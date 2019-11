Live Tour de France 2014: la 9ème étape (Gérardmer-Mulhouse) en direct

C'est la fin de ce LIVE. Merci d'avoir suivi cette belle étape sur VAVEL France. Demain, pour le 14 juillet, le maillot jaune de leader du Tour sera porté par le français Tony Gallopin. Rendez-vous dès demain pour suivre le direct de la dixième étape et retrouver dès ce soir l'émission VaVélo, le compte-rendu de l'étape et le profil de la prochaine étape. Bonne fin de journée à vous sur VAVEL France.

Avant de se quitter, voici le nouveau classement général après cette étape et donc Tony Gallopin nouveau leader du Tour de France. (Crédit Photo - Twitter @letour)

Peter Sagan reste lui toujours en vert. (Crédit photo - Twitter @letour)

Victorieux aujourd'hui, Tony Martin devient par la même occasion le meilleur grimpeur du Tour. (Crédit Photo - Twitter @letour)

Le voilà le nouveau maillot jaune français : Tony Gallopin (Lotto-Belisol) (Crédit Photo - Twitter @letour)

Le classement de l'étape du jour (Crédit photo Twitter @letour) :

Tony Gallopin est officiellement le nouveau maillot jaune du Tour de France 2014 ! Il possède 1 minute 34 d'avance sur Nibali. (Crédit photo - lequipe)

Les poursuivants passent à leur tour la ligne d'arrivée avec notamment Tony Gallopin qui va ce soir être maillot jaune. Cancellara termine 2ème devant le belge Greg Van Avermaet.

Victoire de Tony Martin après cette belle étape. 8ème victoire en 2014 et 60ème victoire de la carrière du coureur allemand ! 5ème victoire allemande depuis le début du Tour.

FLAMME ROUGE POUR TONY MARTIN

ECARTS | 3 minute 10 d'avance sur le groupe des poursuivants, 8 minutes 15 pour le peloton.

Il ne reste plus que 5 km pour cette magnifique victoire de Tony Martin après une très grande étape.

ABANDONS | Après Mathias Frank et Bart de Clercq hier, Egoitz Garcia (Cofidis) est lui aussi contraint d'abandonner.

10 KM POUR TONY MARTIN !

STATS | 13 km : Le dernier français en jaune était Thomas Voeckler lors du Tour 2011. Tony Gallopin va passer le 14 juillet en jaune ! (Crédit Photo - Twitter @letour). Tony Gallopin et Mikael Cherel colaborent très bien, ils roulent très rapidement dans ces derniers kilomètres.

Il reste moins de 20 kuilomètres à parcourir pour Tony Martin ! (Crédit photo - Twitter @letour)

MAILLOT JAUNE | Dans la descente Tony Gallopin accélère pour être sûr de remporter le maillot jaune ce soir et distancer au temps le maillot jaune actuel de l'équipe Astana Vincenzo Nibali.(Crédit photo - Twitter @letour)

PELOTON : 26 km | Le peloton revient sur Pinot après une petite accélération mais Pinot montre vraiment qu'il est en forme sur ce Tour.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE | Blel Kadri va perdre ce soir son maillot à pois de meilleur grimpeur au profit de tony Martin qui réalise une très grande étape en solitaire.

FRANCAIS | Thibault Pinot s'est échappé du peloton maillot jaune tout seul et possède maintenant 1 minute sur le peloton.

CREVAISON | Romain Bardet, leader de l'équipe AG2R La Mondiale vient de crever. Très rapidement dominé.

ECARTS | Les écarts resent stables. Victoire de prestige pour Tony Martin dans un peu plus de 30 km, 5 minutes toujours entre Gallopin et Nibali.

POURSUIVANTS | Rodriguez prend 1 point au sommet de cette nouvelle difficulté. Les oursuivants sont à 2 minutes 55 de Tony Martin. (Crédit photo - Twitter @letour)

40 km à parcourir pour Tony Martin ! Gallopin devrait quant à lui être maillot jaune ce soir. Il y 5 minutes d'avance sur Nibali.

GRUPETTO | 43 km :15 minutes de retard pour le groupe Kittel/Démare.

ECARTS | 46 km : Il y a désormais 8 minutes 20 entre le peloton maillot jaune et Tony Martin. De Marchi est à 2 minutes 10, les poursuivants sont eux à 3 minutes 07. Gallopin devrait hériter du maillot jaune ce soir.

