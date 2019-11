Live Tour de France 2014 : La 10è étape (Mulhouse - La Planche des Belles Filles) en direct

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live intégral de la 10è étape du Tour de France 2014 sur VAVEL France. Retrouvez prochainement un compte-rendu de l'étape du jour.

Le top 10 du général : 1er Nibali - 2è Porte +2'23 - 3è Valverde +2'47 - 4è Bardet +3'01 - 5è Gallopin +3'12 - 6è Pinot +3'47 - 7è Van Garderen +3'56 - 8è Péraud +3'57 - 9è Rui Costa +3'58 - 10è Mollema +4'08.

Le top 10 de l'étape : 1er Nibali - 2è Pinot +15" - 3è Valverde +20" - 4è Péraud +20" - 5è Bardet +22" - 6è Van Garderen +22" - 7è Porte +25" - 8è Konig +50" - 9è Rodriguez +52" - 10è Nieve +54".

Le maillot jaune tricolore Tony Gallopin franchit la ligne d'arrivée avec 4'44 de retard sur Nibali.

2è place pour Thibaut Pinot, 3è Valverde, 4è Péraud, 5è Bardet. Les français sont au rendez-vous.

Victoire d'étape de Vincenzo Nibali qui va reprendre le maillot jaune de leader et va creuser davantage les écarts au général !

1km Attaque de Pinot derrière tandis que Nibali se détache en tête.

1.5km Nibali revient sur Rodriguez !

2km Vincenzo Nibali revient comme une bombe mais les autres favoris sont juste derrière.

2km Accélération de Péraud suivi par Porte.

2km Derrière seuls Pinot, Bardet, Valverde, Porte, Van Garderen et Péraud arrivent à garder un bon rythme.

3km Accélération de Nibali !

3km Geraint Thomas se fait distancer du groupe Nibali où personne n'ose attaquer.

3.5km Navarro se fait rejoindre par le groupe Nibali.

3km Rodriguez possède 1'10 d'avance sur le groupe des favoris.

4km Attaque de Dani Navarro (Cofidis) du groupe Nibali.

4km Laurens Ten Dam se fait distancer par le groupe Nibali.

5km Accélération de Joaquim Rodriguez qui lâche Kwiatkowski.

5km C'est parti pour les hommes de tête pour la montée vers la Planche des Belles Filles.

6km Victime d'une crevaison, Amael Moinard s'est fait rejoindre par le groupe Nibali tout comme Thomas Voeckler.

8km Joaquim Rodriguez vient de réussir à revenir sur Kwiatkowski.

11km Le groupe Nibali est à 1'30 de la tête où s'est extirpé Kwiatkowski.

13km Ils sont désormais 4 en tête : Rodriguez, Visconti, Kwiatkowski et Moinard.

15km Chute de Michele Scarponi (Astana) qui menait le peloton et qui a fait un tout droit !

17km Résultat Col des Chevrères (1ère cat) : 1er Rodriguez 10pts - 2è Visconti 8pts - 3è Kwiatkowski 6pts - 4è Moinard 4pts - 5è Riblon 2pts - 6è Voeckler 1pt.

18km Kwiatkowski est dans le dur, Visconti vient de le dépasser tandis que Moinard le rattrape. Il risque de le payer dans la dernière difficulté du jour.

18km Gallopin est dans le dur et est lâché par le peloton tout comme Fuglsang. Nibali ne peut compter que sur Scarponi.

19km Rodriguez vient de décrocher Kwiatkowski de sa roue.

19km Talansky, Rolland et Gallopin distancés par le peloton !

19km Ils ne sont plus que deux en tête : Kwiatkowski et Rodriguez.

19km Andrew Talansky se trouve en queue de peloton et pourrait lâcher dans les pourcentages les plus importants.

19km Accélération de Kwiatkowski qui ne parvient pas à décrocher les autres hommes de sa roue.

20km Fabian Cancellara emmène le peloton qui est revenu à 2'15.

20km Seuls 5 hommes sont en tête : Kwiatkowski, Visconti, Voeckler, Rodriguez et Moinard. Riblon est juste derrière.

20km Les échappées sont dans le Col de Chevrères. Tony Martin s'écarte.

22km Tony Gallopin est ramené en tête de peloton par son coéquipier Adam Hansen.

