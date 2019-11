Live Tour de France 2014, la 6ème étape (Arras - Reims) en direct

Ce LIVE est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques minutes sur notre site pour lire le compte-rendu de l'étape mais également dès 18h30 pour écouter en direct la sixième émission de VaVélo, notre quotidienne radio et dès demain pour suivre en direct la septième étape. Très bonne soirée sur VAVEL France !

Après-course : PHOTO | L'impressionnante photo-finish de cette étape. (©Organisation)

Après-course : PHOTO | André Greipel a dominé de la tête et des épaules ses adversaires au sprint. (©Organisation)

Après-course : Aucun favori n'a perdu de temps ce jeudi sauf Pierre Rolland, qui vise un top 10 à Paris et Romain Bardet, qui vise le maillot de meilleur jeune.

Après-course : Le top 5 de cette sixième étape (tous ces coureurs sont classés dans le même temps) :

Place Coureur Nation Equipe 1. André Greipel Allemagne Lotto-Belisol 2. Alexander Kristoff Norvège Katusha 3. Samuel Dumoulin France Cofidis 4. Mark Renshaw Australie Oméga Pharma-Quick Step 5. Peter Sagan Slovaquie Cannondale

Après-course : Le troisième peloton arrive à 4'56".

Après-course : De nombreux coureurs arrivent éparpillés.

Après-course : Le second peloton où figurent Pierre Rolland et Thibaut Pinot passe la ligne d'arrivée avec 58 secondes de retard.

Victoire d'André Greipel ! Le sprinteur Allemand bien emmené par son équipe s'impose avec la manière. Profitant de l'absence de Marcel Kittel, qui a lâché prise dans le dernier kilomètre, il termine devant Alexander Kristoff et Samuel Dumoulin. Quatre Français figurent dans le top 10.

1 km : Les coureurs passent sous la flamme rouge. Qui va s'imposer ? Réponse dans quelques mètres.

2 km : Les équipes de sprinteur vont maintenant reprendre le contrôle du peloton. L'enjeu est maintenant la victoire d'étape.

3 km : Le second peloton compte 20 secondes de retard sur le premier.

4 km : Le combatif de l'étape a été désigné. Il s'agit du coureur de la Cofidis Luis Angel Mate Mardones, qui a été le dernier homme rattrapé par le peloton. Il portera vendredi le dossard rouge.

5 km : Le rythme à l'avant du peloton est excessivement élevé. Les équipes des leaders et des sprinteurs se relaient en tête du peloton.

6 km : En revanche, Thibaut Pinot fait partie du deuxième groupe.

7 km : Van Garderen, Porte, Nibali et Contador font partie du premier peloton.

8 km : Pour protéger son leader Alberto Contador, c'est l'équipe Saxo Bank-Tinkoff qui prend le relai en tête du premier peloton.

9 km : Le peloton est scindé en trois ! Arnaud Démarre fait partie du troisième groupe et ne participera pas au sprint.

10 km : Les équipes de sprinteur impriment maintenant leur rythme.

13 km : Luis Angel Mate Mardones est rattrapé par le peloton.

15 km : Luis Angel Mate Mardones a lâché Jérôme Pineau. Ce dernier est immédiatement repris par le peloton.

16 km : Les deux hommes donnent tout, ils ne sont pas encore repris.

17 km : Luis Angel Mate Mardones et Jérôme Pineau sont parti en contre et tentent de résister. Ils n'ont que sept secondes d'écart.

18 km : Arnaud Gérard et Tom Leezer sont repris par le peloton. Ils ont passé presque 175 kilomètres à l'avant de la course.

19 km : Une cassure se crée dans le peloton. Le vent est latéral, il vient de la gauche de la route.

20 km : Le quatuor semble avoir abdiqué. Plus de 13 secondes d'écart.

23 km : Plus de 24 secondes. L'écart fond d'hectomètre en hectomètre.

25 km : PHOTO | Plus de 34 secondes d'avance maintenant pour les échapées. (©Organisation)

27 km : Un bras de fer s'engage entre le peloton et la tête de course. 45" d'écart actuellement.

30 km : Dans les longues lignes droites, le peloton aperçoit la tête de course.

