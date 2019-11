Live Sochi 2014 : la finale de hockey sur glace masculin Suède - Canada en direct

Ce live est maintenant terminé. Nous espérons que vous l'avez apprécié comme vous avez appréciés ces Jeux Olympiques sur notre site. Nous avons pris grand plaisir à vous les faire vivre mais notre couverture n'est pas complètement terminée. Suivra le compte-rendu de cette finale, le bilan de la journée mais également un bilan de la quinzaine Française. Très bonne journée sur notre site et à très bientôt sur VAVEL France !

Nous espérons que vous avez appréciés cette quinzaine comme il se doit et qu'une petite larme parcoure votre joue à l'idée de vous dire qu'il faudra attendre 2018 pour revivre de telles émotions. Le Canada termine 3ème au tableau des médailles devant les Etats-Unis. La France accroche elle le top 10.

C'est ainsi que se terminent les Jeux Olympiques de Sotchi.

Florain Burgaud, notre rédacteur qui vous a fait vivre ces Jeux Olympiques se réjouit du titre Canadien.

Scènes de liesses sur la patinoire !

C'est terminé à la Bolshoï Arena ! Le Canada devient double-champion olympique en titre en s'imposant largement avec la manière 3-0 contre la Suède ! Largement supérieur aux autres équipes durant ce tournoi, les Canadiens prouvent leur supériorité sur la scène internationale !

60ème : Plus que 20 secondes !

60ème : Le Canada à une minute du bonheur !

59ème : On enchaîne les salves offensives côté Canadien. Quelle démonstration !

58ème : Les Suédois ont du mal à franchir la zone neutre avec la rondelle.

57ème : Carey Price est sur le point de finir ses deux deniers matchs dans ce tournoi sans avoir pris de buts. Et encore plus fort, les adversaires étaient les vice-champions olympique américains et les champions du monde en titre suédois !

57ème : Les Suédois sont étouffés, les Canadiens pressent haut.

56ème : Plus que 4'02" avant la fin du temps réglementaire !

55ème : Nouvel arrêt de Carey Price ! Mais aucun danger, il finira sûrement ce match la cage inviolée.

55ème : Quel choc a subi Perry ! Il s'est pris dans le cou un Suédois en pleine course.

53ème : C'est une démonstration Canadienne, la rondelle est fréquemment dans la zone Suédoise. On se dirige vers un quatrième but.

52ème : Fin de la pénalité pour Corey Perry qui sort de prison.

52ème : C'est donc un doublé qui se profile pour le Canada, avec le titre dans le tournoi féminin (3-2 après prolongations) acquis face aux USA.

50ème : Deux minutes de pénalité pour Corey Perry, auteur d'un croche pied. Le Canada sera donc à quatre sur la glace (en excluant Price).

50ème : Journaliste à Radio Canada, Guillaume Lefrançois se félicite de la victoire qui se profile pour son équipe.

#Sotchi2014 Kunitz, 3-0. Lui aussi, son 1er du tournoi — Guillaume Lefrançois (@GLefrancoisRC) February 23, 2014

Troisième but pour le Canada ! Le match est pratiquement terminé, il n'y a plus de suspens ! Charles Kunitz enfonce le clou, le Canada mène 3-0 et on se demande comment les Suédois pourraient revenir !

50ème : Le Canada mène 30 tirs à 21 depuis le début de la rencontre.

50ème : On est cependant plus proche du troisième but Canadien que de la réduction du score Suédoise.

49ème : La pénalité est terminée.

47ème : Deux minutes de pénalité pour Shea Weber. La Suède peut revenir au score. Le match serait relancé.

46ème : La Suède tente le tout pour le tout. Mais Crosby et la défense Canadienne en général sont vigilant.

45ème : Journaliste au journal "Métro" à Montréal, Baptiste Barbe a le sentiment de revivre la finale de Vancouver en 2010.

Buts de Toews et Crosby... manque plus que celui de Perry pour reformer le trio de Vancouver 2010 #CANSUÈ #sotchi2014 — Baptiste Barbe (@bbaba7) February 23, 2014

44ème : Poteau pour le Canada ! Pour la deuxième fois de la partie, les Canadiens frappent le montant de Lundqvist.

