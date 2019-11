Live Tour de France 2014, la 5ème étape (Ypres - Arenberg) en direct

C'est la fin de ce LIVE. Merci d'avoir suivi cette cinquième étape sur VAVEL France. Rendez-vous dès demain pour suivre le direct de la sixième étape et retrouver dès ce soir l'émission VaVélo, le compte-rendu de l'étape et le profil de la prochaine étape. Bonne fin de journée à vous sur VAVEL France.

COMBATIF DU JOUR : Le coureur de la Asta,a Lieuwe Westra à été élu combatif du jour. (Source : letour.fr)

MAILLOTS | Les maillots distinctifs n'ont pas changés : le maillot jaune de leader pour Vincenzo Nibali ; le maillot vert de meilleur sprinteur et le maillot blanc de meilleur jeune pour Peter Sagan et le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur pour Cyril Lemoine. L'équipe ASTANA passe en tête du classement par équipe.

CLASSEMENT GENERAL | Voici le Top 10 du classement général après cette étape.

5ème étape extraordinaire entre Ypres et Arenberg Porte du Hainaut. Un temps extrêment compliqué tout au long de la course notamment sur les secteurs pavés.

PHOTO | Au terme d'une grosse étape, marquée par les chutes, Lars Boom peut lever les bras pour fêter sa victoire. (Source : Twitter @letour)

CLASSEMENT DE L'ETAPE | Arrivé 10ème, Cyril Lemoine, actuellement maillot à pois termine premier français et 10ème de l'étape.

MAILLOT JAUNE | 1 minute 40 de retard pour Jürgen Van den Broeck et 2 minutes 40 pour Contador sur Nibali.

MAILLOT JAUNE | Vincenzo Nibali conforte son maillot jaune en reprenant près de 40 secondes à Peter Sagan et certainement plus de 2 minutes à Contador.

VICTOIRE EN SOLITAIRE DE LARS BOOM DANS CETTE GRANDE ETAPE DES PAVES (Source : Twitter @letour)

FLAMME ROUGE | Lars BOOM seul en tête à 1 seul kilomètre de l'arrivé.

2 km : Plus de 2 minutes de retard pour Contador par rapport à Nibali. Il ne reste que 2 km à Boom.

3 km : Il reste trois kilomètres à tenir pour Lars Boom qui possède 5 secondes d'avance sur Nibali et Fuglsang.

PHOTO | Voilà l'homme du jour avec le maillot jaune sur les épaules, Vincenzo Nibali. (Source : Twitter @letour)

5 km : Lars Boom (Belkin) creuse l'écart avec Nibali et Fuglsang sur le dernier secteur pavé et s'en va peut être vers la victoire d'étape.

6 km : Dernier secteur pavé franchit par les 3 hommes de tête.

7 km : Le maillot jaune Vincenzo Nibali est toujours en tête avec Fuglsang et Lars Boom.

10 km : Il reste 10 km à parcourir dans cette étape à la tête de course.

11 km : Fuglsang, et Westra emmènent leur coéquipier Vincenzo Nibali en tête de course avec Lars Boom (Belikin).

14 km : 2 minutes d'avance désormais entre le groupe maillot jaune et le groupe Contador.

15 km : Secteur pavé le plus long entamé par la tête de course.

16 km : Crevaison sans conséquence pour Jean-Cristophe Péraud qui réintègre sans problème le groupe Contador.

17 km : En tête on retrouve Nibali, Sagan, Lemoine, Cancellara ou encore Gallopin et Martin.

19 km : Il reste deux secteurs pavés et Alberto Contador continue de perdre du temps sur la tête de course. écart : 1 minute 54 entre les deux groupes.

PHOTO | 9 coureurs sont actuellement en tête dont le maillot jaune, ce sont ceux qui pour le moment ont passé le mieux les pavés dans cette rude étape en Ypres et Arenberg. Il reste 20km à parcourir. (Source : Twitter @letour)

PHOTO | Etape dangereuse sur les pavés glissant. Pour le moment c'est Nibali qui est le mieux des favoris sur les pavés, lui qui n'avait pas reconnu le parcours. (Source : Twitter @letour)

26 km : Alberto Contador est à 1 minute 11 de la tête de course et donc de Vincenzo Nibali et Peter Sagan.

