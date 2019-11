Live Tour de France 2014, la 4ème étape (Le Touquet - Lille) en direct

Ce LIVE est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain pour un nouveau direct avec la cinquième étape et dès ce soir pour suivre tour à tour la quatrième émission de VaVélo et lire le compte-rendu de la rencontre. Très bonne soirée à vous sur VAVEL France !

Après-course :

Après-course : Les maillots distinctifs n'ont pas changés : le maillot jaune de leader pour Vincenzo Nibali ; le maillot vert de meilleur sprinteur et le maillot blanc de meilleur jeune pour Peter Sagan ; le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur pour Cyril Lemoine et la Sky reste en tête du classement par équipe.

Après-course : PHOTO | La photo-finish de l'étape est la suivante. (Source : Compte Twitter officiel du Tour)

Après-course : PHOTO | Marcel Kittel a sauté sur la ligne Alexander Kristoff. (Source : Compte Twitter officiel du Tour)

Après-course : A noter les deux Allemands, deux Italiens et deux Français dans le top 10 de l'étape.

Après-course : André Greipel a été trop esseulé dans le final et termine à une décevante sixième place. Marc Renshaw qui a lui bénéficié du train Oméga Pharma-Quick Step en l'absence de Mark Cavendish termine à une belle septième place.

Après-course : Belle troisième place d'Arnaud Démarre qui finit à une dmi-roue de Marcel Kittel. Bryan Coquard signe lui un nouveau top 5, juste derrière Peter Sagan, qui a dû se débrouiller seul.

Après-course : Le top 10 de l'étape :

Place Coureur Nation Equipe 1. Marcel Kittel Allemagne Giant-Shimano 2. Alexander Kristoff Norvège Katusha 3. Arnaud Démarre France FDJ.fr 4. Peter Sagan Slovaquie Cannondale 5. Bryan Coquard France Europcar 6. André Greipel Allemagne Lotto-Belisol 7. Marc Renshaw Australie Oméga Pharma-Quick Step 8. Danny Van Poppel Pays-Bas Trek 9. Davide Cimolai Italie Lampre 10. Daniel Oss Italie BMC

Victoire de Marcel Kittel suite à un grand sprint de sa part ! Mal placé au début du sprint, l'Allemand a remonté sur les derniers mètres Alexander Kristoff, qui était bien emmené par son équipe. C'est la troisième victoire de l'Allemand sur ce Tour de France en quatre étapes !

1 km : Les 194 coureurs passent sous la flamme rouge. Ils sont maintenant dans le dernier kilomètre.

2 km : Les Katusha se replacent tout comme les Europcar au contraire des Cannondale qui n'arrivent pas à trouver leur place.

3 km : Les virages à 90° se succèdent, ce qui a pour effet d'avantager l'équipe qui mène le peloton.

4 km : Le rythme s'accélère en tête de peloton. Les équipes Oméga Pharma-Quick Step, Garmin-Sharp et Giant-Shimano se font remarquer.

5 km : Le train de la Cannondale a du mal à remonter Peter Sagan dans le peloton à la suite de sa chute.

6 km : Il a plu à Lille avant le passage des coureurs. La chaussée est détrempée.

7 km : PHOTO | Les coureurs sous la banderole des 10 kilomètres. (Source : Compte Twitter officiel du Tour)

9 km : Thomas Voeckler a été élu combatif du jour.

10 km : Celà frotte en tête du peloton. Les équipes des prétendants à la victoire finale veulent éviter les péripéties pour leur leader telle Saxo Bank-Tinkoff ou BMC. Elles sont concurrencées par les équipes de sprinteurs telles Garmin-Sharp ou Giant-Shimano.

11 km : Thomas Voeckler s'est laissé décrocher du peloton. Il terminera à son rythme l'étape.

12 km : Les coureurs entrent dans la ville de Lille. Ils resteront dans l'agglomération lilloise jusqu'à la ligne d'arrivée.

13 km : Peter Sagan est revenu dans le peloton mais aucun de ses coéquipiers n'est venu à sa hauteur pour l'aider à se replacer.

14 km : L'équipe Cannondale ne prend du coup plus aucun relai à l'avant du peloton.

15 km : Peter Sagan est décroché du peloton ! Le leader du classement du meilleur sprinteur est tombé.

16 km : Thomas Voeckler est repris par le peloton après s'être relevé. Il aura fait 145 km en tête de course.

19 km : Sous la banderole des 20 km, Thomas Voeckler possédait 15 secondes d'avance sur le peloton.

22 km : En attendant le retour de ses coéquipiers, l'équipe Lotto-Belisol ne mène plus le peloton.

23 km : En tête de course, Thomas Voeckler donne tout mais l'écart avec le peloton se réduit : plus que 20 secondes d'avance pour lui.