42ème : Les joueurs ont encore changés de côté.

42ème : Petit lexique : au Canada, on ne dit pas "match" mais "partie" et non pas "palet" mais "rondelle". Nous employerons ce vocabulaire d'ici à la fin du match.

41ème minute : Si vous êtes novices en hockey, sachez que rien n'est joué. Et effet, dimanche dernier, nous avons vu entre le Japon et la Russie pas moins de quatre buts en 1'20" !

Et c'est parti pour ce troisième tiers-temps ! Le Canada mène 2-0.

Tiers-temps : Le troisième tiers temps va débuter.

PHOTO | La joie Canadienne après le deuxième but.

Tiers-temps : Maintenant voici une pause de quelques minutes le temps que les joueurs soufflent.

La sirène retentit dans la Bolshoï Arena. Ce second tiers-temps est maintenant terminé. Le Canada domine et mène logiquement 2-0.

40ème : Pénalité terminée, la Suède est de nouveau à 6 (en comptant Carey Price).

39ème : Nouvelle exclusion de deux minutes pour la Suède. Patrik Berglund va en prison.

38ème : Au Canada, on croit au nouveau titre olympique.

Le réveil de Crosby!!! 2-0 en fin de 2e période. Son premier but du tournoi olympique #CANSUÈ #sotchi2014 — Baptiste Barbe (@bbaba7) February 23, 2014

Les grands joueurs sont toujours là dans les grands rendez-vous... #Crosby #CANSUE #hockey #Sochi2014 — Alex (@pittsburg16) February 23, 2014

Ce but est magnifique ! 2-0 #CANSUE — Smash#20 (@JRavache9) February 23, 2014

Je vois pas ce qui peut empêcher le Canada de remporter une nouvelle fois l'Or olympique #CANSUE #Sotchi2014 #WeAreWinter — Gaëtan Sommier (@GSommier) February 23, 2014

38ème : Rappelons la finale du tournoi féminin où menées 2-0 à trois minutes de la fin, les Canadiennes l'ont finalement emportées 3-2.

37ème : Le Canada n'arrête pas d'attaquer pour autant.

Deuxième but Canadien ! Sydney Corsby trompe en deux temps Lundsqvist et permet à toute une nation de mener 2-0 ! L'écart est fait, la Suède aura du mal à revenir !

36ème : Quel arrêt de Carey Price ! Le Canadien, vif et rapide a arrêté un nouveau tir cadré Suédois.

36ème : Chaque attaque Suédoise se heurte à un mur défensif très compact.

34ème : Car le schéma technique est clair. Les Suédois commencent à multiplier les attaques dans la zone Canadienne mais ceux-ci sont très efficaces en contre.

33ème : Un contre Canadien à deux contre un aboutit sur deux tirs non cadrés.

33ème : Les Suédois ont du mal à faire ressortir le palet de leur zone.

32ème : Du coup, les arrêts spectaculaires de Lundqvist deviennent légion.

31ème : Les tirs se succèdent autour de la cage Suédoise ! Attention au deuxième but pour les Suédois.

31ème : Nous en sommes maintenant à la moitié du temps réglementaire de ce match.

30ème : Nouvel arrêt de Carey Price, excellent depuis le début du tournoi !

30ème : En 2017, la France organisera les championnats du monde avec l'Allemagne. Ce sera une première depuis 1961. Une éternité.

29ème : Quel arrêt de Carey Price qui sauve le Canada ! On va d'une zone à une autre !

28ème : Fin de la pénalité de Silfverberg. Le Canada n'en a pas profité.

27ème : Les remontées de terrain Canadiennes sont incisives, on est plus proche du 2-0 que du 1-1.

26ème : Penalité pour le Suédois Jakob Silfverberg qui laissera ses coéquipiers à quatre sur la glace (hors gardien) pendant deux minutes. Une nouvelle occasion de marquer pour les Canadiens.

26ème : La Suède continue de pousser mais le Canada est comme le roseau en défense : ils plient mais ne rompent pas.

