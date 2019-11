Live Tour de France 2014, la 8ème étape (Tomblaine / Gérardmer La Mauselaine) en direct

C'est la fin de ce LIVE. Merci d'avoir suivi cette belle victoire française lors de cette huitième étape sur VAVEL France. Rendez-vous dès demain pour suivre le direct de la neuvième étape et retrouver dès ce soir l'émission VaVélo, le compte-rendu de l'étape et le profil de la prochaine étape. Bonne fin de journée à vous sur VAVEL France.

La belle image de Blel Kadri sur la ligne d'arrivée. Il était dans l'échappée du jour et s'impose finalement en solitaire au terme d'une très belle étape. (Crédit photo Twitter @letour)

Du changement au niveau des différents maillots. Nibali reste en jaune. Sagan reste en vert mais perd son maillot blanc au profit du Michal Kwiatowski et Blel Kadri prend le maillot à pois à la place de Cyril Lemoine.

Le classement général a totalement été bouleversé après cette première étape dans les Vosges.

Classement de cette 8ème étape

Alberto Contador finit deuxième de cette étape suivit de Vincenzo Nibali, il reprend quelques secondes au maillot jaune.

1 km : Gros duel entre Nibali et Contador

1 km : Flamme Rouge pour le peloton, Contador accélère suivit de prêt par Nibali

PREMIERE VICTOIRE FRANCAISE SUR LE TOUR DE FRANCE !! Blel Kadri remporte cette 8ème étape et devient en plus le nouveau maillot à pois !

1 km : La flamme rouge pour Blel Kadri !

2 km : Blel Kadri exceptionnel aujourd'hui est maintenant à moins de deux kilomètres de l'arrivée.

4 km : Coup double pour Blel Kadri qui ce soir sera maillot à pois et s'en va vers la victoire d'étape dans des conditions dantesques. (Crédit photo : twitter @letour)

5 km : Une victoire en solidaire attend Blel Kadri. Il est vraiment le combatif du jour, il réalise un grand numéro.

8 km : Blel Kadri est à 8 km de sa victoire. Chavanel est à plus d'une minute, Yates à deux minutes et le peloton maillot jaune à presque 4 minutes.

PHOTO | Tinkoff et contador en tête du peloton.

11 km : Blel Kadri toujours en tête et à 4 minute 19 du peloton.

13 KM - PHOTOS | Kwiatowski, deuxième du classement de meilleur jeune et 4ème au général, lâché par le peloton maillot jaune.

PHOTOS | Blel Kadri (AG2R) est le nouveau maillot à pois avec 10 points. Il dépasse Cyril Lemoine, 6 point. Sylvain Chavanel a lui empoché 3 points en passant en deuxième position de ce premier col.

16 km : Il reste 16 km la première victoire française se rapproche de plus en plus.

18 km : Blel Kadri arrive en tête au sommet et empoche 5 points. Il est en tête du classement du Grand Prix de la Montagne.

19 km : Blel Kadri toujoours seul en tête, poursuivit par Chavanel.

21 km : Peter Sagan et Cyril Lemoine, respectivement maillot vert et meilleur grimpeur ne font plus partis du peloton maillot jaune, peloton à 4 minutes 30 de la tête de course

22 km : Blel Kadri accélère à nouveau et dépasse Chavanel.

PHOTO | Chavanel accélère dans le premier col. Il est maintenant en compagnie de Blel Kadri, lui qui pourrait aller chercher le maillot à pois (Crédit photo Twitter @letour)

23 km : 5 minutes d'avance sur le peloton mais il faut rappeler que les deux français Chavanel et Kadri sont actuellement dans le premier col du jour.

24 km : Accélération de Sylvain Chavanel en tête de course, Blel Kadri tente de revenir sur l'expérimenté français.

PHOTO | Le peloton accélère et l'écart est désormais de 6 minutes 30. (Crédit photo : Twitter @letour)

29 km : Les échappés sont à 3 km du premier col.

30 km : L'écart continue de diminuer entre les 5 échappés et le peloton : 7 minutes 35 désormais.

PHOTO | La premier col de 2ème catégorie du Tour se rapproche pour les 5 hommes de tête.

37 km : Accélération en tête du peloton depuis l'apparition de la pluie. L'écart vient de passer sous les 10 minutes. 9 minutes 38 encore pour les échappés.

40 km : Il reste 40 kilomètres à parcourir pour les 5 hommes de têtes. Toujours 10 minutes d'avance sur le peloton.

METEO | Conditions dantesques sur le Tour ! La pluie s'abbat sur les coureurs. La chaussée est donc très humide.

