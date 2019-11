Wimbledon : Bouchard en taille patronne

La jeune prodige Canadienne Eugénie Bouchard est venue à bout de la Roumaine Simona Halep en deux sets (7-6,6-2). Dans la première manche les deux joueuses se rendent coup pour coup avec une rare intensité. On assiste à un duel des plus serrés qui tourne finalement à l'avantage de la Canadienne au tie-break. Dans le deuxième set c'est tout l'inverse, le duel s'en remet à un cavalier seul de la tête de série n°13 qui remporte la manche 6-2 ainsi que le match. On peut expliquer la craquante de Simona Halep par un manque d'expérience (22 ans), cette perte du premier set lui a fait mal, très mal. Bouchard se qualifie donc pour sa première finale en Grand-Chelem ce qui est une véritable performance à seulement 20 ans.

Kvitova à l'expérience

Dans l'autre demi-finale le duel était au couleur Tchèque avec un face à face entre Petra Kvitova et Lucie Safarova. L'une a déjà remporté Wimbledon, il s'agit de Kvitova tandis que l'autre à pour meilleure performance un troisième tour. Et c'est l'expérience qui a payé avec la victoire de la tête de série n°6 en deux sets (7-6,6-1). On peu parler d'un copié-collé de l'autre demi, avec un premier set des plus accrochés, où Petra Kvitova fait parlé sa puissance pour remporter la manche au tie-break, et un second en roue libre où Safarova est totalement dépassée dans tous les compartiments du jeu. La 23ème mondiale perd le second set 6-1 et permet à Kvitova de remporter le match et se qualifier pour sa deuxième finale londonienne où elle rencontrera donc Eugénie Bouchard.



​Les Français ou plutôt la Française. En effet Kristina Mladenovic est encore en lice dans le double dame et double mixte. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales avec sa coéquipière hongroise Babos en battant la paire Kudryavtseva-Radionova en 3 sets (6-3,3-6,6-4). Du côté du mixte elle est venue à bout avec Daniel Nestor de la paire Soares-Hingis (6-4,7-6).

Pourquoi pas un doublé ?

Simona Halep qui fait appel au kiné après s'être tordu la cheville !

Demi-finales Dames

Eugénie Bouchard (CAN/13) bat Simona Halep (ROU/3) 7-6;6-2

Petra Kvitova (TCH/6) bat Lucie Safarova (TCH/23) 7-6;6-1

Place aux demi-finales hommes avec au programme le match entre Novak Djokovic et Grigor Dimitrov à 14h sur le Centre Court puis le match opposant Roger Federer à Milos Raonic. Kristina Mladenovic jouera son double dames avec Babos contre la paire Andrea Petkovic-Magdelena Rybarikova.