28 km : Le groupe maillot jaune revient sur la tête de course. Il y a maintenant 17 hommes en tête.

30 km : Dans le peloton, Heinrich Haussler (IAM) a chuté et a du mal à se relever.

31 km : Chute de Samuel Dumoulin en tête de course ! Il est rejoint puis dépassé par les deux poursuivants de l'équipe Belkin.

RAPPEL - Le vainqueur de l'an passé, Christopher FROOME (SKY) a abandonné après être tombé à deux reprises aujourd'hui.

36 km : Encore de nombreuses chutes, le peloton est en pièches détachés ! A 44 secondes des hommes de tête, le groupe maillot Jaune, avec notamment Nibali, Lemoine et Sagan. Contador pointe à une minute de ce groupe.

37 km : Lars Boom et Sep Vanmarcke, deux spécialises des pavés, accélèrent. Ils sont à 20 secondes de la tête de course.

38 km : A l'entrée des pavés 1 minutes 05 de retard pour Contador sur Nibali.

39 km : Les hommes de têtes entrent dans le secteur pavé n°6, le 3ème emprunté aujourd'hui suivit du groupe maillot jaune à 39 secondes.

43km - PHOTO | L'équipe de Nibali (Astana) et celle de Van den Broeck (Lotto-Belisol) travaillent ensemble pour distancer Alberto Contador. Contador pointe désormais à 50 secondes des deux hommes. (Soucre : Twitter @letour)

45 km : Une trentaine de secondes entre Vicenzo Nibali et Alberto Contador les deux favoris du Tour.

46 km : Alberto Contador n'est pas à l'aise sur les pavés et perd du temps sur Nibali, qui lui est bien passé sur les pavés.

47 km : Il ne sont plus que 6 en tête, Tarramäe est quelque peu détaché.

PHOTO - Sprint intermédiaire : les résultats (© Montage VAVEL France)

59 km : En tête, les 7 coureurs continuent leur chemin, ils ont actuellement 1 minute 50 d'avance sur le peloton mallot jaune. Nibali est dans la roue de Contador. Les 4 maillots sont dans ce petit groupe maillot jauen. Valverde et Van Garderen et leurs équipes sont distancés et tentent de revenir sur le peloton maillot jaune. Le champion de France Arnaud Démare est lui très loin de ces deux groupes.

PHOTO - HORS TOUR | Des nouvelles de Mark Cavendish. Il vient de se réveiller après sont opération à l'épaule.

62 km : Les hommes de tête et le peloton ont franchit le premier secteur pavé.

PHOTO | Blessé au bras, Chris Froome remonte dans sa voiture et abandonne ce Tour 2014. (source : Twitter @letour)

ABANDON | IMAGE TERRIBLE ! Abandon du vainqueur du Tour de France 2013 ! Chris Froome qui avait chuté hier et qui tombe aujourd'hui encore à deux reprises à le bras en sang et ne peut repartir. C'est la grande et triste nouvelle du jour !

67 km : Deuxième chute pour le champion en titre ! Chris Froome a du mal à repartir, il est effondré.

70 km : Rond point difficile pour le peloton. De nombreux coureurs sont tombés comme Chavanel ou ont été ralentis à l'instar de Valverde et Van Garderen.

PHOTO | Retrouver en image la chute de Marcel Kittel il y a quelques instants. (Source : Twitter @letour)

73 km : Le champion de France et coureur de la FDJ Arnaud Démare a lui aussi chuté et est distancé. Il est à 4 minutes 55 des hommes de tête tandis que le peloton pointe à 2 minutes 30.

METEO | On observes de nombreuses chutes depuis le début de l'étape à cause du manque d'adhérance des vélos sur les chaussées humides. Les secteurs pavés vont réellement être déterminant et dangereux pour les coureurs.

75 km : Nouvelle chute ! Marcel Kittel triple vainqueur dans ce Tour, vient de chuter à l'avant du peloton. Rien de grave pour le sprinteur mais il a un problème mécanique.

76 km : Chute de Sébastien Minard (AG2R) dans un des virages de Roubaix à l'arrière du peloton.

77 km : On approche du premier secteur pavé !

80 km : Précaution dans les virages dangereux de Roubaix, le peloton est très étiré.