STATS | En s'imposant hier, Matteo Trentin est devenu le 107ème Italien à gagner une étape sur le Tour de France. Actuellement, l'Italie compte 253 victoires sur le Tour notamment grâce aux 12 victoires de Bartali et Cipollini.

46 km : L'écart actuel entre le peloton et les 5 échappés est de 11 minutes 10.

PHOTO | La pluie, voilà qui pourrait contrarier les plans de certains de nos hommes de tête dans les derniers kilomètres. (Crédit photo : Twitter @letour)

STATS | La dernière victoire de Sylvain Chavanel sur le Tour de France remonte à l'année 2010. Il avait remporté les 2èmes et 7ème étape, avait porté le maillot jaune pendant deux journées et avait fini supercombatif du Tour.

50 km : Il reste désormais 50 km à parcourir sur les 161 km de l'étape.

METEO | La pluie fait son apparition sur le Tour de France pour nos 5 hommes de têtes.

SPRINT INTERMEDIAIRE | Dans le peloton, Coquard passe en tête devant Kittel, Sagan, Greipel et Renshaw. Ils marquent respectivement 10, 9, 8, 7 et 6 points ce qui ne change pas le classement par points général.

PHOTO - STATS | Hier la victoire d'étape a été départagé entre Trentin et Sagan grâce à la photo finish. La photo finish a été instaurée sur le Tour en 1955. (Crédit Photo : Twitter @letour)

PHOTO | La tête de course juste avant le sprint intermédiaire. (Crédit photo : Twitter @letour)

SPRINT INTERMEDIAIRE | Pas de sprint pour les 5 hommes de tête. Terpstra passe en tête devant Petit, Chavanel, Kadri et Yates.

62 km : Les 5 coureurs en têtes sont à 1 km du sprint intermédiaire.

STATS | Les coureurs roulent à plus de 45 km/h depuis le début de course.

69 km : Les 5 hommes de tête entrent à Epinal et possèdent toujours plus de 10 minutes d'avance sur le peloton.

STATS | La dernière victoire sur le Tour date de la 18ème étape du Tour 2013. Christophe Riblon s'était imposé en haut de l'Alpe d'Huez.

STATS | 14 coureurs sur les 198 engagés sur le Tour de France 2014 ont déjà abandonné après une semaine de course. L'an passé 29 coureurs avaient abandonné sur l'ensemble du Tour.

77 km : Ecart maintenu à 10 minutes entre le peloton et la tête de course. Toujours 5 hommes devant : Sylvain Chavanel (IAM), Niki Terpstra (Omega), Blel Kadri (AG2R), Adrien Petit (Cofidis) et Simon Yates (Orica).

ABANDON | Bart De Clercq (Lotto Belisol) contraint d'abandonner en début d'étape suite a une blessure à la cheville.

87 km : L'écart a dépassé les 10 minutes ! La victoire d'étape devrait se jouer, sauf surprise, entre les 5 hommes de tête.

CLASSEMENT GENERAL | Le maillot jaune Vincenzo Nibali n'est pas mis en danger par les hommes de tête, car le mieux placer dans le classement général, Sylvain Chavanel, pointe à la 73ème place à plus de 26 minutes de l'Italien.

PHOTO | Ici, Chavanel prend le relai dans l'échappée. On pourrait assister aujourd'hui à la première victoire française sur le Tour de France 2014. (Crédit photo : Twitter @letour)

96 km : Les échappés totalisent désormais plus de 7 minutes d'avance sur le peloton.

PHOTO | Le classement du meilleur grimpeur actuel. A noté que Blel Kadri et Simon Yates, qui ont déjà marqué des points, sont actuellement dans l'échappée. Ils pourraient ce soir porter le maillot à pois. (©VAVEL France)

100 km : Les 5 échappés sont à 100 km de l'arrivée et possèdent toujours plus de 6 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune !

107 km : La tête de course possède désormais plus de 6 minutes d'avance à un peu plus de 100 km de l'arrivée.

PHOTO | Certains coureurs à l'instar de Cyril Lemoine portent un brassard noir en l'honneur de Jean-Louis Gauthier, cycliste français décedé hier. Il avait notamment porté le maillot jaune pendant une étape lors du Tour de 1983. (Crédit photo : Twitter @letour)

111 km : 5 minutes 30 d'avance pour les 5 hommes en tête ! Arriveront-ils à finir l'étape sans être rejoints ?

PHOTO | Voici les 5 coureurs qui constituent l'échappée du jour. (Crédit photo : Twitter @letour)

115 km : Crevaison de Pierre Rolland, qui revient sans problème dans le peloton.