23km L'écart continue à se réduire et tombe à 2'35.

26km Le peloton est tendu à l'entame de l'avant-dernière ascension, l'équipe Sky pour Richie Porte prend les rênes du peloton.

28km La prochaine ascension du Col des Chevrères pourrait être un tremplin pour certains pour prendre de l'avance avant l'ultime ascension de la Planche des Belles Filles.

33km Tony Gallopin vient de perdre quelques uns de ses coéquipiers. L'écart se stabilise à 2'45.

36km Résultat du Col des Croix (3è cat) : 1er Rodriguez 2pts - 2è Voeckler 1pt.

36km Alors que le peloton perd des éléments, l'écart continue à descendre : 2'45.

37km Un coéquipier de Alejandro Valverde (Movistar) vient de se mettre en tête de peloton.

39km C'est parti pour la cinquième difficulé du jour le Col des Croix (3è cat) long de 3.2km à 6.2%.

39km L'écart fond comme neige au soleil : 3'20. Le vent est désormais défavorable et ne favorise donc pas un petit groupe.

41km Grâce à l'effort du peloton, Kwiatkowski n'est plus maillot jaune virtuel et Tony Gallopin conserverait son bien.

45km Les équipes Astana et Lotto-Belisol impriment un gros rythme dans le peloton. L'écart redescend sous les 4'.

47km Tony Martin commence à montrer quelques signes de fatigue. L'écart s'en ressent qui tombe à 4'15.

52km L'écart entre les échappées et le peloton est de 4'30.

58km Résultat Col d'Oderen (2è cat) : 1er Rodriguez 5pts - 2è Voeckler 3pts - 3è Martin 2pts - 4è Kwiatkowski 1pt.

58km Bien qu'il semble souffrir aujourd'hui, l'équipe Lotto-Belisol mène le peloton pour tenter de sauver le maillot jaune de Tony Gallopin.

64km Une cassure vient de se former en queue de peloton. Tout s'est rétabli en bas de la nouvelle ascension.

65km Depuis de nombreux kilomètres c'est Tony Martin qui mène le groupe d'échappée pour son leader Michal Kwiatkowski. Mais pour combien de temps encore ?

67km Les hommes de tête approchent de la quatrième difficulté du jour : le Col d'Oderen (2è cat) de 6.7km à 6.1%. Ils possèdent 4'30 d'avance sur le peloton.

75km Le groupe de tête n'est plus composé que de 9 coureurs puisque Westra et Barta ont été distancés.

77km Abandon d'Alberto Contador ! Victime d'une chute, il a été distancé inéxorablement par le peloton malgré l'aide de ses coéquipiers et certainement trop blessé, il ne se sent pas capable de poursuivre sur cette étape.

78km Peter Sagan vient de se faire rejoindre par la tête du peloton.

81km Alberto Contador et ses coéquipiers perdent du temps à la fois sur le peloton et l'échappée ce qui signifie que la fin d'étape risque d'être un calvaire pour lui...

83km Un temps annoncé à l'abandon, le Portugais Tiago Machado (NetApp) 3è au général et qui a chuté est toujours dans la course mais en grande difficulté.

84km Un brouillard épais risque de gêner les coureurs dans la longue descente qui suit ce col. Cela pourrait donner des idées aux meilleurs descendeurs comme Nibali...

85km Contador et ses coéquipiers perdent du temps sur le peloton puisqu'il a 3'45 de retard.

87km Le peloton est revenu à 4' des hommes de tête soit l'écart entre Kwiatkowski et le maillot jaune Gallopin.

88km Tony Gallopin est en queue de peloton et semble en difficulté.

90km Résultat Col du Platzerwasel (1ère cat) : 1er Rodriguez 10pts - 2è Voeckler 8pts - 3è Martin 6pts - 4è Kwiatkowski 4pts - 5è Visconti 2pts - 6è Taaramae 1pt.

90km Au tour de Markel Irizar (Trek) de se faire distancer par le groupe d'échappée.

91km Alberto Contador a une nouvelle fois fait appel aux médecins du Tour pour un problème à la main gauche. Il est toujours pointé à 3'du peloton.

92km Peter Sagan vient d'être distancé de l'échappée à 12 coureurs.

93km L'équipe Astana de Vincenzo Nibali vient de mettre en route pour limiter l'écart avec l'échappée.

