voici le top 5 provisoire :

1. A. Soedergren ; 42'32"8

2. N. Hoffman +0"6

3. A. Legkov +0"9

4. R. Clara +1"4

5. D. Cologna +1"8



8h39 : Le peloton reste groupé : les 41 premiers se tiennent en 10 secondes.

8h35 : Jean-Marc Gaillard reste aux avants-postes dans le peloton. Il est quatrième après quinze kilomètres.

8h34 : Au delà de la 52ème place, les athlètes sont définitivement lâchés. Nous avons à faire à une course d'élimination par l'arrière, comme c'est le cas lors des épreuves de montagne en cyclisme.

8h32 : Après 12,5 kilomètres, soit au quart de la course voici le classement des Français :

Place Fondeur Temps 9 Jean-Marc Gaillard +2"8 13 Robin Duvillard +4"0 25 Ivan Perillat Boiteux +6"7 38 Maurice Manificat +11"8

8h28 : Au delà de la 60ème place, une demi-douzaine de concurrents ont lâchés prise. Ces 40 derniers kilomètres seront longs pour eux.

8h23 : Nous en sommes maintenant aux 10 km.

8h18 : Jean-Marc Gaillard est aux avant-postes : cinquième après 8km.

8h14 : Nous sommes dans un format de course fréquent en 50km hommes.

8h09 : Le peloton reste groupé.

8h04 : C'est parti pour plus de 120 minutes de course !

C'est parti au complexe Laura !

Avant que la course ne débute, vous pouvez profiter de votre temps libre pour relire l'interview de Robin Duvillard, qui s'élancera ce dimanche avec le dossard 10.

La course débute à 8 heures.

Toutes les horaires données sont en heure française. Pour connaître l'heure locale, ajoutez 3 heures.

Cette année-là, le temps du vainqueur était de 2h05'35"5. La course devrait donc se terminer un peu après 10h.

En 2010, sur cette même épreuve, Petter Northug l'avait emporté devant Axel Teichmann et Johan Olsson.

PHOTO | Dario Cologna, grand favori ce dimanche matin.

Maurice Manificat partira avec le dossard 9, Robin Duvillard avec le dossard 10, Jean-Marc Gaillard avec le dossard 11 et Ivan Perillat Boiteux avec le dossard 30.

Pour les Français, Maurice Manificat et Jean-Marc Gaillard seront deux outsiders à ne pas sous-estimer pour la France. Ils furent respectivement neuvième et sixième dans le skiathlon et surtout troisième il y a une semaine en relais avec comme camarades Robin Duvillard et Ivan Perrillat Boiteux.

PHOTO | Daniel Richardsson, troisième du 15km classique.

Le grand favori est évidemment le Suisse Dario Cologna, vainqueur du 15km (classique) et du skiathlon (15km classique + 15km libre). Mais il aura face à lui de sérieux concurrents comme Marcus Hellner ou Martin Johnsrud Sundby, respectivement deuxième et troisième du skiathlon.

Cette course se courra en style libre, et non pas en style classique.

Ce 50 km est une mass start, ce qui veut dire que seuls les 66 meilleurs concurrents sur l'ensemble de la saison notamment en Coupe du Monde et sur ces Jeux Olympiques. Sachez que cette épreuve n'est pas nouvelle car elle était au programme des premiers Jeux Olympiques d'Hiver, en 1924.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct ce 50 km de ski de fond en intégralité !

Crédits photographiques : ©NordicFocus ; Montage VAVEL France