24 km : ABANDON | La douleur était trop forte pour Greg Henderson qui a préféré abandonner. Il n'y a donc plus de 194 coureurs sur les routes du Tour.

27 km : PHOTO | Un spectateur a préféré récupérer le bidon du coureur de Lotto-Belisol plutôt que de l'aider. (Source : Compte Twitter "Le Gruppetto")

29 km : PHOTO | L'homme qui emmenait le peloton Greg Henderson, poisson pilote de Greipel sur le sprint est tombé dans un rond point. De Clercq et Bak sont eux aussi tombés. (Source : Compte Twitter de Subiendo Puertos)

30 km : Le peloton a maintenant Thomas Voeckler en ligne de mire. L'écart n'est plus que de 30 secondes.

32 km : L'équipe Giant-Shimano prend le relai en tête du peloton. L'écart entre Thomas Voeckler et le peloton est de 40 secondes.

34 km : L'écart entre Voeckler et le peloton est passé de nouveau sous la minute.

37 km : L'équipe Lotto-Belisol se plaint d'être seule à assurer la poursuite derrière Thomas Voeckler.

39 km : L'équipe Lotto-Belisol prend la tête du peloton alors que les coureurs sont dans les 40 derniers kilomètres.

41 km : Les coureurs arriveront à Lille dans une heure environ.

44 km : Le peloton est passé avec 1'30" de retard sur Voeckler au sommet du Mont Noir.

45 km : Pendant ce temps-là, Nicki Terpstra a dû changer de monture.

46 km : Thomas Voeckler passe seul en tête de la Côte du Mont Noir. Il remporte l'unique point du grand prix de la montagne mis en jeu.

47 km : Le coureur d'Europcar se présente au bas de la côte du Mont Noir, classé en quatrième catégorie. La montée est longue de 1.3 km avec un pourcentage moyen de 5.7 km.

49 km : Voeckler accroît son avance. Celle-ci est passée en quelques kilomètres de 30 secondes à 1'15".

50 km : Chute de Nicki Terpstra ! Sans dommages certes mais le coureur d'Oméga Pharma Quick Step devra fournir un effort pour rejoindre le peloton.

51 km : Cette cassure a donc duré quinze kilomètres.

52 km : Le deuxième peloton rejoint le premier peloton. Celui-ci est donc auu complet.

53 km : Thomas Voeckler reste donc le seul homme en tête.

54 km : Creviason pour Luis Angel Mate ! Dépanné très vite, il est immédiatement repris par le peloton.

55 km : Trois coureurs d'Oméga Pharma Quick Step se sont laissé décrocher pour accompagner leur leader Michael Kwiatowski.

58 km : Michael Kwiatowski fait également partie des membres du second peloton.

60 km : Le deuxième peloton compte environ 25 secondes de retard sur le premier peloton.

61 km : Joaquin Rodriguez et Rein Taramaee ont eux aussi piégés et font partie du second peloton.

62 km : Du coup, l'écart entre Thomas Voeckler, Luis Angel Mate et le premier peloton n'est plus que d'une petite trentaine de seconde.

63 km : Deux équipiers de Christopher Froome font eux partie d'un troisième peloton.

64 km : Pierre Rolland, Arnaud Démarre et Christophe Riblon font partie du deuxième peloton et des coureurs piégés.

65 km : Tous les favoris se replacent en tête de peloton alors qu'une cassure s'est créée. Le peloton est scindé en deux.

66 km : Le peloton est en file indienne à la suite d'une descente. La vitesse et le vent pourraient créer des cassures.

68 km : Après que Luis Angel Mate ait déraillé, l'écart entre le duo de tête et le peloton a fondu comme neige. Il est maintenant de moins d'une minute.

69 km : Thomas Voeckler sort large dans un virage mais arrive à se rétablir in extremis.

70 km : Peter Sagan, seul véritable coureur à disputer le sprint passe troisième, son coéquipier Marco quatrième et Bryan Coquard, seul véritable coureur à lui disputer les points cinquième.

71 km : Thomas Voeckler passe en tête au sprint intermédiaire puisque c'était à son tour de prendre le relai.

71 km : Luis Angel Mate déraille ! Il change de vélo mais oblige Thomas Voeckler à l'attendre.

72 km : Les équipes de sprinteurs se mettent en tête du peloton à l'image de la Cannondale et de Giant-Shimano.

73 km : En ayant ralenti l'allure, Voeckler et Mate ont obligé le peloton à réduire également la sienne, l'écart est remonté à 2'20".

