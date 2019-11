Wimbledon : Murray se prend les pieds dans le gazon

Grigor Dimitrov. Le ''baby Federer'' est venu à bout, assez facilement, d'un Andy Murray en dedans. Après un premier set éclair remporté 6/1 malgré seulement 52% de première balle, le Bulgare, tête de série numéro 11, remporta ce second set au tie break comme un vieux briscard. Et puis le troisième et dernier set n'a été qu'une simple formalité. Dimitrov bat le tenant du titre, chez lui, dans son jardin du Centre Court pour décrocher sa première demi-finale en Grand Chelem. Ce qu'il a fait en ce second mercredi londonien est grand comme ses ambitions.

Novak Djokovic, Roger Federer et Milos Raonic sont en demi-finales. Tout d'abord le Serbe qui peut récupérer la place de numéro 1 mondial en cas de victoire finale en Angleterre, s'en est sorti en cinq manches face au Croatie Marin Cilic tombeur de Chardy en huitièmes. Djokovic a été mené deux manches à une après la perte de la troisième au tie break mais il s'est bien repris pour avoir le droit d'affronter Dimitrov en demies. Roger Federer qui a battu son compatriote Stanislas Wawrinka, vainqueur de l'Open d'Australie en début de saison, 3/6 7/6 6/4 6/4 affrontera Milos Raonic pour une place enn finale samedi. Le Canadien s'est défait de la sensation Nick Kyrgios en quatre manche après la perte de la première. La folle aventure de l'Australien s'arrête donc en quarts de finale malgré quelques coups de génie.

Chez les dames, Simona Halep, finaliste de Roland Garros, a écrasé l'Allemande Lisicki qui s'était hissée jusqu'en finale l'an passée avant d'être barrée par Marion Bartoli. En demi-finales le Roumanie, n°3 mondiale, jouera face à Eugénie Bouchard qui est venue a bout de Kerber en deux petites manches. Journée noire pour les Allemandes donc.

Journée faste pour les Français en double. Kristina Mladenovic, avec la Hongroise Timea Babos en double féminin et le Canadien Daniel Nestor en double mixte, s'est qualifiée pour les quarts en mixte et en double dames. Avec Babos elle a battu la paire numéro une mondiale composée des Asiatiques Hsieh et Peng, un énorme exploit.

Quart de finale 100% Français entre Mahut/Llodra, finaliste de Roland Garros 2013, et Benneteau/Roger Vasselin, vainqueur de Roland Garros 2014. Et c'est la première paire qui l'a emporté s'offrant le droit de jouer les frères Bryan pour un place en finale. On croit en eux comme en Mladenovic.

Extraordinaire point de Nick Kyrgios face à Milos Raonic :

Quarts de finale hommes

Grigor Dimitrov (BUL/11) bat Andy Murray (GBR/3) 6/1 7/6(4) 6/2

Roger Federer (SUI/4) bat Stanislas Wawrinka (SUI/5) 3/6 7/6(5) 6/4 6/4

Novak Djokovic (SER/1) bat Marin Cilic (CRO/26) 6/1 3/6 6/7(4) 6/2 6/2

Milos Raonic (CAN/8) bat Nick Kyrgios (AUS/WC) 6/7(4) 6/2 6/4 7/6(4)

Quarts de finale dames

Simona Halep (ROU/3) bat Sabine Lisicki (ALL/19) 6/4 6/0

Eugénie Bouchard (CAN/13) bat Angelique Kerber (ALL/9) 6/3 6/4

Les demi-finales dames seront au programme sur Centre Court à partir de 14h heure française : Kvitova/Safarova d'abord puis Halep/Bouchard. De plus Mladenovic jouera son quart en double avec Babos.