94km Alberto Contador reprend la course mais avec quatre minutes de retard sur le peloton !

96km Chute d'Alberto Contador ! Il est pris en charge par le médecin du Tour alors qu'il a une plaie importante au genou. On lui pose un bandage et ce n'est pas sur qu'il reprenne la course...

96km L'échappée entame la troisième difficulté du jour avec le Col du Platzewasel (1ère cat) qui fait 7.1km à 8.4%.

97km Chute de Tiago Machado (NetApp) 3è du général après avoir profité de la grande échappée lors de la précédente étape.

98km Regroupement en tête de course avec un total de 13 coureurs et notamment l'équipe Omega-Pharma avec Kwiatkowski et Martin.

104km Avec un total de 24 pts, Joaquim Rodriguez prend provisoirement la tête du classement du meilleur grimpeur avec 3 unités de plus que Voeckler.

Résultat Petit Ballon (1ère cat) : 1er Rodriguez 10pts - 2è Voeckler 8pts - 3è Moinard 6pts - 4è Westra 4pts - 5è Visconti 2pts - 6è Riblon 1pt.

107km C'est cette fois Rodriguez qui passe en tête du Petit Ballon devant Voeckler.

108km Le groupe de poursuivants composé de Martin, Kwiatkowski, Taaramae et Wyss ne possède plus que 45" de retard sur les hommes de tête. Le peloton est lui à plus de quatre minutes.

108km Retour de Jan Barta dans le groupe de tête, signe que ça ne roule pas si vite.

109km Christophe Riblon vient de faire la jonction sur le groupe de tête qui est désormais composé de six éléments.

110km L'écart grandissant entre Kwiatkowski et le peloton, c'est André Greipel en personne qui roule en tête de peloton.

111km Giovanni Visconti vient de revenir sur le groupe de tête. Ils sont désormais cinq à mener.

11km Abandon de l'Américain Edward King (Cannondale) distancé très rapidement dans cette étape. Ils sont encore 182 coureurs dans la course.

111km Joaquim Rodriguez vient de faire la jonction avec les trois hommes de tête.

113km 2 coureurs viennent de s'échapper dans le groupe de tête : Westra et Voeckler. Ils sont rejoint par Amaël Moinard.

113km Le peloton emmené par les Lotto-Belisol est désormais pointé à 2' de la tête soit 40" derrière le groupe maillot blanc.

115km Le groupe en contre avec Michal Kwiatkowski 6è du général et maillot blanc est pointé à 1'35. Le peloton est à 2'40.

117km Les hommes de tête attaquent la deuxième difficulté du jour : le Petit Ballon de 1ère catégorie (9.3km à 8.1%).

120km Le peloton un temps coupé en deux avec Tony Gallopin dans le second groupe se reforme mais est pointé à 45" de Kwiatkowski.

121km Le groupe d'échappée se reforme à l'avant et Peter Sagan est passé en tête du sprint intermédiaire.

122km Un groupe de cinq coureurs s'est détaché du peloton avec notamment Kwiatkowski 6è du général mais aussi Martin, Wyss, Hollenstein et Taaramae.

123km Jan Barta et Arnaud Gérard ont été décrochés du groupe d'échappées dans la descente.

124km Tony Martin fait la descente en tête de peloton et l'écart tombe à 2'30.

126km La descente sous la pluie semble périlleuse. Peter Sagan prend quelques mètres d'avance sur ses autres compagnons d'échappée.

128km Rein Taaramae (Cofidis) tente de s'échapper du peloton qui est pointé à 2'55 de la tête.

Résultat Col du Firstplan (2è cat) : 1er Voeckler 5pts - 2è Rodriguez 3pts - 3è Sagan 2pts - 4è Riblon 1pt.

130km Sprint au sommet du Col du Firstplan entre Rodriguez et Voeckler. Difficile de dire qui est passé en tête. Le tricolore n'a pas arrêté son effort et se lance dans la descente à toute vitesse malgré un orage violent.

131km Mené sur un train élevé, le peloton est désormais revenu à 3' des hommes de tête.

133km C'est désormais l'ensemble de l'équipe IAM menée par Sylvain Chavanel qui est en tête de peloton et l'écart est désormais sous les 4'.