25ème : Quelle occasion Canadienne ! Sharp remet à Duchene qui bute sur le gardien Suédois.

24ème : Il est 14h01 en France, 17h01 à Sotchi et 8h01 au Canada.

23ème : N'oubliez pas que vous pouvez commenter ce match, donner vos pronostics via le module Facebook ci-contre ou en twittant avec le mot-dièse #CANSUE.

22ème : Fin de l'infériorité numérique Canadienne. Les Suédois n'ont pas réussis à convertir leurs occasions.

21ème minute : Les deux équipes ont changées de côté.

C'est parti pour ce deuxième tiers-temps ! Le Canada mène 1-0 !

Tiers-temps : Les joueurs sont sur la glace.

Tiers-temps : Le second tiers-temps va débuter.

Tiers-temps : Nous avons maintenant le droit à quelques minutes de pause, les joueurs rentrants aux vestiaires.

Tiers-temps : Le Canada a décidé dans ce premier tiers-temps d'appliquer le même schéma de jeu que lors des demis-finale. Soit avoir la possession pour se protéger des tirs adverses. Et apparemment, ça a marché.

C'est la fin de ce premier tiers-temps à la Bolshoï Arena ! Le Canada mène 1-0 !

20ème : Sauf évidemment si la Suède marque. A ce moment-là, le joueur pénalisé rentre.

20ème : Deux minutes de pénalité pour Chris Kunitz ! La Suède jouera 13 secondes dans ce premier tiers-temps et 1'47" dans le second tiers-temps en supériorité numérique.

20ème : Dernière minute de jeu dans ce premier tiers-temps.

19ème : La pénalité est terminée, le Canada n'en a pas profité.

17ème : Quoi de mieux au réveil que de s'apercevoir que son équipe nationale mène 1-0 ? C'est ce que vivent des millions de Canadiens.

Bon, je dois avouer que malgré mon petit mal de tête je ne regrette de m'être levé à 7h du mat' #CANSUE #hockey #Sochi2014 — Alex (@pittsburg16) February 23, 2014

16ème : Deux minutes de pénalité pour le Suédois Jonathan Ericsson ! Le Canada va tenter d'assomer les Suédois en profitant de cette supériorité numérique.

15ème : En 2010, quand le Canada avait remporté chez elle le titre olympque, l'équipe nord-américaine avait ouvert le score par... Jonathan Toews. Signe du destin ?

14ème : On sentait que les Suédois devenaient de plus en plus fragiles, s'exposaient de plus en plus aux attaques Canadiennes. Ce but de Jonathan Toews les a punis.

14ème : 1-0, c'était le score de la demi-finale Canada-Etats Unis.

But pour le Canada ! Jonathan Toews ouvre le score et permet aux Nord-Américains de mener 1-0 !

13ème : Au Canada, l'on se lève pour suivre cette finale.

Bon matin Montréal! Rien de mieux qu'une finale olympique de hockey pour être devant la TV à 7h un dimanche #CANSUÈ #sotchi2014 — Baptiste Barbe (@bbaba7) February 23, 2014

12ème : Poteau pour le Canada ! Comme la Suède lors de la 5ème minute, les Canadiens se procurent une belle occasion de but mais le poteau gauche sauve Lundqvist.

12ème : Ce format de jeu était également celui du Canada contre les Etats-Unis en demis-finale.

11ème : Le Canada semble vouloir conserver le palet pour produire du jeu construit mais surtout pour se parer des attaques Suédoises. Comme le dit le proverbe : "la meilleure défense, c'est l'attaque".

10ème : Même si le Canada domine territorialement, la Suède mène 7 tirs à 3.

9ème : Le stade est comble, ce qui est logique pour une finale olympique, d'autant plus quand le hockey sur glace est le sport national en Russie.

7ème : Il est 7 heures du matin au Québec. Beaucoup de Canadiens se sont levés tôt pour suivre la finale olympique de leur nation.

6ème : Vous pouvez commenter ce match grâce au mot-dièse #CANSUE. Vous aurez peut-être la chance d'être cité dans notre live.

