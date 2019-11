Les news de la semaine

VAVEL France revient pour vous sur les actualités du handball français et international survenues la semaine passée.

La Ligue des Champions pour 3 clubs français masculins !

Dunkerque vainqueur de la saison de D1 2013-2014 avait ainsi validé son billet pour jouer la EHF la saison prochaine.

Le PSG Handball et le Montpellier Handball devaient eux patientés pour savoir s'ils obtiendraient les WildCard délivrées uniquement à quelques clubs. Et les deux clubs français ont été retenus, le PSG Handball plus gros budget d'Europe n'avait pas de soucis à se faire mais c'est une belle satisfcation pour le MAHB 3ème de la D1 et qui figure dans l'élite depuis de nombreuses années.

Le tweet de Patrice Annonay, gardien du PSG Handball :

"Le @psghand est qualifié pour la phase de poules de l'EHF Champions League ! Le tirage au sort aura lieu le 27 juin prochain"

Seulement 1 club en EHF pour les féminines..

Au contraire, chez les féminines les clubs de Fleury Loiret Hand et le Havre n'ont pas reçu de WildCard qui ont été offertes à 3 clubs sur les 6 inscrits (le HC Leipzig, le HC Podravka Vegela et le Byasen Trondheim). Metz sera donc le seul club à représenter la France l'an prochain en EHF.

Anouar Ayed annonce sa retraite

Un an après être retourné joué en Tunisie, pays d'origine et avec lequel il a joué en sélections lors de 285 matchs, l'ailier gauche et redoutable titreur de pénalty Anouar Ayed a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière professionnelle.

Il a évolué durant 9 années au Fénix Toulouse Handball et était ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Nationale de Handball avec plus de 1000 réalisations à son compteur. Il possède toujours ce record de 1204 buts inscrits mais également celui du plus grand nombre de buts inscrits en une rencontre (17 buts contre Saint-Raphaël en 2004).

Euro féminin 2014 : les adversaires des Bleues connues

Le tirage au sort des phases de poules a été effectué et les adversaires des Bleues dans leur groupe D sont désormais connues. Elles retrouveront ainsi le Monténégro, la Serbie et enfin la Slovaquie. Des équipes d'un haut niveau puisque le Monténégro est champion d'Europe en titre et un premier tour qui s'annonce ainsi relevées pour l'équipe de France féminine.

L'Euro féminin sera à suivre du 7 au 21 décembre prochain en Hongrie et en Croatie.

Euro 2018 en France & Euro 2020 dans 3 pays.

Deux autres nouvelles sont tombées la semaine dernière concernant les prochaines éditions du Championnat d'Europe de Handball. En effet la France est le seul pays candidat pour accueillir l'Euro féminin en 2018 et devrait ainsi pouvoir l'organiser après le Mondial masculin 2017.

La réponse définitive sera donnée le 19 septembre 2014.

De plus on a pu apprendre que l'Euro masculin 2020 sera lui co-organisé entre 3 pays que sont l'Autriche, la Norvège et la Suède. L'Autriche et la Norvège devraient accueillir les phases qualificatives et la Suède devrait abriter les derniers matchs dont la finale.

Le marché des transferts

La D1 masculine

Trois internationaux français arrivent au PSG Handball pour renforcer l'effectif : William Accambray, Xavier Barachet et le gardien Thierry Omeyer.

Cyril Dumoulin quitte Chambéry pour rejoindre Toulouse comme annoncé précedemment sur le site. En revanche Guillaume Gille d'abord annoncé comme Dumoulin à Toulouse n'entrainera pas cette équipe malgré le souhait des dirigeants toulousains.

Kevin Nyokas quitte lui aussi Chambéry pour aller jouer en Allemagne dans le club de Göppingen. Guillaume Joli quitte le champion de France Dunkerque pour Wetzlar (Allemagne).

La D1 féminine

Koumba Cissé qui Fleury Loiret Handball pour Le Havre, Mariama Signaté quitte Issy, club défaitiste en finale de Coupe de France et rejoint Erd (Hongrie). Alexandra Lacrabère quitte elle Mios/Bégles pour Nice.

A l'étranger

Le gardien de Toulouse Gonzalo Perez de Vargas retrouve son ancien club Barcelone. Il remplace Arpad Šterbik qui est en partance pour le Vardar Skopje. L'excellent Juan García Lorenzana (surnommé Juanín García) quitte lui aussi Barcelone pour rejoindre Logrono, autre club de la Liga.

Magdeburg accueille l'ancien joueur de Dunkerque Espen Lie Hansen alors que Berlin perd Sven-Sören Christophersen aux dépends de Hanovre.