31 km : L'écart entre les hommes de tête et le peloton remonte à 1'10". C'est dorénavant un bras de fer qui va débuter dans ces 30 derniers kilomètres.

33 km : Les hommes de tête viennent d'entrer dans le département de la Marne. Ils ne le quitteront pas jusqu'à la fin de cette étape.

36 km : Le peloton est passé avec une minute et trois secondes de retard sur les hommes de tête en haut de la côte de Roucy.

37 km : En haut de cette côte, c'est Luis Angel Mate Mardones qui s'adjuge le seul point distribué. Cyril Lemoine portera bien une nouvelle fois vendredi le maillot blanc à pois rouge.

38 km : Les hommes de tête se présente maintenant au pied de la côte de 4ème catégorie de Roucy. Celle-ci est longue de 1.5 km avec une pente moyenne de 6.2%.

40 km : Le peloton est conjointement emmené par quatre équipes : Astana (pour protéger Nibali), Saxo Bank-Tinkoff (pour protéger Contador), Lotto-Belisol (pour aider Greipel) et Garmin-Sharp (pour aider Kittel).

42 km : L'écart entre le quatuor de tête et l'avant du peloton est maintenant de 48 secondes.

45 km : Les coureurs de tête sont à moins de 10 kilomètres du bas de la deuxième et dernière difficulté du jour, la côte de 4ème catégorie de Roucy.

46 km : Abandon de Jesus Hernandez Blazquez ! Le coureur de Saxo Bank-Tinkoff, impliqué dans une chute ne se sent pas capable de faire encore une quinzaine d'étapes dans cette forme-ci. Il n'y a donc plus de 189 coureurs sur la route du Tour.

48 km : PHOTO | De nombreux coureurs sont tombés ce jeudi comme Xabier Zandio, au sol et sonné, qui abandonnera plus tard. (©Compte Twitter de l'organisation)

51 km : L'écart est remonté à 54 secondes.

52 km : Ce qui fait que la moyenne horaire depuis le début de l'étape est de 45.6 km/h.

54 km : Les coureurs viennent de conclure la troisième heure de course. Ils ont parcouru 42.8 km dans cette troisième heure.

57 km : Le peloton a baissé son rythme. L'écart reste cependant de 30 secondes seulement avec le quatuor de tête.

59 km : Contador, Porte, Valverde, Nibali et leurs équipes font partie du premier peloton.

61 km : Un groupe où se situe Peter Sagan ainsi que tous les coureurs retardés par les chutes est situé à 43 secondes du premier peloton.

62 km : L'échappée compte moins de 30 secondes d'avance, l'équipe Oméga Pharma-Quick Step tente un coup de bordure, deux coureurs ont abandonné, il y a déjà eu plus de trois chutes collectives, la route est mouillée, le vent est présent... cette fin d'étape ne sera pas linéaire !

64 km : L'équipe Oméga Pharma-Quick Step tente le coup de bordure en tête du peloton. L'écart avec les hommes de tête est passé en dessous de la minute, soit 44" à l'instant.

67 km : Chute de Thomas Voeckler, de Rein Taramaee et de Jean-Christophe Péraud dans le peloton ! Nouvelle chute dans le peloton. L'étape devient dangereuse avec la pluie.

69 km : Alexandre Vichot est également tombé dans une des deux chutes. Tout comme Peter Sagan qui a pourtant disputé le sprint intermédiaire.

71 km : Il n'y a donc plus que 190 coureurs sur la route du Tour, suite à ces deux abandons.

72 km : Abandon de Xabier Zandio et d'Egor Silin ! Victimes de sévères chute, le coureur espagnol de la Sky et le coureur slovène de la Katusha doivent abandonner. Le premier est transporté dans l'ambulance médicale vers l'hôpital le plus proche, le second rejoint simplement la voiture de son directeur sportif.

73 km : Le sprint du peloton est remporté par André Greipel, juste devant Peter Sagan, bien emmené par son équipe et qui se dirige vers une nouvelle fois la victoire finale du maillot vert.

74 km : Celui-ci est remporté par Tom Leezer, qui prenait le relai au moment du passage sur la ligne. Il devance Arnaud Gérard, Jérôme Pineau et Luis Angel Mate Mardones.