81 km : Nouvelle chute ! Le sprinteur André Greipel a chuté dans un des virages mais il est vite remonté sur son vélo.

82 km : Cassure dans le peloton composé notamment du champion de France Arnaud Démare ou encore Kristoff. 200 mètres d'écarts entre les deux groupes.

87 km : Les hommes de tête possède désormais plus de 3 minute 10 d'avance sur le peloton.

91 km : Nouveau chute sur cette cinquième étpae. Il s'agit cette fois ci du sprinteur italien Alessandro Petacchi (Omega).

PHOTO | Voici la tête de course emmenée ici par Rein Taaramäe (Cofidis). 2 minute 34 d'avance sur le peloton. (Source : Twitter @letour)

97 km : L'échappée du jour qui à l'origine de Samuel Dumoulin et qui a eu du mal à se former possède désormais prêt de 2 minutes d'avance.

100 km : Les coureurs en tête de course rioulent à près de 50 km/h ! Vitesse impressionnante dans des conditions réellement difficiles.

MAILLOT JAUNE | Actuellement 20ème du classement général, le français Tony Gallopin (Lotto-Belisol) est le virtuel maillot jaune.

103 km : Deuxième chute de Cédric Pineau (FDJ) en 20 minutes à l'arrière du peloton.

104 km : Les deux poursuivants viennent de rejoindre l'échappée. Le groupe de tête, qui possède 1 minute 37 d'avance sur le peloton, est donc désormais composé de 7 coureurs. Burghardt vient lui d'être repris par le peloton.

108 km : Marcus Burghardt est lâché à l'avant. Il s'est fait doublé par les deux poursuivant et se relève pour rejoindre le peloton.

109 km : Samuel Dumoulin et Tony Martin sont à 25 secondes des 6 hommes de tête. Le peloton à 1 minute 35.

111 km : Crevaison à l'avant pour le coureur d'AG2R, Samuel Dumoulin. Il va avoir du mal à revenir sur la tête de course. Il ne reste que 6 coureurs sur 9 en tête désormais.

114 km : Tony Martin a lui aussi chuté et Acevedo a été distancé ! Ils ne sont plus que 7 coureurs en tête sont désormais en tête. Ecart avec le peloton : 1 minute 20. Fromme va rentrer dans le peloton.

PHOTO | Froome risque de réellement douter lorsqu'il va arriver sur les pavés. Deux chutes en deux jours, cette fois ci, c'est la jambe droite du leader de la SKY qui a souffert de la chute. (Source : Twitter francetvsport)

117 km : 1 minute de retard pour Chris Froome sur le peloton !

120 km : Cédric Pineau le coureur de la FDJ est lui aussi tombé. Les deux coureurs sont repartis vers le peloton.

120 km : CHUTE DE CHRIS FROOME ! Série noire pour le britannique, déjà tombé hier, qui chute à nouveau aujourd'hui !

123 km : Westra (Astana) coéquipier de Nibali, Tony Martin (OPQS), Samuel Dumoulin (AG2R), Acevedo (Garmin), Tony Gallopin (Lotto), Burghardt (BMC), Taaramae (Cofidis), Clarke et Hayman (Orica) roulent vite et conservent l'écart avec le peloton.

130 km : L'écart est actuellement de 1 minute 16. Les hommes de tête viennent de perdre 15 secondes en 1 seul kilomètre.

131 km : Les hommes de tête ont du mal à agrandir l'écart avec le peloton maillot jaune. Les deux poursuivants ont eux été repris par le peloton.

MAILLOTS | Nibali en jaune et Sagan en Vert et Blanc arriveront-ils à conserver leurs maillots ? (Source : Twitter @letour)

METEO | La température actuelle est de 14° et l'humidité est très présente (75%).

139 km : Tony Gallopin (Lotto-Belisol) et les autres coureurs en tête ont pris 1 minute d'avance sur le peloton. Les poursuivants sont à 30 secondes.

143 km : Premier écart de 35 secondes entre les hommes de tête et le peloton maillot jaune. Le coureur de Bretagne Seché-Environnement Brice Feillu et l'italien de la Movistar Visconti sont partis en contre pour tenter de rejoindre la tête de course.

