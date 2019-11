Les news de la semaine #2

VAVEL France revient pour vous sur les actualités du handball français et international survenues la semaine passée.

Krantz voit sa suspension réduite

Le 13 mai dernier, Geoffroy Krantz, demi-centre de l'équipe de Saint-Raphaël était annoncé suspendu pour un an après avoir été controlé positif à la nandrolone (produit permettant l'augmentation de la musculature et la diminution des douleurs) le 27 janvier 2014. La joueur avait alors fait appel et vient d'apprendre cette semaine qu'il est finalement suspendu 6 mois, soit une réduction de moitié de sa première peine.

Le programme des 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue connu

10 équipes s'affronteront à l'occasion des 8èmes de finale qui auront lieu les 20 et 21 septembre prochain et tenteront de se qualifier pour la suite de la compétition, tandis que les trois premiers du championnat, c'est-à-dire Dunkerque, le PSG et le MAHB eux n'entreront en course qu'à partir des quarts de finales.

Le calendrier de LFH 2014-2015 explosif dès la première journée

Pendant cette semaine, on a pu prendre connaissance du calendrier complet de la prochaine saison des féminines.

Dès la première journée, on s'attend à des rencontres d'un haut niveau avec notamment l'affrontement entre les deux derniers finalistes Metz et Issy.

Les clubs de la Ligue SEHA 2014/2015

Les 10 clubs participants à la prochaine Ligue SEHA sont désormais connus. La Ligue SEHA est une compétition entre clubs de haut niveau venant des Balkans, de La Biélorussie et de la Slovaquie. Les équipes disputent cette compétition à la place de leur championnat régulier mais sont qualifiés automatiquement pour les play-offs. L'excellent club hongrois Veszprém rejoint cette année la compétition.

Les 10 clubs sont :

La Serbie, la Croatie et la Macédoine compteront deux clubs pour les représenter

Vojvodina et Radnicki (Serbie) ; Zagreb et Nexe (Croatie) et Metalurg Skopje et Vardar Skopje (Macédoine)

La Slovaquie, la Bosnie-Herzégovine, la Biélorussie et la Hongrie auront eux un seul et unique représentant :

Tatran Presov (SLQ) ; Banja Luka (BIH) ; Meshkov Brest (BLR) et Veszprém (HON).

Le tirage au sort de la Ligue des Champions masculin

La semaine passée, nous vous annoncions avec plaisir la présence de trois clubs français pour disputer la Ligue des Champions. Cette semaine, le tirage au sort des poules a été effectué à Vienne. Des adversaires compliqués pour Montpellier et Dunkerque, plus à portée pour le PSG.

Le champion de France 2014 Dunkerque devra se battre pour sortir de son groupe D, groupe relevé et composé de Kielce (Pologne), Schaffhausen (Suisse), Szeget (Hongrie), Aalbord (Danemark). Le dernier club du groupe sera connu plus tard car qualifié par les tournois éliminatoires.

Le PSG aura lui un groupe à sa portée (Groupe A) composé de Skopje (Macédoine), Zagreb (Croatie), Naturhouse La Roja (Espagne) et tout comme Dunkerque, un autre club participant à l'issu du tournoi de qualifications. Le dernier adversaire de Paris sera le club allemand de Kiel ce qui promet du grand spectacle comme l'an passé où le PSG avait affronté Barcelone.

Enfin Montpellier, le dernier des clubs français qualifiés cette année aura un groupe relevé comprenant notamment le club de Veszprem (Hongrie) qui sont arrivé au stade des demi-finales l'an passé ainsi que les redoutables joueurs du Rhein-Neckar Löwen (Allemagne) et du HC Vardar (Macédoine). Le Medvedi Tchekov (Russie) et l'ancien vainqueur 2004 Celje (Slovénie) lutteront eux aussi face au MAHB pour se qualifier. Une poule très dure pour le 3ème de la D1 2013-2014.

L'actu photos de la sphère handball

Jackson Richardson, l'entraineur-adjoint de Chambéry la saison prochaine profite des vacances pour se balader au pays de la Coupe du Monde 2014 et plus précisément à Rio.

Nikola Karabatic, blessé, encourage les Bleus et suit leur parcours pendant cette Coupe du Monde 2014

Il a aussi tenu à féliciter Giroud pour son but :

"Goallllllllllllllll grâce à la coupe de cheveux ! Bien @_OlivierGiroud_"

La vidéo de la semaine

Certains profitent de l'été pour se reposer, d'autres en profitent pour participer à des tournois de Sandball et pour faire un septuple Kung-Fu..

Le joueur de la semaine

Enfin on termine ces News de la semaine en mettant un joueur à l'honneur.

Le premier joueur à l'honneur est le meilleur joueur de la saison 2013-2014 de D1, Jérôme Fernandez (Toulouse). Il est également le capitaine et le meilleur buteur de l'Equipe de France avec plus de 1400 buts à son compteur.

Du haut de ses 1 mètres 99, "Fernand" âgé de 37 ans évolue depuis trois ans maintenant au Fénix de Toulouse. Il possède l'un des plus beaux palmarès du handball français et international avec 2 médailles d'or aux J.O (2008 & 2012), 3 en Championnats du Monde (2001, 2009 & 2011) et 3 en Championnats d'Europe (2006, 2010 & 2014).