75ème : Pendant que Nibali et Kittel indiquent au reste du peloton de ralentir le rythme, les hommes de tête sont à un kilomètre du sprint intermédiaire.

76 km : Xabier Zandio est sonné, au sol. Il est possible qu'il ne reparte pas.

77 km : Chute de Jack Bauer et de Johan Van Summuren ! Quelques mètres plus loin, chute collective de coureurs de NetApp et de Garmin-Sharp. La chaussée trempée rend difficile le contrôle du vélo pour les coureurs.

78 km : Chute d'Arnaud Démarre, de Kévin Réza, de Daniel Navarro et de William Bonnet ! Kévin Réza perd le contrôle de sa monture sur une chaussée détrempée et entraîne les coureurs à ses côtés dans sa chute.

79 km : Les coureurs de tête sont maintenant à 3 km du sprint intermédiaire.

81 km : En haut de la côte de Coudy-le-Château-Auffrique, l'écart entre le peloton et le quatuor de tête était de 2'50".

84 km : Ce qui fait que quoiqu'il arrive, Cyril Lemoine portera le maillot blanc à pois rouge vendredi.

86 km : Luis Angel Mate Mardones a pris le seul point distribué en haut de cette côte de 4ème catégorie.

87 km : Le quatuor de tête se présente sur la première difficulté du jour, la côte de Coudy-le-Château-Auffrique.

88 km : La pluie tombe de nouveau sur les routes du Tour. Rien à voir avec l'étape de mercredi mais la route devient humide.

91 km : Les hommes de tête sont dorénavant à cinq kilomètres du bas de la première côte du jour.

93 km : A cette vitesse-là, les coureurs arriveront à Reims à 17h10.

94 km : Les 192 hommes viennent de boucler la deuxième heure de course. Ils ont couvert durant celle-ci 46,4 km. La moyenne horaire est donc de 47 km/h depuis le début de l'étape.

96 km : Marc Madiot a confié au site internet du Tour qu'il craignait un coup de bordure après le sprint intermédiaire : "Il y a un fort vent de côté qui souffle de la gauche. Ça va bordurer, c'est sûr. Nous sommes sur un plateau" a-t-il glissé.

99 km : Les coureurs entrent dans les 100 derniers kilomètres et sont environ à la moitié de l'étape.

101 km : PHOTO | Les spectateurs toujours très nombreux (15 millions en cumulé par édition) encouragent les coureurs sur les routes du Tour. (©Organisation)

103 km : Le peloton entre dans la zone de ravitaillement, 2'52" après les hommes de tête.

106 km : Les coureurs sont à moins de 20 km de la première difficulté du jour. C'est celle de Coudy-le-Château-Auffrique, une côte de 4ème catégorie longue de 0.9 km avec une pente moyenne de 6.2%

107 km : L'écart est repassé au-delà des trois minutes. Il est de 3'05" à l'heure actuelle.

109 km : Le président de la République François Hollande assistera aux 65 km de l'étape dans la voiture de Christian Prudhomme, le directeur de course.

112 km : Jérôme Pineau assure les relais les plus appuyés dans le groupe d'échappés. Tom Leezer est en revanche celui qui reste le moins longtemps en tête.

113 km : Depuis le début de l'étape, seul l'équipe Giant-Shimano assure le train du peloton.

116 km : Les quatre hommes de tête sont entré dans le département de l'Aisne, toujours en Picardie.

117 km : Il reste environ trois heures de course aux coureurs avant de franchir la ligne d'arrivée.

119 km : PHOTO | Les hommes de tête possèdent dorénavant moins de trois minutes d'avance. L'écart avec le peloton est actuellement de 2'56". (©Organisation)

122 km : Le vent devrait être de 3/4 dos après le sprint intermédiaire. Un coup de bordure pourrait avoir lieu.

124 km : John Degenkolb ne devrait pas participer au train de Marcel Kittel ce jeudi. Les douleurs de ses blessures sont trop fortes.

127 km : Il fait froid sur les routes du Tour. Le temps et humide et la température ne dépasse pas les 17°.

