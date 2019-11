Ce sera un classique en finale de Wimbledon 2014

Ce vendredi se jouait sur le Center Court les demis-finale masculine.

Novak Djokovic, le premier qualifié

Dans une première demi-finale de grande qualité, Novak Djokovic est parvenu à prendre la mesure du Bulgare Grigor Dimitrov. La partie a tenue toute ses promesses : quatre manches, deux jeux décisifs et presque quatre heures de jeux, un véritable combat de titans. Première demi-finale en Grand Chelem pour Dimitrov, la 23ème pour Djokovic Le Serbe disputait sa 23ème demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem alors que Dimitrov n'était qu'un simple néophyte de ce stade de la compétition. Pourtant le Serbe a beau être un habitué des demis-finales, il en a disputé six à Londres, il avait en face de lui un Bulgare totalement décomplexé, le même qui a fait tomber Andy Murray de son pied d'estale. Le Serbe, tête de série numéro un de ce tournoi a dû puiser dans toutes ses ressources pour mettre fin à une série de dix victoires consécutives de Dimitrov sur gazon.

C'est le Serbe qui entame la rencontre tambour battant en se procurant les meilleures occasions. Il remporte la première manche 6-4 et mène rapidement 3-1 dans la seconde. Mais, fébrile et faillible depuis le début du tournoi, le Serbe craque à l'idée de mener double-break. Il n'en fallait pas moins au Bulgare pour se relancer dans cette demie. Comme face à Andy Murray, il est totalement décomplexé et joue juste et remporte cette seconde manche 6-3. Pas encore habitué aux demis-finales, il craque dans le jeu décisif du second set qu'il perd 7-2. Ce match ne s'est pas joué à grand chose, il manquait au Bulgare cette expérience, mais il pourra se consoler en intégrant dès lundi letTop 10 du classement ATP.

Roger Federer imite Djokovic et le rejoint en finale

La seconde demi-finale opposait Roger Federer au surpuissant Canadien Milos Raonic qui, à l'image de Dimitrov disputait sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Federer meilleur au service que Raonic Mais il n'aura posé aucun souci au maître des lieux. Le Suisse, jamais véritablement inquiété par le service du Canadien s'impose trois fois 6-4. Le Canadien a beau avoir servi 17 aces, il n'a en revanche jamais inquiété Federer impérial sur son service depuis le début du tournoi (le Canadien s'est procuré une seule balle de break). Le Suisse a même mieux servi que lui en passant 17 premières balles sur 28 (soit un pourcentage de 61% contre 53% pour Raonic).

RF annonce que la qualité de son service est la clé dans ce genre de tournoi. Depuis le début de ce Wimbledon, il tient son service, a concédé 13 balles de break depuis le début du tournoi et a perdu son service à une seule reprise face à Stanislas Wawrinka en quart. Novak Djokovic aura fort à faire face à Roger Federer. Pour sa 28ème finale en Grand Chelem, le Suisse visera la 18ème couronne, la 8ème ici à Wimbledon et personne ne se sent aussi mieux que lui en finale dans son jardin. C'est une tâche immense qui attend "Nole" en finale dimanche qui tentera de remporter son deuxième Wimbledon.