74 km : Thomas Voeckler et Luis Angel Mate ne devraient pas se disputer le sprint intermédiaire mais les sprinteurs du peloton plus sûrement puisque les quinze premiers remportent des points pour le maillot du meilleur sprinteur. Ce sprint sera en montée et devrait convenir aux sprinteurs. Voici le profil des trois derniers kilomètres.

76 km : Les deux hommes de tête sont à cinq kilomètres du sprint intermédiaire.

79 km : PHOTO | Luis Angel Mate récupère un bidon et en profite pour discuter avec son directeur sportif. (Source : Compte Twitter officiel de Cofidis)

82 km : Le peloton entre dans la zone de ravitaillement.

83 km : Les directeurs sportifs de Cofidis et d'Europcar ont demandé à Mate et Voeckler de réduire l'allure pour ainsi jouer avec le peloton, qui pourrait s'exposer à des contres en cas de retour trop rapide sur les hommes de tête.

86 km : L'écart entre le duo Voeckler-Mate et le peloton s'amenuise de plus en plus. Il est dorénavant de moins de 2 minutes.

88 km : Le peloton est maintenant à moins de 20 km du sprint intermédiaire.

91 km : Voeckler et Mate accélèrent le rythme en tête de course. Ils tentent par plusieurs fois d'accélérer leur rythme pour conserver leur chance de victoire d'étape.

93 km : Les équipes de sprinteur prennent petit à petit la tête du peloton.

96 km : Le vent est de plus en plus fort. Le peloton occupe toute la largeur de la route alors que l'écart entre Voeckler et Mate et le peloton chute à 2'20".

98 km : Il reste environ 2h30 de course.

99 km : Les deux coureurs de tête viennent d'entrer dans les 100 derniers kilomètres de l'étape.

101 km : Dominique Arnould a expliqué sur le site officiel du Tour qu'il sentait une attaque ce mardi de Thomas Voeckler : "Il avait annoncé ce matin son intention de s'échapper. Il a de bonnes jambes et on ne sait jamais. Il y a peut-être moyen de piéger les sprinteurs. Maintenant, on aurait préféré qu'ils soient plus nombreux. À deux, ce n'est pas facile. Cela va dépendre de l'attitude des équipes de sprinters."

102 km : L'écart entre les deux hommes de tête et le peloton vient de passer en dessous des 3 minutes. Leurs chances de victoire d'étape s'amenuisent petit à petit.

105 km : Nicolas Portal, le directeur sportif de la Sky a assuré au micro de France Télévisions avoir eu une conversation avec Christopher Froome et que selon lui, tout va bien.

108 km : Les deux échappées n'arrivent pas à reprendre du temps sur le peloton. L'écart oscille entre 3'20" et 3'40". Le peloton les contrôle.

109 km : La vitesse du vent est actuellement de 29 km/h.

111 km : Un vent latéral venant du nord-ouest se fait sentir sur les routes.

115 km : La vitesse moyenne lors de cette première heure de course fut de 43 km/h.

118 km : L'on vient de dépasser la première heure de course.

120 km : MÉTÉO | Le temps se couvre sur la route. Il pleut pour l'instant à l'arrivée à Lille.

122 km : L'écart entre le peloton et les hommes de tête se stabilise entre 3'20" et 3"30.

125 km : Christopher Froome a mis son atelle sur son poignet.

127 km : Le peloton passe dorénavant au sommet de la Côte de Campagnette, 3'34" après Mate et Voeckler.

128 km : Luis Angel Mate Mardones est passé en tête au sommet et a empôché le seul point en jeu en protection du maillot de meilleur grimpeur de son coéquipier Cyril Lemoine.

129 km : Thomas Voeckler et Luis Angel Mate sont actuellement dans la Côte de Campagnette. La côte de 4ème catégorie est longue de 1 km avec un pourcentage moyen de 6.5 km.

130 km : Le directeur sportif de la Sky Nicolas Portal a récupéré une atelle pour le poignet auprès de Florence Pomery, le medecin du Tour. Il la donne à Vasil Kyrienka qui la transmettra à Christopher Froome.

131 km : Les équipes Giant-Shimano, Lotto-Belisol et Astana mènent le peloton.

133 km : Thomas Voeckler discute avec le sourire avec le mécanicien de la Cofidis à propos de l'étape de mercredi sur les pavés.

134 km : Thomas Voeckler indique à Luis Angel Mate l'allure à adopter dans cette étape à l'avant de la course : "Il faut qu'on aille pas trop vite mais pas trop doucement. Il faudra aller à bloc lors des trente derniers kilomètres."

135 km : La vitesse moyenne en ce début de course est de 47.1 km/h.

137 km : Plus de trois minutes d'avance pour Thomas Voeckler et Luis Angel Mate sur le peloton.

140 km : Le peloton roule moins vite qu'en début d'étape, après avoir attendu Chris Froome, victime d'une chute rappelons-le.