116 km : La jonction est faite entre les poursuivants et les 2 hommes de têtes. Les 5 coureurs possèdent 4 minutes d'avances sur le peloton. On y retrouve des coureurs expérimentés (Terpstra et Chavanel), le nouveau benjamin du Tour après l'abandon de Van Poppel, Simon Yates, le combatif de la 2ème étape Blel Kadri et le jeune Petit de la Cofidis.

120 km : 3 minutes d'avance sur le peloton, les 3 poursuivants vont rentrés sur Terpstra et Chavanel. L'échappée du jour, à l'origine de Chavanel, est donc composée de 5 coureurs donc 3 français.

122 km : L'écart est fait entre les hommes de tête et le peloton, 2 minutes 20 d'avance sur le peloton maillot jaune.

125 km : L' écart augmente entre le peloton et les deux hommes de tête, 1 minute actuellement. Blel Kadri (AG2R), Adrien Petit (Cofidis) et Simon Yates (Orica) sont partis pour rejoindre la tête de course.

PHOTO | 127 km : Les deux hommes en tête bataillent pour distancer le peloton, écart de 10 secondes. (Crédit photo : Twitter @letour)

131 km : Accélération de=u néerlandais Niki Terpstra (Oméga Pharam-Quick Step), dernier vainqueur du Paris-Roubaix et du français Sylvain Chavanel (IAM). Ecart de 14 secondes avec le peloton.

133 km : Le peloton ne forme plus qu'un seul groupe et malgré les nombreuses attaques notamment des coureurs des équipes IAM et Trek Factory racing, toujours pas d'échappée.

136 km : Petite cassure à l'arrière du peloton avec notamment le champion du monde Rui Costa ou l'américain Andrew Talansky.

139 km : 22 km en 29 minutes, 45 km/h pour le peloton. Départ très rapide.

146 km : Plusieurs attaques à l'avant du peloton mais toujours pas d'échappée pour le moment

STATS | Peter Sagan est le premier coureur à finir dans le Top 5 des 7 premières étapes du Tour depuis 1930 et Charles Pélissier !

156 km : Tous les coureurs sont pour le moment regroupés. Pas d'échappée créée.

METEO | Le ciel est couvert, la température est de 20° et le vent souffle à 15 km/h.

DEPART REEL | KM 0 : Le départ réel vient d'être donné pour cette première étape des Vosges.

Non-partant : Le suisse Mathias Frank de l'équipe IAM Cycling est non-partant aujourd'hui, victime d'une fracture du fémur, lors de l'étape précédante. (Crédit photo : arcinfo.ch)

Départ Fictif : Le départ vient d'être donné à l'instant pour cette 8ème étape !

Avant course : Les 27 derniers kilomètres du parcours seont les plus durs pour les coureurs puisqu'ils feront face à 2 cols de 2ème catégorie, le col de la Croix des Monats (7,6 km à 6 %) puis le col de la Grosse Pierre (3 km à 7,5 %) pour une arrivée au sommet après 1800 mètres à 10,3 % de pente.

Avant-course : Lors de la précédente venue du Tour, en 2005, l'arrivée était jugée dans la ville (victoire du Néerlandais Pieter Weening). Départ de Tomblaine à 13h30 (lancé à 13h40), arrivée à Gérardmer vers 17h29 (prévision à 42 km/h de moyenne).

Avant course : En 2005, le Tour était déjà passé par ces lieux et le coureur néerlandais de la Rabobank Pieter Weening (aujourd'hui Orica Green EDGE) s'était imposé devant Andres Klöden et Alejandro Valverde. Ce dernier pourrait bien s'imposer aujourd'hui puisque les deux coureurs qui le précédaient ne sont pas sur le Tour cette année. (Alejandro Valverde - Crédit Photo : lequipe.fr)

Avant course : Vincenzo Nibali est toujours en tête du classement général et donc maillot jaune devant son coéquipier Fulgsang. Voici le Top 10 avant le départ de la course. (© Twitter @letour)

Avant course : En attendant le début de l'étape, retrouvez lors de la 5ème étape entre Ypres et Arenberg.

Avant-course : Hier, c'est l'Italien de l'équipe Omega Pharma-Quick Step Matteo Trentin qui s'est imposé au sprint devant Peter Sagan et le français Tony Gallopin. (© Twitter @letour)

Avant-course : Voici le parcours de cette 8ème étape (©ASO)

Avant-course : Comme avant chaque étape, un départ fictif sera donné dix à vingt minutes avant le départ réel.

Avant-course : Cette étape partira à 13h40 de Tomblaine en direction de Gérardmer La Mauselaine. Aujourd'hui, le Tour connait sa première étape de montagne avec une arrivée au sommet dans les Vosges.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette huitième étape du Tour de France 2014 qui reliera Tomblaine à Gérardmer La Mauselaine.