TÊTE DE COURSE | 47 km : Grosse étape de la part de l'allemand Tony Martin. Il a passé le sommet du Markstein, suivit il y a quelques secondes des poursuivants notamment Nicolas Edet. Tony Martin prend 10 points, De Marchi 8, Rodriguez 6, Edet 4, Brice Feillu 2 et Machada 1.

COURSE | Il reste 50 kilomètres à parcourir pour Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step).

TÊTE DE COURSE | 51 km : Grand numéro de Tony Martin qui continue de gagner du temps aussi bien sur De Marchi (55 secondes), sur les poursuivants (3 minute) et sur le peloton maillot jaune (7 minutes 05).(Crédit photo - Twitter @letour)

MAILLOT JAUNE | 5 minutes d'écart entre Tony Gallopin et Vincenzo Nibali ! Le français se rapproche du maillot jaune.

METEO | La pluie fait son apparition sur la route du Tour.

PELOTON | Journée difficile pour le meilleur grimpeur Blel Kadri aujourd'hui. Le peloton est à plus de 7 minutes de Tony Martin !

TÊTE DE COURSE | 57 km : Tony Martin accélère en tête et relègue De Marchi à 12 secondes. Les poursuivants sont à 2 minutes, le peloton maillot jaune à 6 minutes 25. (Crédit photo - Twitter @letour)

ECARTS | 60 km : 6 minutes 35 de retard pour le peloton sur les deux hommes de têtes à 60 km de l'arrivée. Les 25 poursuivants sont à 2 minutes 36.

POURSUIVANTS | 68 km : Tony Gallopin (Lotto-Belisol) est le virtuel maillot jaune. Les pousuivants sont à 2 minutes 40 de Tony Martin et Alessandro Di Marchi tandis que le peloton est relegué à 6 minutes 18. (Crédit photo - Twitter @letour)

ECARTS | 72 km : Poursuivants : 2 minutes 24, Peloton maillot jaune : 6 minutes 06

CLASSEMENT GENERAL | 82 km : Tony Gallopin a 3 minutes 27 de retard au classement général sur le maillot jaune Vincenzo Nibali. L'écart actuel entre les poursuivants et le peloton maillot jaune est de 3 minutes 30. Il est le virtuel maillot jaune et on pourrait donc voir un français porter le maillot jaune ce soir. (Crédit photo - lequipe.fr)

ECARTS | 86 km : Tony Martin et Alessandro De Marchi possèdent maintenant 1 minute 30 d'avance sur les poursuivants avant la 4ème difficulté du jour. Le peloton est lui à 4 minutes 30 des hommes de têtes soit à 3 minutes des poursuivants.

EQUIPE | 88 km : Hier, l'équipe AG2R La Mondiale était la mieux placée par équipe dans le classement de l'étape. Aujourd'hui c'est une autre équipe française, l'équipe Europcar qui effectue un gros travail dans le groupe des poursuivants. (Crédit photo - letour.fr)

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE | De Marchi en tête des deux côtes de 3ème catégorie passées par les deux hommes de têtes remporte 4 point pour le classement de meilleur grimpeur. Matin n'en marque que 2. (Crédit photo - Twitter @letour)

ECARTS | 97 km : L'écart entre le peloton et la tête de course est maintenant de plus de 3 minutes 40. (Crédit photo - Twitter @letour)

ECHAPPES | 100 km : Toujours deux hommes en tête : Di Marchi et Tony Martin. 3 minutes d'avance sur le peloton alors qu'un grupetto avec notamment Marcel Kittel est à plus de 5 minutes.

POURSUIVANTS | Gros travail de l'équipe Europcar dans le groupe des poursuivants. (Crédit photo - francetvsport)

ECARTS | Travail en tête du peloton des coéquipiers du maillot jaune Vincenzo Nibali. Les poursuivants (28 coureurs) sont à 23 secondes des 2 hommes de têtes et ont 1 minute 31 d'avance sur le peloton. (Crédit photo : Twitter @letour)

TECHNIQUE | Tony Martin déjà à l'avant lors des premières étapes du Tour est une nouvelle fois en tête. Il nous fait part de sa technique personnelle en descente. (Crédit photo - Twitter @letour)

ECARTS | Les deux hommes de tête possèdent 36 secondes d'avance sur les 8 pousuivants, 50 secondes sur le second groupe de poursuivants et plus de 2 minutes sur le peloton maillot jaune.