133km L'écart se stabilise autour des 4'30. Heinrich Haussler (IAM) emmène le peloton certainement puisqu'ils n'ont pas réussi à prendre la bonne échappée. Les hommes de la Saxo-Tinkoff d'Alberto Contador se sont positionnés juste derrière.

135km Un homme de la FDJ.fr roule en tête de peloton, certainement pour que l'échappée ne prenne pas trop de l'avance pour viser la victoire d'étape par le biais de son leader Thibaut Pinot régional de l'étape.

136km Le trio de chasse revient sur le groupe de tête, c'est donc une échappée de 10 coureurs qui va passer la journée devant.

138km Les hommes de tête entament la première difficulté du jour le Col du Firstplan de deuxième catégorie (8.3km à 5.4%).

140km L'écart s'élève désormais au dessus des 4 minutes.

142km Thomas Voeckler a intérêt à ce que Joaquim Rodriguez ne parvienne pas à revenir sur les hommes de tête puisqu'il a un véritable coup à jouer pour endosser le maillot à pois car il possède déjà 8 points soit 10 points de moins que l'homme de tête Tony Martin.

144km Jérôme Pineau (IAM) est parti en chasse-patate à 1'50 de la tête, ce qui risque d'être quasi mission impossible pour revenir sur la tête de course.

145km L'écart se creuse rapidement puisque l'échappée possède 3' d'avance sur le peloton tandis que le trio de poursuivants ne revient pas et stagne à 40" de la tête.

148km Des hommes échappées, aucun n'est dangereux pour le général puisque le mieux classé est Lieuwe Westra qui est 52è à plus de 32 minutes.

150km Les premières gouttes de pluie font leur apparition pour les coureurs.

152km La bonne échappée semble s'être formée avec un groupe de 7 devant : Westra (Astana), Voeckler (Europcar), Irizar (Trek), Gérard (Bretagne-Séché), Moinard (BMC), Riblon (AG2R La Mondiale) et Visconti (Movistar). A 30" un trio avec Rodriguez (Katusha), Sagan (Cannondale) et Barta (NetApp). Le peloton est pointé à 1'30.

154km Peter Sagan et Joaquin Rodriguez tentent de partir en contre.

155km L'équipe Katusha qui n'a pas réussi à placer un homme à l'avant, roule en tête de peloton certainement pour Joaquim Rodriguez.

156km Un groupe d'échappées tente de se former avec de nombreux français : Voeckler, Moinard, Riblon et Gérard.

157km L'équipe Lotto-Belisol semble laisser passer les nombreuses attaques en ce début d'étape.

160km Le coéquipier de Nibali, Lieuwe Westra tente de s'échapper avec Voeckler (Europcar) et Irizar (Trek) notamment.

Les 183 coureurs sont partis, il n'y a donc pas eu de non-partant.

Le départ de cette 10è étape du Tour de France 2014 vient d'être donné !

Petit point sur les maillots distinctifs : Evidemment Tony Gallopin (Lotto-Belisol) est le nouveau porteur du maillot jaune, Peter Sagan (Cannondale) conserve son maillot vert, Tony Martin (Omega-Pharma) a profité de son périple d'hier pour prendre le maillot blanc à pois rouges tandis que Michal Kwiatkowski (Omega-Pharma) va devoir batailler pour conserver son maillot blanc face aux tricolores Bardet et Pinot.

Le pied du premier col est après 22km de course et ce n'est donc pas sur que la bonne échappée soit formée aussi tôt dans l'étape.

De la pluie est annoncée pour l'arrivée des coureurs en haut de la Planche des Belles Filles.

Les coureurs viennent de s'élancer pour un départ fictif long de 30 minutes dans les rues de Mulhouse.

Avant-course : Le départ fictif sera donné à 13h pour un défilé de trente minutes autour de Mulhouse. En ce 14 Juillet, le maillot jaune tricolore Tony Gallopin devrait profiter de ces premiers moments en tant que leader sur le Tour de France.

Avant-course : Tout comme les deux précédentes étapes des Vosges, le début de l'étape devrait être très agité pour tenter de prendre la bonne échappée.

Avant-course : Tony Gallopin s'élancera avec un vélo tout jaune qui a été confectionné par son équipe Lotto-Belisol.