142 km : MAILLOTS DISTINCTIFS | Rappelons les porteurs de maillot : Vincenzo Nibali le maillot jaune de leader ; Peter Sagan le maillot vert de meilleur sprinter ; Cyril Lemoine le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur ; Romain Bardet le maillot blanc de meilleur jeune puisque Peter Sagan porte déjà un maillot distinctif.

144 km : L'échappée du jour est constituée. Mate et Voeckler comptent plus de deux minutes d'avance sur le peloton.

146 km : PHOTO | Chris Froome a retrouvé sa place au sein du peloton. (Source : Compte Twitter officiel de l'organisation)

148 km : PHOTO | Les blessures de Chris Froome. (Source : Capture d'écran)

149 km : PHOTO | Mollema et Intxausti ont rejoint le peloton pendant que Chris Froome se porte à hauteur de la voiture médicale. (Source : Compte Twitter officiel de l'organisation)

150 km : C'est l'équipe Astana du leader Vincenzo Nibali qui mène l'allure.

151 km : En ce début d'étape, le peloton roule à vive allure. Les coureurs sont stressé à la veille de l'étape des pavés.

153 km : Thomas Voeckler et Luis Angel Mate ont une avance supérieure à 30 secondes avec le peloton.

154 km : Le ciel est pour l'instant ensoleillé.

155 km : Chris Froome est attendu par deux de ses coéquipiers. La file des voitures est désordonnée.

156 km : Chris Froome est tombé sur le côté gauche. Son cuissard gauche a été arraché. Il s'est tenu le coude quand il s'est relevé.

157 km : Bauke Mollema a aussi été pris dans la chute et a effectué un vol plané.

159 km : Chute de Chris Froome sur la gauche de la route ! Le cinquième du général, vainqueur de l'édition 2013 de la Grande Boucle est tombé suite à un contact avec Benat Intxausti.

160 km : Le coureur d'Europcar a réussit à se décrocher du peloton en compagnie de Luis Angel Mate, le coureur de Cofidis.

162 km : Thomas Voeckler fait partie des attaquants et mène pour l'instant le peloton, puisqu'il n'a pas réussit à s'échapper totalement du groupe.

163 km : Plusieurs coureurs tentent de s'extirper du peloton pour prendre l'échappée du jour.

C'est parti pour cette étape ! Le départ réel vient d'être donné.

Départ fictif : Ce départ fictif s'est fait sans Andy Schleck qui, en souffrance suite à sa chute lundi sur les routes du Tour, n'a pas pris le départ et abandonné.

Départ fictif : Le départ fictif a été donné.

Avant-course : Cette étape sera familière aux coureurs qui ont pour habitude de disputer les 4 jours de Dunkerque. Parmi eux, Arnaud Démare.

Avant-course :

Avant-course : VIDÉO | L'ancien coureur Cédric Vasseur a donné son avis quand au déroulement de cette course. Vous pouvez le retrouver .

Avant-course : Marcel Kittel sera le grand favori ce mardi après ses victoires samedi (lire le compte rendu ; voir le sprint en caméra embarquée) et lundi (lire le compte rendu).

Avant-course : La présentation complète de cette étape et nos favoris sont à retrouver dans notre article.

Avant-course : MÉTÉO | Le temps sera nuageux ce mardi durant la majorité de l'étape. Il y aura un risque d'averses mais celles-ci seront courtes et de faible intensité. La température variera entre 17° et 21°. Un vent à 25 km/h venant du nord-ouest se fera sentir.

Avant-course : Le profil des derniers kilomètres.

Avant-course : Le sprint intermédiaire de la journée sera au kilomètre 92 et sera en légère montée. Avantage Sagan ? (©Organisation)

Avant-course : Deux côtes de quatrième catégorie à franchir pour les coureurs ce mardi. Tout d'abord, la Côte de Campagnette avec un sommet au km 34 durant 1 kilomètre avec un pourcentage moyen de 6.5%. Ensuite, celle du Mont Noir avec un sommet au km 117.5 pendant 1.3 km avec 5.7% de poucentage moyen.

Avant-course : Le parcours de cette 4ème étape. (©Organisation)

Avant-course : Le Tour fera une très brève apparition en Belgique ce mardi avant de s'y rendre vraiment lors des prochaines étapes.

Avant-course : L'arrivée sera jugée devant le stade Pierre Mauroy, antre habituelle du Lille OSC.

Avant-course : Un départ fictif sera donné à 13h35. Le départ réel sera lui donné à 13h55.

Avant-course : Cette étape partira de 13h55 du Touquet Paris-Plage à Lille Villeneuve d'Ascq.

Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette quatrième étape du Tour de France 2014 qui reliera le Touquet à Lille.

