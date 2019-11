Finales de Coupes de France : Qui remportera le trophée ?

Le palais omnisport de Bercy étant actuellement fermé, c'est donc la Halle Carpentier qui accueillera cette année les finales de Coupe de France ce week-end.

La halle Carpentier

La salle dispose d'un peu plus de 4500 places et a déjà accueilli de nombreux évènements notamment le championnat du monde d'escrime en 2010 et plus récemment les matchs du PSG handball et de Nanterre (Basket) en Coupes d'Europe. Le temps est à l'heure des derniers préparatifs alors que l'équipe de Fleury Loiret HB s'est s'entrainée ici aujourd'hui à 17h.

La dernière chance pour Paris

Alors que l'effectif parisien a été surpris en championnat, en finissant deuxième, dépassé par Dunkerque, le Paris Handball se doit de remporter ce trophée pour finir la saison sur une note positive. En 2007, les parisiens s'étaient imposés en Coupe de France pour leur deuxième finale (première en 2001) et se sont inclinés en finale l'an passé face à Montpellier.

Ils seront cette année opposés à Chambéry qui est déjà allé 4 fois à ce stade de la compétition mais n'ont jamais remporté ce trophée. En championnat Chambéry a remporté 31-26 son match à domicile et Paris a fait de même sur le score de 30-29. Le match s'annonce donc très serré entre le 2ème et le 8ème du championnat de France 2013-2014.

Issy peut encore envisager le doublé Championnat - Coupe de France

Les filles du Issy Paris se sont qualifiées pour la finale du Championnat de France féminin aux dépends de Fleury. Elles retrouveront en finale Metz (tenant du titre). Avant de jouer ces deux matchs la semaine prochaine, Issy retrouve ce samedi Fleury en finale de Coupe de France. Vainqueur 27-22 puis 27-23 le 14 et 18 mai dernier face à cette même équipe de Fleury, Issy a de plus déjà remporter deux fois cette compétition contrairement à Fleury (première finale ce samedi). Le club parisien part donc favori dans cette finale et pourrait en cas de victoire envisager un doublé s'il réussissait également à battre Metz.

Le trophée

Qui remportera ce magnifique trophée 2014 ? Il sera convoiter par les 12 équipes qui fouleront le terrain lors de ces deux jours de compétitions mais seule la moitié aura le privilège d'ajouter ce merveilleux trophée à son palmarès.

Cette après-midi, un des trophées a été dévoilé en exclusivité à Vavel, voici donc le trophée que remportera soit Annecy soit Segré à l'issue de la finale régionale masculine :

Le programme de ces deux journées

Samedi 24 Mai :

12h30 - Finale départementale féminine : US BEAUREPAIRE HB / US LAGNY HB

15h15 - Finale régionale masculine : ANNECY HB / ES SEGRE HAUT ANJOU

18h00 - Finale nationale féminine : FLEURY LOIRET HB / ISSY PARIS HAND

Dimanche 25 Mai :

11h00 - Finale départementale masculine : HBC GRABELLOIS - HBC LISSES

13h45 - Finale régionale féminine : US SAINT EGREVE HB - HBC ANTONY

16h30 - Finale nationale masculine : CHAMBERY SAVOIE HB - PARIS HANDBALL