Avant-course : Tony Martin (Omega-Pharma) nouveau leader du classement de la montagne après son coup de force réussi hier, la bagarre devrait faire rage entre les prétendants au maillot blanc à pois rouges avec les nombreux points à distribuer aujourd'hui. L'Allemand ne devrait pas le défendre et de ce fait les hommes intéressés tels que Joaquim Rodriguez (Katusha) pourraient se retrouver à l'avant.

Avant-course : Toutefois aujourd'hui c'est l'équipe Lotto-Belisol de Tony Gallopin qui devrait contrôler la course durant la majorité de l'étape et de ce fait une échappée qui va au bout est tout à fait envisageable malgré la possible bagarre entre les favoris. Ainsi des coureurs loins au général pourrait tenter un coup. De plus, 14 juillet oblige les coureurs français devraient se montrer à leur avantage et notamment les attaquants Arthur Vichot (FDJ.fr), Thomas Voeckler (Europcar) ou Florian Guillou (Bretagne-Séché).

Avant-course : Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) a annoncé la couleur à l'arrivée hier pour cette étape qu'il attendait patiemment : "Je vais essayer de réduire l'écart avec les coureurs qui me précèdent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre".

Avant-course : Très attendu aujourd'hui, le local de l'étape Thibaut Pinot (FDJ.fr) attend avec impatience de pouvoir démontrer son talent sur des routes qu'il connait par coeur. 5è de la première étape (4è des favoris) qui arrivait en sommet, il montre depuis le début du Tour qu'il est bien présent. 15è au général après 10 jours de course pas forcément favorables pour lui, il s'en est bien sorti et peut donc désormais pleinement s'exprimer sur son terrain de jeu favori : la montagne.

Avant-course : L'une des interrogations du jour va être la faculté ou non pour Tony Gallopin (Lotto-Belisol) de conserver son maillot jaune en ce jour de fête nationale. Après ses efforts accomplis hier, son avance de 1'35 sur Vincenzo Nibali (Astana) semble trop juste pour y croire mais sait-on jamais un maillot jaune donne toujours plus de forces...

Avant-course : La montée finale de la Planche des Belles Filles est certainement la montée la plus ardue des Vosges. A l'approche des Alpes, elle pourrait déjà créer une hiérarchie au sein des leaders et ainsi bouleverser le classement général provisoire. Voici le profil de cette montée :

Avant-course : Cette étape est considérée comme l'une des étapes clés de ce Tour puisqu'elle intervient après 10 jours d'ininterruption de course et la fatigue se fait donc sentir pour l'ensemble du peloton. Gravit il y a deux ans, la Planche des Belles Filles avait crée des écarts importants. Cette fois l'étape est beaucoup plus dure et de nombreux mouvements de coureurs intéressés par le général pourraient avoir lieu et donc exclure certains coureurs du classement final.

Avant-course : Un sprint intermédiaire sera disputé au km 39.5 à Muhlele.

Avant-course : Voici le détail des septs difficultés du jour :

Km 30.5 - Col du Firstplan (722 m) 8.3 km de montée à 5.4% - catégorie 2

Km 54.5 - Petit Ballon (1 163 m) 9.3 km de montée à 8.1% - catégorie 1

Km 71.5 - Col du Platzerwasel (1 193 m) 7.1 km de montée à 8.4% - catégorie 1

Km 103.5 - Col d'Oderen (884 m) 6.7 km de montée à 6.1% - catégorie 2

Km 125.5 - Col des Croix 3.2 km de montée à 6.2% - catégorie 3

Km 143.5 - Col des Chevrères (914 m) 3.5 km de montée à 9.5% - catégorie 1

Km 161.5 - La Planche des Belles Filles (1 035 m) 5.9 km de montée à 8.5% - catégorie 1

Avant-course : Un total de sept difficultés seront à gravir au cours de cette étape. Quatre cols de 1ère catégorie sont au programme et notamment deux dans les vingt derniers kilomètres. Le maillot blanc à pois rouges de Tony Martin risque donc d'être en danger.

Avant-course : Voici le profil de l'étape du jour :

Avant-course : Cette étape partira à 13h30 de Mulhouse pour se rendre vers les hauteurs de La Planche des Belles Filles vers 17h45. Les favoris pourraient se dévoiler au cours de cette dixième journée de course.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct et en intégralité cette dixième étape du Tour de France 2014 qui reliera Mulhouse à la Planche des Belles Filles.