POURSUIVANTS | 8 coureurs parmis le groupe des poursuivants ont accéléré et distancé les autres coureurs. (Crédit photo - Twitter @letour)

POURSUIVANTS | Voici le groupe des poursuivants : Rojas (Movistar), Rodriguez and Spilak (Katusha), Paulinho (Tinkoff), Koren (Cannondale), Boom and Kruijswijk (Belkin), Chérel and Montaguti (AG2R), Dumoulin (Giant), Valls (Lampre), Ladagnous (FDJ), Gallopin (Lotto), Moinard and Van Avermaet (BMC), Rolland, Gautier, Pichot, Quémeneur and Reza (Europcar), Cancellara (Trek), Navarro and Edet (Cofidis), Meier (Orica), Chavanel (IAM), Machado (NetApp), Feillu and Bideau (Bretagne).

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE | Deuxième difficulté du jour passée par les 2 homme de têtes, Alessandro De Marchi (Cannondale) et Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step)

PELOTON | L'équipe du maillot jaune en tête du peloton pour éviter que l'écart se soit trop important avec les 2 hommes de têtes et les poursuivants. (Crédit photo - Twitter @letour)

PELOTON | Accélération en tête du peloton. Un groupe de poursuivants de 26 coureurs à 42 secondes alors que le peloton maillot jaune est à 1 minute 22 des hommes de têtes. (Crédit photo - capture d'écran - francetvsport.fr)

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE | Blel Kadri en retard sur le peloton maillot jaune, lui qui s'est imposé hier et est désormais porteur du maillot de meilleur grimpeur.

ECHAPPES | 140 km : 25 secondes d'avances pour les deux hommes de tête sur lepeloton maillot jaune. (Crédit photo : twitter @letour)

ECHAPPES | Deux hommes en tête Alessandro Di Marchi et Tony Martin. (Di Marchi, Dauphiné, Crédit Photo - esciclismo.com)

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE | Le français Thomas Voeckler est passé en tête en haut du premier col du jour et remporte les 5 premiers points distribués aujourd'hui. Il totaliste désormais 7 points. (Crédit photo - eurosport.com)

ECHAPPEE | L'échappée a été rejointe après la première difficulté du jour.

ECHAPPEE | Une échappée s'est déjà formée. Voici la liste des coureurs à l'avant : Danny Pate (Sky), Jesus Herrada (Movistar), Joaquim Rodriguez and Simon Spilak (Katusha), Sergio Paulinho (Tinkoff), Alessandro De Marchi (Cannondale), Laurens ten Dam (Belkin), Jan Bakelants (OPQS), Ben Gastauer (AG2R), Tom Dumoulin (Giant), Kristjan Durasek (Lampre), Arthur Vichot (FDJ), Tony Gallopin (Lotto), Amaël Moinard (BMC), Perrig Quémeneur, Cyril Gautier and Thomas Voeckler (Europcar), Dani Navarro and Nicolas Edet (Cofidis), Michael Albasini (Orica), Danilo Wyss (IAM), Leo König and José Mendes (NetApp) and Brice Feillu (Bretagne)

PELOTON | Le champion de France Arnaud Démare est une nouvelle fois à l'arrière du peloton.

PELOTON | Le peloton est groupé et affrontera la première difficulté du jour, 8,6 km et 4.5 % de pente. (Crédit photo - Twitter @letour)

Maillots | Voici les 4 porteurs de maillots du jour : Blel Kadri porte le maillot à pois, Michal Kwiatowski le maillot de meilleur jeune, Vincenzo Nibali reste en jaune et Peter Sagan en vert. (Crédit photo - Twitter @letour)

Départ Fictif | Le départ fictif a été donné il y a quelques minutes. (Crédit photo - Twitter @letour)

Le parcours du jour | Au programme de l'étape 1 col de première catégorie, 2 de deuxième et 3 côtes de troisième catégorie. (Crédit Photo - Twitter @GeraintThomas86)

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct cette 9ème étape grâce à de nombreuses photos. Vous ne raterez rien de cette étape entre Gérardmer et Mulhouse, longue de 170 km.