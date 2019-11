Tour de France 2014 : Le numéro de Martin, Gallopin en jaune

La journée des Tony

Pour réussir sa journée dans cette neuvième étape, il fallait visiblement s'appeler Tony. Le premier nommé est Tony Martin (Omega-Pharma) qui a fait preuve une nouvelle fois de ses talents de soliste en réalisant une échappée en solitaire de plus de soixante kilomètres.

Avec les six ascensions répertoriées dans l'étape du jour, le rouleur allemand ne partait pas favori dans les suffrages des spécialistes. Pourtant il est parvenu à s'échapper en costaud dans la première difficulté du jour en compagnie du transalpin Alessandro De Marchi (Cannondale) qui semblait sur le papier avoir de meilleures références en montagne que l'Allemand. Les deux hommes collaborent bien et prennent rapidement leur distance sur un groupe d'une vingtaine d'hommes qui se sont extraits d'un peloton qui laisse faire. En effet les coéquipiers du leader du classement général Vincenzo Nibali ont une idée en tête : laisser le poids de la course à une autre équipe.

Dans ce groupe important, on retrouve ainsi des coureurs dangereux en général et en premier lieu le Français Tony Gallopin (Lotto-Belisol) qui n'était pointé qu'à 3'27 du leader italien. D'autres coureurs tels que Tiago Machado (NetApp) ou encore Pierre Rolland (Europcar) veulent faire un rapproché au général après une première semaine difficile. Seulement, la collaboration est difficile tandis que le duo de tête progresse à vitesse régulière. L'écart monte aux environs des 2'30 et dans l'ascension la plus compliquée du jour, le Markstein répertorié en première catégorie, Tony Martin dépose De Marchi et impose sa cadence. L'Italien ne peut le suivre et le rouleur allemand dans son style caractéristique utilise un gros braquet pour développer toute sa puissance. Dans le groupe des poursuivants, l'équipe Europcar en surnombre (un total de cinq coureurs) fait le gros du travail mais l'écart se creuse pour atteindre 3'.

Seulement le peloton se désintéresse des membres à l'avant de la course et Gallopin se retrouve maillot jaune provisoire. Conscient que la chance de porter le maillot jaune se présente, il prend en main les rênes du groupe de poursuivants et imprime un rythme plus soutenu. Pas suffisant pour rattraper l'Allemand d'Omega-Pharma impressionnant de facilité aujourd'hui mais pour tenir les cinq minutes d'avance qui le sépare du peloton.

Au final, Tony Martin aura ébloui une nouvelle fois de sa classe cette première étape montagneuse et démontre qu'il n'est donc pas qu'un simple rouleur. Le groupe de poursuivants, mené par un autre grand rouleur Fabian Cancellara (Trek), franchit la ligne 2'45 derrière le vainqueur du jour. Le peloton est lui pointé à 7'46 et Gallopin prend donc les commandes du classement général avec 1'34 de marge sur Vincenzo Nibali. Les autres gagnants du jour sont le Portugais Tiago Machado (NetApp) désormais 3è du général mais également Pierre Rolland (Europcar) qui fait son arrivée dans le top 10 à la 8è place après une première semaine difficile où il avait perdu un temps considérable.

Toutefois l'étape de demain qui conclue le triptyque des Vosges devrait créer des écarts considérables entre les favoris pour une arrivée sur la Planche des Belles Filles.

Classement de l'étape

Classement Coureur Nationalité Equipe Temps 1 Tony Martin Allemagne Omega-Pharma 04:09:35 2 Fabian Cancellara Suisse Trek +2'45 3 Greg Van Amarmaet Belgique BMC +2'45 4 Tom Dumoulin Pays-Bas Giant-Shimano +2'45 5 Matteo Montaguti Italie AG2R La Mondiale +2'45 6 José Joaquin Rojas Espagne Movistar +2'45 7 Steven Kruijswijk Pays-Bas Belkin +2'45 8 Mikael Chérel France AG2R La Mondiale +2'45 9 Brice Feillu France Bretagne-Séché +2'45 10 Tiago Machado Portugal Net-App +2'45

Classement général