145 km : Premières crevaisons du jour notamment celle du néerlandais Ten Dam (Belkin).

147 km : Un groupe de 9 coureurs est finalement formé en tête de course. On y retrouve notamment Taaramäe pour la Cofidis et Tony Martin pour l'équipe Omega-Pharma-Quick-Step.

148 km : Samuel Dumoulin (AG2R) et 3 coureurs ont fait un petit écart avec le peloton. L'échappée du jour prend forme.

150 km : La nervosité est présente dans ces premiers kilomètres de course. Certains coureurs tentent d'accélérer et de se détacher mais pour le moment aucune échappée ne s'est formée.

Départ réel : Le départ de la 5ème étape, l'étape de tous les dangers, vient d'être donné par Christian Prudhomme.

Départ fictif : Les coureurs sont en direction du départ réel. Une étape difficile s'annonce avec de la boue sur le parcours, la pluie est fortement présente et les pavés seront très dangereux pour les coureurs.

Départ fictif : Le départ fictif vient d'être donné par le roi Philippe de Belgique ! Il pleut ici à Ypres.

Avant-course : 4 coureurs ont déjà abandonné et pas des moindre. Mark Cavendish n'a pas pris le départ de la 2ème étape après une chute lors de l'arrivée de la première étape. Sacha Modolo, infecté par un virus, avait lui abandonné pendant cette même étape. Le vainqueur du Tour 2010, Andy Schleck n'a lui pas pu prendre le départ hier après une fracture des ligaments croisés lors d'une chute pendant la 3ème étape. Le dernier coureur à avoir abandonné est le coureur néo-zélandais de l'équippe Lotto-Belisol Gregory Henderson après une chute hier. (©Twitter de Subiendo Puertos)

Avant-course : INFORMATION OFFICIELLE | En raison des conditions météorologiques, les 5ème (Orchies-Beuvry) et 7ème (Mons-en-Pévèle) secteurs pavés ont été supprimé. Les secteurs pavés feront donc 13 km au lieu de 15,4 km.

Avant-course : Il y a quelques jours, VAVEL France avait partagé avec vous les images impressionnantes de la caméra embarquée lors de la première étape. En attendant le départ de l'étape du jour, vous pouvez retrouver les images à couper le souffle de la troisème étape grâce à la caméra embarquée .

Avant-course : Cette étape des pavés pourrrait bien être décisive pour le classement final. On se rappelle notamment qu'en 2010, Alberto Contador avait chuté lors de cette étape. Quant à Christopher Froome, le leader de la SKY sera lui aussi a surveillé après sa chute lors de la précédante étape.

Avant-course : MAILLOTS | Vicenzo Nibali (ASTANA) possède toujours le maillot jaune devant Peter Sagan et le suisse Michael Albasini. Peter Sagan (CANNONDALE) possède lui actuellement le maillot de meilleur sprinteur et le maillot de meilleur jeune (Romain Bardet portera donc le maillot blanc durant cette étape). Cyril Lemoine (COFIDIS) est lui certain de conserver son maillot de meilleur grimpeur après cette étape car aucun point du Grand Prix de la Montagne ne sera attribué aujourd'hui.

Avant-course : Hier, c'est une nouvelle fois le sprinteur de la Giant-Shimano Marcel Kittel qui s'est imposé. Il a donc remporté 3 des 4 premières étapes du 101ème Tour de France.

Avant-course : Pour tout savoir de l'étaper du jour, VAVEL France vous a dressé le profil de l'étape et les infos clés.

Avant-course : METEO | Le temps s'annonce extrêment compliqué aujourd'hui pour les coureurs et il est possible que l'organisation décide de retirer 2 des 9 secteurs pavés prévus.

Avant course : Voici le parcours de cette 5ème étape. ©Letour

Avant-course : Comme avant chaque étape, un départ fictif sera donné une vingtaine de minutes avant le départ réel.

Avant-course : Cette étape partira à 14h00 de Ypres en Belgique en direction de Arenberg Porte du Hainaut. Aujourd'hui, ce sont donc deux des quatre pays traversés pendant ce Tour 2014 qui seront mis à l'honneur puisque cette cinquième étape par de Belgique vers la France.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette cinquième étape du Tour de France 2014 qui reliera Ypres à Arenberg.