128 km : Après avoir chuté en quelques kilomètres, l'écart se stabilise autour de 3'10" entre les échapées et le peloton.

130 km : La chaussée est sèche alors que les coureurs sont toujours dans le département de la Somme.

133 km : Le vent étant de dos, il est peu probable qu'une casusre ait lieu dans le peloton. En tout cas, avant le sprint intermédiaire.

134 km : Le vent souffle fort. Il vient d'être mesuré à 30 km/h. Il est comme depuis le début de l'étape de dos.

136 km : PHOTO | Vincenzo Nibali au départ. (©Organisation)

137 km : Les équipes Garmin-Sharp et Lotto-Belisol font leur apparition en tête du peloton. Toutes les équipes de sprinteur s'accordent pour ne pas laisser trop de marge à l'échappée.

139 km : Les coureurs de Giant-Shimano sont à six de front et souhaite avoir à portée les échappées. L'écart dégringole. Il n'est plus que de 3'09".

142 km : L'écart est même tombé sous les 3'30". Il est de 3'23" dorénavant.

144 km : Le peloton ne souhaite pas laisser partir les échappées trop loin. L'écart est descendu sous les quatre mintues. Il est actuellement de 3'38".

145 km : Il n'y a plus que 192 coureurs en course puisque le coureur Argentin de la Lampre Max Richeze n'a pas pris le départ ce jeudi.

147 km : Les coureurs viennent de boucler la première heure de course. Les 192 hommes encore en course ont parcouru 46.3 km.

150 km : La pluie a cessé sur les routes du Tour.

152 km : PHOTO | Les quatre hommes de tête. (©Organisation)

155 km : L'équipe Astana suite de près les Giant-Shimano en tête du peloton.

157 km : L'écart reste stable. Il est actuellement de 4'05".

160 km : Il reste environ 4 heures de course aux coureurs avant de franchir la ligne d'arrivée.

162 km : Les hommes de tête ont parcouru plus de 30 km depuis le départ de l'étape.

165 km : Interrogé par le site officiel du Tour, le poisson pilote de Bryan Coquard, soit Kévin Réza a indiqué que le sprinteur d'Europcar visait la victoire ce jeudi : "Il y a une belle ligne droite d'arrivée, ce sera moins casse-cou que les jours précédents mais il faudra se méfier du vent" a-t-il indiqué.

167 km : Le peloton roule à la même vitesse que les échappées, l'écart se stabilise depuis plusieurs kilomètres à 4'15".

170 km : La première demi-heure de course s'est courrue à 44.8 km/h de moyenne.

171 km : PHOTO | L'équipe Astana est montée sur le podium ce jeudi matin en tant que meilleure équipe de la veille. (©Presse Sports/B.Papon)

173 km : Le coureur portant le dossard rouge de combatif n'est autre que Lieuwe Westra, présent dans l'échappée mercredi et qui a fait un gros travail dans les secteurs pavés pour son leader Vincenzo Nibali.

174 km : L'équipe Astana ne craignant pas pour le maillot jaune de Vincenzo Nibali, elle ne prend pas le contrôle du peloton. Au contraire des Giant-Shimano, qui mènent le peloton afin de contrôler l'écart avec l'échappée et d'arriver à un sprint massif pour Marcel Kittel.

176 km : Contrairement aux premières étapes, le peloton peut se permettre de laisser l'échappée aller au bout. Pineau compte 22'09" de retard sur Vincenzo Nibali, Leezer 27'26", Mate Mardones 39'46"et Gérard 44'17".

178 km : La pluie tombe sur les routes du Tour, comme prévu en début d'étape. Elle devrait s'estomper au fil des kilomètres.

179 km : Le peloton laisse pour l'instant filer le quatuor qui compte au dernier écart 3'40" d'avance.

181 km : À noter que Luis Angel Mate Mardones était déjà partie en échappée mardi dernier.

184 km : Revenons au direct. Après dix kilomètres de course, un groupe de quatre coureurs s'est formé à l'avant. On y trouve Arnaud Gérard (Bretagne-Séché Environnement), Jérome Pineau (IAM), Tom Leezer (Belkin) et Luis Angel Mate Mardones (Cofidis).