5ème : Celà aurait été une véritable surprise, le Canada dominant largement ce début de match.

5ème : Poteau Suédois ! Le palet heurte le poteau gauche avant que Carey Price ne sauve son équipe !

4ème : Vous allez fréquemment lire leur nom, voici les gentillés des deux gardiens. Henrik Lundqvist gardera les cages Suédois et Carey Price celles du Canada.

3ème : Premier arrêt pour Price, le gardien Canadien.

2ème : Nouvel arrêt quelques secondes plus tard. Le match est lancé !

2ème : Arrêt Suédois ! Le gardien Suédois sauve son équipe dès la 61ème seconde de jeu. La Bolshoï Arena a failli être prise de court.

1ère minute : Comme expliqué précedemment, nous partons dans un tiers temps de 20 minutes.

C'est parti pour cette finale olympique dans la Bolshoï Arena !

Vous avez été beaucoup de Canadiens à nous suivre sur nos derniers lives. Pour avoir l'heure au Québec, il suffit de retrancher 6 heures à l'heure Française ou 9 heures à l'heure locale.

C'est maintenant au tour des Suédois d'entrer dans l'arène.

Les Canadiens entrent dans la Bolshoï Arena.

La Bolshoï Arena, où se disputera ce mtch se remplit. Le match devrait se jouer à guichet fermés.

Le coup d'envoi prend un peu de retard.

La rencontre va débuter dans quelques secondes.

Ce live Sotchi 2014 est le quatrième que nous vous proposons sur notre site depuis le début de ces Jeux Olympiques. Nous vous avons proposé Finlande-Canada et Canada-Etats Unis dans le tournoi masculin et la finale du tournoi féminin Canada-Etats Unis. Vous avez été pas moins de 250 000 à suivre ce dernier match et plus de 500 000 à suivre Canada-Etats Unis dans le tournoi masculin.

Le match débutera à 13h heure Française, 16h heure locale.

Ce match sera arbitré par Brad Meier et Kelly Sutherland. Les juges de ligne seront Drek Amell et Greg Devorski.

Voici le tableau final masculin de hockey sur glace Sochi 2014 :

Si à l'issue des trois tiers temps, le score est toujours nul, une prolongation de cinq minutes est observée. L'équipe qui marque en première est désignée vainqueur, une sorte de but en or. Si le score n'a pas bougé à l'issue des prolongations, une séance de tirs aux buts est observée.

Parlons brièvement des règles du hockey sur glace aux Jeux Olympiques. Un match dure 60 minutes séparé en trois tiers temps de 20 minutes. Dès qu'il y a un temps mort, le chronomètre est arrêté. Il y a cinq joueurs de champ et un gardien dans chaque équipe. Les entraîneurs peuvent faire autant que changements qu'ils le souhaitent du moment qu'il n'y a jamais plus de joueurs que d'autorisés sur la patinoire. Chaque but vaut un point. Pour une faute grave, un joueur peut recevoir un carton jaune, soit une exclusion temporaire de 2 minutes. Contrairement à ce qui est d'habitude en NFL (championnat Nord-Américain), les bagarres sont strictements interdites par le réglement olympique, sous peine d'exclusion.

La finale pour la troisième place a elle été enlevée par la Finlande qui a créée la sensation en s'imposant 5-0 face aux Etats-Unis. Les Finlandais conservent donc leur médaille de bronze.

PHOTO | La délivrance Suédoise après la qualification des Jaunes pour la finale de ces Jeux Olympiques. (©AFP)

PHOTO | La joie Canadienne après sa victoire contre les Etats-Unis vendredi. (©Andrej Isakovic/AFP)

La Suède a elle éliminée vendredi la Finlande en demis-finale, ce qui est une véritable performance quand on sait que les Finlandais ont décrochés en 2010 la médaille de bronze.

C'est une équipe du Canada incroyablement forte qui s'en va essayer de conquérir le titre olympique pour la deuxième olympiade de suite. Les Canadiens ont en effet disposés des Etats-Unis en demis-finale au terme d'un match incroyablement enlevé.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité la finale du tournoi de hockey sur glace masculin opposant la Suède au Canada.

