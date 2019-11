Un jour à Sotchi : retour sur la quinzième journée

Ce samedi à Sotchi se disputait l'épreuve du slalom hommes. Après la victoire de Ted Ligety en slalom Géant, les regards étaient portés sur la meute Autrichienne (Matt, Hirscher), mais aussi les Allemands (Neureuther, Dopfer), les Suédois (Myhrer, Hargin) et enfin les Français (Pinturault, Grange, Missillier). Et finalement grâce à deux superbes manches, c'est l'Autrichien Mario Matt, 35 ans qui s'est adjugé l'or. Impérial lors de la première manche, le champion du monde 2001 de la spécialité a évité les pièges du tracé "indescriptible" d'Ante Kostelic, le père d'Ivica (9ème) pour remporter le titre. Malgré une seconde manche supersonique, Marcel Hirscher, le roi du slalom depuis plusieurs saisons échoue à 0'28 de son compatriote. La troisième place revient au jeune Norvégien Henrik Kristoffersen devenant ainsi le plus jeune médaillé olympique, véritable révélation de la saison. Côté tricolore, c'est un peu la soupe à la grimace, sur un second tracé qui ne leur convenait pas, seul Julien Lizeroux (15ème) a pu terminer la course. Jean-Baptiste Grange (5ème) et Alexis Pinturault (8ème) à l'issue de la première manche sont sortie rapidement.

En biathlon, tout peut basculer, même jusqu'au dernier tir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec la Norvège, les Norvégiens qui ont dominé la course de la tête et des épaules et qui finalement viennent échouer au pied du podium. La faute au dernier tir debout d'Emil Svendsen, le meilleur relayeur de l'équipe et le principal rival de Martin Fourcade sur la Coupe du Monde. La Russie et l'Allemagne ont pu alors se jouer l'or, les locaux ultra-motivés sur leurs terres et devant une foule en délire n'ont pas raté l'occasion. Anton Shipulin a offert le graal à tout un peuple, l'Allemagne qui n'a pioché que deux fois sur 40 cibles prend la seconde place. L'Autriche très régulière durant toute la course termine 3ème. Les Français quant à eux, finissent à une quelconque 8ème place, bien en deçà de leur niveau. Mais Boeuf, Béatrix, Desthieux et M.Fourcade n'avaient aujourd'hui, pas assez de force sur les skis. Malades pour la plupart, ils ne viennent pas augmenter la moisson de médailles du clan tricolore en biathlon, qui s'arrête donc à 4 breloques (deux en or, une en argent, une en bronze).

Décidément, les triplés vont bon train sur ces J.O, après les Pays-Bas et la France, c'est autour de la Norvège de s'offrir un coup du chapeau. Sur le 30 km femmes, les Norvégiennes n'ont pas fait de détails, survolant la course, le trio composé de Bjoergen, Johaug et Stoermer s'est joué l'or, l'argent et le bronze. Finalement c'est Marit Bjoergen qui s'est imposé, atteignant ainsi les dix médailles olympiques et rejoignant dans l'histoire la Soviétique Raisa Smetanina et l'Italienne Stefania Belmondo athlètes féminines les plus titrées aux J.O. On notera la superbe course des deux françaises Aurore Jean et Coraline Hugue qui prennent respectivement la 6ème et 7ème place.

Les ultimes épreuves de snowboard dames et messieurs avaient lieu aujourd'hui sur le site de Rosa Khutor. Au programme le slalom parallèle, côté Français on attendait une nouvelle fois Sylvain Dufour après sa déconvenue sur le slalom géant parallèle, malheureusement le snowboardeur du club de Saint-Marie aux Mines a été éliminé en 8ème de finale par le Suisse Nevin Galmarini. Le titre est revenu comme en géant au russe Vic Wild qui a battu en finale le Slovène Zan Kosir. Le podium est complété par l'Autrichien Benjamin Karl. Chez les filles, l'or a est revenu à l'Autrichienne Julia Dujmovits, devant les deux Allemandes Anke Karstens et Amélie Kober.

Qu'on se le dise, le patinage de vitesse est un sport batave. Encore une fois, les Néerlandais ont décroché l'or. Cette fois-ci en poursuite par équipes hommes, les trois mousquetaires du jour se nomment Jan Blokhuijsen, Sven Kramer (médaillé d'or sur 5000 mètres, médaillé d'argent sur le 10 000 mètres) et de Koen Verweij. Les Pays-Bas qui s'imposent en finale devant la Corée du Sud, la Pologne prenant la 3ème place. La France, composé d'Ewen Fernandez, d'Alexis Contin et de Benjamin Macé prend la 8ème et dernière place de la finale, mettant ainsi fin à des J.O ratés pour la délégation des sports de glace tricolore.

C'est également un bis repetita chez les femmes, puisque les Néerlandaises ont elles aussi remportées la poursuite par équipes. En devançant la Pologne et la Russie, un beau doublé pour les Pays-Bas qui auront remporté 23 médailles sur 36 possibles en patinage de vitesse. Dont 7 titres.

Les Américains ont vécu un calvaire face à la Finlande. Littéralement étouffés par une équipe Finlandaise, les Etats-Unis s'inclinent lourdement, le score est sans appel : 5-0. Grâce notamment à un doublé du vétéran Teemu Selanne (43 ans), qui du même a inscrit ses 42e et 43e but en 36 matchs sur six olympiades. Assez énorme ! Des Scandinaves également récidivistes face aux USA, puisque en 1994 aux J.O de Lillehammer, la bande à Selanne déjà présent avait écrasé la formation Américaine 6-1. La Finlande qui remporte du même coup la médaille de bronze. Le tournoi se clôtura demain par la finale entre la Suède et le Canada.