186 km : Pour être complet, signalons que c'est l'équipe Astana qui porte les dossards jaunes de meilleure formation avec 2'13" d'avance sur Belkin, deuxième et 6'05" sur BMC, troisième. La meilleure formation française, AG2R La Mondiale est quinzième à 15'34".

187 km : Le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur est lui porté par Cyril Lemoine, qui possède six points. Biel Kadri est deuxième avec cinq points et Jens Voigt ainsi que Nicolas Edet sont troisième avec quatre points. Deux points sont mis en jeu ce jeudi.

189 km : Le maillot blanc de meilleur jeune appartient lui aussi à Peter Sagan, qui compte six secondes d'avance sur Michal Kwitowski, deuxième et qui porte le maillot ce jeudi sur les routes du Tour. Romain Bardet est troisième à 1'27" et Thibaut Pinot quatrième à 1'41".

190 km : Le maillot vert de meilleur sprinteur est porté depuis la deuxième étape par Peter Sagan, qui compte 185 points. André Greipel est deuxième avec 135 points et Coquard troisième avec 121 points.

192 km : Le maillot jaune est porté par Vincenzo Nibali depuis la seconde étape. L'Italien d'Astana a creusé son écart sur ses différents poursuivants mercredi dans l'étape des pavés. Il compte deux secondes d'avance sur son coéquipier Fuglsang, quarente-quatre sur Peter Sagan (troisième), 2'11" sur Alejandro Valverde (10ème) ou 2'37" sur Alberto Contador (19ème).

194 km : Avant de nous concentrer sur la course en elle-même, faisons un petit point sur les différents maillots distinctifs et classements.

C'est parti pour cette 6ème étape du Tour 2014 et ses 195 kilomètres !

Départ fictif : Le départ arrêté vient d'être donné. Les coureurs se dirigent vers la borne 0 pour que l'étape débute réellement.

Avant-course : L'étape des pavés de mercredi a fait des dégâts : Alberto Contador, Alejandro Valverde, Tejay Van Garderen ou Andrew Talansky ont par exemple perdu du temps (lire notre revue d'effectif) au contraire de Vincenzo Nibali, qui a conforté son maillot jaune (lire notre compte-rendu). Le grand perdant de cette étape restera quand même Christopher Froome, contraint à l'abandon.

Avant-course : Marcel Kittel sera le grand favori ce jeudi après ses victoires samedi (lire le compte rendu ; voir le sprint en caméra embarquée), lundi (lire le compte rendu) et mardi (lire le compte-rendu).

Avant-course : Vous pouvez dès à présent retrouver notre article sur le profil de l'étape où vous retrouverez nos favoris et toutes les informations pratiques de l'étape.

Avant-course : MÉTÉO | Le ciel sera couvert durant toute l'étape et il pourrait même pleuvoir en début d'étape. Un vent de 15-20 km/h viendra du nord-ouest et devrait donc être de dos pour les coureurs, et donc privilégier une échappée. Des bourrasques de 30 à 35 km/h pourraient même être observées.

Avant-course : Les derniers kilomètres seront plats. (©Organisation)

Avant-course : Le sprint intermédiaire est situé au kilomètre 119 et il est en légère montée. Avantage Sagan ? (©Organisation)

Avant-course : Cette étape est la première qui se disputera intégralement en France de cette édition 2014. Les trois premières étaient 100% Britanniques et les deux suivantes passaient en Belgique.

Avant-course : Les coureurs auront deux côtes de quatrième catégorie à franchir ce jeudi. Tout d'abord, celle de Coudy-le-Château-Auffrique, longue de 0.9 km avec une pente moyenne de 6.2%. Le sommet de elle-ci se situera au km 107.5. Ensuite, celle de Roucy, longue de 1.5 km avec une pente moyenne de 6.2%. Son sommet se situera au kilomètre 157.

Avant-course : Le profil de cette sixième étape est le suivant. (©Organisation)

Avant-course : Un départ fictif sera donné à 12h50. Le départ réel sera lui donné à 13h00.

Avant-course : Cette étape partira de 13h00 d'Arras pour arriver vers 17h10-17h40 à Reims.

Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette sixième étape du Tour de France 2014 qui reliera Arras à Reims.

